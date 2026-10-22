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22.10.2026 07:01:38
GNW-News: Neue im JAHA veröffentlichte EggNest®-Studie und texanische Ausnahmegenehmigung bestätigen den Wandel hin zu Arbeitsabläufen ohne Bleischürzen im i...
^MINNEAPOLIS, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical
(https://eggmedical.com/) gab heute die Veröffentlichung einer prospektiven
Studie (https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.126.050577) im Journal of
the American Heart Association (JAHA) bekannt, in der die verbesserten EggNest-
Strahlenschutzsysteme (ERPDs (https://interventionalnews.com/alara-coalition-
launches-radiation-protection-toolkits/)) untersucht werden. Die unter
klinischen Praxisbedingungen am The Christ Hospital
(https://www.thechristhospital.com/) in Cincinnati, Ohio, durchgeführte Studie
zeigt, dass das Personal in interventionellen Laboren dank entsprechender
Strahlenschutzmaßnahmen Eingriffe auch ohne schwere Bleischürzen sicher
durchführen kann.
Auch in der Praxis finden diese klinischen Ergebnisse Bestätigung: Das Texas
Department of State Health Services hat dem Methodist Healthcare System of San
Antonio (https://www.sahealth.com/en-US) kürzlich eine behördliche
Ausnahmegenehmigung im Bereich Strahlenschutz erteilt.
?Das EggNest-System schützt das gesamte Team, sodass die Teammitglieder selbst
entscheiden können, ob sie auf Bleischürzen verzichten oder ultraleichte
Strahlenschutzschürzen tragen, die sich wie eine leichte Weste anfühlen", so Dr.
Santiago Garcia (https://www.linkedin.com/in/santiago-garcia-
4bb33315/?isSelfProfile=false), interventioneller Kardiologe am The Christ
Hospital und Leiter der Studie.?Diese umfassenden Daten zeigen
interventionellen Teams einen evidenzbasierten Weg auf, wie sie die Belastung
des Bewegungsapparats deutlich verringern und zugleich den Strahlenschutz
verbessern können."
Wichtige im JAHA veröffentlichte Ergebnisse
* Dosisreduktion ohne Bleischürzen: Die geschätzte jährliche Strahlendosis im
Halsbereich der Hauptoperateure sank von 86,7 mrem bei herkömmlicher
Abschirmung auf 25,5 mrem bei Verwendung von EggNest Complete (p Â°
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