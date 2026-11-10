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10.11.2026 15:04:38
GNW-News: Nu-Tek BioSciences hat die Überprüfung der ISO 9001-Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen und bekräftigt damit sein Engagement für die Qualität ...
^MINNETONKA, Minnesota, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, ein
Marktführer in der Herstellung von zu 100 % tierfreien (AOF) Peptonen und
Proteinhydrolysaten, hat seine jüngste Überprüfung im Rahmen der ISO 9001-
Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen. Das erfolgreiche Audit bestätigt das
Engagement des Unternehmens für Qualitätsmanagement und kontinuierliche
Verbesserung bei der Herstellung kritischer Rohstoffe.
Nu-Tek erhielt die ISO 9001-Zertifizierung erstmals im Jahr 2019 und unterzieht
sich weiterhin den erforderlichen Überwachungsaudits, um die Zertifizierung
aufrechtzuerhalten. Dieser fortlaufende Prozess spiegelt das Bestreben des
Unternehmens wider, ein straffes Qualitätsmanagementsystem aufrechtzuerhalten
und den hohen Anforderungen der pharmazeutischen und biopharmazeutischen
Herstellung gerecht zu werden.
Für führende Unternehmen der Bioprozessindustrie bilden Zertifizierungen eine
entscheidende Grundlage für die Bewertung und Pflege qualifizierter Lieferanten.
Die Norm ISO 9001 ermöglicht es Kunden - zusammen mit den entsprechenden SQF-,
Halal-, Koscher- und Bio-Zertifizierungen -, ihre Lieferanten anhand der für
ihre Betriebsabläufe geltenden Anforderungen in den Bereichen
Qualitätsmanagement, Produkte und Beschaffung zu bewerten.
?Rohstoffe sind für eine zuverlässige biopharmazeutische Herstellung
unverzichtbar, und das Vertrauen in den Lieferanten ist ebenso entscheidend wie
der Inhaltsstoff selbst", so Tom Yezzi, Geschäftsführer von Nu-Tek BioSciences.
?Die Aufrechterhaltung unserer Zertifizierung nach ISO 9001 spiegelt unser
Engagement für Qualität und kontinuierliche Verbesserung wider. Wir sind uns
bewusst, dass unsere Kunden bei ihren Bemühungen, bahnbrechende Therapien auf
den Markt zu bringen, auf strenge Lieferantenkontrollen angewiesen sind, und
legen großen Wert auf unsere ISO-, SQF- und sonstigen Zertifizierungen, um
sicherzustellen, dass sie über Materialien von höchster Qualität für die
Bioprozessierung verfügen."
Während biopharmazeutische Hersteller die Kontrolle über kritische Rohstoffe
verstärken, konzentriert sich Nu-Tek weiterhin darauf, Inhaltsstoffe ohne
tierische Herkunft zu liefern - gestützt durch ein klares Bekenntnis zu
Fertigungsqualität und Kundendienst.
Über Nu-Tek BioSciences
Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung
hochwertiger, zu 100 % tierfreier (AOF) Peptone und Proteinhydrolysate. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, betreibt eine hochmoderne,
zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die Herstellung erstklassiger
Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die
bahnbrechenden Lösungen von Nu-Tek sind ein wesentlicher Bestandteil der
Zellkultur und der mikrobiellen Fermentation und unterstützen die Herstellung
von Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen Biologika. Weitere
Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-
tekbiosciences.com/).
Ansprechpartner für die Presse:
Courtney Jones
Leiterin der Abteilung für Geschäftsentwicklung
cjones@nu-tekbioscience.com
+1 (952) 936-3614
Ein zu dieser Mitteilung gehörendes Video finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e68daf7-649f-4034-b5b3-
52f3ffe56d24
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