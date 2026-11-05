GNW-News: Neuer Bericht: Eine geringfügige Änderung der EU-Vorschriften könnte Investitionen in Höhe von 9,3 Milliarden Euro für die kreislauforientierte Pho...

^STOCKHOLM,, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine geringfügige Änderung der EU-

Futtermittelgesetzgebung könnte Investitionen in Höhe von mehr als 9,3

Milliarden Euro freisetzen und die Abhängigkeit Europas von importiertem

Phosphor aus Ländern wie Russland verringern. Zu diesem Ergebnis kommt ein neuer

Bericht des globalen Strategieberaters RMG Consulting.

Der vom Umweltunternehmen Ragn-Sells in Auftrag gegebene Bericht identifiziert

den Zugang zum europäischen Futtermittelmarkt als einen entscheidenden Faktor

für die Mobilisierung von Investitionen in das Phosphor-Recycling. Der Analyse

zufolge könnte die Öffnung des Futtermittelmarktes für aus verbranntem

Klärschlamm gewonnenen Phosphor EU-weit sowie in Norwegen und im Vereinigten

Königreich mehr als 7.400 direkte Arbeitsplätze schaffen und jährliche Einnahmen

in Höhe von 850 Millionen Euro generieren.

?Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Europa möglicherweise eine bedeutende

Chance übersieht", so Magnus Ericsson, Mitbegründer von RMG Consulting und

außerordentlicher Professor an der Technischen Universität Luleå.?Relativ

begrenzte regulatorische Änderungen könnten erhebliche Investitionen freisetzen

und gleichzeitig Europas Bestrebungen in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit,

Widerstandsfähigkeit und den Zugang zu strategischen Rohstoffen unterstützen."

Phosphor ist für die Lebensmittelproduktion unverzichtbar und wird von der

Europäischen Union als kritischer Rohstoff eingestuft. Dennoch ist Europa nach

wie vor in hohem Maße von Phosphatgesteinsimporten abhängig, wobei Russland zu

den größten Lieferanten der EU zählt.

Nach geltendem EU-Recht darf aus Abwasser zurückgewonnener Phosphor unabhängig

von der Produktqualität nicht in Tierfutter verwendet werden. Dem Bericht

zufolge schwächt diese Beschränkung die Wirtschaftlichkeit der

Phosphorrückgewinnung und wirkt Investitionen in die heimische

Phosphorproduktion entgegen.

?Die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammasche könnte die

Ressourcenversorgungssicherheit stärken, industrielle Investitionen fördern und

zu einem widerstandsfähigeren Ernährungssystem beitragen", so Magnus Ericsson.

Der Düngemittel-Aktionsplan

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1099) der

Europäischen Kommission hebt die Nährstoffrückgewinnung als Instrument zur

Stärkung der Ernährungssicherheit und der Ressourcenresilienz hervor. Schweden

hat die Kommission zudem aufgefordert, als einen Schritt zur Überarbeitung des

Futtermittelrechts eine neue Risikobewertung durch die EFSA

(https://www.regeringen.se/contentassets/04cfa7f8cfe844d0bd855f232cbf9ebb/forenk

lingsatgarder/) (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) einzuholen.

?Ernährungssicherheit beginnt mit Phosphor. Europa importiert weiterhin Phosphor

aus Russland, während es gleichzeitig die Verwendung von aus dem eigenen

Abwasser zurückgewonnenem, recyceltem Phosphor in Futtermitteln untersagt. Die

Beseitigung dieses Widerspruchs ist ein kleiner Schritt mit enormem Potenzial

für positive Auswirkungen", so Pär Larshans, Chief Sustainability Officer bei

der Ragn-Sells-Gruppe.

Lesen Sie den vollständigen Bericht hier:

(https://www.rmgconsulting.org/ragnsells)

Für weitere Stellungnahmen oder Interviewanfragen:

Pressesprecher, Ragn-Sells, +46 70 927 2400, press@ragnsells.com

(mailto:press@ragnsells.com)

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