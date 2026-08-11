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11.08.2026 14:04:38
GNW-News: Nu-Tek BioSciences erhält zum dritten Mal in Folge die EcoVadis-Bronzeauszeichnung und baut seine Position als nachhaltiger Partner der Biopharmain...
^* Die erneute Auszeichnung durch EcoVadis bestätigt die kontinuierlichen
Investitionen von Nu-Tek in die nachhaltige Herstellung tierfreier
Nährstoffe für Zellkulturmedien sowie von Inhaltsstoffen für
Fermentationsprozesse.
MINNETONKA, Minnesota, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, ein
führender Hersteller von 100 % tierfreien (Animal-Origin-Free, AOF) Peptonen,
Proteinhydrolysaten und Nährstoffen für Zellkulturmedien, hat heute
bekanntgegeben, zum dritten Mal in Folge mit der EcoVadis-Bronzebewertung für
Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden zu sein. EcoVadis zählt zu den weltweit
renommiertesten Bewertungsplattformen für unternehmerische Nachhaltigkeit und
hat bereits mehr als drei Millionen Lieferanten aus 230 Branchen bewertet. Mit
dieser Auszeichnung gehört Nu-Tek hinsichtlich seiner Nachhaltigkeitsleistung zu
den besten 35 % aller bewerteten Lieferanten. Gleichzeitig verbesserte das
Unternehmen sein Gesamtergebnis gegenüber der Bewertung aus dem Jahr 2025 um 14
Punkte - ein weiterer Beleg für die kontinuierlichen Fortschritte im
Umweltmanagement und bei der nachhaltigen Gestaltung seiner Geschäftsprozesse.
?Biopharmazeutische Hersteller legen zunehmend Wert auf resiliente und
nachhaltige Lieferketten. Deshalb setzen wir weiterhin alles daran, hochwertige
Inhaltsstoffe ohne tierische Ausgangsstoffe bereitzustellen, mit denen unsere
Kunden sowohl ihre Leistungs- als auch ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen
können", so Tom Yezzi, CEO von Nu-Tek BioSciences.?Die EcoVadis-Auszeichnung
nun bereits zum dritten Mal in Folge zu erhalten, ist Ausdruck des langjährigen
Engagements unseres gesamten Teams für eine umweltbewusste und
verantwortungsvolle Produktion."
Nu-Tek stellt Peptone und Proteinhydrolysate auf Pflanzen- und Hefebasis her,
die in der Zellkultur und der mikrobiellen Fermentation eingesetzt werden. Die
Produkte des Unternehmens liefern essenzielle Nährstoffe für die Herstellung von
Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und weiteren biologischen Arzneimitteln.
Mit seiner eigens für diese Anforderungen konzipierten Produktionsstätte und
einem umfassenden Qualitätsmanagement unterstützt Nu-Tek biopharmazeutische
Unternehmen, die auf zuverlässige und nachhaltige Partner für ihre
Rohstoffversorgung setzen. Da Nachhaltigkeit die Auswahl von Lieferanten und
Beschaffungsentscheidungen in der Life-Sciences-Branche zunehmend prägt,
konzentriert sich Nu-Tek BioSciences weiterhin darauf, innovative Nährstoffe für
Kulturmedien bereitzustellen, die Kunden bei der Entwicklung zuverlässigerer und
umweltverträglicherer Bioproduktionsprozesse unterstützen.
Über Nu-Tek BioSciences
Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung
hochwertiger, zu 100 % tierfreier (AOF) Peptone und Proteinhydrolysate. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, betreibt eine hochmoderne,
zweckbestimmte Produktionsstätte, die auf die Herstellung erstklassiger
Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die
innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für Zellkulturen und
mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von Impfstoffen,
Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-
tekbiosciences.com/).
Medienkontakt:
Courtney Jones
Director of Commercial Development
cjones@nu-tekbioscience.com (mailto:cjones@nu-tekbioscience.com)
+1(952)936-3614
Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d276ef3f-1889-4df1-
a98d-edfe1aeff9b0
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