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07.07.2026 14:04:38
GNW-News: Nu-Tek BioSciences präsentiert auf der SIMB 2026 Innovationen im Bereich Zellnährstoffe und sein Fachwissen zu Rohstoffen
^* Nu-Tek wird Daten vorstellen, die zeigen, wie die tierfreien Nährstoffe für
Kulturmedien die Ausbeute verbessern, Prozesse optimieren und die
Versorgungssicherheit in der Bioproduktion stärken.
MINNETONKA, Minnesota, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, der
Marktführer für zu 100 % tierfreie Peptone und Proteinhydrolysate, wird im
Rahmen seines Messestands auf der SIMB 2026 im nächsten Monat neue Daten vor
Branchenführern präsentieren. Die SIMB findet vom 2. bis 5. August 2026 in
Austin, Texas, statt und wird von der Society for Industrial Microbiology and
Biotechnology veranstaltet. Im Mittelpunkt der SIMB steht die Förderung der
mikrobiologischen Wissenschaften in der Industrie - von der industriellen
Fermentation bis hin zu bahnbrechenden pharmazeutischen Therapien.
Nu-Tek BioSciences unterstützt weltweit führende Unternehmen im Bereich der
Bioprozesstechnik durch die Lieferung von zu 100 % tierfreien kritischen
Rohstoffen, die darauf ausgelegt sind, die Versorgungssicherheit, die
Produktqualität und die Prozesskonsistenz zu verbessern. Das Produktportfolio
des Unternehmens umfasst Peptone und Hydrolysate, die die Herstellung von
Impfstoffen, Biologika und anderen bahnbrechenden Therapeutika unterstützen.
?Da Teams aus den Bereichen Industriemikrobiologie und Fermentation Bioprozesse
immer weiter skalieren, bleiben Versorgungssicherheit und eine strenge
Rohstoffkontrolle unverzichtbar", so Joy Aho, PhD, Director of Technical Project
Management bei Nu-Tek BioSciences.?Ob als Haupt- oder Zweitlieferant - Nu-Tek
ermöglicht es seinen Kunden, Innovationen und Leistungssteigerungen
voranzutreiben, die den Produktionserfolg und die langfristige
Versorgungssicherheit stärken."
Während der gesamten SIMB 2026 wird Nu-Tek sein umfassendes Know-how in der
Rohstoffentwicklung und -herstellung sowie das einzigartige?Variability
Reduction Program" des Unternehmens vorstellen, das auf einem kooperativen
Ansatz zur Materialanpassung basiert. Nu-Tek wird während der Veranstaltung
außerdem ein Poster präsentieren:
Titel des Posters: Pflanzliche Hydrolysate als Ersatz für tierische Bestandteile
in gängigen Fermentationsmedien-Rezepturen (Plant-based hydrolysates as
replacements to animal-derived components in common fermentation media
formulations)
Poster-Nummer: S16
Besucher, die sich für Strategien zu tierfreien Inhaltsstoffen,
Fermentationsleistung und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette
interessieren, sind herzlich eingeladen, am Stand Nr. 19 vorbeizuschauen und
sich mit Mitgliedern des Nu-Tek-Teams auszutauschen. Die Besucher sind herzlich
eingeladen, einen Termin zu vereinbaren (https://nu-
tekbioscience.pipedrive.com/scheduler/vZ4Poiz/meet-nu-tek-at-simb), um
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu besprechen, und wir empfehlen euch, während
der Postersession am Stand des Unternehmens vorbeizuschauen.
Über Nu-Tek BioSciences
Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von
hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen
Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota,
betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die
Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie
spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für
Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von
Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (http://www.nu-
tekbiosciences.com/).
Medienkontakt:
Courtney Jones
Director of Commercial Development
cjones@nu-tekbioscience.com
+1 (952) 936-3614
www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-tekbiosciences.com/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
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411c731c7eb7
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7b2274bd5484
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