GNW-News: Neue weltweite Studie von Velo zeigt einen "Ripple Effect" bei der Selbstentfaltung

^* Neue Umfragedaten zeigen, dass vier von zehn Erwachsenen (39 %) es mit

zunehmendem Alter schwieriger finden, echte Beziehungen aufzubauen; Musik

und die Tanzfläche erweisen sich als wirksame Mittel, um diese Hürden zu

überwinden

* Mehr als ein Viertel (27 %) der 25- bis 35-Jährigen gibt an, dass ihre

engsten Freundschaften bei Live-Events entstanden sind

* Velo und Tomorrowland haben sich für?Echoes of Tomorrowland" zusammengetan,

um authentischen Selbstausdruck zu fördern und einen einzigartigen Raum für

Fans von Dance Music zu schaffen, in dem sie gemeinsam neue Erfahrungen

machen können.

LONDON, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine neue globale Studie* von Velo

zeigt das wachsende Bedürfnis nach gemeinsamen Erlebnissen. Vor diesem

Hintergrund startet Velo?Echoes of Tomorrowland" - ein weltweites Netzwerk aus

Live-Events und synchronisierten Livestreams, das Fans rund um den Globus die

besondere Atmosphäre von Tomorrowland näherbringt.

Die Kampagne basiert auf neuen Forschungsergebnissen*, nach denen fast zwei von

fünf Erwachsenen (39 %) angeben, dass es ihnen mit zunehmendem Alter schwerer

fällt, bedeutungsvolle Beziehungen aufzubauen. Als Gründe nennen die Befragten

unter anderem Schwierigkeiten, Menschen mit ähnlichen Interessen kennenzulernen

(28 %), Unsicherheit im Umgang mit anderen (27 %), Angst vor Zurückweisung (24

%) sowie die Sorge, von anderen beurteilt zu werden (21 %).

Velo, Europas führende Marke für Nikotinbeutel** für Menschen, die

Individualität leben, und Tomorrowland teilen die Überzeugung, dass Musik eine

zentrale Rolle dabei spielt, diese Barrieren zu überwinden. Die Tanzfläche wird

dabei zu einem besonderen Ort der Begegnung und Selbstentfaltung. 30 % der

Befragten geben an, sich auf der Tanzfläche am ehesten frei ausdrücken zu können

und?so zu tanzen, als würde niemand zusehen". 61 % fühlen sich außerdem wohler

dabei, sich selbst auszudrücken, wenn sie sehen, dass andere es ebenfalls tun.

Das schafft Raum für echte Verbindungen: 27 % der 25- bis 35-Jährigen stimmen

der Aussage zu, dass Freundschaften, die bei Live-Musik- oder

Kulturveranstaltungen entstehen, authentischer sind als solche, die in anderen

sozialen Situationen geknüpft werden.

Da viele Fans nicht persönlich am Tomorrowland teilnehmen konnten, hat Velo die

Energie, Kultur und Community des Festivals einem breiteren Publikum zugänglich

gemacht. Um zu zeigen, dass Selbstentfaltung ansteckend ist, startete die

Kampagne mit einem eigens entwickelten sozialen Experiment im Tomorrowland Store

auf Ibiza. Besucher erhielten jeweils eine kunstvoll gestaltete

Schmetterlingshälfte und wurden dazu eingeladen, die Person zu finden, die die

passende zweite Hälfte in den Händen hielt, um den Schmetterling zu

vervollständigen. So verwandelte das interaktive Experiment einen Raum voller

Fremder innerhalb kürzester Zeit in eine lebendige Gemeinschaft.

Das Event fand am Freitag, den 17. Juli, statt. Headlinerin war die ukrainische

House- und Techno-DJ Korolova. Außerdem wurde ein Livestream von der Hauptbühne

des Tomorrowland-Festivals übertragen. Inspiriert von der einzigartigen

Community-Kultur des Tomorrowland-Festivals begrüßte Velo eine vielfältige

Mischung aus Fans, eingeladenen Medienvertretern aus Großbritannien und Spanien

sowie Lifestyle- und Musikschaffenden aus aller Welt.

Mit vernetzten?Echo"-Events auf Ibiza und weiteren Standorten - bestehend aus

Live-Bühnen, synchronisierten Livestreams und DJ-Sets - schafft?Echoes of

Tomorrowland" einen einzigartigen Raum, in dem sich Fans von Dance Music frei

ausdrücken und gemeinsam unvergessliche Momente erleben können.

Im Rückblick auf die besondere Energie des Abends sagte die international

bekannte DJane Korolova:?Die Tanzfläche ist einer der wenigen Orte, an denen

sich Menschen vollkommen frei fühlen, ihr wahres Ich zu zeigen, ohne Angst vor

Bewertung zu haben. Genau diese Energie habe ich den ganzen Abend auf Ibiza

gespürt - dank Velo. Es war unglaublich zu sehen, wie alle losließen, sie selbst

waren und gemeinsam ihre Individualität feierten."

Gastkünstlerin Camden Cox ergänzte:?Was mir von diesem Abend besonders in

Erinnerung bleibt, ist, wie mühelos völlig Fremde durch ein gemeinsames Erlebnis

miteinander in Kontakt gekommen sind. Manchmal braucht es nur einen kleinen

Anstoß, um ein Gespräch zu beginnen. Zu sehen, wie die Menschen die

Schmetterlinge nutzten, um das Eis zu brechen und anschließend gemeinsam zu

tanzen, war einfach magisch."

Malky Brown, Global Head of Content & Partnerships bei BAT, erklärte:?Mit

'Echoes of Tomorrowland' wollten wir das besondere Gefühl der Verbundenheit, für

das Tomorrowland steht, erlebbar machen. Indem wir Menschen ermutigt haben, ihre

Komfortzone zu verlassen und miteinander in Kontakt zu treten, haben wir die

Überzeugung von Velo zum Leben erweckt, dass Selbstausdruck Menschen miteinander

verbinden kann."

Um den offiziellen Event-Rückblick anzusehen und mehr über Velo zu erfahren,

besuchen Sie bitte @velo.global (https://www.instagram.com/velo.global/).

Nur für Nikotinkonsumenten ab 18 Jahren. Dieses Produkt enthält Nikotin und

macht süchtig.

* 2.009 Nikotinkonsumenten (ab 18 Jahren), die seit mindestens sechs Monaten

Nikotinprodukte konsumieren und derzeit mindestens einmal wöchentlich

Nikotinprodukte konsumieren, aus Großbritannien, Spanien, Pakistan, Polen und

Österreich. Die Untersuchung wurde im Zeitraum vom 16.06.2026 bis zum

22.06.2026 durchgeführt.

** Basierend auf dem von Velo geschätzten Absatzanteil im gemessenen

Einzelhandel in den folgenden wichtigen Märkten für Nikotinbeutel in Europa:

Schweden, Dänemark, Großbritannien, Polen und der Schweiz, berechnet für das

Jahr 2025.

Anfragen??

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Elin Thomas

Consumer & Brand PR Manager

BAT (Nicoventures Communications (Switzerland) AG)

elin_thomas@bat.com (mailto:elin_thomas@bat.com)

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