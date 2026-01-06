GNW-News: Novachips stellt neue selbstverschlüsselnde SSDs der P2-Serie vor, die CNSA 2.0-konform sind

^SEOUL, Südkorea, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novachips Co., Ltd., ein

Innovator im Bereich Flash-Speicherlösungen, hat heute die neuen SSDs der P2-

Serie vorgestellt, die es Entwicklern eingebetteter Systeme und

Systemintegratoren ermöglichen, die Sicherheitsanforderungen der PQ (Post-

Quantum)-Kryptographie zu erfüllen, indem sie die von CNSA 2.0 empfohlenen

allgemeinen QR-Algorithmen (Quantum-resistent) verwenden.

Die P2-Serie ist eine neue Familie selbstverschlüsselnder SSDs, die auf einem

hauseigenen NV7X-Prozessor basiert. Im Vergleich zu seinem Vorgänger (der P-

Serie) bietet sie eine höhere Lese-/Schreibbandbreite, neue QR-Algorithmen und

eine verbesserte Energieeffizienz . Die P2-Serie unterstützt ML-KEM-1024 (FIPS

203), ML-DSA-87 (FIPS 204) und andere allgemeine Post-Quanten-Algorithmen (NIST-

Zertifikat Nr. A7341). Darüber hinaus beinhaltet sie eine physikalische

Entropiequelle, die über die Crypto-API zugänglich ist und es Hostsystemen

ermöglicht, auf Post-Quanten-Kryptographiestandards umzusteigen, ohne dass

zusätzliche Hardware- oder Softwarekomponenten erforderlich sind.

?PQ-Algorithmen wie ML-KEM und ML-DSA benötigen im Vergleich zu klassischen

asymmetrischen Algorithmen 5- bis 20-mal längere Verarbeitungszeiten für die

Schlüsselerzeugung oder die Generierung bzw. Verifizierung der Signatur",

erklärt Sejong Yoo, General Manager von Novachips.?Durch die Verwendung von

SSDs der P2-Serie können die Kunden diese nicht nur als verschlüsselten Speicher

nutzen, sondern auch allgemeine QR-Algorithmen ausführen, ohne die CPU-

Ressourcen des Hostsystems zu beanspruchen. Das ist eine effiziente Lösung für

Edge-Computing-Geräte, die den kryptografischen Standard PQ anstreben, ohne die

Dienstqualität zu beeinträchtigen."

SSDs der P2-Serie sind in verschiedenen Formfaktoren erhältlich: 2,5-Zoll-SATA,

U.2/M.2 für PCIe und USB-Flash-Laufwerk mit einer Benutzerkapazität von 500 GB

bis 16 TB. Diese Produkte sind für den Einsatz unter extremen Bedingungen wie

Stößen, Vibrationen, Feuchtigkeit, Temperatur und großer Höhe ausgelegt und

erfüllen den MIL-STD-810G-Standard. Die Sicherheitsvalidierung nach FIPS-140-3

und Common Criteria soll abgeschlossen werden, da ihr Vorgänger (die P-Serie)

bereits abgeschlossen ist.

Preise und Verfügbarkeit

Für weitere Informationen zu den Produkten der P2-Serie kontaktieren Sie

bitte sales@novachips.com (mailto:sales@novachips.com).

Über Novachips

Novachips ist ein führender Anbieter einer breiten Palette von Flash-

Speicherprozessoren und Speichermodulen mit bahnbrechender Kapazität und

Skalierbarkeit. Novachips hat Flash-Speicher von Grund auf neu konzipiert und

bietet die branchenweit fortschrittlichsten Funktionen mit hoher

Speicherkapazität für Unternehmen, Industrie, Militär und andere

geschäftskritische Anwendungen. Die Produkte von Novachips basieren auf der

einzigartigen Hardware- und Firmware-Architektur des Unternehmens, welche die

Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit von SSDs, die NAND-Flash verwenden,

übertrifft. Novachips wurde im Jahr 2009 gegründet und verfügt über

Niederlassungen in Pangyo, Südkorea.

Weitere Informationen finden Sie unter www.novachips.com

(http://www.novachips.com/).

Abbildung 1: NV7X-Prozessor im SSD-Modul der P2-Serie

Kontakt:

NOVACHIPS CO., LTD.

Tel.: +82-70-8853-8555

http://www.novachips.com (http://www.novachips.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9568ffb-95ca-40e0-

bacf-732e4711a49a/de

Â°