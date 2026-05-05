GNW-News: Nu-Tek BioSciences präsentiert auf der ESACT 2026 einen datengestützten Ansatz zur Optimierung der tierischen Zellkultur

^MINNEAPOLIS, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, ein führender

Anbieter von hochleistungsfähigen, tierfreien Peptonen und Zellkultur-

Nährstoffen für Bioprozessanwendungen, hat heute seine Teilnahme als Aussteller

an der ESACT 2026 bekanntgegeben, der weltweit führenden Fachmesse für

Technologien im Bereich der tierischen Zellkultur. Nu-Tek wird während der

gesamten Konferenz am Stand Nr. 23 vertreten sein und im Rahmen der

Veranstaltung ein Poster präsentieren.

Das Poster präsentiert Daten aus dem branchenführenden Programm zur Verringerung

der Variabilität von Nu-Tek und verdeutlicht dessen Nutzen bei der Unterstützung

pharmazeutischer Kunden hinsichtlich der Optimierung der Kulturleistung, der

Verringerung der Chargenvariabilität sowie der Kostenkontrolle in der

nachgelagerten Produktion von Zellkulturmedien.

?Die Präsentation dieses Posters auf der ESACT 2026 bietet eine hervorragende

Plattform, um praxisnahe Daten darüber zu teilen, wie sich unser kooperativer,

datengestützter Ansatz unmittelbar auf die Leistungsfähigkeit von Zellkulturen

auswirken kann", so Dr. Joy Aho, Director of Technical Program Management bei

Nu-Tek BioSciences.?Unser Programm zur Verringerung der Variabilität basiert

auf einer engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, und diese Präsentation

verdeutlicht, wie wir führenden Pharma- und Biotech -Unternehmen dabei helfen,

zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig die Kosten zu

kontrollieren."

Titel des Posters:?Reduzierung von Schwankungen: Leistungssteigerung und

Kostenkontrolle durch datengestützte Zusammenarbeit."

Posterpräsentationen: Dienstag, 9. Juni (12:30-15:30 Uhr), und Mittwoch, 10.

Juni (12:20-14:15 Uhr)

Die Sojapeptone und anderen tierfreien Nährstoffe von Nu-Tek werden häufig

eingesetzt, um Zellkulturmedien mit konsistenten, behördlich zugelassenen

Inhaltsstoffen anzureichern oder neu zu formulieren. Der Ansatz des Unternehmens

konzentriert sich auf Leistungsfähigkeit, Reproduzierbarkeit und die

Zuverlässigkeit der Lieferkette sowohl in der Entwicklung als auch in der

biotechnologischen Produktion im kommerziellen Maßstab.

Führende Vertreter aus Industrie und Wissenschaft, die an der Weiterentwicklung

von Technologien zur tierischen Zellkultur interessiert sind, sind herzlich

eingeladen, einen Termin (https://nu-

tekbioscience.pipedrive.com/scheduler/Dkx1Jhe/meeting) mit dem Nu-Tek-Team am

Stand 23 zu vereinbaren und das Poster des Unternehmens während der dafür

vorgesehenen Zeiten zu besuchen.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von

hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen

Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota,

betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die

Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie

spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für

Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von

Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen.

Weitere Produktinformationen finden Sie unter http://www.nu-tekbiosciences.com

(http://www.nu-tekbiosciences.com/).

Medienkontakt:

Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com

+1 (952) 936.3614

www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-tekbiosciences.com/)

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/624c62b2-d4b2-4183-

aa2b-8c1a937aeb58

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