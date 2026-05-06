GNW-News: Neue Modellreihe vorgestellt: iCAUR sprengt Grenzen und bringt Sie überall hin

^WUHU, China, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Automobilindustrie

entwickelt sich derzeit rasant in Richtung Elektrifizierung und zunehmender

Personalisierung. Europa gilt als Schlüsselmarkt für Premium-Fahrzeuge mit

alternativen Antrieben und ist bereit für Angebote, die eine Alternative zur

zunehmenden Uniformität bieten. Mit iCAUR betritt eine Premiummarke den Markt,

die robuste, kompakte Mobilität neu definiert.

iCAUR verbindet den Komfort moderner Familienfahrzeuge mit der Robustheit

klassischer Geländewagen und überwindet zugleich deren jeweilige Grenzen bei

längeren Fahrten ins Freie. So werden Offroad-Erlebnisse zugänglicher und

gemeinsam erlebbar. Die Freude an der Natur wandelt sich von individueller

Erkundung zu gemeinsamen Momenten mit Familie und Freunden - von?für dich" zu

?für alle".

iCAUR ist für einen urbanen Outdoor-Lifestyle konzipiert und verbindet eine hohe

Reichweite, Geländegängigkeit sowie ein großzügiges Raumangebot mit flexiblen

Individualisierungsmöglichkeiten. Europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern

bietet die Marke damit nicht nur Transportmittel, sondern praktische und

zugleich unverwechselbare Begleiter für Entdeckungen und ein Stück Freiheit.

Mit Design und Technologie im Mittelpunkt setzt iCAUR auf echte Qualität und

nutzerorientierte Erlebnisse, statt sich an überzogenen technischen Daten zu

messen. Die markante, minimalistische und kantige Silhouette eignet sich

gleichermaßen für den Stadtverkehr wie für Ausflüge in die Natur - und trifft

damit den europäischen Geschmack für Zweckmäßigkeit und raffinierte Eleganz.

iCAUR richtet sich an Menschen, die Wert auf Ausgewogenheit, dezente

Funktionalität und die Freiheit zum Entdecken legen. Als Lifestyle-Begleiter

ermöglicht die Marke einen nahtlosen Übergang zwischen Stadt und Natur - ohne

Abstriche bei Alltagstauglichkeit oder Outdoor-Ambitionen.

iCAUR ist speziell auf Europa zugeschnitten und bietet Modelle, die auf lokale

Bedürfnisse abgestimmt sind. Standardisierte Befestigungspunkte ermöglichen die

einfache Montage von Campingausrüstung und Dachgepäckträgern und sorgen so für

einen nahtlosen Übergang zwischen täglichem Pendeln und Ausflügen in die Natur -

damit wird der Urban-Outdoor-Lifestyle erlebbar.

Der iCAUR V27 unterstreicht diese Positionierung mit starken Kernwerten: mehr

als 1.000 km kombinierte Reichweite, 224 mm Bodenfreiheit für souveränes Fahren

im Gelände und ein Radstand von 2.900 mm für großzügigen Raumkomfort. Ein

robuster Antriebsstrang bewältigt unterschiedlichstes Terrain mühelos, während

intuitive Smart-Systeme das Fahrerlebnis vereinfachen und den nahtlosen Wechsel

zwischen Stadt und Natur unterstützen.

Abseits kurzlebiger Mainstream-Trends setzt iCAUR auf Praktikabilität,

Einfachheit und einen nutzerorientierten Ansatz, der den Urban-Outdoor-Lifestyle

bis ins Detail erlebbar macht. Speziell auf Europa zugeschnitten, bietet die

Marke komfortable und vielseitige Mobilität ohne Kompromisse.

Der iCAUR 2026 International Business Summit steht kurz bevor. Europäische

Medien, Partner und Nutzer sind eingeladen, die gesamte Modellpalette zu

entdecken, Offroad-Testfahrten zu absolvieren und den Urban-Outdoor-Lifestyle

sowie die Leistungsfähigkeit der Produkte aus erster Hand zu erleben.

Kontaktperson: Zeng Zhaoqing

E-Mail: cengzhaoqing@mychery.com

Website: www.icaurglobal.com

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