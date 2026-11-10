10.11.2026 15:04:38

GNW-News: Nu-Tek BioSciences hat die Überprüfung der ISO 9001-Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen und bekräftigt damit sein Engagement für die Qualität ...

^MINNETONKA, Minnesota, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, ein

Marktführer in der Herstellung von zu 100 % tierfreien (AOF) Peptonen und

Proteinhydrolysaten, hat seine jüngste Überprüfung im Rahmen der ISO 9001-

Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen. Das erfolgreiche Audit bestätigt das

Engagement des Unternehmens für Qualitätsmanagement und kontinuierliche

Verbesserung bei der Herstellung kritischer Rohstoffe.

Nu-Tek erhielt die ISO 9001-Zertifizierung erstmals im Jahr 2019 und unterzieht

sich weiterhin den erforderlichen Überwachungsaudits, um die Zertifizierung

aufrechtzuerhalten. Dieser fortlaufende Prozess spiegelt das Bestreben des

Unternehmens wider, ein straffes Qualitätsmanagementsystem aufrechtzuerhalten

und den hohen Anforderungen der pharmazeutischen und biopharmazeutischen

Herstellung gerecht zu werden.

Für führende Unternehmen der Bioprozessindustrie bilden Zertifizierungen eine

entscheidende Grundlage für die Bewertung und Pflege qualifizierter Lieferanten.

Die Norm ISO 9001 ermöglicht es Kunden - zusammen mit den entsprechenden SQF-,

Halal-, Koscher- und Bio-Zertifizierungen -, ihre Lieferanten anhand der für

ihre Betriebsabläufe geltenden Anforderungen in den Bereichen

Qualitätsmanagement, Produkte und Beschaffung zu bewerten.

?Rohstoffe sind für eine zuverlässige biopharmazeutische Herstellung

unverzichtbar, und das Vertrauen in den Lieferanten ist ebenso entscheidend wie

der Inhaltsstoff selbst", so Tom Yezzi, Geschäftsführer von Nu-Tek BioSciences.

?Die Aufrechterhaltung unserer Zertifizierung nach ISO 9001 spiegelt unser

Engagement für Qualität und kontinuierliche Verbesserung wider. Wir sind uns

bewusst, dass unsere Kunden bei ihren Bemühungen, bahnbrechende Therapien auf

den Markt zu bringen, auf strenge Lieferantenkontrollen angewiesen sind, und

legen großen Wert auf unsere ISO-, SQF- und sonstigen Zertifizierungen, um

sicherzustellen, dass sie über Materialien von höchster Qualität für die

Bioprozessierung verfügen."

Während biopharmazeutische Hersteller die Kontrolle über kritische Rohstoffe

verstärken, konzentriert sich Nu-Tek weiterhin darauf, Inhaltsstoffe ohne

tierische Herkunft zu liefern - gestützt durch ein klares Bekenntnis zu

Fertigungsqualität und Kundendienst.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung

hochwertiger, zu 100 % tierfreier (AOF) Peptone und Proteinhydrolysate. Das

Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, betreibt eine hochmoderne,

zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die Herstellung erstklassiger

Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die

bahnbrechenden Lösungen von Nu-Tek sind ein wesentlicher Bestandteil der

Zellkultur und der mikrobiellen Fermentation und unterstützen die Herstellung

von Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen Biologika. Weitere

Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-

tekbiosciences.com/).

Ansprechpartner für die Presse:

Courtney Jones

Leiterin der Abteilung für Geschäftsentwicklung

cjones@nu-tekbioscience.com

+1 (952) 936-3614

Ein zu dieser Mitteilung gehörendes Video finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e68daf7-649f-4034-b5b3-

52f3ffe56d24

Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen