GNW-News: Nu-Tek BioSciences erhält zum dritten Mal in Folge die EcoVadis-Bronzeauszeichnung und baut seine Position als nachhaltiger Partner der Biopharmain...

^* Die erneute Auszeichnung durch EcoVadis bestätigt die kontinuierlichen

Investitionen von Nu-Tek in die nachhaltige Herstellung tierfreier

Nährstoffe für Zellkulturmedien sowie von Inhaltsstoffen für

Fermentationsprozesse.

MINNETONKA, Minnesota, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, ein

führender Hersteller von 100 % tierfreien (Animal-Origin-Free, AOF) Peptonen,

Proteinhydrolysaten und Nährstoffen für Zellkulturmedien, hat heute

bekanntgegeben, zum dritten Mal in Folge mit der EcoVadis-Bronzebewertung für

Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden zu sein. EcoVadis zählt zu den weltweit

renommiertesten Bewertungsplattformen für unternehmerische Nachhaltigkeit und

hat bereits mehr als drei Millionen Lieferanten aus 230 Branchen bewertet. Mit

dieser Auszeichnung gehört Nu-Tek hinsichtlich seiner Nachhaltigkeitsleistung zu

den besten 35 % aller bewerteten Lieferanten. Gleichzeitig verbesserte das

Unternehmen sein Gesamtergebnis gegenüber der Bewertung aus dem Jahr 2025 um 14

Punkte - ein weiterer Beleg für die kontinuierlichen Fortschritte im

Umweltmanagement und bei der nachhaltigen Gestaltung seiner Geschäftsprozesse.

?Biopharmazeutische Hersteller legen zunehmend Wert auf resiliente und

nachhaltige Lieferketten. Deshalb setzen wir weiterhin alles daran, hochwertige

Inhaltsstoffe ohne tierische Ausgangsstoffe bereitzustellen, mit denen unsere

Kunden sowohl ihre Leistungs- als auch ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen

können", so Tom Yezzi, CEO von Nu-Tek BioSciences.?Die EcoVadis-Auszeichnung

nun bereits zum dritten Mal in Folge zu erhalten, ist Ausdruck des langjährigen

Engagements unseres gesamten Teams für eine umweltbewusste und

verantwortungsvolle Produktion."

Nu-Tek stellt Peptone und Proteinhydrolysate auf Pflanzen- und Hefebasis her,

die in der Zellkultur und der mikrobiellen Fermentation eingesetzt werden. Die

Produkte des Unternehmens liefern essenzielle Nährstoffe für die Herstellung von

Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und weiteren biologischen Arzneimitteln.

Mit seiner eigens für diese Anforderungen konzipierten Produktionsstätte und

einem umfassenden Qualitätsmanagement unterstützt Nu-Tek biopharmazeutische

Unternehmen, die auf zuverlässige und nachhaltige Partner für ihre

Rohstoffversorgung setzen. Da Nachhaltigkeit die Auswahl von Lieferanten und

Beschaffungsentscheidungen in der Life-Sciences-Branche zunehmend prägt,

konzentriert sich Nu-Tek BioSciences weiterhin darauf, innovative Nährstoffe für

Kulturmedien bereitzustellen, die Kunden bei der Entwicklung zuverlässigerer und

umweltverträglicherer Bioproduktionsprozesse unterstützen.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung

hochwertiger, zu 100 % tierfreier (AOF) Peptone und Proteinhydrolysate. Das

Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, betreibt eine hochmoderne,

zweckbestimmte Produktionsstätte, die auf die Herstellung erstklassiger

Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die

innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für Zellkulturen und

mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von Impfstoffen,

Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-

tekbiosciences.com/).

Medienkontakt:

Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com (mailto:cjones@nu-tekbioscience.com)

+1(952)936-3614

Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d276ef3f-1889-4df1-

a98d-edfe1aeff9b0

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