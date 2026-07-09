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09.07.2026 10:04:38
GNW-News: Neueste Studie von Holafly for Business zeigt: Geschäftsreisende nehmen ihr Büro überallhin mit
^DUBLIN, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die heutigen Geschäftsreisen haben nur
noch wenig mit den klassischen Modellen zu tun, auf denen die meisten
Reiserichtlinien noch immer basieren. Flughäfen sind längst zu Arbeitsplätzen
geworden, Hotellobbys dienen gleichzeitig als Besprechungsräume, und
internationale Reisen stellen keine Unterbrechung des Arbeitsalltags mehr dar.
Die Arbeit reist heute einfach mit.
Neue Forschungsergebnisse von Holafly for Business zeigen, dass dieser Wandel
die Anforderungen von Berufstätigen auf Reisen grundlegend verändert. Während
der Internetzugang weiterhin unverzichtbar ist, legen Geschäftsreisende
zunehmend Wert auf einen sicheren und zuverlässigen Zugriff auf die digitalen
Tools, die sie täglich nutzen, anstatt auf ungesicherte öffentliche WLAN-
Netzwerke zu vertrauen. Sicherheit ist mittlerweile der entscheidende Faktor bei
der Internetnutzung im Ausland und hat Priorität gegenüber Geschwindigkeit und
Netzabdeckung. Für mehr als vier von zehn Geschäftsreisenden hat ein sicherer
Internetzugang oberste Priorität. Dies zeigt, wie wichtig der Zugriff auf
Unternehmenssysteme, Cloud-Plattformen und sensible Unternehmensdaten auf
internationalen Reisen geworden ist.
Laut dem Holafly Summer Travel & eSIM Report 2026 machen Geschäftsreisende
inzwischen fast ein Fünftel der internationalen Reisenden aus. Doch das Profil
dieser Gruppe verändert sich rasant. Mehr als die Hälfte der Geschäftsreisenden
ist jünger als 35 Jahre, während der Anteil der über 45-Jährigen im Vergleich
zum Vorjahr um 7,4 Prozentpunkte gesunken ist. Die Ergebnisse deuten darauf hin,
dass eine neue Generation von Berufstätigen die Erwartungen hinsichtlich
Flexibilität, Technologie und der Arbeitsweise auf Reisen verändert.
Der Bericht verdeutlicht zudem, dass Verbindungsprobleme weit mehr als nur eine
Unannehmlichkeit sind. Eine deutliche Mehrheit von 86,5?% der Geschäftsreisenden
gibt an, auf Reisen schon einmal stressige Situationen aufgrund von
Verbindungsproblemen erlebt zu haben. Für jüngere Berufstätige sind Digital-
First-Lösungen wie eSIMs inzwischen die bevorzugte Wahl, während ältere Reisende
weiterhin stärker auf herkömmliche Roaming-Dienste setzen.
Die Auswirkungen gehen weit über den Komfort hinaus und beeinflussen die
Leistungsfähigkeit unmittelbar. Von den Reisenden, deren Unternehmen eine
Unternehmens-eSIM bereitstellt, berichten 81,3?% von einer gesteigerten
Produktivität. Im Vergleich dazu sind es 61,2?% bei der Nutzung herkömmlicher
Roaming-Lösungen und 52,4?% bei Mitarbeitern, die ihre Konnektivität selbst
organisieren. Die Möglichkeit, vom Moment der Ankunft an sicher und nahtlos auf
die gewohnte Arbeitsumgebung zuzugreifen, spielt für die Produktivität
möglicherweise eine größere Rolle, als vielen Unternehmen derzeit bewusst ist.
?Früher ging es bei Geschäftsreisen darum, von einem Ort zum anderen zu
gelangen. Heute geht es darum, die gesamte Arbeitsumgebung immer bei sich zu
haben", so Alex Bryzowski, VP von Holafly for Business.?Von Berufstätigen wird
erwartet, dass sie reagieren und Entscheidungen treffen, egal wo auf der Welt
sie sich gerade befinden. Unsere Forschung zeigt, dass sie sich darauf verlassen
können müssen, von überall aus sicher und effizient arbeiten zu können."
Da die Arbeit zunehmend dezentral stattfindet und internationale Reisen stärker
in den geschäftlichen Alltag integriert sind, müssen Unternehmen möglicherweise
überdenken, wie sie Mitarbeiter unterwegs unterstützen. Die moderne
Geschäftsreise wird nicht durch das Reiseziel definiert, sondern durch die
Fähigkeit, von überall auf der Welt sicher, produktiv und ohne Unterbrechung
arbeiten zu können.
Medienkontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8f85834a-5516-485b-b3dd-
65f65aff07a0/de
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