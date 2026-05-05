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05.05.2026 14:04:38
GNW-News: Nu-Tek BioSciences präsentiert auf der ESACT 2026 einen datengestützten Ansatz zur Optimierung der tierischen Zellkultur
^MINNEAPOLIS, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, ein führender
Anbieter von hochleistungsfähigen, tierfreien Peptonen und Zellkultur-
Nährstoffen für Bioprozessanwendungen, hat heute seine Teilnahme als Aussteller
an der ESACT 2026 bekanntgegeben, der weltweit führenden Fachmesse für
Technologien im Bereich der tierischen Zellkultur. Nu-Tek wird während der
gesamten Konferenz am Stand Nr. 23 vertreten sein und im Rahmen der
Veranstaltung ein Poster präsentieren.
Das Poster präsentiert Daten aus dem branchenführenden Programm zur Verringerung
der Variabilität von Nu-Tek und verdeutlicht dessen Nutzen bei der Unterstützung
pharmazeutischer Kunden hinsichtlich der Optimierung der Kulturleistung, der
Verringerung der Chargenvariabilität sowie der Kostenkontrolle in der
nachgelagerten Produktion von Zellkulturmedien.
?Die Präsentation dieses Posters auf der ESACT 2026 bietet eine hervorragende
Plattform, um praxisnahe Daten darüber zu teilen, wie sich unser kooperativer,
datengestützter Ansatz unmittelbar auf die Leistungsfähigkeit von Zellkulturen
auswirken kann", so Dr. Joy Aho, Director of Technical Program Management bei
Nu-Tek BioSciences.?Unser Programm zur Verringerung der Variabilität basiert
auf einer engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, und diese Präsentation
verdeutlicht, wie wir führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen dabei helfen,
zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig die Kosten zu
kontrollieren."
Titel des Posters:?Reduzierung von Schwankungen: Leistungssteigerung und
Kostenkontrolle durch datengestützte Zusammenarbeit."
Posterpräsentationen: Dienstag, 9. Juni (12:30-15:30 Uhr), und Mittwoch, 10.
Juni (12:20-14:15 Uhr)
Die Sojapeptone und anderen tierfreien Nährstoffe von Nu-Tek werden häufig
eingesetzt, um Zellkulturmedien mit konsistenten, behördlich zugelassenen
Inhaltsstoffen anzureichern oder neu zu formulieren. Der Ansatz des Unternehmens
konzentriert sich auf Leistungsfähigkeit, Reproduzierbarkeit und die
Zuverlässigkeit der Lieferkette sowohl in der Entwicklung als auch in der
biotechnologischen Produktion im kommerziellen Maßstab.
Führende Vertreter aus Industrie und Wissenschaft, die an der Weiterentwicklung
von Technologien zur tierischen Zellkultur interessiert sind, sind herzlich
eingeladen, einen Termin (https://nu-
tekbioscience.pipedrive.com/scheduler/Dkx1Jhe/meeting) mit dem Nu-Tek-Team am
Stand 23 zu vereinbaren und das Poster des Unternehmens während der dafür
vorgesehenen Zeiten zu besuchen.
Über Nu-Tek BioSciences
Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von
hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen
Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota,
betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die
Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie
spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für
Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von
Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen.
Weitere Produktinformationen finden Sie unter http://www.nu-tekbiosciences.com
(http://www.nu-tekbiosciences.com/).
Medienkontakt:
Courtney Jones
Director of Commercial Development
cjones@nu-tekbioscience.com
+1 (952) 936.3614
www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-tekbiosciences.com/)
Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/624c62b2-d4b2-4183-
aa2b-8c1a937aeb58
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