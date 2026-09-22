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22.09.2026 13:45:38
GNW-News: Nextoria berät ESDS bei der Übernahme durch Spaggiari
^LONDON, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nextoria gab heute bekannt, E-
Schooling Dream Shaper (ESDS), einen auf der Iberischen Halbinsel und in
Lateinamerika tätigen Anbieter von Bildungssoftware, bei der Übernahme durch
Spaggiari beraten zu haben. Spaggiari ist eine italienische Plattform für
digitale Bildung, an der Ambienta beteiligt ist. Nextoria fungierte bei dieser
Transaktion als exklusiver M&A-Berater von ESDS. Die finanziellen Bedingungen
der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
Das 2007 gegründete Unternehmen ESDS unterstützt Bildungseinrichtungen bei der
Digitalisierung ihrer akademischen und administrativen Prozesse, einschließlich
Datenmanagement und -analyse sowie der Interaktion mit Schülern und Eltern. Die
Gruppe betreibt mit eSchooling und iScholar zwei Plattformen für das
Bildungsmanagement sowie DreamShaper, eine Lösung für projektbasiertes Lernen.
Zusammen werden diese Lösungen von mehr als 3.000 Schulen und Hochschulen sowie
1,5 Millionen Schülern und Studierenden genutzt.
Die Gründer und das Managementteam von ESDS reinvestieren in das Unternehmen und
werden auch weiterhin aktiv an seiner Entwicklung beteiligt sein.
Für Spaggiari ist diese Transaktion die vierte ergänzende Akquisition seit dem
Einstieg von Ambienta und die erste Akquisition außerhalb Italiens. Damit
erweitert die Plattform ihre Präsenz auf die Iberische Halbinsel, Brasilien und
weitere lateinamerikanische Märkte.
Nextoria hat den gesamten Prozess im Auftrag von ESDS gesteuert. An der
Transaktion waren zahlreiche Aktionäre und weitere Stakeholder aus mehreren
Ländern beteiligt, was eine enge Koordination zwischen den verschiedenen
Jurisdiktionen auf der Iberischen Halbinsel, in Lateinamerika und in Italien
erforderte.
Joao Borges, Co-Founder und Co-CEO von ESDS:?Diese Transaktion stellt einen
wichtigen Meilenstein für ESDS dar und eröffnet gemeinsam mit Spaggiari eine
neue Phase nachhaltigen und strategischen Wachstums in Europa und Lateinamerika.
Nextoria hat uns während des gesamten Prozesses begleitet und entscheidend dazu
beigetragen, das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten zu erzielen."
Nedko Kolev, Founding Partner bei Nextoria:?Wir sind stolz darauf, ESDS bei
dieser Transaktion als exklusiver M&A-Berater begleitet zu haben. Es handelte
sich um einen komplexen grenzüberschreitenden Prozess mit zahlreichen
Stakeholdern in verschiedenen Jurisdiktionen. Wir freuen uns, zum
Zusammenschluss zweier Unternehmen mit starken strategischen Synergien
beigetragen zu haben, und sind überzeugt, dass Spaggiari ein hervorragender
Partner ist, um ESDS in der nächsten Phase seines internationalen Wachstums zu
begleiten."
Nicola De Cesare, CEO von Spaggiari:?ESDS und Spaggiari weisen starke
strategische Synergien auf. DreamShaper erweitert unsere Software-Suite um eine
innovative Lösung für projektbasiertes Lernen, während eSchooling und iScholar
hochwertige Managementlösungen bieten, die speziell auf die Anforderungen der
Märkte auf der Iberischen Halbinsel und in Lateinamerika zugeschnitten sind."
Über Nextoria
Nextoria ist ein weltweit tätiges M&A-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in
London und Teams in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Das Unternehmen
begleitet Verkaufs- und Übernahmeprozesse von Anfang bis Ende und nutzt dabei
eigene Technologien sowie aus eigenen und externen Daten gewonnene Informationen
und Erkenntnisse, um eine möglichst breite Abdeckung potenzieller Käufer zu
erreichen. Seine Berater verfügen über fundierte Branchenkenntnisse und
praktische Erfahrung beim Aufbau, der Skalierung und dem Verkauf von
Unternehmen.
Medienkontakt
Aïda Aït-Ahmed
Co-Founder, Nextoria
press@nextoria.com (mailto:press@nextoria.com)
nextoria.com (http://nextoria.com)
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