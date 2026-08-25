GNW-News: Nu-Tek BioSciences nimmt an der BPI East 2026 in Boston teil und verbindet tierversuchsfreie Nährstoffe für Kulturmedien mit den Wachstumsstrategie...

^* Nu-Tek wird sich während der BioProcess International East vom 22. bis 25.

September in Boston mit führenden Vertretern der Pharmabranche treffen, um

über Peptone und Proteinhydrolysate zu sprechen, die zu 100 % frei von

tierischen Bestandteilen sind, wobei der Schwerpunkt auf Produktqualität und

Versorgungssicherheit liegt.

MINNETONKA, Minnesota, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences,

Marktführer für zu 100 % tierfreie Peptone und Proteinhydrolysate, wird sich mit

Branchenführern auf der BioProcess International East (BPI East) treffen, die

vom 22. bis 25. September 2026 im Hynes Convention Center in Boston,

Massachusetts, stattfindet. Nu-Tek wird sich mit Entscheidungsträgern treffen,

die Rohstoffe für Zellkulturmedien beschaffen und qualifizieren, wobei der

Schwerpunkt auf Leistung, Zuverlässigkeit und Lieferkontinuität liegt.

Nu-Tek bietet der Pharmabranche ein einzigartiges, tierversuchsfreies

Produktportfolio, das Anwendungen in den Bereichen Zellkultur und mikrobielle

Fermentation für Impfstoffe, Therapeutika und andere Biologika unterstützt. Die

pflanzen- und hefebasierten Nährstoffe für Kulturmedien des Unternehmens sollen

Teams dabei helfen, Risiken bei der Medienentwicklung zu minimieren, die

Versorgungssicherheit zu stärken und die technischen Anforderungen der modernen

Bioprozesstechnik zu erfüllen.

?Die Bioprozessindustrie ist von der Kontrolle kritischer Rohstoffe von Anfang

bis Ende abhängig", sagte Dr. Joy Aho, Director of Technical Program Management

bei Nu-Tek.?Nu-Tek bietet einzigartige Produkte mit branchenführender Qualität,

Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten, die unseren Kunden einen strategischen

Produktionsvorteil verschaffen. Die BPI ist das ideale Forum, um Führungskräfte

aus der Pharmabranche anzusprechen, die Prozessverbesserungen vorantreiben und

gleichzeitig Risiken sowie regulatorische Hürden für ihre Kulturmedien

beseitigen möchten."

Nu-Tek lädt die Besucher ein, während der Messe einen Termin (https://nu-

tekbioscience.pipedrive.com/scheduler/wd3bquQ/meeting-with-nu-tek-biosciences)

mit Nu-Tek zu vereinbaren. Führungskräfte, die die Konsistenz ihrer Medien

verbessern, regulatorische Risiken verringern oder das Programm zur

Variabilitätsreduzierung von Nu-Tek nutzen möchten, sind herzlich eingeladen,

während des Events Kontakt aufzunehmen.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von

hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen

Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota,

betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die

Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie

spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für

Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von

Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (http://www.nu-

tekbiosciences.com/).

Medienkontakt:

Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com (mailto:cjones@nu-tekbioscience.com)

+1 (952) 936.3614

www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-tekbiosciences.com/)

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