22.10.2026 07:01:38

GNW-News: Neue im JAHA veröffentlichte EggNest®-Studie und texanische Ausnahmegenehmigung bestätigen den Wandel hin zu Arbeitsabläufen ohne Bleischürzen im i...

^MINNEAPOLIS, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical

(https://eggmedical.com/) gab heute die Veröffentlichung einer prospektiven

Studie (https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.126.050577) im Journal of

the American Heart Association (JAHA) bekannt, in der die verbesserten EggNest-

Strahlenschutzsysteme (ERPDs (https://interventionalnews.com/alara-coalition-

launches-radiation-protection-toolkits/)) untersucht werden. Die unter

klinischen Praxisbedingungen am The Christ Hospital

(https://www.thechristhospital.com/) in Cincinnati, Ohio, durchgeführte Studie

zeigt, dass das Personal in interventionellen Laboren dank entsprechender

Strahlenschutzmaßnahmen Eingriffe auch ohne schwere Bleischürzen sicher

durchführen kann.

Auch in der Praxis finden diese klinischen Ergebnisse Bestätigung: Das Texas

Department of State Health Services hat dem Methodist Healthcare System of San

Antonio (https://www.sahealth.com/en-US) kürzlich eine behördliche

Ausnahmegenehmigung im Bereich Strahlenschutz erteilt.

?Das EggNest-System schützt das gesamte Team, sodass die Teammitglieder selbst

entscheiden können, ob sie auf Bleischürzen verzichten oder ultraleichte

Strahlenschutzschürzen tragen, die sich wie eine leichte Weste anfühlen", so Dr.

Santiago Garcia (https://www.linkedin.com/in/santiago-garcia-

4bb33315/?isSelfProfile=false), interventioneller Kardiologe am The Christ

Hospital und Leiter der Studie.?Diese umfassenden Daten zeigen

interventionellen Teams einen evidenzbasierten Weg auf, wie sie die Belastung

des Bewegungsapparats deutlich verringern und zugleich den Strahlenschutz

verbessern können."

Wichtige im JAHA veröffentlichte Ergebnisse

* Dosisreduktion ohne Bleischürzen: Die geschätzte jährliche Strahlendosis im

Halsbereich der Hauptoperateure sank von 86,7 mrem bei herkömmlicher

Abschirmung auf 25,5 mrem bei Verwendung von EggNest Complete (p Â°

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