GNW-News: Novachips stellt maßgeschneiderte COTS M.2 SSD für Satellitenanwendungen vor

^SEOUL, Südkorea, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novachips Co., Ltd., ein

innovativer Anbieter von Flash-Speicherlösungen, hat heute die Markteinführung

des NN765R bekanntgegeben, einer maßgeschneiderten COTS (Commercial Off-The-

Shelf) M.2-SSD, die speziell für die hohen Anforderungen von Satelliten- und

Embedded-System-Anwendungen entwickelt wurde.

Der NN765R wurde entwickelt, um seine Komponenten durch spezielle

Beschichtungsmaterialien vor Niedrigenergieprotonen zu schützen, während eine

verbesserte ECC-Technologie (Error Correction Code) und Firmware-

Wiederherstellungstechnologie Bitfehler korrigieren, die durch die Einwirkung

von Hochenergieprotonen verursacht werden.

Dank der Nutzung von Fachwissen aus der Luftfahrtelektronik bietet der NN765R

außergewöhnliche Zuverlässigkeit bei extremen Temperaturen und verbraucht dabei

weniger als 3 Watt Strom - selbst bei voller Geschwindigkeit mit einer Lese-

/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 3 GB/s. Um mechanische Robustheit zu

gewährleisten, erfüllt die SSD die MIL-STD-810G-Normen für Stoß- und

Vibrationsfestigkeit und verfügt über ein verstärktes Gehäuse, das mit zwei

seitlichen Schrauben gesichert ist.

?Protonen, die vom Magnetfeld der Erde eingefangen werden, sind eine

Hauptursache für Fehler und Ausfälle in elektronischen Bauteilen, die in

Satellitenumgebungen betrieben werden", erklärt Sejong Yoo, General Manager von

Novachips.?Unsere maßgeschneiderte COTS M.2 SSD hat gezeigt, dass sie einem

Protonenfluss standhält, der mehr als 1.000 Mal höher ist als in der

tatsächlichen Satellitenumgebung. Damit ist sie eine effiziente lokale

Speicherlösung mit hoher Bandbreite, wo herkömmliche Speicherkomponenten für den

Weltraumeinsatz nicht mithalten können."

Die NN765R-Serie wird in einem standardmäßigen doppelseitigen M.2-80-mm-

Formfaktor mit Kapazitäten von 330 GB, 660 GB, 1 TB und 2 TB angeboten. Die

strahlungsabschirmenden Materialien und die maßgeschneiderte Firmware können

auch an andere Formfaktoren angepasst werden, um spezifische

Projektanforderungen zu erfüllen.

Mit seiner Kombination aus Strahlungsbeständigkeit, Energieeffizienz und hoher

Leistung bietet der NN765R eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für

Satelliten- und Luftfahrtsysteme der nächsten Generation.

Preise und Verfügbarkeit

Die Produkte der Serie NN765R sind ab sofort für den Versand an Kunden

verfügbar. Für technische Unterlagen, einschließlich des Datenblatts und des

Protonentestberichts, wenden Sie sich bitte an sales@novachips.com

(mailto:sales@novachips.com).

Über Novachips

Novachips ist ein führender Anbieter einer breiten Palette von Flash-

Speicherprozessoren und Speichermodulen mit bahnbrechender Kapazität und

Skalierbarkeit. Novachips hat Flash-Speicher von Grund auf neu konzipiert und

bietet die branchenweit fortschrittlichsten Funktionen mit hoher

Speicherkapazität für Unternehmen, Industrie, Militär und andere

geschäftskritische Anwendungen. Die Produkte von Novachips basieren auf der

einzigartigen Hardware- und Firmware-Architektur des Unternehmens, welche die

Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit von SSDs, die NAND-Flash verwenden,

übertrifft. Novachips wurde im Jahr 2009 gegründet und verfügt über

Niederlassungen in Pangyo, Südkorea.

Weitere Informationen finden Sie unter www.novachips.com

(http://www.novachips.com/)

Abbildung 1: Maßgeschneiderte COTS-M.2-SSD im Protonenstrahltest.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9b54490-

883e-417b-97d4-d320432fd457

