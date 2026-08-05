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05.08.2026 12:37:38
GNW-News: Neue weltweite Studie von Velo zeigt einen "Ripple Effect" bei der Selbstentfaltung
^* Neue Umfragedaten zeigen, dass vier von zehn Erwachsenen (39 %) es mit
zunehmendem Alter schwieriger finden, echte Beziehungen aufzubauen; Musik
und die Tanzfläche erweisen sich als wirksame Mittel, um diese Hürden zu
überwinden
* Mehr als ein Viertel (27 %) der 25- bis 35-Jährigen gibt an, dass ihre
engsten Freundschaften bei Live-Events entstanden sind
* Velo und Tomorrowland haben sich für?Echoes of Tomorrowland" zusammengetan,
um authentischen Selbstausdruck zu fördern und einen einzigartigen Raum für
Fans von Dance Music zu schaffen, in dem sie gemeinsam neue Erfahrungen
machen können.
LONDON, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine neue globale Studie* von Velo
zeigt das wachsende Bedürfnis nach gemeinsamen Erlebnissen. Vor diesem
Hintergrund startet Velo?Echoes of Tomorrowland" - ein weltweites Netzwerk aus
Live-Events und synchronisierten Livestreams, das Fans rund um den Globus die
besondere Atmosphäre von Tomorrowland näherbringt.
Die Kampagne basiert auf neuen Forschungsergebnissen*, nach denen fast zwei von
fünf Erwachsenen (39 %) angeben, dass es ihnen mit zunehmendem Alter schwerer
fällt, bedeutungsvolle Beziehungen aufzubauen. Als Gründe nennen die Befragten
unter anderem Schwierigkeiten, Menschen mit ähnlichen Interessen kennenzulernen
(28 %), Unsicherheit im Umgang mit anderen (27 %), Angst vor Zurückweisung (24
%) sowie die Sorge, von anderen beurteilt zu werden (21 %).
Velo, Europas führende Marke für Nikotinbeutel** für Menschen, die
Individualität leben, und Tomorrowland teilen die Überzeugung, dass Musik eine
zentrale Rolle dabei spielt, diese Barrieren zu überwinden. Die Tanzfläche wird
dabei zu einem besonderen Ort der Begegnung und Selbstentfaltung. 30 % der
Befragten geben an, sich auf der Tanzfläche am ehesten frei ausdrücken zu können
und?so zu tanzen, als würde niemand zusehen". 61 % fühlen sich außerdem wohler
dabei, sich selbst auszudrücken, wenn sie sehen, dass andere es ebenfalls tun.
Das schafft Raum für echte Verbindungen: 27 % der 25- bis 35-Jährigen stimmen
der Aussage zu, dass Freundschaften, die bei Live-Musik- oder
Kulturveranstaltungen entstehen, authentischer sind als solche, die in anderen
sozialen Situationen geknüpft werden.
Da viele Fans nicht persönlich am Tomorrowland teilnehmen konnten, hat Velo die
Energie, Kultur und Community des Festivals einem breiteren Publikum zugänglich
gemacht. Um zu zeigen, dass Selbstentfaltung ansteckend ist, startete die
Kampagne mit einem eigens entwickelten sozialen Experiment im Tomorrowland Store
auf Ibiza. Besucher erhielten jeweils eine kunstvoll gestaltete
Schmetterlingshälfte und wurden dazu eingeladen, die Person zu finden, die die
passende zweite Hälfte in den Händen hielt, um den Schmetterling zu
vervollständigen. So verwandelte das interaktive Experiment einen Raum voller
Fremder innerhalb kürzester Zeit in eine lebendige Gemeinschaft.
Das Event fand am Freitag, den 17. Juli, statt. Headlinerin war die ukrainische
House- und Techno-DJ Korolova. Außerdem wurde ein Livestream von der Hauptbühne
des Tomorrowland-Festivals übertragen. Inspiriert von der einzigartigen
Community-Kultur des Tomorrowland-Festivals begrüßte Velo eine vielfältige
Mischung aus Fans, eingeladenen Medienvertretern aus Großbritannien und Spanien
sowie Lifestyle- und Musikschaffenden aus aller Welt.
Mit vernetzten?Echo"-Events auf Ibiza und weiteren Standorten - bestehend aus
Live-Bühnen, synchronisierten Livestreams und DJ-Sets - schafft?Echoes of
Tomorrowland" einen einzigartigen Raum, in dem sich Fans von Dance Music frei
ausdrücken und gemeinsam unvergessliche Momente erleben können.
Im Rückblick auf die besondere Energie des Abends sagte die international
bekannte DJane Korolova:?Die Tanzfläche ist einer der wenigen Orte, an denen
sich Menschen vollkommen frei fühlen, ihr wahres Ich zu zeigen, ohne Angst vor
Bewertung zu haben. Genau diese Energie habe ich den ganzen Abend auf Ibiza
gespürt - dank Velo. Es war unglaublich zu sehen, wie alle losließen, sie selbst
waren und gemeinsam ihre Individualität feierten."
Gastkünstlerin Camden Cox ergänzte:?Was mir von diesem Abend besonders in
Erinnerung bleibt, ist, wie mühelos völlig Fremde durch ein gemeinsames Erlebnis
miteinander in Kontakt gekommen sind. Manchmal braucht es nur einen kleinen
Anstoß, um ein Gespräch zu beginnen. Zu sehen, wie die Menschen die
Schmetterlinge nutzten, um das Eis zu brechen und anschließend gemeinsam zu
tanzen, war einfach magisch."
Malky Brown, Global Head of Content & Partnerships bei BAT, erklärte:?Mit
'Echoes of Tomorrowland' wollten wir das besondere Gefühl der Verbundenheit, für
das Tomorrowland steht, erlebbar machen. Indem wir Menschen ermutigt haben, ihre
Komfortzone zu verlassen und miteinander in Kontakt zu treten, haben wir die
Überzeugung von Velo zum Leben erweckt, dass Selbstausdruck Menschen miteinander
verbinden kann."
Um den offiziellen Event-Rückblick anzusehen und mehr über Velo zu erfahren,
besuchen Sie bitte @velo.global (https://www.instagram.com/velo.global/).
Nur für Nikotinkonsumenten ab 18 Jahren. Dieses Produkt enthält Nikotin und
macht süchtig.
* 2.009 Nikotinkonsumenten (ab 18 Jahren), die seit mindestens sechs Monaten
Nikotinprodukte konsumieren und derzeit mindestens einmal wöchentlich
Nikotinprodukte konsumieren, aus Großbritannien, Spanien, Pakistan, Polen und
Österreich. Die Untersuchung wurde im Zeitraum vom 16.06.2026 bis zum
22.06.2026 durchgeführt.
** Basierend auf dem von Velo geschätzten Absatzanteil im gemessenen
Einzelhandel in den folgenden wichtigen Märkten für Nikotinbeutel in Europa:
Schweden, Dänemark, Großbritannien, Polen und der Schweiz, berechnet für das
Jahr 2025.
Anfragen??
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Elin Thomas
Consumer & Brand PR Manager
BAT (Nicoventures Communications (Switzerland) AG)
elin_thomas@bat.com (mailto:elin_thomas@bat.com)
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter
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1892-4918-8cb8-71aeee880b6e
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07219dd676b9
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346adbdec0b3
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