GNW-News: Next Move, Next Horizon: Weltweite Partnerschaftskonferenz und GlobeFest der SHACMAN Group in Xi'an veranstaltet

^XI'AN, China, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 15. Oktober 2026 fand die

weltweite Partnerschaftskonferenz und das GlobeFest der SHACMAN Group unter dem

Motto?Next Move, Next Horizon" im Xi'an International Convention & Exhibition

Center statt. Zu den Gästen zählten Ren Guo, Sekretär des Parteikomitees der

Kommission zur Überwachung und Verwaltung staatseigener Vermögenswerte der

Provinz Shaanxi, sowie Liu Yi, Vorstandsvorsitzender der Shaanxi Automobile

Holding Group. Mehr als 1.800 Händler, Großkunden, Partner entlang der

Wertschöpfungskette und Medienvertreter aus fast 100 Ländern und Regionen kamen

in Xi'an zusammen, um neue Entwicklungsmöglichkeiten auf den internationalen

Märkten auszuloten.

Die Konferenz im Überblick

In seiner Grundsatzrede erklärte Liu Yi, dass SHACMAN seinen internationalen

Fahrzeugabsatz in den ersten drei Quartalen 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum

deutlich gesteigert habe. Zugleich sei der Anteil des internationalen Geschäfts

am Gesamtgeschäft des Unternehmens kontinuierlich gewachsen. Angesichts des

tiefgreifenden Wandels im Wettbewerb der globalen Nutzfahrzeugbranche stellte

SHACMAN drei strategische Schwerpunkte vor: Internationalisierung als

Wachstumstreiber, eine führende Position im Bereich New Energy und eine stärkere

Lokalisierung. Darüber hinaus gab das Unternehmen seine Ziele für die

internationalen Märkte bis 2030 bekannt.

Rede des Vorstandsvorsitzenden

Zur Umsetzung dieser strategischen Schwerpunkte präsentierte Tian Chao, General

Manager der Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd., einen

Bericht zur Geschäftsentwicklung auf den internationalen Märkten. Er stellte

fünf Geschäftsstrategien vor, die die Bereiche Produkte, Märkte, Finanzierung,

Service und Vertriebskanäle abdecken. Dabei betonte er, wie wichtig es sei,

gemeinsam mit internationalen Partnern die Märkte kontinuierlich

weiterzuentwickeln und so die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Im Rahmen der Konferenz wurde die Marke SHACMAN PowerCore offiziell eingeführt.

Die Marke wurde gemeinsam von SHACMAN, Weichai Power, Cummins, FAST und HanDe

Axle entwickelt. Sie baut auf der bewährten Qualität des?Golden Powertrain" auf

und führt dieses Konzept zu einer integrierten Antriebslösung weiter, die

Diesel-, Erdgas-, batterieelektrische, Hybrid- und Wasserstofftechnologien

umfasst. Damit verbindet SHACMAN ein klares Leistungsversprechen an Kunden

weltweit:?Wer sich für SHACMAN entscheidet, entscheidet sich für erstklassige

Produkte und Services." Darüber hinaus stellte SHACMAN mit?transport(e)" eine

ganzheitliche Lösung für den gesamten Lebenszyklus von New-Energy-Transporten

vor. Sie umfasst Fahrzeuge, Energieversorgung und operative Dienstleistungen. Zu

sehen war eine Reihe neuer New-Energy-Fahrzeuge, darunter Hybrid- und

batterieelektrische Modelle. Bei mehreren wichtigen Leistungskennzahlen

erreichten die Modelle branchenführende Werte.

SHACMAN führt die Marke PowerCore ein

SHACMAN präsentiert mit?transport(e)" ganzheitliche Lösungen für den gesamten

Lebenszyklus

Das GlobeFest umfasste sechs regionale Ausstellungsbereiche: Asien-Pazifik,

Naher Osten, Amerika, Russland und Zentralasien, Europa sowie Afrika. In jedem

Bereich fand eine eigene?Moment"-Veranstaltung statt. Beim?Europe Moment"

wurden der für den europäischen Markt bestimmte X6000 und der X6000(e )gemeinsam

vorgestellt. Beide Modelle haben die EU-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung (WVTA)

erhalten. TÜV Rheinland überreichte die entsprechenden Zertifizierungsplaketten

vor Ort. Beim?Africa Moment" wurde eine Vereinbarung über eine regionale

Serviceallianz unterzeichnet. Zudem wurde ein bedeutender Exportauftrag für

Afrika abgewickelt.

WVTA-zertifiziertes Modell vorgestellt

160.000stes Fahrzeug in Afrika ausgeliefert

Bis heute hat SHACMAN seine Produkte in mehr als 160 Länder und Regionen

exportiert. Die kumulierten Exportzahlen belaufen sich auf über 450.000

Fahrzeuge.

Mit strategischer Planung, dem gemeinsamen Ausbau seines Geschäftsökosystems,

regionaler Zusammenarbeit und der Erweiterung seines Servicenetzes bringt

SHACMAN seine globalen Partner zusammen, um die lokale Präsenz und

Geschäftstätigkeit in den internationalen Märkten weiter zu vertiefen.

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Gao Mohan

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