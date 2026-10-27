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27.10.2026 10:13:38
GNW-News: Newsweek stuft das KFSH hinsichtlich digitaler Reife und KI unter die besten 4 % der weltweit führenden "Smart Hospitals" ein
^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) ist eines von weltweit nur 15
Krankenhäusern, die sowohl die maximale Bewertung von fünf Bändern für digitale
Reife als auch die neue Auszeichnung?Leader in AI Innovation" in der Liste
?World's Best Smart Hospitals 2027" des Magazins Newsweek erhalten haben. Damit
gehört es zu den weniger als 4 % der führenden 410 Krankenhäuser, die in 33
Ländern bewertet wurden, und reiht sich in eine kleine globale Gruppe ein, die
bei der digitalen und KI-gestützten Versorgung Maßstäbe setzt.
?Five Ribbons" (Fünf Bänder) - die höchste Stufe der überarbeiteten Skala für
digitale Reife im Rahmen des Rankings - gingen an 21 Krankenhäuser, während die
in diesem Jahr erstmals verliehene Auszeichnung?Leader in AI Innovation" an 39
Einrichtungen ging. Weltweit erhielten nur 15 Krankenhäuser beide
Auszeichnungen; diese verteilten sich auf fünf Länder, darunter Saudi-Arabien,
wo das KFSH-Krankenhaus in Riad den 123. Platz in der Gesamtwertung belegte.
Die Leistungsfähigkeit des KFSH beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz, der
klinische Exzellenz, wegweisende Forschung und fortschrittliche digitale
Kompetenzen vereint. Von künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik bis
hin zum intelligenten Patientenflussmanagement - das Krankenhaus setzt
Technologie in konkrete Vorteile bei der klinischen Entscheidungsfindung, der
betrieblichen Effizienz und der Patientenerfahrung um.
Das von Newsweek und Statista entwickelte Ranking kombiniert internationale
Empfehlungen von Fachkollegen mit der?Statista Smart Hospitals Digital Maturity
Survey", für die Belege sowie eine Bestätigung durch die Geschäftsleitung
erforderlich sind. Um die KI-Auszeichnung zu erhalten, musste ein Krankenhaus
sowohl bei der KI-Anerkennung durch Fachkollegen als auch beim KI-Reifegrad
mindestens das 70. Perzentil erreichen.
Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026
auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den
250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance
wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im
Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der
weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser
sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93780fa5-8afe-4ba7-babb-
57bd843f400f
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