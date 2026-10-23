GNW-News: North Bund International Aviation Forum 2026 in Shanghai: Gemeinsam ein offenes und kooperatives globales Luftfahrtökosystem gestalten

^SHANGHAI, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Das North Bund Forum 2026 wurde am 20. Oktober in Shanghai eröffnet. Als eines

der beiden Hauptforen der Veranstaltung fand am selben Tag das North Bund

International Aviation Forum 2026 statt. Das gemeinsam von China Eastern

Airlines und der Shanghai Airport Authority organisierte Luftfahrtforum stand

unter dem Motto?Harmonische Integration, resiliente Entwicklung - gemeinsam ein

offenes und kooperatives globales Luftfahrtökosystem gestalten". Die

Veranstaltung brachte mehr als 300 Gäste aus aller Welt zusammen, darunter

Vertreter der Stadtregierung von Shanghai, der chinesischen

Zivilluftfahrtbehörde, der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, der

Luftfahrtallianz SkyTeam und des Internationalen Luftverkehrsverbands. Die

Teilnehmer diskutierten intensiv über Themen rund um das Forums-Motto. Zudem

wurden eine Reihe zukunftsweisender Brancheninnovationen und -ergebnisse

vorgestellt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5746/eng)

Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde präsentierte den?Strategieplan für die

Entwicklung Shanghais zu einem internationalen Luftverkehrsdrehkreuz im neuen

Zeitalter". Vertreter führender internationaler Verbände und Organisationen

gaben Einblicke in globale Entwicklungstrends der Luftfahrtbranche und

erläuterten ihre Perspektiven für die künftige Zusammenarbeit.

China Eastern Airlines stellte zwei umfassende integrierte Servicelösungen vor:

?Eastern Ease-Journey" und?Aviation+". Die erste Lösung trägt den Titel

?Eastern Ease-Journey - ein integriertes Servicesystem für komfortable

Passagier- und Luftfrachtbeförderung". Das System verfolgt einen innovativen

Ansatz, um das Angebot an Passagier- und Frachttransportdiensten zu erweitern

und deren Nutzung komfortabler zu gestalten. Ziel ist ein integriertes

Servicemodell, das reibungslose Reiseerlebnisse für Menschen und einen

effizienten Warenverkehr ermöglicht.

Die zweite Neuerung ist die Strategie?Aviation+ für integrierte Entwicklung und

den Ausbau des Ökosystems". Die Strategie umfasst verschiedene Modelle, darunter

?Luftfahrt + Kulturerbe und Museen",?Luftfahrt + Geschäftsreisen",?Luftfahrt +

Gesundheit" und?Luftfahrt + multimodaler Transport". Durch die Vernetzung von

mehr als 100 branchenübergreifenden Partnern wird das Luftfahrtökosystem gezielt

erweitert. Gleichzeitig erschließt China Eastern Airlines neue

Wachstumsperspektiven, unter anderem im Bereich Sportveranstaltungen, im

Wintersport- und Wintertourismussektor sowie durch den Einsatz künstlicher

Intelligenz. Damit soll sich die Luftfahrt vom reinen Transportmittel zu einem

Anbieter vielfältiger Erlebnisse weiterentwickeln. Zugleich soll eine

integrierte?Aviation +"-Plattform entstehen, die Kultur, Tourismus, Handel,

Sport, Ausstellungen, Gastronomie, Beherbergung, Transport, Reisen und Shopping

miteinander verbindet.

Die Civil Aviation University of China stellte die Ergebnisse der Studie

?Wirtschaftlicher Beitrag der Luftverkehrsdrehkreuz-Ökonomie Shanghais" vor. Die

Shanghai Airport Authority und die Airport Authority Hong Kong präsentierten

gemeinsam das Shanghai-Hong Kong Airport International Aviation Talent Training

Center. Das Forum gab außerdem Einblicke in zahlreiche gemeinsame

Innovationsprojekte, an denen unterschiedliche Abteilungen, Branchen und

Sektoren beteiligt sind. Sie spiegeln das Leitmotiv?Harmonische Integration,

resiliente Entwicklung" wider.

China Eastern und die Fudan University stellten die?Plattform für die

Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Industrie zur Förderung der

internationalen Markenpräsenz und Stärkung des Images der Stadt Shanghai" vor.

China Eastern und das Ruijin Hospital leiteten zudem offiziell die Phase 2.0

ihrer strategischen Partnerschaft ein. Beide Partner werden ihre Zusammenarbeit

im Rahmen des Projekts?Sky-Blue In-Flight Medical Volunteers" weiter vertiefen.

Aufbauend auf ihrer umfassenden Kooperation im Bereich der Luftfahrtmedizin

wollen sie außerdem neue gemeinsame Angebote für integrierte

Gesundheitsdienstleistungen und den Gesundheitstourismus für internationale

Besucher entwickeln.

Auf dem Forum stellte die Shanghai Hongqiao Inspection Station den

Umsetzungsplan auf Basis von One ID zur nahtlosen Verknüpfung von Check-in,

Einreisekontrolle und Boarding für eine effizientere Abfertigung internationaler

Flüge und Passagiere vor. Fan Chenggong, stellvertretender Generalsekretär der

China Civil Airports Association (CCAA), präsentierte den?CCAA·2026 China

Transport Airports Development Index".

Das diesjährige Forum rückte Innovationen in der Luftfahrt in den Mittelpunkt

und ermöglichte den Teilnehmern, die Ergebnisse der digitalen Transformation und

der branchenübergreifenden Integration in der zivilen Luftfahrt unmittelbar

kennenzulernen. Eine erweiterte Version des intelligenten Agenten Yanbao wurde

neu in die App von China Eastern Airlines integriert. Gemeinsam mit der Jiushi

Group startete China Eastern Airlines die Kampagne?Fly & Read Shanghai ·

Collect Oriental Cloud Seal". Dabei sind Nutzer eingeladen, an verschiedenen

Orten in Shanghai digitale Stempel zu sammeln.

Außerhalb des Veranstaltungsortes richtete China Eastern Airlines einen

immersiven Ausstellungsbereich ein, der eng auf das Forumsmotto und die

zentralen Ergebnisse der Veranstaltung abgestimmt war. Die Ausstellung umfasste

Themenbereiche zu Partnerschaften mit Kulturinstitutionen und Museen, digitalen

und intelligenten Anwendungen sowie nachhaltiger Luftfahrt (ESG). Darüber hinaus

brachte China Eastern Airlines das thematische Kultur- und Kreativprodukt

?Harmonische Integration" auf den Markt, das chinesisches Kulturerbe mit

östlicher Ästhetik verbindet, und veranstaltete interaktive Aktionen in den

sozialen Medien.

Kontaktperson:

Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°