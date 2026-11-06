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06.11.2026 09:07:38
GNW-News: Newsweek zählt das KFSH in Riad zu den besten 5 % der weltweit führenden Krankenhäuser und Kliniken für Medizintourismus im Jahr 2027
^RIAD, Saudi-Arabien, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) in Riad zählt zu den besten 5 % der
Krankenhäuser, die in das Ranking?World's Best Hospitals & Clinics for Medical
Tourism 2027" des Magazins Newsweek aufgenommen wurden, was seine Stellung als
internationaler Standort für spezialisierte medizinische Versorgung
unterstreicht.
Diese Auszeichnung spiegelt die Fähigkeit des KFSH wider, Patienten aus aller
Welt zu versorgen, insbesondere solche mit komplexen Erkrankungen, die
multidisziplinäres Fachwissen und fortschrittliche Behandlungstechnologien
erfordern, und zwar in Fachgebieten wie der Onkologie, den Neurowissenschaften
und der Organtransplantation.
Im Rahmen seines Engagements für die Verbesserung der Versorgung internationaler
Patienten erhielt das KFSH die Global Healthcare Accreditation (GHA) für
medizinische Reiseleistungen und erreichte dabei eine Konformitätsbewertung von
95 %. Die Akkreditierung unterstreicht das Engagement der Einrichtung für
internationale Standards hinsichtlich der Versorgungsqualität und der
Patientenzufriedenheit.
Das KFSH bietet umfassende Dienstleistungen für internationale Patienten an,
beginnend mit Erstberatungen und medizinischen Untersuchungen bereits vor deren
Ankunft. Diese Dienstleistungen umfassen die Koordination der
Reisevorbereitungen, die Abholung am Flughafen und die Unterbringung sowie die
anschließende spezialisierte Behandlung und die Nachsorge, wodurch ein
reibungsloser Behandlungsablauf gewährleistet wird.
Diese Anerkennung erfolgt vor dem Hintergrund der laufenden Reform des
Gesundheitswesens in Saudi-Arabien und der Bemühungen des Landes, seine Position
als globaler Standort für hochmoderne medizinische Versorgung zu stärken. Im
Einklang mit der?Saudi Vision 2030" konzentrieren sich diese Bemühungen auf den
Ausbau spezialisierter Gesundheitsdienstleistungen, die Förderung medizinischer
Innovationen und die Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit saudischer
Gesundheitseinrichtungen.
Das KFSH belegte im Jahr 2026 unter den 250 weltweit führenden akademischen
medizinischen Zentren den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den
12. Platz weltweit. Zudem wurde das Unternehmen im Jahr 2026 von Brand Finance
als wertvollste Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten
ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das KFSH in den Rankings?World's Best
Hospitals 2026",?World's Best Smart Hospitals 2027" und?World's Best
Specialized Hospitals 2027" des Magazins Newsweek aufgeführt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa
Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/50eead40-1ee3-4c13-a77e-
56417f40aff5
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