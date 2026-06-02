02.06.2026 13:16:38

GNW-News: Nordic Climate Group tritt mit der Übernahme von vier regionalen Marktführern in den deutschen Markt ein

^Die Nordic Climate Group übernimmt vier Unternehmen in Deutschland und tritt

damit in einen der größten Märkte Europas für Kälte-, Wärme- und

energieeffiziente Anlagentechnik ein. Zusammen beschäftigen die Unternehmen rund

200 Mitarbeitende und erzielen einen Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro.

Die Geschäftsaktivitäten konzentrieren sich auf gewerbliche und industrielle

Projekte, Service und Modernisierung - getragen von ausgeprägter technischer

Expertise, langjährigen Kundenbeziehungen und starken lokalen Marktpositionen.

Die Unternehmen haben ihren Sitz in Hamburg sowie in Ostwestfalen und werden

unverändert unter ihren bestehenden lokalen Marken und regionalen Führungen

tätig sein.

Die Unternehmen - Friedrich Reitemeier GmbH unter der Leitung von Andreas Reibe,

Versorgungstechnik Stüve GmbH unter der Leitung von Matthias Stüve, Karl Busch

Installationen GmbH unter der Leitung von Stefan und Sabine Bretschneider sowie

HRW Gebäudetechnik GmbH unter der Leitung von Philipp Berkemeier - bilden

gemeinsam eine starke regionale Präsenz im Bereich Kälte-, Wärme- und

energieeffiziente Anlagentechnik in Nord- und Westdeutschland.

?Deutschland ist ein wichtiger Markt mit starker langfristiger Nachfrage, die

durch Energieeffizienz, Modernisierungsbedarf und den Wandel hin zu

nachhaltigeren Lösungen in der Kälte- und Wärmetechnik getrieben wird. Es

handelt sich um gut geführte Unternehmen mit ausgeprägter technischer Expertise,

langjährigen Kundenbeziehungen vor Ort und einer Kultur, die sehr gut zur Nordic

Climate Group passt." says Fredrik Gren, President und Group CEO der Nordic

Climate Group.

Die übernommenen Unternehmen zeichnen sich aus durch ihre langjährigen

Kundenbeziehungen, starker technischer Kompetenz und lokalem Unternehmertum -

mit Wurzeln in ihren regionalen Märkten, die Jahrzehnte zurückreichen.

?Wir sehen die Nordic Climate Group als ein starkes, langfristig orientiertes

Zuhause für unsere Unternehmen. Wir teilen dieselbe Haltung zu lokalem

Unternehmertum, engen Kundenbeziehungen und technischer Expertise. Teil einer

größeren Gruppe mit Fokus auf Kälte- und Wärmetechnik zu werden, eröffnet zudem

neue Möglichkeiten für Wissensaustausch und kontinuierliche Weiterentwicklung -

bei gleichzeitiger Bewahrung der Stärken und der Identität jedes lokalen

Unternehmens." say Andreas Reibe, Philipp Berkemeier, Family Stüve und Family

Bretschneider.

Für weitere informationen

Fredrik Gren, President und Group CEO der Nordic Climate Group

fredrik.gren@nordicclimategroup.se (mailto:fredrik.gren@nordicclimategroup.se) |

+46 70 511 64 99

Bertolt Gärtner, CEO der Nordic Climate Group Germany

bertolt.gaertner@gmx.de (mailto:bertolt.gaertner@gmx.de) | + 49 177 68 48 593

Über Nordic Climate Group:

Nordic Climate Group ist die Heimat von Experten für nachhaltige Kälte- und

Heiztechnik mit Fokus auf energieeffiziente Installationen. Starke lokale

Unternehmen. Globale Wirkung.

Die Gruppe wurde 2021 gegründet und ist mit mehr als 100 lokalen Standorten und

über 2.300 Mitarbeitenden in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, den

Niederlanden, Belgien, dem Vereinigten Königreich, Irland und Deutschland. Der

Gesamtumsatz beträgt rund 600 Millionen Euro. Eigentümer sind Unternehmer,

Mitarbeitende und Altor Fund V.

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