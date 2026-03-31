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31.03.2026 13:04:38
GNW-News: Nexus sichert sich 4,3 Millionen US-Dollar, um Unternehmen beim Einsatz von KI-Agenten zu unterstützen
^BRÜSSEL, Belgien and SAN FRANCISCO, Kalifornien, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)
-- Nexus (https://agent.nexus/), eine in Brüssel gegründete KI-Plattform für den
Einsatz autonomer Agenten in Unternehmen, gab heute den Abschluss einer Seed-
Finanzierungsrunde über 4,3 Millionen US-Dollar bekannt. Angeführt wurde diese
vom US-Wagniskapitalgeber General Catalyst. Weitere Investoren sind Y
Combinator, Transpose Platform, Twenty Two Ventures, Phosphor Capital sowie
Angel-Investoren wie Gokul Rajaram, Raphael Schaad und Jake Mintz.
Nexus, ein vom US-Startup-Accelerator Y Combinator unterstütztes Unternehmen,
wurde 2024 von dem ehemaligen McKinsey-Berater Assem Chammah und dem KI-
Ingenieur Shady Al Shoha gegründet. Das Unternehmen möchte Firmen dabei
unterstützen, den Übergang von KI-Experimenten in den produktiven Einsatz zu
schaffen. Die Plattform ermöglicht es Fachabteilungen, KI-Agenten unter
Berücksichtigung von Governance- und Compliance-Vorgaben einzusetzen, die
komplette Prozesse systemübergreifend über CRM-, ERP- sowie
Kollaborationssysteme wie Slack und Microsoft Teams hinweg ausführen.
?Unternehmen brauchen keinen weiteren KI-Assistenten,sondern KI-Agenten, die
zuverlässig Aufgaben erledigen und von Anfang an messbare Ergebnisse liefern",
sagt Assem Chammah, Mitgründer und CEO von Nexus.?Gemeinsam mit unseren Kunden
bringen wir KI-Agenten innerhalb weniger Wochen produktiv zum Einsatz, inklusive
der notwendigen Rahmenbedingungen und verknüpfen die Ergebnisse direkt mit
konkreten Geschäftszielen."
Nexus arbeitet bereits mit führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen
zusammen, darunter der globale Telekommunikationsanbieter Orange
(https://www.orange.com/en). Dort wurde innerhalb von vier Wochen ein KI-Agent
für das Kunden-Onboarding implementiert. Das Ergebnis: eine Steigerung der
Conversion-Rate um 50 Prozent sowie ein zusätzlicher jährlicher Customer
Lifetime Value von mehr als 6 Millionen US-Dollar durch einen einzelnen Agenten.
Darüber hinaus unterstützt Nexus das KI-Infrastrukturunternehmen Lambda.ai
(http://lambda.ai) beim Einsatz von Agenten in Vertrieb und Marketing, wo ein
einzelner Agent kumuliert mehrere hundert bis tausend Arbeitsstunden einspart.
?Die Nexus-Plattform hat unsere Anforderungen direkt verstanden, wir mussten sie
nur beschreiben.", sagt Tom Guisgand, AI Specialist bei Orange.?Innerhalb
weniger Tage war ein KI-Agent produktiv im Einsatz, der unsere Kunden
zuverlässig durch den Onboarding-Prozess führt. Die Kundenzufriedenheit ist um
mehr als 10 Punkte gestiegen, und auch die Qualität sowie die Einheitlichkeit
der Kundeninteraktionen haben sich deutlich verbessert."
Die Nexus-Plattform kombiniert die Erstellung von KI-Agenten mit einem
umfassenden Implementierungsansatz (?White-Glove Service") durch ein
spezialisiertes Engineering- und Enablement-Team. Dazu gehören unter anderem die
Integration in bestehende Systeme, Unterstützung beim Rollout, Schulungen sowie
kontinuierliche Optimierung. Die Plattform lässt sich an mehr als 4.000
Unternehmenssysteme anbinden und ist auf die Einhaltung regulatorischer
Anforderungen ausgelegt.
KI-Agenten werden für Unternehmen immer wichtiger, doch ihre Entwicklung ist
bislang oft aufwendig und technisch komplex. Genau hier setzt Nexus an: Die
Plattform ermöglicht es Fachbereichen, innerhalb weniger Tage produktionsreife
Agenten einzusetzen - statt erst nach Monaten. Assem und Shady haben eine
bemerkenswert benutzerfreundliche und zugleich leistungsstarke Lösung
entwickelt. Besonders überzeugt hat uns die Geschwindigkeit, mit der Nexus den
Schritt von der Idee hin zum Einsatz in großen Unternehmen geschafft hat. Die
frühe Zusammenarbeit mit Kunden wie Orange Group und Proximus Global zeigt,
welches Potenzial die Plattform im Unternehmenseinsatz hat", sagt Yuri Sagalov,
Managing Director bei General Catalyst.
Über Nexus
Nexus ist eine KI-Plattform für Unternehmen, die es Fachabteilungen ermöglicht,
autonome KI-Agenten ohne Abhängigkeit von technischen Ressourcen zu entwickeln
und einzusetzen. Basierend auf einer agentenzentrierten Architektur und ergänzt
durch umfassende Implementierungsunterstützung integriert sich Nexus in über
4.000 Unternehmenssysteme und liefert innerhalb weniger Wochen messbare
Geschäftsergebnisse. Das Unternehmen wurde in Brüssel gegründet und ist neben
dem europäischen auch im amerikanischen Markt tätig. Zu den Kunden zählen
Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Automotive, Beratung und
Technologie. Weitere Informationen gibt es unter: https://agent.nexus/.
Kontakt:
media.inquiries@gpt.nexus
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