GNW-News: Nextoria berät ESDS bei der Übernahme durch Spaggiari

^LONDON, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nextoria gab heute bekannt, E-

Schooling Dream Shaper (ESDS), einen auf der Iberischen Halbinsel und in

Lateinamerika tätigen Anbieter von Bildungssoftware, bei der Übernahme durch

Spaggiari beraten zu haben. Spaggiari ist eine italienische Plattform für

digitale Bildung, an der Ambienta beteiligt ist. Nextoria fungierte bei dieser

Transaktion als exklusiver M&A-Berater von ESDS. Die finanziellen Bedingungen

der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Das 2007 gegründete Unternehmen ESDS unterstützt Bildungseinrichtungen bei der

Digitalisierung ihrer akademischen und administrativen Prozesse, einschließlich

Datenmanagement und -analyse sowie der Interaktion mit Schülern und Eltern. Die

Gruppe betreibt mit eSchooling und iScholar zwei Plattformen für das

Bildungsmanagement sowie DreamShaper, eine Lösung für projektbasiertes Lernen.

Zusammen werden diese Lösungen von mehr als 3.000 Schulen und Hochschulen sowie

1,5 Millionen Schülern und Studierenden genutzt.

Die Gründer und das Managementteam von ESDS reinvestieren in das Unternehmen und

werden auch weiterhin aktiv an seiner Entwicklung beteiligt sein.

Für Spaggiari ist diese Transaktion die vierte ergänzende Akquisition seit dem

Einstieg von Ambienta und die erste Akquisition außerhalb Italiens. Damit

erweitert die Plattform ihre Präsenz auf die Iberische Halbinsel, Brasilien und

weitere lateinamerikanische Märkte.

Nextoria hat den gesamten Prozess im Auftrag von ESDS gesteuert. An der

Transaktion waren zahlreiche Aktionäre und weitere Stakeholder aus mehreren

Ländern beteiligt, was eine enge Koordination zwischen den verschiedenen

Jurisdiktionen auf der Iberischen Halbinsel, in Lateinamerika und in Italien

erforderte.

Joao Borges, Co-Founder und Co-CEO von ESDS:?Diese Transaktion stellt einen

wichtigen Meilenstein für ESDS dar und eröffnet gemeinsam mit Spaggiari eine

neue Phase nachhaltigen und strategischen Wachstums in Europa und Lateinamerika.

Nextoria hat uns während des gesamten Prozesses begleitet und entscheidend dazu

beigetragen, das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten zu erzielen."

Nedko Kolev, Founding Partner bei Nextoria:?Wir sind stolz darauf, ESDS bei

dieser Transaktion als exklusiver M&A-Berater begleitet zu haben. Es handelte

sich um einen komplexen grenzüberschreitenden Prozess mit zahlreichen

Stakeholdern in verschiedenen Jurisdiktionen. Wir freuen uns, zum

Zusammenschluss zweier Unternehmen mit starken strategischen Synergien

beigetragen zu haben, und sind überzeugt, dass Spaggiari ein hervorragender

Partner ist, um ESDS in der nächsten Phase seines internationalen Wachstums zu

begleiten."

Nicola De Cesare, CEO von Spaggiari:?ESDS und Spaggiari weisen starke

strategische Synergien auf. DreamShaper erweitert unsere Software-Suite um eine

innovative Lösung für projektbasiertes Lernen, während eSchooling und iScholar

hochwertige Managementlösungen bieten, die speziell auf die Anforderungen der

Märkte auf der Iberischen Halbinsel und in Lateinamerika zugeschnitten sind."

Über Nextoria

Nextoria ist ein weltweit tätiges M&A-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in

London und Teams in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Das Unternehmen

begleitet Verkaufs- und Übernahmeprozesse von Anfang bis Ende und nutzt dabei

eigene Technologien sowie aus eigenen und externen Daten gewonnene Informationen

und Erkenntnisse, um eine möglichst breite Abdeckung potenzieller Käufer zu

erreichen. Seine Berater verfügen über fundierte Branchenkenntnisse und

praktische Erfahrung beim Aufbau, der Skalierung und dem Verkauf von

Unternehmen.

Medienkontakt

Aïda Aït-Ahmed

Co-Founder, Nextoria

press@nextoria.com (mailto:press@nextoria.com)

nextoria.com (http://nextoria.com)

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