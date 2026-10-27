GNW-News: Novartis verzeichnete im dritten Quartal Steigerungen der Umsätze und der Kerngewinnmarge; Prognose für das operative Kernergebnis im Geschäftsjahr...

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Drittes Quartal

* Der Nettoumsatz stieg im dritten Quartal um +4% (kWk¹, +4% USD), das

operative Kernergebnis¹ verbesserte sich um +10% (kWk, +11% USD)

* Das Umsatzwachstum beruhte auf den prioritären Marken wie Kisqali

(+37% kWk), Kesimpta (+22% kWk), Scemblix (+67% kWk), Leqvio (+63% kWk)

und Cosentyx (+9% kWk)

* Die operative Kerngewinnmarge¹ betrug 41,6%, +2 Prozentpunkte (kWk)

* Das operative Ergebnis ging im dritten Quartal um -61% (kWk, -59% USD)

zurück, was vor allem auf die partielle Wertminderung bei dem

Produktkandidaten Del-Desiran zurückzuführen war; der Reingewinn sank um

-71% (kWk, -70% USD)

* Der Kerngewinn pro Aktie(¹)stieg im dritten Quartal um +8% (kWk, +9% USD)

auf USD 2,46

* Der Free Cashflow¹ belief sich im dritten Quartal auf USD 5,1 Milliarden

(-18% USD)

* In den ersten neun Monaten lagen der Nettoumsatz (0% kWk, +2% USD) und das

operative Kernergebnis (-2% kWk, -1% USD) weitgehend auf Vorjahresniveau

* Ausgewählte Meilensteine der Innovation im dritten Quartal:

* Positive Phase-III-Ergebnisse zu Remibrutinib aus den Studien REMODEL-1

und -2 bei schubförmig verlaufender multipler Sklerose (RMS)

* Zulassung der FDA für Rhapsido bei der häufigsten Form von chronischer

induzierbarer Urtikaria (CINDU)

* Zulassungen in den USA und China für Pluvicto bei mAPMN/S-

Prostatakarzinom (metastasierendes Androgensignalwegmodulations-

naives/sensitives Prostatakarzinom)

* Einreichung des Zulassungsantrags für Pelabresib bei Myelofibrose (MF)

in der EU abgeschlossen

* Vorrangige Prüfung der FDA für Del-Zota zur Exon-44-Skipping-Therapie

bei Duchenne-Muskeldystrophie (DMD44) bewilligt

* Prognose² für das operative Kernergebnis im Geschäftsjahr 2026 erhöht

* Nettoumsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet

(unverändert)

* Wachstum des operativen Kernergebnisses voraussichtlich stagnierend bis

im niedrigen einstelligen Prozentbereich (gegenüber Rückgang im

niedrigen einstelligen Prozentbereich)

Basel, 27. Oktober 2026 - Die Ergebnisse des dritten Quartals 2026 kommentierte

Vas Narasimhan, CEO von Novartis: «Novartis erzielte im dritten Quartal ein

solides Umsatzwachstum, wobei prioritäre Marken und Neueinführungen die

Einbussen durch Generika mehr als wettmachten und die Erneuerungskraft des

Geschäfts demonstrierten. In Kombination mit Massnahmen zur

Produktivitätssteigerung führte dies zu einer starken Ergebnisentwicklung und

ermöglichte uns eine Anhebung unserer Jahresprognose. Gleichzeitig erzielten wir

weitere Fortschritte in unserer Pipeline, mit positiven Phase-III-Ergebnissen

für Remibrutinib bei schubförmig verlaufender multipler Sklerose (RMS), mit

Erweiterungen der Fach­informationen für Rhapsido und Pluvicto in den USA sowie

mit dem ersten Zulassungsantrag für Pelabresib in der EU. Obwohl die Ergebnisse

zu Del-Desiran bei myotoner Dystrophie Typ 1 (DM1) nicht wie erhofft ausfielen,

deuten die Daten auf eine klinische Wirksamkeit hin. Wir untersuchen nun die

weitere Entwicklung dieses Medikaments. Darüber hinaus schreiten unsere

Programme für fazioskapulohumerale Muskeldystrophie (FSHD) und Duchenne-

Muskeldystrophie (DMD) weiterhin gut voran. Dank der anhaltenden Dynamik des

Geschäfts und der Pipeline sind wir nach wie vor auf dem besten Weg, unsere

mittel- bis langfristige Prognose zu erfüllen.»

1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-

Kennzahlen finden sich auf Seite 45 der in englischer Sprache vorhandenen

Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,

beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den

Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Einzelheiten zu den Annahmen zur

Prognose finden sich auf Seite 9.

Kennzahlen

--------------------------------------------------------------

3. 3. 9

Quartal Quartal Veränderung 9 Monate Monate Veränderung

2026 2025 in % 2026 2025 in %

Mio. Mio.

Mio. USD¹ Mio. USD¹ USD kWk USD(¹) USD(¹) USD kWk

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 14 522 13 909 4 4 42 043 41 196 2 0

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives

Ergebnis 1 843 4 501 -59 -61 10 828 14 028 -23 -24

-------------------------------------------------------------------------------

Reingewinn 1 196 3 930 -70 -71 7 609 11 563 -34 -35

-------------------------------------------------------------------------------

Gewinn pro Aktie

(USD) 0,63 2,04 -69 -70 4,01 5,94 -32 -33

-------------------------------------------------------------------------------

Free Cashflow 5 111 6 217 -18 14 002 15 941 -12

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives

Kernergebnis 6 036 5 460 11 10 16 873 16 960 -1 -2

-------------------------------------------------------------------------------

Kernreingewinn 4 655 4 330 8 6 13 027 13 522 -4 -5

-------------------------------------------------------------------------------

Kerngewinn pro

Aktie (USD) 2,46 2,25 9 8 6,85 6,94 -1 -3

-------------------------------------------------------------------------------

Strategie

Unser Fokus

Novartis ist ein rein auf innovative Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen.

Unser Fokus richtet sich klar auf vier therapeutische Kernbereiche (Herz-

Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen; Immunologie; Neurologie;

Onkologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende

Arzneimittel im Markt und Produkt­kandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe

Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei

etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei

neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang

bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und

Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in

unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan.

Unsere Prioritäten

1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger

Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche

Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in unseren therapeutischen

Kernbereichen.

2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und

Verbesserung der Finanzergebnisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung

weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein

beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende

Flexibilität sorgen.

3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden,

Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des

Vertrauens in der Gesellschaft.

Finanzergebnisse

Drittes Quartal

Der Nettoumsatz belief sich auf USD 14,5 Milliarden (+4%, +4% kWk), wobei

Volumensteigerungen 14 Prozent­punkte beisteuerten, jedoch durch den Effekt der

Generikakonkurrenz von 9 Prozentpunkten teilweise absorbiert wurden. Die

Preisentwicklung wirkte sich mit 1 Prozentpunkt negativ aus, während die

Wechselkurse keinen Effekt hatten.

Das operative Ergebnis belief sich auf USD 1,8 Milliarden (-59%, -61% kWk).

Zurückzuführen war dieser Rückgang vor allem auf höhere Investitionen in

Forschung und Entwicklung, einschliesslich einer teilweisen Wertminderung von

USD 1,9 Milliarden des Forschungs- und Entwicklungsprojekts (In-Process Research

& Development (IPR&D) für Del-Desiran, sowie auf höhere andere Aufwendungen, was

durch einen höheren Nettoumsatz teilweise kompensiert wurde.

____________________________

1. Millionen USD, sofern nicht anders angegeben

Der Reingewinn betrug USD 1,2 Milliarden (-70%, -71% kWk). Dieser Rückgang war

vor allem durch das geringere operative Ergebnis und den höheren Zinsaufwand

bedingt. Der Gewinn pro Aktie lag bei USD 0,63

(-69%, -70% kWk).

Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 6,0 Milliarden (+11%, +10% kWk).

Diese Zunahme war vor allem auf den höheren Nettoumsatz zurückzuführen. Die

operative Kerngewinnmarge stieg um 2,3 Prozentpunkte (2,0 Prozentpunkte kWk) auf

41,6% des Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn betrug USD 4,7 Milliarden (+8%, +6% kWk). Dieser Anstieg war

auf das höhere operative Kernergebnis zurückzuführen, das durch einen höheren

Zinsaufwand teilweise absorbiert wurde. Der Kerngewinn pro Aktie lag bei

USD 2,46 (+9%, +8% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten

durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.

Der Free Cashflow belief sich auf USD 5,1 Milliarden (-18%). Dieser Rückgang war

auf einen geringeren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit zurückzuführen.

Neun Monate

Der Nettoumsatz belief sich auf USD 42,0 Milliarden (+2%, 0% kWk), wobei

Volumensteigerungen 14 Prozent­punkte beisteuerten, jedoch durch den Effekt der

Generikakonkurrenz von 12 Prozentpunkten teilweise absorbiert wurden. Die

Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von 2 Prozentpunkten, während die

Wechselkurse einen positiven Effekt von 2 Prozentpunkten ausmachten.

Das operative Ergebnis belief sich auf USD 10,8 Milliarden (-23%, -24% kWk).

Zurückzuführen war dieser Rückgang vor allem auf höhere Investitionen in

Forschung und Entwicklung, einschliesslich einer teilweisen Wertminderung von

USD 1,9 Milliarden des Forschungs- und Entwicklungsprojekts (In-Process Research

& Development (IPR&D) für Del-Desiran, sowie auf höhere andere Aufwendungen.

Der Reingewinn betrug USD 7,6 Milliarden (-34%, -35% kWk), was vor allem durch

das geringere operative Ergebnis, einen höheren Zinsaufwand und höhere

Ertragssteuern bedingt war. Der Gewinn pro Aktie lag bei USD 4,01 (-32%,

-33% kWk).

Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 16,9 Milliarden (-1%, -2% kWk).

Dieser Rückgang war vor allem auf höhere Investitionen in Forschung und

Entwicklung und höhere andere Aufwendungen zurückzuführen, die durch geringere

Vertriebs- und Verwaltungskosten teilweise kompensiert wurden. Die operative

Kerngewinnmarge sank um 1,1 Prozentpunkte (0,8 Prozentpunkte kWk) auf 40,1% des

Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn betrug USD 13,0 Milliarden (-4%, -5% kWk). Dieser Rückgang

war vor allem auf das geringere operative Kernergebnis und den höheren

Zinsaufwand zurückzuführen. Der Kerngewinn pro Aktie lag bei USD 6,85 (-1%,

-3% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen

Anzahl ausstehender Aktien.

Der Free Cashflow belief sich auf USD 14,0 Milliarden (-12%). Dieser Rückgang

war auf einen geringeren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit zurückzuführen.

Prioritäre Marken im dritten Quartal

Die Finanzergebnisse im dritten Quartal beruhen auf einer anhaltenden

Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres

Beitrags zum Wachstum im dritten Quartal):

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Kisqali (USD 1 821 Millionen, +37% kWk) erzielte in allen Regionen

weiterhin kräftige Umsatz­steigerungen mit

Marktanteilsgewinnen bei Brustkrebs im Frühstadium und mit

einer führenden Position bei metastasierendem Brustkrebs.

-------------------------------------------------------------------------------

Kesimpta (USD 1 484 Millionen, +22% kWk) verzeichnete weltweit

weiterhin eine hohe Umsatzdynamik, die auf einer erhöhten

Nachfrage und einem breiten Zugang beruhte.

-------------------------------------------------------------------------------

Scemblix (USD 593 Millionen, +67% kWk) steigerte den Umsatz in allen

Regionen, mit einer anhaltend starken Dynamik im Bereich der

Frühbehandlung in den USA, Japan und Deutschland.

-------------------------------------------------------------------------------

Leqvio (USD 506 Millionen, +63% kWk) erzielte in allen Regionen

Umsatzsteigerungen, bei weiterer Akzeptanz in China, nachdem

es dort in die Liste der erstattungsfähigen Medikamente

(National Reimbursement Drug List, NRDL) aufgenommen worden

war.

-------------------------------------------------------------------------------

Cosentyx (USD 1 857 Millionen, +9% kWk) verzeichnete in den meisten

Märkten Umsatz­steigerungen, die auf den Indikationen

Hidradenitis suppurativa (HS) und Spondylo­arthritis (SpA)

beruhten. In den USA profitierte das Wachstum von Anpassungen

für Erlösminderungen im Vorjahr.

-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto (USD 674 Millionen, +20% kWk) steigerte den Umsatz durch eine

anhaltend starke Nachfrage, die durch die Behandlung bei

mAPMR¹-Prostatakarzinom (metastasierendes

Androgensignalwegmodulations-resistentes Prostatakarzinom)

angetrieben wurde. Hinzu kamen Zulassungen bei mAPMN/S²-

Prostatakarzinom (metastasierendes

Androgen­signalwegmodulations-naives/sensitives

Prostatakarzinom) in den USA und China im dritten Quartal

sowie eine andauernde Erweiterung des Zugangs ausserhalb der

USA.

-------------------------------------------------------------------------------

Zolgensma Gruppe (USD 404 Millionen, +35% kWk) erzielte starke

Umsatzsteigerungen, getragen von einer anhaltenden Dynamik

der Neueinführung von Itvisma in den USA, Japan und weiteren

Ländern ausserhalb der USA.

-------------------------------------------------------------------------------

Rhapsido (USD 101 Millionen) verzeichnete in den USA weiterhin eine

starke Akzeptanz nach der Neueinführung, unterstützt durch

eine anhaltende Zunahme der Verschreibungen sowie durch ein

Programm für die kostenlose Abgabe des Medikaments, das den

Zugang für die Patienten erleichtert. Die Umsätze ausserhalb

der USA profitierten vor allem von der frühen Akzeptanz nach

der Neueinführung in Deutschland und China.

-------------------------------------------------------------------------------

Fabhalta (USD 237 Millionen, +60% kWk) steigerte den Umsatz mit einer

Expansion bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH)

sowie bei Nierenindikationen.

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¹ mAPMR-Prostatakarzinom (metastasierendes Androgensignalwegmodulations-

resistentes Prostatakarzinom), auch bekannt als metastasierendes

kastrationsresistentes Prostatakarzinom (mCRPC)

² mAPMN/S-Prostatakarzinom (metastasierendes Androgensignalwegmodulations-

naives/sensitives Prostatakarzinom), auch bekannt als metastasierendes

hormonsensitives Prostatakarzinom (mHSPC)

Nettoumsätze der 20 führenden Marken im dritten Quartal und in den ersten neun

Monaten

3. Quartal Veränderung 9 Monate Veränderung

2026 in % 2026 in %

Mio. USD USD kWk Mio. USD USD kWk

----------------------------------------------------------------------

Cosentyx 1 857 9 9 5 247 8 6

----------------------------------------------------------------------

Kisqali 1 821 37 37 5 032 45 44

----------------------------------------------------------------------

Kesimpta 1 484 21 22 4 072 27 26

----------------------------------------------------------------------

Entresto 1 165 -38 -38 3 651 -44 -45

----------------------------------------------------------------------

Pluvicto 674 20 20 1 967 42 41

----------------------------------------------------------------------

Jakavi 564 5 5 1 697 9 6

----------------------------------------------------------------------

Tafinlar + Mekinist 570 4 4 1 644 -2 -4

----------------------------------------------------------------------

Ilaris 591 25 26 1 616 18 17

----------------------------------------------------------------------

Scemblix 593 66 67 1 588 78 78

----------------------------------------------------------------------

Leqvio 506 64 63 1 438 67 63

----------------------------------------------------------------------

Zolgensma Gruppe 404 34 35 1 071 16 13

----------------------------------------------------------------------

Xolair 331 -25 -25 1 061 -21 -23

----------------------------------------------------------------------

Sandostatin Gruppe 311 3 3 900 -2 -4

----------------------------------------------------------------------

Lutathera 219 3 3 655 7 6

----------------------------------------------------------------------

Fabhalta 237 59 60 631 80 79

----------------------------------------------------------------------

Exforge Gruppe 183 4 1 577 6 2

----------------------------------------------------------------------

Promacta/Revolade 142 -61 -61 505 -64 -65

----------------------------------------------------------------------

Diovan Gruppe 137 -4 -6 447 0 -3

----------------------------------------------------------------------

Tasigna 141 -36 -37 438 -53 -54

----------------------------------------------------------------------

Piqray/Vijoice 122 36 37 326 8 8

----------------------------------------------------------------------

Total Top 20 12 052 7 7 34 563 3 1

----------------------------------------------------------------------

Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten

Entwicklungen im dritten Quartal

Neuzulassungen

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Rhapsido Die FDA bewilligte im Oktober die Zulassung für Rhapsido als

(Remibrutinib) erstes Medikament für Erwachsene mit symptomatischem

Dermographismus (SD), die mit H1-Antihistaminika nur

unzureichend behandelt werden können. Damit kann das Medikament

neben der chronischen spontanen Urtikaria (CSU) auch bei

chronischer induzierbarer Urtikaria (CINDU) eingesetzt werden.

Novartis plant, den vollständigen Datenbestand aus der Studie

RemIND Gesundheitsbehörden weltweit vorzulegen.

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-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto Die FDA und die chinesische

((177Lu)Lutetium- Gesundheitsbehörde NMPA bewilligten die

vipivotidtetraxetan) Zulassung für Pluvicto in Kombination mit

einem Androgenrezeptor-Signalweg-Inhibitor

(ARPI) für Patienten mit PSMA-positivem

metastasierendem

Androgensignalwegmodulations-

naivem/sensitivem Prostatakarzinom¹.

Pluvicto ist nun für alle Stadien des PSMA-

positiven metastasierenden

Prostatakarzinoms zugelassen.

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Fabhalta Das japanische Gesundheitsministerium

(Iptacopan) (MHLW) liess Fabhalta zur Behandlung von

Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) zu.

Fabhalta ist damit die erste zugelassene

Therapie für diese Indikation in Japan.

Ausserdem bewilligte die FDA die

herkömmliche Zulassung von Fabhalta bei

IgAN.

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(1) Auch bekannt als metastasierendes hormonsensitives Prostatakarzinom (mHSPC)

Aktueller Stand von Zulassungsverfahren

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Cosentyx Der europäische Ausschuss für

(Secukinumab) Humanarzneimittel (CHMP) veröffentlichte

eine positive Stellungnahme und empfahl die

Zulassung von Cosentyx bei Polymyalgia

rheumatica (PMR), gestützt auf positive

Daten aus der Phase-III-Studie REPLENISH. Im

Fall der Zulassung wäre Cosentyx der erste

in Europa für PMR zugelassene IL-17A-

Inhibitor.

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DAK539 Die Einreichung des EU-Zulassungsantrags für

(Pelabresib) Pelabresib bei Myelofibrose wurde

abgeschlossen. Der Antrag stützt sich auf

die positiven Ergebnisse aus der Phase-III-

Studie MANIFEST-2, die eine tiefgreifende

und dauerhafte Krankheitskontrolle zeigten.

Das Sicherheitsprofil war mit Ruxolitinib

allein vergleichbar, einschliesslich einer

geringeren Anzahl von Todesfällen und

Krankheitsprogressionen im Pelabresib-Arm.

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KPE179 Die FDA bewilligte für Del-Zota die

(Del-Zota) vorrangige Prüfung zur Behandlung von

Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie, die

eine genetische Variante aufweisen, die für

ein Exon-44-Skipping (DMD44) geeignet sein

könnte. Del-Zota hatte zuvor bereits den

Breakthrough-Therapy-Status der FDA

erhalten.

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Leqvio Die FDA hat die Fachinformation für Leqvio

(Inclisiran) aktualisiert und einen Hinweis aufgenommen,

der bestätigt, dass eine Senkung des LDL-C-

Spiegels das Risiko schwerwiegender

kardiovaskulärer Ereignisse (MACE) bei

Erwachsenen mit erhöhtem kardiovaskulärem

Risiko verringert. Diese Aktualisierung

spiegelt die fundierten Erkenntnisse zu

Statinen und monoklonalen Antikörpern als

PCSK9-Inhibitoren wider, die die Senkung des

LDL-C-Spiegels als zentralen Bestandteil des

kardiovaskulären Risikomanagements

untermauern.

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Vanrafia Zulassungsanträge für Vanrafia bei

(Atrasentan) Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) wurden

in Japan und China eingereicht.

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KLU156 (Ganaplazid + Lumefantrin) Der Zulassungsantrag für KLU156 bei

unkomplizierter Malaria wurde in den USA

eingereicht und durchläuft eine vorrangige

Prüfung.

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Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen

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LOU064 (Remibrutinib) Positive Ergebnisse aus den Phase-III-Studien REMODEL-1

und -2 zeigten, dass das oral verabreichte Remibrutinib

bei schubförmig verlaufender multipler Sklerose (RMS)

den primären Endpunkt erreichte und die annualisierte

Schubrate (ARR) im Vergleich zu Teriflunomid signifikant

senkte. Remibrutinib war auch bezüglich aller wichtigen

sekundären Endpunkte überlegen, darunter die

Verringerung der Läsionen im MRT sowie eine klinisch

relevante Verzögerung des Fortschreitens der

Behinderung. Das Sicherheitsprofil war günstig und

entsprach dem von Remibrutinib bei chronischer spontaner

Urtikaria (CSU), ohne Sicherheitshinweise in Bezug auf

die Leberfunktion. Die Daten wurden im Oktober auf der

MSToronto2026-Tagung präsentiert.

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EWF980 In der Phase-III-Studie HARBOR verfehlte Del-Desiran bei

(Del-Desiran) myotoner Dystrophie Typ 1 (DM1) den primären Endpunkt

der Video-Handöffnungszeit (vHOT) gegenüber Placebo. Bei

den sekundären Endpunkten und in explorativen Analysen

wurden Hinweise auf eine klinische Wirksamkeit

beobachtet. Novartis wertet derzeit den vollständigen

HARBOR-Datensatz aus und wird sich mit den

Gesundheitsbehörden abstimmen, um den am besten

geeigneten Entwicklungsweg festzulegen. Die Daten werden

auf einem bevorstehenden Medizinkongress vorgestellt.

-------------------------------------------------------------------------------

TQJ230 In der Phase-III-Studie HORIZON verfehlte Pelacarsen den

(Pelacarsen) primären Endpunkt - die Senkung des Risikos für

kardiovaskuläre Ereignisse im Vergleich zu Placebo bei

Patienten mit erhöhtem Lp(a)-Spiegel und bestehender

kardiovaskulärer Erkrankung (CVD), obwohl es in dieser

Studienpopulation zu einer Senkung der Lp(a)-Spiegel

kam. Die Ergebnisse liefern wichtige neue Erkenntnisse

über den Zusammenhang zwischen der Senkung des Lp(a)-

Spiegels und kardiovaskulären Ergebnissen und könnten

dazu beitragen, künftige Ansätze für das Management

kardiovaskulärer Risiken zu gestalten.

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Kisqali Die Analyse der sechsjährigen Nachbeobachtung der Phase-

(Ribociclib) III-Studie NATALEE zeigte in der breitesten

Patientenpopulation mit frühem HR-positivem/HER2-

negativem Brustkrebs im Frühstadium (eBC) mit hohem

Rezidivrisiko einen klinisch relevanten

Gesamtüberlebensvorteil unter Kisqali in Kombination mit

einer Hormontherapie im Vergleich zur Hormontherapie

allein. Das Sterberisiko wurde um nahezu 20% gesenkt.

Die Patienten hatten die Behandlung mit Kisqali seit

einem medianen Zeitraum von 38 Monaten abgesetzt, wobei

sich der klinische Vorteil nach Abschluss der Behandlung

weiter verstärkte. Das Sicherheitsprofil entsprach

bisherigen Analysen. Die Daten wurden auf dem Kongress

der European Society for Medical Oncology (ESMO) 2026

vorgestellt.

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LOU064 Novartis hat die Phase-III-Studie mit Remibrutinib bei

(Remibrutinib) generalisierter Myasthenia gravis (gMG) eingestellt,

nachdem eine Futilitätsanalyse darauf hingedeutet hatte,

dass die Behandlung ihre Wirksamkeitsziele

wahrscheinlich nicht erreichen würde. Es wurden keine

Sicherheitsbedenken festgestellt, und die Studien mit

Remibrutinib in anderen Indikationen sind davon nicht

betroffen.

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-------------------------------------------------------------------------------

Ausgewählte Transaktionen Novartis hat die Übernahme von Myricx Bio

abgeschlossen. Diese stärkt die Onkologie-Pipeline

durch eine neue Kategorie von Antikörper-Wirkstoff-

Konjugaten (ADCs), einschliesslich zweier

Leitkandidaten, die auf B7-H3 und HER2 abzielen, und

durch eine breitere Wirkstoffplattform mit

potenziellem Nutzen in der Behandlung verschiedener

solider Tumorarten.

Novartis hat die exklusive Option zum Erwerb der

vollständigen globalen Rechte an der proprietären

Plattform Brain Delivery Module (BDM) von Sironax

ausgeübt. Diese beinhaltet eine Technologie der

nächsten Generation zur Überwindung der Blut-Hirn-

Schranke, die die Behandlung von Erkrankungen des

zentralen Nervensystems grundlegend verändern

könnte.

Novartis hat mit BoomRay Pharmaceuticals eine

exklusive globale Lizenz­vereinbarung für ein nicht

näher genanntes vorklinisches Projekt im Bereich der

Radioligandentherapie abgeschlossen und damit sein

Portfolio an Radioliganden­therapien weiter

gestärkt.

Im Oktober unterzeichnete Novartis eine strategische

Lizenz- und Options­vereinbarung mit Abogen

Biosciences zur Weiterentwicklung von RNA-kodierten

Therapeutika. Die Vereinbarung umfasst unter anderem

eine exklusive globale Lizenz für ABO2203, einen

neuartigen mRNA-kodierten CD19xCD3-T-Zell-Engager,

der die Therapielandschaft für Autoimmunerkrankungen

grundlegend verändern könnte. Die Transaktion

unterliegt der Erfüllung der üblichen

Abschlussbedingungen.

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Kapitalstruktur und Nettoschulden

Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,

einer starken Kapitalstruktur und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt

vorrangig.

In den ersten neun Monaten 2026 kaufte Novartis 30,9 Millionen Aktien für

USD 4,7 Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange

zurück. Diese Rückkäufe umfassten 18,8 Millionen Aktien (USD 2,8 Milliarden) im

Rahmen des im Juli 2025 bekannt gegebenen Aktienrückkaufprogramms im Umfang von

bis zu USD 10 Milliarden (bei dem noch bis zu USD 4,9 Milliarden verbleiben).

Ausserdem wurden 12,1 Millionen Aktien (USD 1,8 Milliarden) zurückgekauft, um

den im Geschäftsjahr erwarteten Verwässerungseffekt im Zusammenhang mit

Vergütungsplänen von Mitarbeitenden zu kompensieren. Weitere 2,0 Millionen

Aktien (USD 0,3 Milliarden) wurden von Mitarbeitenden zurückgekauft. Im selben

Zeitraum wurde ein Aufwand für aktienbasierte Vergütungspläne im Umfang von

USD 0,9 Milliarden im Eigenkapital erfasst und 13,3 Millionen Aktien wurden im

Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsplänen aus früheren Jahren an

Mitarbeitende ausgeliefert. Infolgedessen ging die Gesamtzahl ausstehender

Aktien gegenüber dem 31. Dezember 2025 um 19,6 Millionen zurück. Diese

Transaktionen mit eigenen Aktien führten zu einer Verringerung des Eigenkapitals

um USD 4,1 Milliarden und einem Geldabfluss von USD 4,8 Milliarden.

Die Nettoverschuldung stieg gegenüber dem 31. Dezember 2025 von

USD 21,9 Milliarden auf USD 37,4 Milliarden per 30. September 2026. Die Zunahme

ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Free Cashflow in Höhe von

USD 14,0 Milliarden durch den Nettogeldabfluss für M&A-Aktivitäten,

Transaktionen mit immateriellen Vermögens­werten und andere Akquisitionen von

USD 16,7 Milliarden, die Ausschüttung der Jahresdividende in Höhe von

USD 9,1 Milliarden und den Geldabfluss für Transaktionen mit eigenen Aktien von

USD 4,8 Milliarden mehr als absorbiert wurde.

Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des dritten

Quartals 2026 Aa3 bei Moody's Ratings sowie AA- bei S&P Global Ratings.

Ausblick 2026

Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei

konstanten Wechselkursen (kWk)

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Nettoumsatz Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich

erwartet

-------------------------------------------------------------------------------

Wachstum voraussichtlich stagnierend bis im niedrigen

Operatives Kernergebnis einstelligen Prozentbereich (gegenüber Rückgang im

niedrigen einstelligen Prozentbereich)

-------------------------------------------------------------------------------

Einfluss von Wechselkursen

Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem

Durchschnittsniveau von Ende Oktober halten, rechnet Novartis im Jahr 2026 mit

einem positiven Wechselkurseffekt von jeweils 1 Prozentpunkt auf den

Netto­umsatz und das operative Kernergebnis. Der geschätzte Wechselkurseffekt

auf die Ergebnisse wird monatlich auf der Website von Novartis veröffentlicht.

Ordentliche Generalversammlung 2027

Nominierung zur Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat von Novartis gab heute die Nominierung von Rajesh Jha für die

Wahl in den Verwaltungsrat bekannt. Rajesh Jha hatte während seiner 36-jährigen

Karriere bei Microsoft verschiedene höhere Führungs­positionen in den Bereichen

Software-Engineering, Produktivitätsplattformen und Unternehmenstechnologien

inne und gehörte von 2016 bis zu seiner Pensionierung dem Senior Leadership Team

des Unternehmens an. Zuletzt war er Executive Vice President, Experiences +

Devices, wo er die Produktteams für Microsoft 365, Office, Teams, Windows +

Devices sowie Dynamics leitete und bei der Integration künstlicher Intelligenz

im ganzen Produkt­portfolio von Microsoft eine Schlüsselfunktion einnahm. Seine

umfangreiche Erfahrung mit Technologien, KI und umfangreichen Digitalplattformen

wäre für den Verwaltungsrat von Novartis ein bedeutender Gewinn.

Kennzahlen(1)

3. 3. 9 9

Quartal Quartal Veränderung Monate Monate Veränderung

2026 2025 in % 2026 2025 in %

Mio. Mio.

Mio. USD² Mio. USD² USD kWk USD² USD² USD kWk

-------------------------------------------------- ----------------------------

Nettoumsatz 14 522 13 909 4 4 42 043 41 196 2 0

-------------------------------------------------- ----------------------------

Operatives

Ergebnis 1 843 4 501 -59 -61 10 828 14 028 -23 -24

-------------------------------------------------- ----------------------------

In % des

Umsatzes 12,7 32,4 25,8 34,1

-------------------------------------------------- ----------------------------

Reingewinn 1 196 3 930 -70 -71 7 609 11 563 -34 -35

-------------------------------------------------- ----------------------------

Gewinn pro Aktie

(USD) 0,63 2,04 -69 -70 4,01 5,94 -32 -33

-------------------------------------------------- ----------------------------

Nettogeldfluss

aus

operativer

Tätigkeit 5 503 6 571 -16 15 061 16 880 -11

-------------------------------------------------- ----------------------------

Nicht-IFRS-

Kennzahlen

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Free Cashflow 5 111 6 217 -18 14 002 15 941 -12

-------------------------------------------------- ----------------------------

Operatives

Kernergebnis 6 036 5 460 11 10 16 873 16 960 -1 -2

-------------------------------------------------- ----------------------------

In % des

Umsatzes 41,6 39,3 40,1 41,2

-------------------------------------------------- ----------------------------

Kernreingewinn 4 655 4 330 8 6 13 027 13 522 -4 -5

-------------------------------------------------- ----------------------------

Kerngewinn pro

Aktie (USD) 2,46 2,25 9 8 6,85 6,94 -1 -3

-------------------------------------------------- ----------------------------

1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-

Kennzahlen finden sich auf Seite 45 der in englischer Sprache vorhandenen

Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,

beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den

Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Millionen USD, sofern nicht anders

angegeben.

Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung

des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link

verfügbar:

https://www.novartis.com/sites/novartis_com/files/q3-2026-interim-financial-

report-en.pdf

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der

?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Bei den Produktbezeichnungen in kursiver Schrift handelt es sich um eigene oder

in Lizenz genommene Warenzeichen von Novartis.

Über Novartis

Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert.

Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen

zu verbessern und zu verlängern, damit Patienten, medizinisches Fachpersonal und

die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere

Medikamente erreichen mehr als 300 Millionen Menschen weltweit.

Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter

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Verbindung.

Novartis wird heute um 13.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit eine Telefonkonferenz

mit Investoren durchführen, um diese Pressemitteilung zu diskutieren.

Gleichzeitig wird ein Webcast der Telefonkonferenz für Investoren und andere

Interessierte auf der Website von Novartis übertragen. Eine Aufzeichnung ist

kurze Zeit nach dem Live-Webcast abrufbar unter

https://www.novartis.com/investors/event-calendar.

Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung

des finanziellen Zwischen­berichts in englischer Sprache unter folgendem Link

verfügbar. Er enthält weitere Informationen zu unserem Geschäft und der Pipeline

ausgewählter Präparate in später Entwicklungsphase. Die Präsentation zur

heutigen Telefonkonferenz finden Sie unter

https://www.novartis.com/investors/event-calendar.

Wichtige Termine

18.-19. November 2026 Meet Novartis Management 2026 (London, Grossbritannien)

3. Februar 2027 Ergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres

2026

5. März 2027 Ordentliche Generalversammlung

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