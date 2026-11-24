^* Neue Cloudbees-Studie: 71 Prozent der europäischen IT-Verantwortlichen geben

an, dass KI die Entwicklung beschleunigt hat, und 61 Prozent sparen

insgesamt Entwicklerzeit.

* 69 Prozent erwarten, dass der Vorstand bis Ende 2027 einen Nachweis des KI-

ROI verlangt, aber nur 43 Prozent trauen sich zu, diesen innerhalb eines

Monats zu liefern.

* 64 Prozent der IT-Verantwortlichen in Deutschland sagen, dass Bedenken zur

Datensouveränität ihre Auswahl an KI-Tools eingeschränkt haben. In

Großbritannien sind es nur 41 Prozent.

BERLIN, Nov. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudbees

(https://www.cloudbees.com/), Anbieter von Software-Delivery-Lösungen, stellt

die Ergebnisse einer länderübergreifenden Studie vor, für die 450 Führungskräfte

aus den Bereichen IT und Software-Delivery in Deutschland, Großbritannien und

Frankreich befragt wurden.

Die Untersuchung zeigt, dass KI zwar das Schreiben von Code beschleunigt hat,

die restliche Infrastruktur zur Auslieferung jedoch hinterherhinkt: Für jeden

dritten der befragten IT-Verantwortlichen (34 Prozent) kostet die Prüfung von

KI-generiertem Code mindestens so viel Zeit, wie die KI beim Schreiben einspart.

Viele Unternehmen können zudem nicht beziffern, was KI sie tatsächlich kostet -

und das, obwohl die meisten erwarten, dass der Vorstand bald Nachweise für den

ROI verlangt. In Deutschland schränken außerdem Bedenken zur Datensouveränität

die Wahl der KI-Tools ein.

Zeitgewinn mit Folgekosten

Länderübergreifend geben 71 Prozent der IT-Verantwortlichen an, dass KI die

Entwicklung beschleunigt hat. 22 Prozent sprechen sogar von einer deutlichen

Beschleunigung. 61 Prozent sparen nach eigenen Angaben insgesamt Entwicklerzeit.

44 Prozent halten die Software Delivery durch KI für günstiger, 28 Prozent sehen

keine Veränderung, und 28 Prozent halten sie für teurer.

Ein Teil der eingesparten Zeit wird später im Prozess aufgebraucht. Bei 34

Prozent der Führungskräfte erfordert jede Stunde, die beim Schreiben von Code

eingespart wird, mindestens ebenso viel Zeit für die Überprüfung, das Testen

oder die Korrektur der Ergebnisse, die von der KI erstellt wurden. Diese

zusätzliche Arbeit taucht in der Budgetplanung oft nicht auf. Zwar kalkulieren

83 Prozent der Unternehmen Lizenzen ein und 52 Prozent die Cloud-Infrastruktur,

aber nur 38 Prozent die Review-Zeit der Entwickler und 31 Prozent den

Korrekturaufwand. Mehr als die Hälfte (51 Prozent) berücksichtigt keinen der

folgenden Kostenposten: fehlgeschlagene Builds, Produktionsvorfälle, Incident

Response oder Rollbacks.

Den Verantwortlichen ist diese Lücke bewusst. Bei der ROI-Berechnung übersieht

ihr Unternehmen laut den Befragten am ehesten das Code-Review durch Entwickler

(49 Prozent) und die Codekorrektur (43 Prozent). Gleichzeitig steigen diese

Kosten: 52 Prozent sagen, die Korrektur fehlerhaften Codes sei seit der

Einführung von KI-Tools teurer geworden.

?KI hat die Codeproduktion industrialisiert, doch die meisten Unternehmen

betreiben diese Fabrikhalle noch von Hand. Die Kosten der Softwareentwicklung

sind nicht verschwunden. Sie haben sich in Review, Nacharbeit und Produktion

verlagert. Wenn Vorstände bald fragen, was KI eingebracht hat, werden die

Unternehmen antworten können, die ihre Software Delivery steuern und nicht nur

die Codegenerierung", sagt Moritz Plassnig, CEO von Cloudbees.

KI-Budgets steigen, der Überblick über die tatsächlichen Kosten nicht

Mehr als jedes fünfte Unternehmen (22 Prozent) gibt in der Umfrage an, pro Jahr

1 Million Euro oder mehr für KI-Coding-Tools und deren Nutzung auszugeben. Das

gilt auch für Deutschland. Bei 76 Prozent sind die KI-Ausgaben für die Software

Delivery im vergangenen Jahr gestiegen, ebenso viele erwarten für die kommenden

zwölf Monate einen weiteren Anstieg.

Nur 43 Prozent der Verantwortlichen sind jedoch zuversichtlich, die

vollständigen Kosten KI-gestützter Software Delivery berechnen zu können. 45

Prozent sind es nicht. Grund dafür sind verstreute Informationen: 54 Prozent

beschreiben sie als auf mehrere Funktionen verteilt, fragmentiert oder nicht

konsolidiert. Nur 13 Prozent sagen, dass eine einzelne Führungskraft oder

Funktion einen vollständigen, konsolidierten Überblick über diese Kosten hat.

69 Prozent erwarten, dass der Nachweis des ROI von KI bis Ende 2027 zur

Anforderung des Vorstands wird. Den ROI innerhalb eines Monats belegen zu

können, trauen sich jedoch nur 43 Prozent zu. Fast jeder Dritte (30 Prozent)

rechnet mit der Anforderung und bezweifelt zugleich, sie in dieser Frist

erfüllen zu können.

Wie der ROI von KI bewertet wird, hängt auch von der Position ab. 55 Prozent der

Führungskräfte auf C-Level und VP-Ebene meinen, KI habe die Software Delivery

günstiger gemacht, bei Directors und Managern sind es demgegenüber nur 40

Prozent. Zuversichtlich, die vollständigen Kosten berechnen zu können, sind 52

gegenüber 39 Prozent. Beim ROI-Nachweis innerhalb eines Monats 53 gegenüber 40

Prozent. Ein möglicher Grund sind unterschiedliche Blickwinkel: Die

Führungsebene sieht Nutzung, Lizenzen und Tempo; die Teams nahe am Code sehen

Reviews, Nacharbeit und die Vorfälle, die darauf folgen.

In Deutschland beeinflussen Souveränitätsbedenken und Regulierung die Toolwahl

stärker als in Großbritannien

Bedenken zur Datensouveränität und die Sorge, eigenen Quellcode an externe KI-

Anbieter preiszugeben, prägen die Wahl von KI-Tools in Deutschland deutlich

stärker als in Großbritannien. Fast zwei Drittel der deutschen IT-

Verantwortlichen (64 Prozent) geben an, dass diese Bedenken ihre Auswahl an KI-

Coding-Tools eingeschränkt haben. In Großbritannien sind es dagegen nur 41

Prozent, in Frankreich 58 Prozent. Ein Viertel der Befragten in Deutschland (25

Prozent) spricht von einer erheblichen Einschränkung - mehr als doppelt so viele

wie in Großbritannien (11 Prozent). Keinen nennenswerten Einfluss sehen

hierzulande nur 29 Prozent, in Großbritannien dagegen gut die Hälfte (51

Prozent). Auch bei den Governance-Themen für KI-generierten Code zeigt sich der

Unterschied: Datenabfluss nennen 56 Prozent der deutschen Befragten als

zentrales Thema, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben 49 Prozent. In

Großbritannien sind es 45 und 35 Prozent.

Auch Regulierung spielt in Deutschland eine größere Rolle. Für 44 Prozent der

deutschen IT-Verantwortlichen prägen Vorgaben wie der EU AI Act, wie sie KI-

generierten Code steuern, ohne die Einführung zu bremsen. In Großbritannien

sagen das 29 Prozent. Gut jede fünfte befragte Person in Deutschland (21

Prozent) sieht die Einführung von KI-Coding-Tools durch Regulierung verlangsamt,

in Großbritannien sind es 11 Prozent. Dass Regulierung keinen nennenswerten

Einfluss hat, sagen in Deutschland nur 17 Prozent, in Großbritannien gut ein

Drittel (34 Prozent).

Methodik

Die Studie wurde im Oktober 2026 von TrendCandy im Auftrag von Cloudbees

durchgeführt. Befragt wurden 450 IT- und Software-Delivery-Verantwortliche ab

Managementebene aus Unternehmen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien

(150 Befragte pro Land). 61 Prozent der Befragten arbeiten in Unternehmen mit

mehr als 1.000 Beschäftigten. Der vollständige Report?The State of Code

Abundance 2026, Europe Edition" ist unter

http://www.cloudbees.com/blog/european-it-leaders-ai-coding-roi verfügbar.

Über Cloudbees

Cloudbees unterstützt Unternehmen dabei,?Softwarefabriken" aufzubauen, zu

betreiben und zu steuern, damit sie bessere Software schneller und sicherer

ausliefern können.

KI hat das Schreiben von Code beschleunigt. Die Herausforderung liegt jetzt

darin, zu steuern, was in die Produktion gelangt, und dessen Wirkung zu belegen.

Mit der Verbreitung von Agentic Coding entsteht Software schneller, als die

meisten Teams sie prüfen, absichern und validieren können. Ohne einheitliche

Governance laufen Unternehmen Gefahr, Code auszuliefern, den sie weder erklären

noch auditieren noch als vertrauenswürdig einstufen können.

Cloudbees setzt hier an, ohne dass Teams ihre bestehenden Tools ersetzen müssen.

Über die gesamte Toolchain hinweg macht Cloudbees jede Änderung, ob von Menschen

oder von KI, sichtbar, überprüfbar und einer verantwortlichen Person zuordenbar,

bevor sie in die Produktion gelangt. Das zugrunde liegende Produkt ist Cloudbees

Unify, ein Governance-Layer mit Kontext- und Control-Plane-Funktionen, der

einheitliche Richtlinien und Nachverfolgbarkeit über alle Tools, Teams und

Workflows hinweg sicherstellt.

Cloudbees wurde 2010 gegründet. Zu den Investoren zählen Goldman Sachs, Morgan

Stanley, Bridgepoint Capital, HSBC, Golub Capital, Delta-v Capital, Matrix

Partners und Lightspeed Venture Partners. Weitere Informationen unter

www.Cloudbees.com (http://www.cloudbees.com/).

Pressekontakt

Ballou Germany

Marcel Möller

Cloudbeesde@balloupr.com (mailto:cloudbeesde@balloupr.com)

T: (030) 280 914 60

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