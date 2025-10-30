GNW-News: Neuer Europachef bei Vertex treibt Produktinnovationen voran und stärkt Lösungen für Compliance

^LONDON, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc

(https://www.vertexinc.com/de-de). (NASDAQ: VERX) (?Vertex" oder das

?Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte

Steuern, gab heute die Ernennung von Ralf Gärtner zum neuen Senior Vice

President (SVP) und Regional Manager Europa bekannt. Mit dieser strategischen

Personalentscheidung intensiviert Vertex seine starken regionalen Strukturen in

den Zielmärkten. Gleichzeitig unterstreicht sie das Engagement des Unternehmens

für Innovation und die Weiterentwicklung internationaler Compliance in einem

sich rasant verändernden europäischen Wirtschaftsumfeld.

Gärtner bringt mehr als 30 Jahre internationale Führungserfahrung in den

Bereichen Steuern, Corporate Performance Management, ERP und Automatisierung im

Rechnungswesen mit. Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der

Entwicklung von Innovationen, die echten Mehrwert für Kunden schaffen, sowie

beim Ausbau und der Erweiterung von Vertriebs- und Partnernetzwerken weltweit.

Da er in seiner vorherigen Rolle bei Wolters Kluwer ein international

agierendes, wachstumsstarkes Unternehmen geleitet hat, passt seine Expertise

perfekt zur Mission von Vertex, Unternehmen weltweit durch nahtlose,

technologiegestützte Compliance-Lösungen zu unterstützen. Gärtner wird eine

zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der europäischen und globalen

Aktivitäten von Vertex spielen und Unternehmen dabei unterstützen, Compliance

sicherzustellen, Transformation voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum zu

erzielen.

?Ralf Gärtner verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Steuern,

Corporate Performance Management, ERP und Automatisierung im Rechnungswesen und

ist damit eine wertvolle Ergänzung unseres Führungsteams", erklärt Chris Jones,

Chief Commercial Officer bei Vertex.?Sein umfassendes Verständnis der

europäischen Regulierungslandschaft sowie seine nachweisliche Erfolgsbilanz in

den Bereichen Wachstum, Transformation und beim Aufbau leistungsstarker Teams

werden uns dabei helfen, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern und unseren Kunden

nachhaltigen Mehrwert zu bieten."

?Ich freue mich sehr, ein Teil von Vertex zu sein und zum anhaltenden Erfolg des

Unternehmens beizutragen sowie das Wachstum weltweit und in Europa weiter zu

beschleunigen", betont Gärtner.

?Im Laufe meiner Karriere durfte ich miterleben, wie innovative Technologien

Unternehmen, die sich in einem komplexen regulatorischen Umfeld bewegen,

grundlegend verändern können. Ich freue mich darauf, eng mit unseren Kunden und

Partnern sowie dem erfahrenen Vertex-Team zusammenzuarbeiten. Gemeinsam schaffen

wir Lösungen, die Effizienz und Compliance verbessern und Unternehmen helfen,

neue Chancen in einem sich transformierenden Markt zu nutzen."

Darüber hinaus erweitert Vertex als Reaktion auf die aktuellen Marktdynamiken

seine strategische Präsenz in Europa, um Kunden, Partnern und Aktionären noch

mehr konkreten Mehrwert zu bieten. Mit dieser Ernennung unterstreicht das

Unternehmen sein verstärktes Engagement in der Region, um Organisationen in

einer Phase tiefgreifender Veränderungen und zunehmender Komplexität bestmöglich

zu unterstützen.

Vertex deckt mehr als 20.000 Steuerhoheitsgebiete weltweit ab und bietet e-

Invoicing-Lösungen in 45 Ländern. Das Unternehmen liefert automatisierte

Compliance für indirekte Steuern , Umsatzsteuerbestimmung in Echtzeit sowie KI-

gestützte Tools wie Vertex Copilot. Mit einer starken Präsenz in Europa und

einem konsequent kundenorientierten Ansatz hilft Vertex Unternehmen, neuen

gesetzlichen Anforderungen stets einen Schritt voraus zu sein. Zudem unterstützt

das Unternehmen seine Kunden dabei, ERP-Integrationen zu optimieren und die

internationale Expansion sicher voranzutreiben.

Weitere Informationen über Vertex und die globalen Compliance-Lösungen für

indirekte Steuern finden Sie unter www.vertexinc.com/de-de

(https://www.vertexinc.com/de-de).

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte

Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die

vertrauenswürdigste Steuertechnologie zu liefern, die es globalen Unternehmen

ermöglicht, mit Zuversicht zu handeln, einzuhalten und zu wachsen. Vertex bietet

Lösungen, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können, für die

wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und

Verbrauchssteuern, sowie Lohnbuchhaltung. Mit dem Hauptsitz in Nordamerika und

Niederlassungen in Südamerika und Europa unterstützt Vertex die weltweit

führenden Marken dabei, die Komplexität der kontinuierlichen Einhaltung von

Compliance zu vereinfachen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com/de-de

(https://www.vertexinc.com/de-de) oder folgen Sie uns auf X

(https://x.com/vertexinc/?prefetchTimestamp=1734970583604) und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./).

