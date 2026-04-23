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23.04.2026 09:04:38
GNW-News: Notified stärkt Präsenz am Finanzplatz Frankfurt
^* Mit dem neu eröffneten Büro in Frankfurt stärkt Notified die Präsenz an
einem zentralen Standort in Europa.
* Die Erweiterung des Teams unterstützt den Expansionskurs und erhöht die Nähe
zu den Kunden.
* Positive Resonanz auf die integrierte IR Hub Plattform und Content OS für PR
zeigt sich durch den Gewinn neuer Kunden aus DAX, MDAX und SDAX.
FRANKFURT, Deutschland, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified
(https://www.notified.com/de-DE) baut seine Präsenz in Deutschland weiter aus
und eröffnet einen neuen Standort, um Kunden mit erweiterten Ressourcen,
größerer Nähe und maßgeschneiderter Unterstützung noch besser zu betreuen.
Seit Anfang April ist das Unternehmen auch mit einem Büro in Frankfurt
vertreten. Neben dem bestehenden Standort in Nürnberg stärkt Notified damit
seine Nähe zu kapitalmarktorientierten Unternehmen an einem der wichtigsten
Finanzplätze Europas. Damit unterstreicht Notified die Bedeutung des deutschen
und europäischen Marktes für den Expansionskurs des Unternehmens.
Notified hat Ende 2024 das Angebot für kapitalmarktorientierte Unternehmen in
Deutschland durch die Erweiterung des European Regulatory News Service (ERN)
ausgebaut. Damit sind die integrierten Lösungen für Emittenten an deutschen
Börsen noch attraktiver geworden. Das zeigt sich auch in der Gewinnung neuer
Kunden aus DAX, MDAX und SDAX - darunter Unternehmen wie Lufthansa, Fraport und
die NORMA Group, die nun auf Notifieds Investor-Relations-Services setzen. Der
Ausbau des Teams sowie der regionalen Präsenz ist eine Reaktion auf diese
Entwicklung.
Neuer Standort in Frankfurt stärkt lokale Vernetzung
Das Frankfurter Büro wird von Martin Alamri, Director Sales, geleitet. Martin
ergänzt das europäische Team von Notified seit Anfang des Jahres mit dem Ziel,
die Beziehungen zu den Kunden und insbesondere zu kapitalmarktorientierten
Unternehmen in Deutschland auszubauen.
?Wir sehen Deutschland nicht nur als Markt für Notified und unsere Lösungen, wir
verstehen uns als Bestandteil des hiesigen Finanzmarkt-Ökosystems. Der neue
Standort in Frankfurt setzt dafür ein sichtbares Zeichen", sagt Martin Alamri.
?In den vergangenen Jahren haben wir uns bei wichtigen Events wie der DIRK-
Konferenz, dem Deutschen Eigenkapitalforum oder auch dem KKongress aktiv
beteiligt, sind zudem Deutsche Börse Capital Market Partner geworden. Dieses
Engagement innerhalb der Public Relations- und Investor Relations-Community
werden wir 2026 als Partner der Being Public-Konferenz ausbauen und mit dem
Frankfurter Team weiter verstetigen."
Ihr Partner für wirkungsvolle Interaktion mit dem Markt
Notified bietet PR- und IR-Kommunikationslösungen auf einer integrierten
Plattform. Das ermöglicht Kommunikationsteams eine zentrale Übersicht über ihre
Unternehmenskommunikation und reduziert den Aufwand durch fragmentierte
Einzeltools.
Ein besonderer Fokus ist auf Lösungen für kapitalmarktorientierte Unternehmen
gerichtet, die hohen Transparenzanforderungen ihrer Investoren gerecht werden
müssen. Ein internationales Team von Produktspezialisten unterstützt Emittenten
bei der Einhaltung gesetzlicher Publizitäts- und Offenlegungspflichten, darunter
auch regulatorische Verpflichtungen in 17 europäischen Ländern oder EDGAR und
SEDAR Filings in den USA und Kanada. Die entsprechenden Services sind in die
GlobeNewswire-Plattform integriert.
Weitere Informationen zu den PR- und IR-Lösungen von Notified:
https://www.notified.com/de-DE.
Content OS und IR Hub sind eingetragene Marken von Notified.
Über Notified
Wir sind Notified (https://www.notified.com/de-DE) - Your story goes here. Als
einziger Technologiepartner, der sowohl auf Investor Relations als auch auf
Public Relations spezialisiert ist, helfen wir Kommunikationsteams, ihre
Unternehmensgeschichte zu lenken und zu verbreiten. Unsere vollständig
integrierten PR- und IR-Plattformen optimieren jeden Arbeitsschritt. Egal, ob es
darum geht, die richtigen Medien zu erreichen, Pressemitteilungen zu versenden
und auszuwerten oder neue IR-Websites zu entwerfen, Investorentage, Earnings
Releases und Pflichtmitteilungen zu verwalten. GlobeNewswire verknüpft beide
Welten miteinander. Es ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten
Netzwerke für die Veröffentlichung von Pressemitteilungen, das seit über 30
Jahren namhafte Unternehmen unterstützt. Zusammen helfen wir Kommunikatoren
dabei, die Welt besser zu informieren.
Notified ist Teil der Equiniti Group Limited (EQ)
Medienkontakt
Schwarz Financial Communication
Frank Schwarz - schwarz@schwarzfinancial.com
(mailto:schwarz@schwarzfinancial.com)
+49 611 580 2929-0
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