GNW-News: Neue Studie zeigt: KI wird schneller eingeführt, als die Kunden damit Schritt halten können

^AMSTERDAM, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instruqt, die praxisorientierte

Implementierungsplattform, die von Softwareunternehmen zur Einarbeitung von

Entwicklern, Kunden und Interessenten genutzt wird, hat heute ihren

Jahresbericht The State of Developer Adoption veröffentlicht - den ersten

unabhängigen Vergleich, der aufzeigt, wie Marketing-, Vertriebs- und

Schulungsteams auf die wachsende Kluft zwischen dem Tempo der Veröffentlichung

von KI-Funktionen und der Geschwindigkeit reagieren, mit der Kunden diese

tatsächlich nutzen können.

Der von SlashData 2026 unter 424 Fachkräften aus den Bereichen Marketing,

Vertrieb und Entwicklerausbildung bei nordamerikanischen Softwareunternehmen

durchgeführte Bericht ergab, dass 92 % der Befragten mit mindestens einer

erheblichen Herausforderung bei der Einbindung von Entwicklern konfrontiert

sind. Die am häufigsten genannten Ursachen deuten auf ein operatives Problem

hin, nicht auf ein Produktproblem: mangelnde Abstimmung zwischen den Teams (27

%), die Komplexität der Technologie (26 %) und die Schwierigkeit, die

Richtigkeit der Inhalte zu gewährleisten, da die Produkte wöchentlich

ausgeliefert werden (25 %).

Die Daten deuten auf einen signifikanten Unterschied bei den Ergebnissen

zwischen Organisationen hin, die praxisorientierte Lernerfahrungen einsetzen.

Unternehmen, die praxisorientierte Schulungen nutzten, gaben mit einer um etwa

50 % höheren Wahrscheinlichkeit an, dass ihre Entwickler innerhalb von zwei

Monaten ihre volle Produktivität erreichten, als Unternehmen, die darauf

verzichteten.

?Das Tempo der KI-Innovationen hat die Sichtweise von Softwareunternehmen auf

die Einführung dieser Technologien grundlegend verändert", so Adriaan Knapen,

CEO von Instruqt.?Unternehmen haben weniger Zeit denn je, um ihren Kunden dabei

zu helfen, neue Funktionen zu verstehen, zu bewerten und zu nutzen, bevor die

nächste Innovationswelle einsetzt. Die Unternehmen, die sich einen Vorsprung

verschaffen, sind nicht diejenigen, die mehr Funktionen auf den Markt bringen.

Es sind diejenigen, die es geschafft haben, Marketing, Vertrieb und Schulung auf

ein einziges praktisches Erlebnis auszurichten, das der Kunde tatsächlich

hautnah erleben kann."

Die Lücke bei der Implementierung ist nun zu einer operativen Lücke geworden

Der Bericht beschreibt einen strukturellen Wandel in der Art und Weise, wie B2B-

Softwareunternehmen arbeiten müssen. Die Marketingabteilung erstellt eine Demo.

Der Vertrieb erstellt für die POCs eine eigene Version. Die Abteilung für

Personalentwicklung richtet dies für die Einarbeitung erneut ein. Bei jeder

Übergabe geht der Kontext verloren, bei jeder Neuveröffentlichung wird der

Inhalt zersplittert, und jeder Kunde muss von vorne beginnen. Die Teams, denen

es gelingt, diesen Prozess in eine einzige, wiederverwendbare und

praxisorientierte Erfahrung zu verwandeln, sind diejenigen, die Investitionen in

KI in eine tatsächliche Nutzung von KI umsetzen.

Weitere wichtige Ergebnisse des Berichts:

* Die Community ist nach wie vor das am wenigsten genutzte Instrument zur

Förderung der Akzeptanz. Die Entwickler-Community-Plattformen erhielten in

der Umfrage die höchste Bewertung hinsichtlich der wahrgenommenen

Wirksamkeit aller in der Umfrage erfassten Implementierungsmaßnahmen, wobei

jeder dritte Befragte sie unter seinen drei wichtigsten Maßnahmen nannte.

Dennoch liegt die Akzeptanz in etwa auf dem gleichen Niveau wie bei

statischen Video-Tutorials, was darauf hindeutet, dass in das Format, das am

besten funktioniert, zu wenig investiert wird.

* Wirkungsvolle Pre-Sales-Erfahrungen werden nach wie vor zu wenig

genutzt. Proofs of Concept werden als effektiver eingeschätzt, als es ihr

Verbreitungsgrad vermuten lässt, was auf eine unzureichende Nutzung im

Rahmen von Pre-Sales-Aktivitäten hindeutet.

* Verschiedene Teams haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was

erfolgreiche praktische Erfahrungen ausmacht. Vertriebsteams legen bei

anwendungsorientierten Workshops besonderen Wert auf realitätsnahe

Umgebungen (39 % nennen produktionsnahe Setups als wichtigsten Faktor),

während Bildungsteams Echtzeit-Anleitungen und direktes Feedback

priorisieren.

* Der Einsatz von KI nimmt zu, das Vertrauen jedoch nicht. Die Hälfte der

Anwender bezeichnet ihren KI-Einsatz als umfangreich, doch mehr als ein

Drittel plant, diesen zu reduzieren, und führt dabei Bedenken hinsichtlich

der Genauigkeit und der Aktualität der Inhalte an.

Warum dies für den Bereich der künstlichen Intelligenz von Bedeutung ist

Für Softwareunternehmen, die sich an Entwickler richten, geht aus dem Bericht

hervor, dass die Akzeptanz durch die Kunden angesichts immer kürzerer

Innovationszyklen zu einem immer wichtigeren Wachstumsfaktor wird. Viele der am

schnellsten wachsenden Softwareunternehmen der Branche haben im Rahmen

umfassenderer Einführungsstrategien massiv in praxisorientierte Schulungen,

selbstgesteuerte Übungen, interaktive Produkterlebnisse und Programme zur

Entwicklerförderung investiert. Dem Bericht zufolge ist dieses Modell nicht mehr

nur eine?nützliche" Maßnahme zur Förderung der Geschäftsentwicklung. Es ist der

Motor für das Wachstum.

Anfang dieses Monats wählte Google Cloud Security Instruqt aus, um sein?Agentic

SOC"-Erlebnis auf der Google Cloud Next 2026 vorzustellen und 50 Fachleute in

einem einzigen Workshop zu schulen, wobei jedem Teilnehmer eine eigene Vertex

AI-Umgebung zur Verfügung stand.

?Im Bereich der KI ist Instruqt fantastisch, da es uns ermöglicht, für jeden

Teilnehmer eine eigene Vertex-Umgebung einzurichten", so Keith Manville,

Kundenbetreuer bei Google Cloud Security.?Das verändert die Möglichkeiten, die

ein Workshop bietet."

Der Bericht?The State of Developer Adoption", einschließlich der Methodik und

der demografischen Daten der Befragten, ist ab heute verfügbar unter

instruqt.com/ai-adoption. Die vollständige Methodik, einschließlich des

SlashData-Fragebogens und der Aufschlüsselung der Befragten, wird zusammen mit

dem Bericht veröffentlicht.

Über Instruqt

Instruqt ist die anwendungsorientierte Einführungsplattform, mit der B2B-

Softwareunternehmen komplexe Produkte in Erfahrungen verwandeln, die Kunden

tatsächlich nutzen können. Marketingteams nutzen Instruqt, um durch interaktive

Produkterlebnisse qualifizierte Leads zu generieren. Vertriebsteams nutzen es,

um hochwertigere Demos und POCs ohne aufwendige Einrichtungsarbeiten

durchzuführen. Schulungsteams nutzen es, um die Einarbeitung und Zertifizierung

anhand realer Umgebungen statt anhand von Präsentationen zu optimieren. Zu den

Kunden zählen Google Cloud, MongoDB, Elastic, HashiCorp, Red Hat und Puppet.

Erfahren Sie mehr unter instruqt.com.

Über SlashData

SlashData ist das führende Analyseunternehmen im Bereich der

Entwicklerwirtschaft und verfolgt Entwicklertrends in den Bereichen Mobilgeräte,

Desktop, IoT, Cloud, Web, AR/VR, maschinelles Lernen und Spiele. Die

Untersuchungen des Unternehmens basieren auf jährlichen Umfragen unter mehr als

40.000 Entwicklern in über 165 Ländern.

Tyler Crumpler

VP Marketing

Instruqt

(919) 417-2146

Tyler@instruqt.com

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