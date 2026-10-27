Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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27.10.2026 07:05:38
GNW-News: Novartis verzeichnete im dritten Quartal Steigerungen der Umsätze und der Kerngewinnmarge; Prognose für das operative Kernergebnis im Geschäftsjahr...
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Drittes Quartal
* Der Nettoumsatz stieg im dritten Quartal um +4% (kWk¹, +4% USD), das
operative Kernergebnis¹ verbesserte sich um +10% (kWk, +11% USD)
* Das Umsatzwachstum beruhte auf den prioritären Marken wie Kisqali
(+37% kWk), Kesimpta (+22% kWk), Scemblix (+67% kWk), Leqvio (+63% kWk)
und Cosentyx (+9% kWk)
* Die operative Kerngewinnmarge¹ betrug 41,6%, +2 Prozentpunkte (kWk)
* Das operative Ergebnis ging im dritten Quartal um -61% (kWk, -59% USD)
zurück, was vor allem auf die partielle Wertminderung bei dem
Produktkandidaten Del-Desiran zurückzuführen war; der Reingewinn sank um
-71% (kWk, -70% USD)
* Der Kerngewinn pro Aktie(¹)stieg im dritten Quartal um +8% (kWk, +9% USD)
auf USD 2,46
* Der Free Cashflow¹ belief sich im dritten Quartal auf USD 5,1 Milliarden
(-18% USD)
* In den ersten neun Monaten lagen der Nettoumsatz (0% kWk, +2% USD) und das
operative Kernergebnis (-2% kWk, -1% USD) weitgehend auf Vorjahresniveau
* Ausgewählte Meilensteine der Innovation im dritten Quartal:
* Positive Phase-III-Ergebnisse zu Remibrutinib aus den Studien REMODEL-1
und -2 bei schubförmig verlaufender multipler Sklerose (RMS)
* Zulassung der FDA für Rhapsido bei der häufigsten Form von chronischer
induzierbarer Urtikaria (CINDU)
* Zulassungen in den USA und China für Pluvicto bei mAPMN/S-
Prostatakarzinom (metastasierendes Androgensignalwegmodulations-
naives/sensitives Prostatakarzinom)
* Einreichung des Zulassungsantrags für Pelabresib bei Myelofibrose (MF)
in der EU abgeschlossen
* Vorrangige Prüfung der FDA für Del-Zota zur Exon-44-Skipping-Therapie
bei Duchenne-Muskeldystrophie (DMD44) bewilligt
* Prognose² für das operative Kernergebnis im Geschäftsjahr 2026 erhöht
* Nettoumsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet
(unverändert)
* Wachstum des operativen Kernergebnisses voraussichtlich stagnierend bis
im niedrigen einstelligen Prozentbereich (gegenüber Rückgang im
niedrigen einstelligen Prozentbereich)
Basel, 27. Oktober 2026 - Die Ergebnisse des dritten Quartals 2026 kommentierte
Vas Narasimhan, CEO von Novartis: «Novartis erzielte im dritten Quartal ein
solides Umsatzwachstum, wobei prioritäre Marken und Neueinführungen die
Einbussen durch Generika mehr als wettmachten und die Erneuerungskraft des
Geschäfts demonstrierten. In Kombination mit Massnahmen zur
Produktivitätssteigerung führte dies zu einer starken Ergebnisentwicklung und
ermöglichte uns eine Anhebung unserer Jahresprognose. Gleichzeitig erzielten wir
weitere Fortschritte in unserer Pipeline, mit positiven Phase-III-Ergebnissen
für Remibrutinib bei schubförmig verlaufender multipler Sklerose (RMS), mit
Erweiterungen der Fachinformationen für Rhapsido und Pluvicto in den USA sowie
mit dem ersten Zulassungsantrag für Pelabresib in der EU. Obwohl die Ergebnisse
zu Del-Desiran bei myotoner Dystrophie Typ 1 (DM1) nicht wie erhofft ausfielen,
deuten die Daten auf eine klinische Wirksamkeit hin. Wir untersuchen nun die
weitere Entwicklung dieses Medikaments. Darüber hinaus schreiten unsere
Programme für fazioskapulohumerale Muskeldystrophie (FSHD) und Duchenne-
Muskeldystrophie (DMD) weiterhin gut voran. Dank der anhaltenden Dynamik des
Geschäfts und der Pipeline sind wir nach wie vor auf dem besten Weg, unsere
mittel- bis langfristige Prognose zu erfüllen.»
1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der
Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-
Kennzahlen finden sich auf Seite 45 der in englischer Sprache vorhandenen
Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,
beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den
Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Einzelheiten zu den Annahmen zur
Prognose finden sich auf Seite 9.
Kennzahlen
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3. 3. 9
Quartal Quartal Veränderung 9 Monate Monate Veränderung
2026 2025 in % 2026 2025 in %
Mio. Mio.
Mio. USD¹ Mio. USD¹ USD kWk USD(¹) USD(¹) USD kWk
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Nettoumsatz 14 522 13 909 4 4 42 043 41 196 2 0
-------------------------------------------------------------------------------
Operatives
Ergebnis 1 843 4 501 -59 -61 10 828 14 028 -23 -24
-------------------------------------------------------------------------------
Reingewinn 1 196 3 930 -70 -71 7 609 11 563 -34 -35
-------------------------------------------------------------------------------
Gewinn pro Aktie
(USD) 0,63 2,04 -69 -70 4,01 5,94 -32 -33
-------------------------------------------------------------------------------
Free Cashflow 5 111 6 217 -18 14 002 15 941 -12
-------------------------------------------------------------------------------
Operatives
Kernergebnis 6 036 5 460 11 10 16 873 16 960 -1 -2
-------------------------------------------------------------------------------
Kernreingewinn 4 655 4 330 8 6 13 027 13 522 -4 -5
-------------------------------------------------------------------------------
Kerngewinn pro
Aktie (USD) 2,46 2,25 9 8 6,85 6,94 -1 -3
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Strategie
Unser Fokus
Novartis ist ein rein auf innovative Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen.
Unser Fokus richtet sich klar auf vier therapeutische Kernbereiche (Herz-
Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen; Immunologie; Neurologie;
Onkologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende
Arzneimittel im Markt und Produktkandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe
Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei
etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei
neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang
bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und
Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in
unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan.
Unsere Prioritäten
1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger
Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche
Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in unseren therapeutischen
Kernbereichen.
2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und
Verbesserung der Finanzergebnisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung
weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein
beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende
Flexibilität sorgen.
3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden,
Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des
Vertrauens in der Gesellschaft.
Finanzergebnisse
Drittes Quartal
Der Nettoumsatz belief sich auf USD 14,5 Milliarden (+4%, +4% kWk), wobei
Volumensteigerungen 14 Prozentpunkte beisteuerten, jedoch durch den Effekt der
Generikakonkurrenz von 9 Prozentpunkten teilweise absorbiert wurden. Die
Preisentwicklung wirkte sich mit 1 Prozentpunkt negativ aus, während die
Wechselkurse keinen Effekt hatten.
Das operative Ergebnis belief sich auf USD 1,8 Milliarden (-59%, -61% kWk).
Zurückzuführen war dieser Rückgang vor allem auf höhere Investitionen in
Forschung und Entwicklung, einschliesslich einer teilweisen Wertminderung von
USD 1,9 Milliarden des Forschungs- und Entwicklungsprojekts (In-Process Research
& Development (IPR&D) für Del-Desiran, sowie auf höhere andere Aufwendungen, was
durch einen höheren Nettoumsatz teilweise kompensiert wurde.
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1. Millionen USD, sofern nicht anders angegeben
Der Reingewinn betrug USD 1,2 Milliarden (-70%, -71% kWk). Dieser Rückgang war
vor allem durch das geringere operative Ergebnis und den höheren Zinsaufwand
bedingt. Der Gewinn pro Aktie lag bei USD 0,63
(-69%, -70% kWk).
Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 6,0 Milliarden (+11%, +10% kWk).
Diese Zunahme war vor allem auf den höheren Nettoumsatz zurückzuführen. Die
operative Kerngewinnmarge stieg um 2,3 Prozentpunkte (2,0 Prozentpunkte kWk) auf
41,6% des Nettoumsatzes.
Der Kernreingewinn betrug USD 4,7 Milliarden (+8%, +6% kWk). Dieser Anstieg war
auf das höhere operative Kernergebnis zurückzuführen, das durch einen höheren
Zinsaufwand teilweise absorbiert wurde. Der Kerngewinn pro Aktie lag bei
USD 2,46 (+9%, +8% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten
durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.
Der Free Cashflow belief sich auf USD 5,1 Milliarden (-18%). Dieser Rückgang war
auf einen geringeren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit zurückzuführen.
Neun Monate
Der Nettoumsatz belief sich auf USD 42,0 Milliarden (+2%, 0% kWk), wobei
Volumensteigerungen 14 Prozentpunkte beisteuerten, jedoch durch den Effekt der
Generikakonkurrenz von 12 Prozentpunkten teilweise absorbiert wurden. Die
Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von 2 Prozentpunkten, während die
Wechselkurse einen positiven Effekt von 2 Prozentpunkten ausmachten.
Das operative Ergebnis belief sich auf USD 10,8 Milliarden (-23%, -24% kWk).
Zurückzuführen war dieser Rückgang vor allem auf höhere Investitionen in
Forschung und Entwicklung, einschliesslich einer teilweisen Wertminderung von
USD 1,9 Milliarden des Forschungs- und Entwicklungsprojekts (In-Process Research
& Development (IPR&D) für Del-Desiran, sowie auf höhere andere Aufwendungen.
Der Reingewinn betrug USD 7,6 Milliarden (-34%, -35% kWk), was vor allem durch
das geringere operative Ergebnis, einen höheren Zinsaufwand und höhere
Ertragssteuern bedingt war. Der Gewinn pro Aktie lag bei USD 4,01 (-32%,
-33% kWk).
Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 16,9 Milliarden (-1%, -2% kWk).
Dieser Rückgang war vor allem auf höhere Investitionen in Forschung und
Entwicklung und höhere andere Aufwendungen zurückzuführen, die durch geringere
Vertriebs- und Verwaltungskosten teilweise kompensiert wurden. Die operative
Kerngewinnmarge sank um 1,1 Prozentpunkte (0,8 Prozentpunkte kWk) auf 40,1% des
Nettoumsatzes.
Der Kernreingewinn betrug USD 13,0 Milliarden (-4%, -5% kWk). Dieser Rückgang
war vor allem auf das geringere operative Kernergebnis und den höheren
Zinsaufwand zurückzuführen. Der Kerngewinn pro Aktie lag bei USD 6,85 (-1%,
-3% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen
Anzahl ausstehender Aktien.
Der Free Cashflow belief sich auf USD 14,0 Milliarden (-12%). Dieser Rückgang
war auf einen geringeren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit zurückzuführen.
Prioritäre Marken im dritten Quartal
Die Finanzergebnisse im dritten Quartal beruhen auf einer anhaltenden
Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres
Beitrags zum Wachstum im dritten Quartal):
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Kisqali (USD 1 821 Millionen, +37% kWk) erzielte in allen Regionen
weiterhin kräftige Umsatzsteigerungen mit
Marktanteilsgewinnen bei Brustkrebs im Frühstadium und mit
einer führenden Position bei metastasierendem Brustkrebs.
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Kesimpta (USD 1 484 Millionen, +22% kWk) verzeichnete weltweit
weiterhin eine hohe Umsatzdynamik, die auf einer erhöhten
Nachfrage und einem breiten Zugang beruhte.
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Scemblix (USD 593 Millionen, +67% kWk) steigerte den Umsatz in allen
Regionen, mit einer anhaltend starken Dynamik im Bereich der
Frühbehandlung in den USA, Japan und Deutschland.
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Leqvio (USD 506 Millionen, +63% kWk) erzielte in allen Regionen
Umsatzsteigerungen, bei weiterer Akzeptanz in China, nachdem
es dort in die Liste der erstattungsfähigen Medikamente
(National Reimbursement Drug List, NRDL) aufgenommen worden
war.
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Cosentyx (USD 1 857 Millionen, +9% kWk) verzeichnete in den meisten
Märkten Umsatzsteigerungen, die auf den Indikationen
Hidradenitis suppurativa (HS) und Spondyloarthritis (SpA)
beruhten. In den USA profitierte das Wachstum von Anpassungen
für Erlösminderungen im Vorjahr.
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Pluvicto (USD 674 Millionen, +20% kWk) steigerte den Umsatz durch eine
anhaltend starke Nachfrage, die durch die Behandlung bei
mAPMR¹-Prostatakarzinom (metastasierendes
Androgensignalwegmodulations-resistentes Prostatakarzinom)
angetrieben wurde. Hinzu kamen Zulassungen bei mAPMN/S²-
Prostatakarzinom (metastasierendes
Androgensignalwegmodulations-naives/sensitives
Prostatakarzinom) in den USA und China im dritten Quartal
sowie eine andauernde Erweiterung des Zugangs ausserhalb der
USA.
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Zolgensma Gruppe (USD 404 Millionen, +35% kWk) erzielte starke
Umsatzsteigerungen, getragen von einer anhaltenden Dynamik
der Neueinführung von Itvisma in den USA, Japan und weiteren
Ländern ausserhalb der USA.
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Rhapsido (USD 101 Millionen) verzeichnete in den USA weiterhin eine
starke Akzeptanz nach der Neueinführung, unterstützt durch
eine anhaltende Zunahme der Verschreibungen sowie durch ein
Programm für die kostenlose Abgabe des Medikaments, das den
Zugang für die Patienten erleichtert. Die Umsätze ausserhalb
der USA profitierten vor allem von der frühen Akzeptanz nach
der Neueinführung in Deutschland und China.
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Fabhalta (USD 237 Millionen, +60% kWk) steigerte den Umsatz mit einer
Expansion bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH)
sowie bei Nierenindikationen.
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¹ mAPMR-Prostatakarzinom (metastasierendes Androgensignalwegmodulations-
resistentes Prostatakarzinom), auch bekannt als metastasierendes
kastrationsresistentes Prostatakarzinom (mCRPC)
² mAPMN/S-Prostatakarzinom (metastasierendes Androgensignalwegmodulations-
naives/sensitives Prostatakarzinom), auch bekannt als metastasierendes
hormonsensitives Prostatakarzinom (mHSPC)
Nettoumsätze der 20 führenden Marken im dritten Quartal und in den ersten neun
Monaten
3. Quartal Veränderung 9 Monate Veränderung
2026 in % 2026 in %
Mio. USD USD kWk Mio. USD USD kWk
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Cosentyx 1 857 9 9 5 247 8 6
----------------------------------------------------------------------
Kisqali 1 821 37 37 5 032 45 44
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Kesimpta 1 484 21 22 4 072 27 26
----------------------------------------------------------------------
Entresto 1 165 -38 -38 3 651 -44 -45
----------------------------------------------------------------------
Pluvicto 674 20 20 1 967 42 41
----------------------------------------------------------------------
Jakavi 564 5 5 1 697 9 6
----------------------------------------------------------------------
Tafinlar + Mekinist 570 4 4 1 644 -2 -4
----------------------------------------------------------------------
Ilaris 591 25 26 1 616 18 17
----------------------------------------------------------------------
Scemblix 593 66 67 1 588 78 78
----------------------------------------------------------------------
Leqvio 506 64 63 1 438 67 63
----------------------------------------------------------------------
Zolgensma Gruppe 404 34 35 1 071 16 13
----------------------------------------------------------------------
Xolair 331 -25 -25 1 061 -21 -23
----------------------------------------------------------------------
Sandostatin Gruppe 311 3 3 900 -2 -4
----------------------------------------------------------------------
Lutathera 219 3 3 655 7 6
----------------------------------------------------------------------
Fabhalta 237 59 60 631 80 79
----------------------------------------------------------------------
Exforge Gruppe 183 4 1 577 6 2
----------------------------------------------------------------------
Promacta/Revolade 142 -61 -61 505 -64 -65
----------------------------------------------------------------------
Diovan Gruppe 137 -4 -6 447 0 -3
----------------------------------------------------------------------
Tasigna 141 -36 -37 438 -53 -54
----------------------------------------------------------------------
Piqray/Vijoice 122 36 37 326 8 8
----------------------------------------------------------------------
Total Top 20 12 052 7 7 34 563 3 1
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Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten
Entwicklungen im dritten Quartal
Neuzulassungen
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Rhapsido Die FDA bewilligte im Oktober die Zulassung für Rhapsido als
(Remibrutinib) erstes Medikament für Erwachsene mit symptomatischem
Dermographismus (SD), die mit H1-Antihistaminika nur
unzureichend behandelt werden können. Damit kann das Medikament
neben der chronischen spontanen Urtikaria (CSU) auch bei
chronischer induzierbarer Urtikaria (CINDU) eingesetzt werden.
Novartis plant, den vollständigen Datenbestand aus der Studie
RemIND Gesundheitsbehörden weltweit vorzulegen.
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Pluvicto Die FDA und die chinesische
((177Lu)Lutetium- Gesundheitsbehörde NMPA bewilligten die
vipivotidtetraxetan) Zulassung für Pluvicto in Kombination mit
einem Androgenrezeptor-Signalweg-Inhibitor
(ARPI) für Patienten mit PSMA-positivem
metastasierendem
Androgensignalwegmodulations-
naivem/sensitivem Prostatakarzinom¹.
Pluvicto ist nun für alle Stadien des PSMA-
positiven metastasierenden
Prostatakarzinoms zugelassen.
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Fabhalta Das japanische Gesundheitsministerium
(Iptacopan) (MHLW) liess Fabhalta zur Behandlung von
Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) zu.
Fabhalta ist damit die erste zugelassene
Therapie für diese Indikation in Japan.
Ausserdem bewilligte die FDA die
herkömmliche Zulassung von Fabhalta bei
IgAN.
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(1) Auch bekannt als metastasierendes hormonsensitives Prostatakarzinom (mHSPC)
Aktueller Stand von Zulassungsverfahren
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Cosentyx Der europäische Ausschuss für
(Secukinumab) Humanarzneimittel (CHMP) veröffentlichte
eine positive Stellungnahme und empfahl die
Zulassung von Cosentyx bei Polymyalgia
rheumatica (PMR), gestützt auf positive
Daten aus der Phase-III-Studie REPLENISH. Im
Fall der Zulassung wäre Cosentyx der erste
in Europa für PMR zugelassene IL-17A-
Inhibitor.
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DAK539 Die Einreichung des EU-Zulassungsantrags für
(Pelabresib) Pelabresib bei Myelofibrose wurde
abgeschlossen. Der Antrag stützt sich auf
die positiven Ergebnisse aus der Phase-III-
Studie MANIFEST-2, die eine tiefgreifende
und dauerhafte Krankheitskontrolle zeigten.
Das Sicherheitsprofil war mit Ruxolitinib
allein vergleichbar, einschliesslich einer
geringeren Anzahl von Todesfällen und
Krankheitsprogressionen im Pelabresib-Arm.
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KPE179 Die FDA bewilligte für Del-Zota die
(Del-Zota) vorrangige Prüfung zur Behandlung von
Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie, die
eine genetische Variante aufweisen, die für
ein Exon-44-Skipping (DMD44) geeignet sein
könnte. Del-Zota hatte zuvor bereits den
Breakthrough-Therapy-Status der FDA
erhalten.
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Leqvio Die FDA hat die Fachinformation für Leqvio
(Inclisiran) aktualisiert und einen Hinweis aufgenommen,
der bestätigt, dass eine Senkung des LDL-C-
Spiegels das Risiko schwerwiegender
kardiovaskulärer Ereignisse (MACE) bei
Erwachsenen mit erhöhtem kardiovaskulärem
Risiko verringert. Diese Aktualisierung
spiegelt die fundierten Erkenntnisse zu
Statinen und monoklonalen Antikörpern als
PCSK9-Inhibitoren wider, die die Senkung des
LDL-C-Spiegels als zentralen Bestandteil des
kardiovaskulären Risikomanagements
untermauern.
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Vanrafia Zulassungsanträge für Vanrafia bei
(Atrasentan) Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) wurden
in Japan und China eingereicht.
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KLU156 (Ganaplazid + Lumefantrin) Der Zulassungsantrag für KLU156 bei
unkomplizierter Malaria wurde in den USA
eingereicht und durchläuft eine vorrangige
Prüfung.
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Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen
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LOU064 (Remibrutinib) Positive Ergebnisse aus den Phase-III-Studien REMODEL-1
und -2 zeigten, dass das oral verabreichte Remibrutinib
bei schubförmig verlaufender multipler Sklerose (RMS)
den primären Endpunkt erreichte und die annualisierte
Schubrate (ARR) im Vergleich zu Teriflunomid signifikant
senkte. Remibrutinib war auch bezüglich aller wichtigen
sekundären Endpunkte überlegen, darunter die
Verringerung der Läsionen im MRT sowie eine klinisch
relevante Verzögerung des Fortschreitens der
Behinderung. Das Sicherheitsprofil war günstig und
entsprach dem von Remibrutinib bei chronischer spontaner
Urtikaria (CSU), ohne Sicherheitshinweise in Bezug auf
die Leberfunktion. Die Daten wurden im Oktober auf der
MSToronto2026-Tagung präsentiert.
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EWF980 In der Phase-III-Studie HARBOR verfehlte Del-Desiran bei
(Del-Desiran) myotoner Dystrophie Typ 1 (DM1) den primären Endpunkt
der Video-Handöffnungszeit (vHOT) gegenüber Placebo. Bei
den sekundären Endpunkten und in explorativen Analysen
wurden Hinweise auf eine klinische Wirksamkeit
beobachtet. Novartis wertet derzeit den vollständigen
HARBOR-Datensatz aus und wird sich mit den
Gesundheitsbehörden abstimmen, um den am besten
geeigneten Entwicklungsweg festzulegen. Die Daten werden
auf einem bevorstehenden Medizinkongress vorgestellt.
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TQJ230 In der Phase-III-Studie HORIZON verfehlte Pelacarsen den
(Pelacarsen) primären Endpunkt - die Senkung des Risikos für
kardiovaskuläre Ereignisse im Vergleich zu Placebo bei
Patienten mit erhöhtem Lp(a)-Spiegel und bestehender
kardiovaskulärer Erkrankung (CVD), obwohl es in dieser
Studienpopulation zu einer Senkung der Lp(a)-Spiegel
kam. Die Ergebnisse liefern wichtige neue Erkenntnisse
über den Zusammenhang zwischen der Senkung des Lp(a)-
Spiegels und kardiovaskulären Ergebnissen und könnten
dazu beitragen, künftige Ansätze für das Management
kardiovaskulärer Risiken zu gestalten.
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Kisqali Die Analyse der sechsjährigen Nachbeobachtung der Phase-
(Ribociclib) III-Studie NATALEE zeigte in der breitesten
Patientenpopulation mit frühem HR-positivem/HER2-
negativem Brustkrebs im Frühstadium (eBC) mit hohem
Rezidivrisiko einen klinisch relevanten
Gesamtüberlebensvorteil unter Kisqali in Kombination mit
einer Hormontherapie im Vergleich zur Hormontherapie
allein. Das Sterberisiko wurde um nahezu 20% gesenkt.
Die Patienten hatten die Behandlung mit Kisqali seit
einem medianen Zeitraum von 38 Monaten abgesetzt, wobei
sich der klinische Vorteil nach Abschluss der Behandlung
weiter verstärkte. Das Sicherheitsprofil entsprach
bisherigen Analysen. Die Daten wurden auf dem Kongress
der European Society for Medical Oncology (ESMO) 2026
vorgestellt.
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LOU064 Novartis hat die Phase-III-Studie mit Remibrutinib bei
(Remibrutinib) generalisierter Myasthenia gravis (gMG) eingestellt,
nachdem eine Futilitätsanalyse darauf hingedeutet hatte,
dass die Behandlung ihre Wirksamkeitsziele
wahrscheinlich nicht erreichen würde. Es wurden keine
Sicherheitsbedenken festgestellt, und die Studien mit
Remibrutinib in anderen Indikationen sind davon nicht
betroffen.
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Ausgewählte Transaktionen Novartis hat die Übernahme von Myricx Bio
abgeschlossen. Diese stärkt die Onkologie-Pipeline
durch eine neue Kategorie von Antikörper-Wirkstoff-
Konjugaten (ADCs), einschliesslich zweier
Leitkandidaten, die auf B7-H3 und HER2 abzielen, und
durch eine breitere Wirkstoffplattform mit
potenziellem Nutzen in der Behandlung verschiedener
solider Tumorarten.
Novartis hat die exklusive Option zum Erwerb der
vollständigen globalen Rechte an der proprietären
Plattform Brain Delivery Module (BDM) von Sironax
ausgeübt. Diese beinhaltet eine Technologie der
nächsten Generation zur Überwindung der Blut-Hirn-
Schranke, die die Behandlung von Erkrankungen des
zentralen Nervensystems grundlegend verändern
könnte.
Novartis hat mit BoomRay Pharmaceuticals eine
exklusive globale Lizenzvereinbarung für ein nicht
näher genanntes vorklinisches Projekt im Bereich der
Radioligandentherapie abgeschlossen und damit sein
Portfolio an Radioligandentherapien weiter
gestärkt.
Im Oktober unterzeichnete Novartis eine strategische
Lizenz- und Optionsvereinbarung mit Abogen
Biosciences zur Weiterentwicklung von RNA-kodierten
Therapeutika. Die Vereinbarung umfasst unter anderem
eine exklusive globale Lizenz für ABO2203, einen
neuartigen mRNA-kodierten CD19xCD3-T-Zell-Engager,
der die Therapielandschaft für Autoimmunerkrankungen
grundlegend verändern könnte. Die Transaktion
unterliegt der Erfüllung der üblichen
Abschlussbedingungen.
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Kapitalstruktur und Nettoschulden
Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,
einer starken Kapitalstruktur und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt
vorrangig.
In den ersten neun Monaten 2026 kaufte Novartis 30,9 Millionen Aktien für
USD 4,7 Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange
zurück. Diese Rückkäufe umfassten 18,8 Millionen Aktien (USD 2,8 Milliarden) im
Rahmen des im Juli 2025 bekannt gegebenen Aktienrückkaufprogramms im Umfang von
bis zu USD 10 Milliarden (bei dem noch bis zu USD 4,9 Milliarden verbleiben).
Ausserdem wurden 12,1 Millionen Aktien (USD 1,8 Milliarden) zurückgekauft, um
den im Geschäftsjahr erwarteten Verwässerungseffekt im Zusammenhang mit
Vergütungsplänen von Mitarbeitenden zu kompensieren. Weitere 2,0 Millionen
Aktien (USD 0,3 Milliarden) wurden von Mitarbeitenden zurückgekauft. Im selben
Zeitraum wurde ein Aufwand für aktienbasierte Vergütungspläne im Umfang von
USD 0,9 Milliarden im Eigenkapital erfasst und 13,3 Millionen Aktien wurden im
Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsplänen aus früheren Jahren an
Mitarbeitende ausgeliefert. Infolgedessen ging die Gesamtzahl ausstehender
Aktien gegenüber dem 31. Dezember 2025 um 19,6 Millionen zurück. Diese
Transaktionen mit eigenen Aktien führten zu einer Verringerung des Eigenkapitals
um USD 4,1 Milliarden und einem Geldabfluss von USD 4,8 Milliarden.
Die Nettoverschuldung stieg gegenüber dem 31. Dezember 2025 von
USD 21,9 Milliarden auf USD 37,4 Milliarden per 30. September 2026. Die Zunahme
ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Free Cashflow in Höhe von
USD 14,0 Milliarden durch den Nettogeldabfluss für M&A-Aktivitäten,
Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten und andere Akquisitionen von
USD 16,7 Milliarden, die Ausschüttung der Jahresdividende in Höhe von
USD 9,1 Milliarden und den Geldabfluss für Transaktionen mit eigenen Aktien von
USD 4,8 Milliarden mehr als absorbiert wurde.
Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des dritten
Quartals 2026 Aa3 bei Moody's Ratings sowie AA- bei S&P Global Ratings.
Ausblick 2026
Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei
konstanten Wechselkursen (kWk)
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Nettoumsatz Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich
erwartet
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Wachstum voraussichtlich stagnierend bis im niedrigen
Operatives Kernergebnis einstelligen Prozentbereich (gegenüber Rückgang im
niedrigen einstelligen Prozentbereich)
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Einfluss von Wechselkursen
Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem
Durchschnittsniveau von Ende Oktober halten, rechnet Novartis im Jahr 2026 mit
einem positiven Wechselkurseffekt von jeweils 1 Prozentpunkt auf den
Nettoumsatz und das operative Kernergebnis. Der geschätzte Wechselkurseffekt
auf die Ergebnisse wird monatlich auf der Website von Novartis veröffentlicht.
Ordentliche Generalversammlung 2027
Nominierung zur Wahl in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat von Novartis gab heute die Nominierung von Rajesh Jha für die
Wahl in den Verwaltungsrat bekannt. Rajesh Jha hatte während seiner 36-jährigen
Karriere bei Microsoft verschiedene höhere Führungspositionen in den Bereichen
Software-Engineering, Produktivitätsplattformen und Unternehmenstechnologien
inne und gehörte von 2016 bis zu seiner Pensionierung dem Senior Leadership Team
des Unternehmens an. Zuletzt war er Executive Vice President, Experiences +
Devices, wo er die Produktteams für Microsoft 365, Office, Teams, Windows +
Devices sowie Dynamics leitete und bei der Integration künstlicher Intelligenz
im ganzen Produktportfolio von Microsoft eine Schlüsselfunktion einnahm. Seine
umfangreiche Erfahrung mit Technologien, KI und umfangreichen Digitalplattformen
wäre für den Verwaltungsrat von Novartis ein bedeutender Gewinn.
Kennzahlen(1)
3. 3. 9 9
Quartal Quartal Veränderung Monate Monate Veränderung
2026 2025 in % 2026 2025 in %
Mio. Mio.
Mio. USD² Mio. USD² USD kWk USD² USD² USD kWk
-------------------------------------------------- ----------------------------
Nettoumsatz 14 522 13 909 4 4 42 043 41 196 2 0
-------------------------------------------------- ----------------------------
Operatives
Ergebnis 1 843 4 501 -59 -61 10 828 14 028 -23 -24
-------------------------------------------------- ----------------------------
In % des
Umsatzes 12,7 32,4 25,8 34,1
-------------------------------------------------- ----------------------------
Reingewinn 1 196 3 930 -70 -71 7 609 11 563 -34 -35
-------------------------------------------------- ----------------------------
Gewinn pro Aktie
(USD) 0,63 2,04 -69 -70 4,01 5,94 -32 -33
-------------------------------------------------- ----------------------------
Nettogeldfluss
aus
operativer
Tätigkeit 5 503 6 571 -16 15 061 16 880 -11
-------------------------------------------------- ----------------------------
Nicht-IFRS-
Kennzahlen
-------------------------------------------------- ----------------------------
Free Cashflow 5 111 6 217 -18 14 002 15 941 -12
-------------------------------------------------- ----------------------------
Operatives
Kernergebnis 6 036 5 460 11 10 16 873 16 960 -1 -2
-------------------------------------------------- ----------------------------
In % des
Umsatzes 41,6 39,3 40,1 41,2
-------------------------------------------------- ----------------------------
Kernreingewinn 4 655 4 330 8 6 13 027 13 522 -4 -5
-------------------------------------------------- ----------------------------
Kerngewinn pro
Aktie (USD) 2,46 2,25 9 8 6,85 6,94 -1 -3
-------------------------------------------------- ----------------------------
1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der
Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-
Kennzahlen finden sich auf Seite 45 der in englischer Sprache vorhandenen
Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,
beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den
Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Millionen USD, sofern nicht anders
angegeben.
Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung
des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link
verfügbar:
https://www.novartis.com/sites/novartis_com/files/q3-2026-interim-financial-
report-en.pdf
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge
haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten
Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den
zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen
Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser
Mitteilung und dem jüngsten Dokument?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der
?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem
Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.
Bei den Produktbezeichnungen in kursiver Schrift handelt es sich um eigene oder
in Lizenz genommene Warenzeichen von Novartis.
Über Novartis
Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert.
Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen
zu verbessern und zu verlängern, damit Patienten, medizinisches Fachpersonal und
die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere
Medikamente erreichen mehr als 300 Millionen Menschen weltweit.
Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter
https://www.novartis.com (https://www.novartis.com/) und bleiben Sie mit uns auf
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Verbindung.
Novartis wird heute um 13.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit eine Telefonkonferenz
mit Investoren durchführen, um diese Pressemitteilung zu diskutieren.
Gleichzeitig wird ein Webcast der Telefonkonferenz für Investoren und andere
Interessierte auf der Website von Novartis übertragen. Eine Aufzeichnung ist
kurze Zeit nach dem Live-Webcast abrufbar unter
https://www.novartis.com/investors/event-calendar.
Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung
des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link
verfügbar. Er enthält weitere Informationen zu unserem Geschäft und der Pipeline
ausgewählter Präparate in später Entwicklungsphase. Die Präsentation zur
heutigen Telefonkonferenz finden Sie unter
https://www.novartis.com/investors/event-calendar.
Wichtige Termine
18.-19. November 2026 Meet Novartis Management 2026 (London, Grossbritannien)
3. Februar 2027 Ergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres
2026
5. März 2027 Ordentliche Generalversammlung
# # #
Novartis Media Relations
E-Mail: media.relations@novartis.com (mailto:media.relations@novartis.com)
Novartis Investor Relations
Zentrale Investor Relations: +41 61 324 7944
E-Mail: investor.relations@novartis.com
(mailto:investor.relations@novartis.com)
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|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|26.10.26
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|26.10.26
|Novartis Equal Weight
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|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
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