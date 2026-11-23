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23.11.2026 13:04:38
GNW-News: Nick Powell scheidet bei Univar Solutions aus; Dr. Larry Ryan zum CEO von Ingredients + Specialties ernannt
^DOWNERS GROVE, Illinois, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC
(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von
Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute
bekannt gegeben, dass Nick Powell, Chief Executive Officer von Ingredients +
Specialties (I+S), Ende 2026 nach mehr als 35 Jahren in der chemischen Industrie
und fast zwei Jahrzehnten bei Univar Solutions in den Ruhestand treten wird. Im
Rahmen des geplanten Führungswechsels wird Dr. Larry Ryan mit Wirkung zum 1.
Dezember 2026 als Chief Executive Officer von Ingredients + Specialties zu
Univar Solutions wechseln. Die beiden Führungskräfte werden im Dezember
gemeinsam daran arbeiten, einen reibungslosen Übergang für Mitarbeiter, Kunden,
Lieferanten und andere Interessengruppen zu gewährleisten.
?Nick hat einen außerordentlichen Beitrag für Univar Solutions geleistet", so
David Jukes, Vorstandsvorsitzender von Univar Solutions.?Seine Vision, seine
unternehmerische Führungsstärke und sein tiefgreifendes Verständnis unserer
Branche haben dazu beigetragen, Ingredients + Specialties zu dem starken,
unverwechselbaren Geschäftsbereich zu machen, der er heute ist. Er hinterlässt
ein bedeutendes Vermächtnis und einen Geschäftsbereich, der für weiteres
Wachstum gut aufgestellt ist. Ich bin zutiefst dankbar für seine Führungsstärke,
seinen Rat und seine Freundschaft und wünsche Nick und seiner Familie alles
Gute."
Powell kam 2009 zu Univar und hatte Führungspositionen in verschiedenen
Geschäftsbereichen des Unternehmens in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im
asiatisch-pazifischen Raum inne. Im Jahr 2020 baute er den Geschäftsbereich
Consumer and Industrial Solutions weltweit auf und leitete ihn. Dabei führte er
ein differenziertes Portfolio an chemischen Produkten und Inhaltsstoffen für
priorisierte Endmärkte zusammen und schuf damit die Grundlage für den heutigen
Geschäftsbereich Ingredients + Specialties.
?Es war mir ein Privileg, fast zwei Jahrzehnte bei Univar Solutions zu
verbringen und mit so vielen talentierten Kolleginnen und Kollegen, Kunden und
Lieferantenpartnern zusammenzuarbeiten", sagt Powell.?Ich bin stolz auf das,
was wir gemeinsam aufgebaut haben, und blicke zuversichtlich in die Zukunft von
Ingredients + Specialties. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Larry für einen
reibungslosen Übergang zu sorgen."
Ryan verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in Führungspositionen auf
globaler Ebene in den Bereichen Spezialchemikalien, Hochleistungswerkstoffe und
Industriemärkte. Zuletzt war er als Präsident von Nouryon tätig und
verantwortlich für das weltweite Geschäft mit Spezialchemikalien des
Unternehmens. Zuvor hatte Ryan leitende Führungspositionen bei Dow und DowDuPont
inne und war zuvor bei Halliburton und General Electric tätig. Er hat einen
Bachelor of Science in Chemieingenieurwesen von der University of Massachusetts
Amherst und einen Doktortitel in Chemieingenieurwesen von der University of
Delaware.
?Larry vereint fundiertes wissenschaftliches und technisches Fachwissen mit
umfangreicher Erfahrung in der Wirtschaft und in Führungspositionen auf globaler
Ebene", so Jukes.?Er versteht, was Innovation bedeutet, wie wichtig starke
Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten sind und was nötig ist, um komplexe
Organisationen durch Wachstum und Wandel zu führen. Ich bin überzeugt, dass er
die richtige Führungspersönlichkeit ist, um auf dem soliden Fundament
aufzubauen, das wir geschaffen haben."
?Es ist mir eine Ehre, zu Univar Solutions zu kommen und Ingredients +
Specialties zu leiten", sagt Ryan.?Nick und das Team haben ein starkes
Unternehmen mit talentierten Mitarbeitenden und hervorragenden Partnerschaften
mit Kunden und Lieferanten aufgebaut. Ich freue mich darauf, während des
Übergangs mit Nick zusammenzuarbeiten und auf dieser Grundlage aufzubauen,
während wir das nächste Kapitel aufschlagen."
Über Univar Solutions
Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für
Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio
der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten
Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,
herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und
regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung
sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um
maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für
unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der
Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und
Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden
und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr
unter univarsolutions.com.
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mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im
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42ca-966d-4c796d4affd4
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58fe664fe427
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