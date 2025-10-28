Novartis Aktie
GNW-News: Novartis verzeichnet im dritten Quartal solide Steigerungen beim Umsatz und operativen Kernergebnis sowie starke Fortschritte in der Pipeline; Prog...
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* Der Nettoumsatz wuchs im dritten Quartal um +7% (kWk(1), +8% USD), das
operative Kernergebnis(1) verbesserte sich um +7% (kWk, +6% USD)
* Das Umsatzwachstum beruhte auf der weiterhin starken Performance der
prioritären Marken wie Kisqali (+68% kWk), Kesimpta (+44% kWk), Pluvicto
(+45% kWk) und Scemblix (+95% kWk)
* Die operative Kerngewinnmarge(1) blieb trotz zunehmender Einbussen durch
Generika unverändert (kWk) bei 39,3%
* Das operative Ergebnis verbesserte sich im dritten Quartal um +27% (kWk,
+24% USD), der Reingewinn stieg um +25% (kWk, +23% USD)
* Der Kerngewinn pro Aktie(1) wuchs im dritten Quartal um +10% (kWk, +9% USD)
auf USD 2,25
* Der Free Cashflow(1) belief sich im dritten Quartal infolge eines höheren
Nettogeldflusses aus operativer Tätigkeit auf USD 6,2 Milliarden (+4% USD)
* In den ersten neun Monaten wurde eine starke Performance verzeichnet mit
einer Steigerung des Nettoumsatzes um +11% (kWk, +11% USD) sowie des
operativen Kernergebnisses um +18% (kWk, +16% USD)
* Ausgewählte Meilensteine der Innovation im dritten Quartal:
* Zulassung der FDA für Rhapsido als einziger oral verabreichter,
gezielter Bruton-Tyrosinkinase-Hemmer (BTK-Inhibitor) bei chronischer
spontaner Urtikaria (CSU)
* Replizierte positive Phase-III-Ergebnisse zu Ianalumab beim Sjögren-
Syndrom
* Positive Ergebnisse aus der Phase-III-Studie PSMAddition mit Pluvicto
wurden auf dem Kongress der European Society for Medical Oncology (ESMO)
vorgestellt
* Positive Stellungnahme des europäischen Ausschusses für
Humanarzneimittel (CHMP) für Scemblix in allen Behandlungslinien bei
chronischer myeloischer Leukämie (CML)
* Positive Phase-III-Ergebnisse zu Cosentyx bei Polymyalgia rheumatica
* Positive Phase-III-Ergebnisse zu Fabhalta hinsichtlich der glomerulären
Filtrationsrate (eGFR) bei Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN)
* Prognose für das Geschäftsjahr 2025(2) bestätigt
* Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet
* Wachstum des operativen Kernergebnisses im niedrigen Zehnerbereich
erwartet
1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der
Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-
Kennzahlen finden sich auf Seite 42 der in englischer Sprache vorhandenen
Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,
beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den
Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Einzelheiten zu den Annahmen zur
Prognose finden sich auf Seite 9.
Basel, 28. Oktober 2025 - Die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 kommentierte
Vas Narasimhan, CEO von Novartis:
«Novartis hat im dritten Quartal eine solide finanzielle Performance erzielt und
die Auswirkungen der zunehmenden Einbussen durch Generika in den USA mehr als
wettgemacht. Unsere entscheidenden Wachstumstreiber entwickelten sich gut, wie
Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblix. Von besonderer Bedeutung waren die
Zulassung der FDA für Rhapsido bei chronischer spontaner Urtikaria (CSU) und die
positiven Ergebnisse aus der Phase III für Ianalumab beim Sjögren-Syndrom - zwei
Produktkandidaten mit hohem Potenzial («Pipeline-in-a-Pill»), die unser Wachstum
bis 2030 und darüber hinaus unterstützen könnten. Ausserdem haben wir im dritten
Quartal mehrere Transaktionen abgeschlossen, die unsere Pipeline in
therapeutischen Kernbereichen weiter stärken werden. Wir sind somit auf dem
besten Weg, um unserer Prognose für 2025 wie auch mittelfristig gerecht zu
werden.»
Kennzahlen
--------------------------------------------------------------
3. 3.
Quartal Quartal Veränderung 9 Monate 9 Monate Veränderung
2025 2024 in % 2025 2024 in %
Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk
-------------------------------------------------------------------------------
Nettoumsatz 13 909 12 823 8 7 41 196 37 164 11 11
-------------------------------------------------------------------------------
Operatives
Ergebnis 4 501 3 627 24 27 14 028 11 014 27 31
-------------------------------------------------------------------------------
Reingewinn 3 930 3 185 23 25 11 563 9 119 27 29
-------------------------------------------------------------------------------
Gewinn pro Aktie
(USD) 2,04 1,58 29 31 5,94 4,50 32 35
-------------------------------------------------------------------------------
Free Cashflow 6 217 5 965 4 15 941 12 618 26
-------------------------------------------------------------------------------
Operatives
Kernergebnis 5 460 5 145 6 7 16 960 14 635 16 18
-------------------------------------------------------------------------------
Kernreingewinn 4 330 4 133 5 6 13 522 11 822 14 17
-------------------------------------------------------------------------------
Kerngewinn pro
Aktie (USD) 2,25 2,06 9 10 6,94 5,83 19 21
-------------------------------------------------------------------------------
Strategie
Unser Fokus
Novartis ist ein rein auf innovative Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen.
Unser Fokus richtet sich klar auf vier therapeutische Kernbereiche (Herz-
Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen; Immunologie; Neurologie;
Onkologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende
Arzneimittel im Markt und Produktkandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe
Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei
etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei
neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang
bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und
Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in
unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan.
Unsere Prioritäten
1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger
Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche
Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in unseren therapeutischen
Kernbereichen.
2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und
Verbesserung der Finanzergebnisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung
weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein
beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende
Flexibilität sorgen.
3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden,
Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des
Vertrauens in der Gesellschaft.
Finanzergebnisse
Drittes Quartal
Der Nettoumsatz belief sich auf USD 13,9 Milliarden (+8%, +7% kWk), wobei
Volumensteigerungen 16 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten.
Generikakonkurrenz wirkte sich mit 7 Prozentpunkten negativ aus, was auf
Generika von Promacta, Tasigna und Entresto in den USA zurückzuführen war. Die
Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von 2 Prozentpunkten, der durch
Anpassungen für Erlösminderungen vor allem in den USA bedingt war. Wechselkurse
hatten einen positiven Effekt von 1 Prozentpunkt.
Das operative Ergebnis belief sich auf USD 4,5 Milliarden (+24%, +27% kWk) und
war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz und geringere Wertminderungen
geprägt, was durch höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung teilweise
absorbiert wurde.
Der Reingewinn erreichte USD 3,9 Milliarden (+23%, +25% kWk) und beruhte vor
allem auf dem höheren operativen Ergebnis. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 2,04
(+29%, +31% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten
durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.
Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 5,5 Milliarden (+6%, +7% kWk) und
war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz geprägt, der durch höhere
Investitionen in Forschung und Entwicklung teilweise absorbiert wurde. Die
operative Kerngewinnmarge belief sich auf 39,3% des Nettoumsatzes (-0,8
Prozentpunkte, kWk unverändert).
Der Kernreingewinn wuchs auf USD 4,3 Milliarden (+5%, +6% kWk). Dies war vor
allem auf das höhere operative Kernergebnis zurückzuführen, das durch den
übrigen Kernfinanzertrag und -aufwand teilweise absorbiert wurde. Der Kerngewinn
pro Aktie erreichte USD 2,25 (+9%, +10% kWk) und profitierte von der geringeren
gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.
Der Free Cashflow belief sich auf USD 6,2 Milliarden (+4% USD), gegenüber USD
6,0 Milliarden im Vorjahresquartal. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf einen
höheren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit.
Neun Monate
Der Nettoumsatz belief sich auf USD 41,2 Milliarden (+11%, +11% kWk), wobei
Volumensteigerungen 14 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten.
Generikakonkurrenz wirkte sich mit 3 Prozentpunkten negativ aus, während die
Preisentwicklung und Wechselkurse keinen Effekt hatten.
Das operative Ergebnis belief sich auf USD 14,0 Milliarden (+27%, +31% kWk) und
war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz und geringere Wertminderungen
geprägt, was durch höhere Investitionen in prioritäre Marken und Neueinführungen
teilweise absorbiert wurde.
Der Reingewinn erreichte USD 11,6 Milliarden (+27%, +29% kWk) und beruhte vor
allem auf dem höheren operativen Ergebnis. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 5,94
(+32%, +35% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten
durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.
Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 17,0 Milliarden (+16%, +18% kWk)
und war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz geprägt, der durch höhere
Investitionen in prioritäre Marken und Neueinführungen teilweise absorbiert
wurde. Die operative Kerngewinnmarge stieg um 1,8 Prozentpunkte (+2,5
Prozentpunkte kWk) auf 41,2% des Nettoumsatzes.
Der Kernreingewinn wuchs auf USD 13,5 Milliarden (+14%, +17% kWk). Dies war vor
allem auf das höhere operative Kernergebnis zurückzuführen. Der Kerngewinn pro
Aktie erreichte USD 6,94 (+19%, +21% kWk) und profitierte von der geringeren
gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.
Der Free Cashflow belief sich auf USD 15,9 Milliarden (+26% USD), gegenüber USD
12,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg war auf einen höheren
Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit zurückzuführen.
Prioritäre Marken im dritten Quartal
Die Finanzergebnisse im dritten Quartal beruhen auf einer anhaltenden
Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres
Beitrags zum Wachstum im dritten Quartal):
-------------------------------------------------------------------------------
Kisqali (USD 1 329 Millionen, +68% kWk) verzeichnete in allen Regionen
starke Umsatzsteigerungen, wie beispielsweise ein Wachstum von +91%
in den USA, mit einer starken Dynamik der jüngst eingeführten
Indikation bei Brustkrebs im Frühstadium sowie weiteren
Marktanteilsgewinnen bei metastasierendem Brustkrebs.
-------------------------------------------------------------------------------
Kesimpta (USD 1 222 Millionen, +44% kWk) erzielte in allen Regionen
Umsatzsteigerungen, die auf einer erhöhten Nachfrage und einem guten
Zugang beruhten.
-------------------------------------------------------------------------------
Pluvicto (USD 564 Millionen, +45% kWk) verzeichnete in den USA eine
anhaltende Steigerung der Nachfrage, nachdem die Zulassung für
metastasierenden kastrationsresistenten Prostatakrebs (mCRPC) vor
Behandlung mit Taxanen erfolgt war; ausserhalb der USA wurden
anhaltende Zugangserweiterungen zur Behandlung von mCRPC nach der
Behandlung mit Taxanen verzeichnet; damit besteht nun in
25 Ländern, einschliesslich Japan, eine Zulassung.
-------------------------------------------------------------------------------
Scemblix (USD 358 Millionen, +95% kWk) steigerte den Umsatz in allen
Regionen, was den weiterhin hohen ungedeckten Bedarf bei chronischer
myeloischer Leukämie (CML) verdeutlicht - bei einer starken Dynamik
der Indikation zur Frühbehandlung in den USA und Japan.
-------------------------------------------------------------------------------
Leqvio (USD 308 Millionen, +54% kWk) erzielte weiterhin in allen Regionen
stetige Zuwächse, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der
Akzeptanz bei Kunden und Patienten sowie auf der weiteren
medizinischen Ausbildung liegt.
-------------------------------------------------------------------------------
Fabhalta (USD 149 Millionen, +236% kWk) verzeichnete Umsatzsteigerungen, die
auf weltweite Marktanteilsgewinne bei paroxysmaler nächtlicher
Hämoglobinurie (PNH) sowie weitere Fortschritte bei den
Markteinführungen zur Behandlung von Immunglobulin-A-Nephropathie
(IgAN) und C3-Glomerulopathie (C3G) in den USA zurückzuführen waren.
-------------------------------------------------------------------------------
Lutathera (USD 213 Millionen, +11% kWk) erzielte vor allem in den USA, Japan
und Europa Umsatzsteigerungen, die auf die gestiegene Nachfrage und
die frühere Behandlung zurückzuführen waren.
-------------------------------------------------------------------------------
Cosentyx (USD 1 698 Millionen, -1% kWk) verzeichnete weitgehend stabile
Umsätze, wobei starke Volumensteigerungen in den USA durch höhere
Erlösminderungen teilweise absorbiert wurden und die Umsätze
ausserhalb der USA aufgrund eines einmaligen Preiseffekts im Vorjahr
zurückgingen. Novartis ist nach wie vor zuversichtlich bezüglich der
Spitzenumsatzprognose von über USD 8 Milliarden für Cosentyx.
-------------------------------------------------------------------------------
Zolgensma (USD 301 Millionen, -5% kWk) verzeichnete einen Umsatzrückgang, der
auf eine geringere Inzidenz spinaler Muskelatrophie (SMA) im
Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen war.
-------------------------------------------------------------------------------
Nettoumsätze der 20 führenden Marken im dritten Quartal und in den ersten neun
Monaten
3. Quartal Veränderung 9 Monate Veränderung
2025 in % 2025 in %
Mio. USD USD kWk Mio. USD USD kWk
-------------------------------------------------------------------------------
Entresto 1 877 1 -1 6 495 15 15
-------------------------------------------------------------------------------
Cosentyx
- ohne Anpassung für 0 -1 7 7
Erlösminderungen* 1 698 5 4 4 861 9 9
-------------------------------------------------------------------------------
Kisqali 1 329 69 68 3 462 62 63
-------------------------------------------------------------------------------
Kesimpta 1 222 46 44 3 198 41 40
-------------------------------------------------------------------------------
Tafinlar + Mekinist 550 3 1 1 675 9 9
-------------------------------------------------------------------------------
Jakavi 539 8 4 1 555 7 6
-------------------------------------------------------------------------------
Promacta/Revolade 362 -36 -38 1 410 -14 -14
-------------------------------------------------------------------------------
Pluvicto 564 46 45 1 389 33 33
-------------------------------------------------------------------------------
Ilaris 473 27 26 1 369 25 24
-------------------------------------------------------------------------------
Xolair 440 5 3 1 339 8 8
-------------------------------------------------------------------------------
Tasigna 221 -47 -48 925 -27 -26
-------------------------------------------------------------------------------
Zolgensma 301 -2 -5 925 -3 -4
-------------------------------------------------------------------------------
Sandostatin Gruppe 302 -1 -1 922 -5 -5
-------------------------------------------------------------------------------
Scemblix 358 97 95 894 85 84
-------------------------------------------------------------------------------
Leqvio 308 56 54 863 63 61
-------------------------------------------------------------------------------
Lutathera 213 12 11 613 15 14
-------------------------------------------------------------------------------
Exforge Gruppe 176 1 0 546 0 2
-------------------------------------------------------------------------------
Lucentis 148 -40 -42 510 -39 -39
-------------------------------------------------------------------------------
Diovan Gruppe 143 -5 -5 447 -1 0
-------------------------------------------------------------------------------
Galvus Gruppe 126 -21 -20 373 -19 -16
-------------------------------------------------------------------------------
Total Top 20 11 350 10 9 33 771 14 14
-------------------------------------------------------------------------------
*Umsatzsteigerung beeinflusst durch eine einmalige Anpassung für
Erlösminderungen in den USA
Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten
Entwicklungen im dritten Quartal
Neuzulassungen
-------------------------------------------------------------------------------
Rhapsidoerhielt die FDA-Zulassung für die orale Behandlung
erwachsener Patienten mit chronischer spontaner Urtikaria
(CSU), die trotz Behandlung mit H1-Antihistaminika weiterhin
Symptome aufweisen. Es ist der erste von der FDA zugelassene
Bruton-Tyrosinkinase-Hemmer (BTKi) für CSU. Daneben befindet
sich Remibrutinib auch in der Phase-III-Entwicklung gegen
chronische induzierbare Urticaria, Hidradenitis suppurativa und
Rhapsido Nahrungsmittelallergien, wie auch gegen multiple Sklerose und
(Remibrutinib) Myasthenia gravis.
-------------------------------------------------------------------------------
Aktueller Stand von Zulassungsverfahren
-------------------------------------------------------------------------------
Scemblix Der europäische Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der
(Asciminib) Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) gab eine positive
Stellungnahme ab und empfahl die Marktzulassung von Scemblix zur
Behandlung erwachsener Patienten mit Philadelphia-Chromosom-
positiver chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen
Phase (Ph+ CML-CP) in allen Behandlungslinien.
-------------------------------------------------------------------------------
Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen
-------------------------------------------------------------------------------
Die beiden Phase-III-Studien NEPTUNUS-1
und -2 zur Evaluation von Ianalumab bei
Erwachsenen mit aktivem Sjögren-Syndrom
erreichten ihren primären Endpunkt. Sie
zeigten statistisch signifikante
Verbesserungen der Krankheitsaktivität,
gemessen am Rückgang gemäss dem EULAR
Sjögren-Syndrom-Krankheitsaktivitätsindex
(Sjögren's Syndrome Disease Activity
Index, ESSDAI) im Vergleich zu Placebo.
Ianalumab war gut verträglich und wies ein
vorteilhaftes Sicherheitsprofil auf. Es
könnte somit zur ersten gezielten
Behandlung für diese chronische
Autoimmunerkrankung werden. Novartis
plant, weltweit Zulassungsanträge für
Ianalumab einzureichen, und erhielt von
der FDA den Fast-Track-Status.
In der Phase-III-Studie VAYHIT2 erzielte
Ianalumab mit Eltrombopag bei erwachsenen
Patienten mit primärer
Immunthrombozytopenie (ITP), die zuvor mit
Corticosteroiden behandelt worden waren,
eine signifikante Verlängerung der Zeit
bis zum Therapieversagen im Vergleich zu
Placebo plus Eltrombopag. Das
Sicherheitsprofil entsprach früheren
Studien. Die Daten sollen auf einer
bevorstehenden medizinischen Tagung
vorgestellt und 2027 in die
Zulassungsanträge einbezogen werden.
Ianalumab befindet sich zudem in der
Phase-III-Entwicklung gegen systemischen
Ianalumab Lupus erythematodes, Lupus nephritis sowie
(VAY736) warme autoimmunhämolytische Anämie.
-------------------------------------------------------------------------------
In der Phase-III-Studie PSMAddition
reduziertePluvictozusammen mit der
Standardbehandlung das Risiko der
Krankheitsprogression oder des Todesfalls
im Vergleich zur Standardbehandlung allein
um 28%. Die Studie zeigte auch einen
positiven Trend des Gesamtüberlebens von
Patienten mit PSMA-positivem
metastasiertem hormonsensitivem
Prostatakarzinom (mHSPC). Die Sicherheit
entsprach weiterhin den Erfahrungen aus
den Studien PSMAfore und VISION. Die Daten
Pluvicto wurden auf dem Kongress der European
((177Lu)Lutetium- Society for Medical Oncology (ESMO)
vipivotidtetraxetan) vorgestellt.
-------------------------------------------------------------------------------
Die Fünfjahresanalyse der
zulassungsrelevanten Phase-III-Studie
NATALEE bei der breitesten
Patientenpopulation mit frühem HR-
positivem/HER2-negativem Brustkrebs in den
Hochrisikostadien II und III zeigte, dass
die Ergänzung der Hormontherapie
umKisqalidas Rezidivrisiko im Vergleich
zur Hormontherapie allein um 28,4%
reduzierte. Zudem zeigten die Daten eine
Risikoreduktion von 29,1% bezüglich des
distanten krankheitsfreien Überlebens,
einen positiven Trend des Gesamtüberlebens
sowie das Ausbleiben neuer
Sicherheitssignale. Die Daten wurden auf
Kisqali dem Kongress der European Society for
(Ribociclib) Medical Oncology (ESMO) vorgestellt.
-------------------------------------------------------------------------------
Die Phase-III-Studie REPLENISH erreichte
ihren primären Endpunkt:Cosentyxzeigte in
Woche 52 bei Erwachsenen mit schubförmiger
Polymyalgia rheumatica (PMR) eine
statistisch signifikante und klinisch
bedeutsame anhaltende Remission im
Vergleich zu Placebo. Die vollständigen
Daten werden auf einem bevorstehenden
Cosentyx Medizinkongress vorgestellt und 2026 den
(Secukinumab) Gesundheitsbehörden vorgelegt.
-------------------------------------------------------------------------------
In der abschliessenden Analyse der Phase-
III-Studie APPLAUSE-IgAN zeigteFabhaltaim
Vergleich zu Placebo eine statistisch
signifikante und klinisch relevante
Überlegenheit hinsichtlich der
Verlangsamung der IgAN-Progression,
gemessen an der annualisierten
Gesamtsteigung des Rückgangs der
geschätzten glomerulären Filtrationsrate
(eGFR) über zwei Jahre. Die vollständigen
Daten werden auf zukünftigen medizinischen
Fabhalta Kongressen vorgestellt und 2026 in die
(Iptacopan) Zulassungsanträge aufgenommen werden.
-------------------------------------------------------------------------------
In der Phase-IV-Studie V-DIFFERENCE
erreichten 85% der Patienten mit
Hypercholesterinämie, die trotz
optimierter lipidsenkender Therapie (LLT)
die gemäss der Richtlinie empfohlenen LDL-
C-Ziele (Low-Density-Lipoprotein-
Cholesterin) nicht erreicht hatten, ihre
Ziele mitLeqvioplus LLT - im Vergleich zu
31% der Patienten, die Placebo plus LLT
erhielten. Die Vorteile zeigten sich
bereits nach 30 Tagen. Zudem
senkteLeqvioden LDL-C-Spiegel über 360
Tage um 59% und übertraf damit Placebo
plus LLT um 35%. Die Daten wurden auf dem
Leqvio Kongress der European Society of
(Inclisiran) Cardiology (ESC) vorgestellt.
-------------------------------------------------------------------------------
Daten aus der Phase-IV-Studie PARACHUTE-HF
bei Patienten mit Herzinsuffizienz und
reduzierter Ejektionsfraktion aufgrund
einer chronischen Chagas-Erkrankung
zeigten, dassEntrestohinsichtlich eines
kombinierten Endpunkts aus
herzkreislaufbedingtem Tod,
Krankenhausaufenthalt aufgrund von
Herzinsuffizienz oder NT-proBNP-
Veränderung besser abschnitt als
Enalapril.Entrestowurde gut vertragen, und
es wurden keine neuen Sicherheitssignale
beobachtet. Die Daten wurden auf dem
Entresto Kongress der European Society of
(Sacubitril/ Valsartan) Cardiology (ESC) vorgestellt.
-------------------------------------------------------------------------------
In der Phase-IIIb-Studie ARTIOS
verzeichneten Patienten mit schubförmig
verlaufender multipler Sklerose (RMS),
die bei Krankheitsschüben unter Behandlung
mit Fingolimod oder Fumarate
aufKesimptaumstiegen, einen deutlichen
Rückgang der Krankheitsaktivität. Dies
zeigte sich in einer niedrigen jährlichen
Schubrate (ARR von 0,06 über 96 Wochen),
einer beinahe vollständigen Unterdrückung
der MRI-Aktivität sowie in der Tatsache,
dass über 90% der Teilnehmer keine
Anzeichen für Krankheitsaktivität (No
Evidence of Disease Activity, NEDA-3)
zeigten. Es wurden unabhängig von früheren
krankheitsmodifizierenden Therapien keine
neuen Sicherheitsbedenken identifiziert.
In der separaten offenen ALITHIOS-
Verlängerungsstudie wiesen mehr als 90%
der bisher unbehandelten Patienten,
dieKesimptaerhielten, nach sieben Jahren
keine Anzeichen für Krankheitsaktivität
(No Evidence of Disease Activity, NEDA-3)
auf, wobei keine neuen Sicherheitsbedenken
auftauchten. Das bestätigt den Vorteil
einer frühzeitigen Behandlung mitKesimpta.
Daten aus beiden Studien wurden auf dem
Kongress des European Committee for
Kesimpta Treatment and Research in Multiple
(Ofatumumab) Sclerosis (ECTRIMS) vorgestellt.
-------------------------------------------------------------------------------
Novartis hat eine Vereinbarung zur
Übernahme von Tourmaline Bio
unterzeichnet, einem im klinischen Stadium
tätigen Biopharmaunternehmen, das
Pacibekitug entwickelt. Dies ist ein anti-
IL-6-monoklonaler Antikörper zur
Behandlung von atherosklerotischer Herz-
Kreislauf-Erkrankung (ASCVD), der für die
Entwicklungsphase III bereit ist. In der
Phase II senkte Pacibekitug die medianen
Spiegel des hochsensitiven C-reaktiven
Proteins (hsCRP) um bis zu 86% im
Vergleich zu Placebo? bei vergleichbaren
Inzidenzraten von unerwünschten
Ereignissen und schwerwiegenden
unerwünschten Ereignissen. Es wird davon
ausgegangen, dass die Transaktion am 28.
Oktober 2025 abgeschlossen wird.
Novartis ist eine zweite Zusammenarbeit
mit Monte Rosa Therapeutics eingegangen,
zusätzlich zur bestehenden, im Oktober
2024 bekannt gegebenen Lizenzvereinbarung
für VAV1-Degrader. Gemäss der neuen
Vereinbarung erhält Novartis eine
exklusive Lizenz für ein nicht näher
genanntes Forschungsziel sowie Optionen
zur Lizenznahme von zwei Programmen aus
dem vorklinischen Immunologie-Portfolio
von Monte Rosa.
Novartis hat die Zusammenarbeit mit Argo
Biopharma fortgesetzt und um zwei neue
Vereinbarungen erweitert: eine exklusive
Lizenz für einen siRNA-Kandidaten, der
zurzeit Gegenstand IND-relevanter Studien
ist und voraussichtlich 2026 in die Phase
I eintreten wird, sowie eine Option für
die exklusive Lizenznahme von zwei siRNA-
Molekülen der zweiten Generation, die sich
derzeit in Entwicklung befinden, mit einem
Erstverhandlungsrecht für das Phase-II-
Programm für ANGPTL3.
Novartis hat eine globale Lizenz- und
Zusammenarbeitsvereinbarung mitArrowhead
Pharmaceuticalsfür ARO-SNCA abgeschlossen.
Dies ist eine siRNA-Therapie im
vorklinischen Stadium, die auf Alpha-
Synuclein für die Behandlung von
Synucleinopathien wie etwa der
Parkinsonkrankheit abzielt. Die
Vereinbarung beinhaltet auch zusätzliche
Kooperationsziele, bei denen die eigene
Targeted RNAi Molecule (TRiM(TM)) Plattform
Ausgewählte Transaktionen von Arrowhead verwendet wird.
-------------------------------------------------------------------------------
Kapitalstruktur und Nettoschulden
Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,
einer starken Kapitalstruktur und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt
vorrangig.
In den ersten neun Monaten 2025 kaufte Novartis insgesamt 66,4 Millionen Aktien
für USD 7,5 Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange
zurück. Diese Rückkäufe umfassten 49,1 Millionen Aktien (USD 5,4 Milliarden) im
Rahmen des (im Juli 2023 bekannt gegebenen und im Juli 2025 abgeschlossenen)
Aktienrückkaufprogramms im Umfang von USD 15 Milliarden sowie 6,6 Millionen
Aktien (USD 0,8 Milliarden) im Rahmen des neuen Aktienrückkaufprogramms im
Umfang von bis zu USD 10 Milliarden, das im Juli 2025 bekannt gegeben wurde.
Weiter wurden 10,7 Millionen Aktien (USD 1,3 Milliarden) zurückgekauft, um den
für das Geschäftsjahr zu erwartenden Verwässerungseffekt im Zusammenhang mit
aktienbasierten Vergütungsplänen für Mitarbeitende zu verringern. Ausserdem
wurden 1,6 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert USD 0,2 Milliarden) von
Mitarbeitenden zurückgekauft. Im selben Zeitraum wurden 11,7 Millionen Aktien
(Eigenkapitalwert USD 0,9 Milliarden) im Zusammenhang mit aktienbasierten
Vergütungsplänen an Mitarbeitende ausgeliefert. Infolgedessen ging die
Gesamtzahl ausstehender Aktien gegenüber dem 31. Dezember 2024 um 56,3 Millionen
zurück. Diese Transaktionen mit eigenen Aktien führten zu einer Verringerung des
Eigenkapitals um USD 6,8 Milliarden und einem Nettogeldabfluss von USD 7,7
Milliarden.
Die Nettoverschuldung stieg gegenüber dem 31. Dezember 2024 von USD 16,1
Milliarden auf USD 20,4 Milliarden per 30. September 2025. Zurückzuführen ist
diese Zunahme vor allem auf den Free Cashflow von USD 15,9 Milliarden, der durch
die Ausschüttung der Jahresdividende in Höhe von USD 7,8 Milliarden, den
Geldabfluss für Transaktionen mit eigenen Aktien von USD 7,7 Milliarden sowie
den Nettogeldabfluss für M&A-Aktivitäten, Transaktionen mit immateriellen
Vermögenswerten und weitere Akquisitionen von USD 3,7 Milliarden mehr als
absorbiert wurde.
Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des dritten
Quartals 2025 Aa3 bei Moody's Ratings sowie AA- bei S&P Global Ratings.
Ausblick 2025
Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei
konstanten Wechselkursen (kWk)
-------------------------------------------------------------------------------
Nettoumsatz Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet
-------------------------------------------------------------------------------
Operatives Kernergebnis Wachstum im niedrigen Zehnerbereich erwartet
-------------------------------------------------------------------------------
Einfluss von Wechselkursen
Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem
Durchschnittsniveau von Ende Oktober halten, rechnet Novartis im Jahr 2025 mit
einem neutralen bis positiven Wechselkurseffekt von 1 Prozentpunkt auf den
Nettoumsatz und einem negativen Wechselkurseffekt von 2 Prozentpunkten auf das
operative Kernergebnis. Der geschätzte Wechselkurseffekt auf die Ergebnisse wird
monatlich auf der Website von Novartis veröffentlicht.
Kennzahlen(1)
3. 3.
Quartal Quartal Veränderung 9 Monate 9 Monate Veränderung
2025 2024 in % 2025 2024 in %
Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk
---------------------------------------------- ------------------------------
Nettoumsatz 13 909 12 823 8 7 41 196 37 164 11 11
---------------------------------------------- ------------------------------
Operatives
Ergebnis 4 501 3 627 24 27 14 028 11 014 27 31
---------------------------------------------- ------------------------------
In % des
Umsatzes 32,4 28,3 34,1 29,6
---------------------------------------------- ------------------------------
Reingewinn 3 930 3 185 23 25 11 563 9 119 27 29
---------------------------------------------- ------------------------------
Gewinn pro Aktie
(USD) 2,04 1,58 29 31 5,94 4,50 32 35
---------------------------------------------- ------------------------------
Nettogeldfluss
aus operativer
Tätigkeit 6 571 6 286 5 16 880 13 426 26
---------------------------------------------- ------------------------------
Nicht-IFRS-
Kennzahlen
---------------------------------------------- ------------------------------
Free Cashflow 6 217 5 965 4 15 941 12 618 26
---------------------------------------------- ------------------------------
Operatives
Kernergebnis 5 460 5 145 6 7 16 960 14 635 16 18
---------------------------------------------- ------------------------------
In % des
Umsatzes 39,3 40,1 41,2 39,4
---------------------------------------------- ------------------------------
Kernreingewinn 4 330 4 133 5 6 13 522 11 822 14 17
---------------------------------------------- ------------------------------
Kerngewinn pro
Aktie (USD) 2,25 2,06 9 10 6,94 5,83 19 21
---------------------------------------------- ------------------------------
1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der
Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-
Kennzahlen finden sich auf Seite 42 der in englischer Sprache vorhandenen
Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,
beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den
Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung
des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link
verfügbar:
https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/7781ab26-6902-4024-a9c8-
49124629eb37/
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge
haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten
Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den
zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen
Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser
Mitteilung und dem jüngsten Dokument?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der
?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem
Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.
Bei den Produktbezeichnungen in kursiver Schrift handelt es sich um eigene oder
in Lizenz genommene Warenzeichen von Novartis.
Über Novartis
Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert.
Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen
zu verbessern und zu verlängern, damit Patienten, medizinisches Fachpersonal und
die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere
Medikamente erreichen fast 300 Millionen Menschen weltweit.
Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter
https://www.novartis.com (https://www.novartis.com/) und bleiben Sie mit uns auf
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/novartis/), Facebook
(https://www.facebook.com/novartis/), X (https://twitter.com/Novartis) und
(https://instagram.com/novartis?igshid=MzRlODBiNWFlZA==__;!!N3hqHg43uw!pjp8z253J
5NjaOYrW65UbAAlHeHRdQ-
w0m4ezZxEQEl0ptafXN2M99VRIk39pf49PAc8NbK93Pxp3uaSBQkAf8oEnzWXG8Sk$) in
Verbindung.
Novartis wird heute um 14.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit eine Telefonkonferenz
mit Investoren durchführen, um diese Pressemitteilung zu diskutieren.
Gleichzeitig wird ein Webcast der Telefonkonferenz für Investoren und andere
Interessierte auf der Website von Novartis übertragen. Eine Aufzeichnung ist
kurze Zeit nach dem Live-Webcast abrufbar unter
https://www.novartis.com/investors/event-calendar.
Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung
des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link
verfügbar. Er enthält weitere Informationen zu unserem Geschäft und der Pipeline
ausgewählter Präparate in später Entwicklungsphase. Die Präsentation zur
heutigen Telefonkonferenz finden Sie unter https://www.
(https://www.novartis.com/investors/event-calendar)novartis
(https://www.novartis.com/investors/event-calendar).com/investors/event-calendar
(https://www.novartis.com/investors/event-calendar).
Wichtige Termine
Immunologie-Pipeline-Event zum ACR-Kongress (virtuell)
Meet Novartis Management 2025 (London, Grossbritannien)
30. Oktober 2025 Jährliche Investorenveranstaltung Social Impact &
19.-20. November 2025 Sustainability (virtuell)
1. Dezember 2025 Ergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres
4. Februar 2026 2025
# # #
Novartis Media Relations
E-Mail: media.relations@novartis.com
(mailto:media.relations@novartis.com)
Novartis Investor Relations
Zentrale Investor Relations: +41 61 324 79 44
E-Mail: investor.relations@novartis.com
(mailto:investor.relations@novartis.com)Â°
