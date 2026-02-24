GNW-News: Nu-Tek BioSciences rückt auf der DCAT Week 2026 tierfreie Peptone und die Leistungsfähigkeit seiner Lieferkette in den Mittelpunkt

^* Nu-Tek trifft während der DCAT Week 2026 in New York City mit weltweit

führenden Biopharmaunternehmen zusammen, um die strategische Bedeutung von

100 % tierfreien Rohstoffen aufzuzeigen.

MINNETONKA, Minn., Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences,

Marktführer für Peptone und Hefeextrakte, die zu 100 % frei von tierischen

Bestandteilen (AOF) sind, gab heute bekannt, dass das Unternehmen an der

bevorstehenden Drug, Chemical and Associated Technologies (DCAT) Week 2026

teilnehmen wird, die vom 23. bis 26. März in New York City stattfindet.

Die DCAT gilt als wichtigste Plattform zur Vernetzung globaler Pharma- und

Materiallieferanten. Ziel der Veranstaltung ist der Austausch über strategische

Partnerschaften, Lieferzuverlässigkeit und Innovationen entlang der gesamten

Wertschöpfungskette der Arzneimittelentwicklung. Nu-Tek wird seine Rolle als

bevorzugter strategischer Rohstofflieferant mit seiner eigens dafür errichteten

Produktionsstätte, seinem Programm zur Reduzierung von Schwankungen und seinem

Fokus auf langfristige Versorgungssicherheit unterstreichen. Die Kernkompetenzen

des Unternehmens, die das zu 100 % tierversuchsfreie Produktportfolio von Nu-Tek

unterstützen, ermöglichen es Kunden, Risiken im Zusammenhang mit kritischen

Rohstoffen zu minimieren und die Entwicklung bahnbrechender Therapeutika zu

beschleunigen.

?DCAT ist unser wichtigstes Forum, um unsere Dienstleistungen auf die Visionen

von Biotech -Innovatoren abzustimmen", erklärte Tom Yezzi, CEO von Nu-Tek

BioSciences.?Wir bedienen die weltweit führenden Hersteller von Impfstoffen,

Biologika und Fermentationsprodukten. Wir freuen uns darauf, zu erörtern, wie

das Portfolio, die Lieferkettensicherheit und das Programm zur

Variabilitätsreduzierung von Nu-Tek unseren Partnern dabei helfen können, ihre

Entwicklungs- und Fertigungsprogramme zuversichtlich zu skalieren."

Vertreter von Nu-Tek stehen während des gesamten Events für Einzelgespräche zur

Verfügung, um die tierfreien Produkte, die Sicherheit der Lieferkette und die

Anpassungsmöglichkeiten des Unternehmens näher zu erläutern. Die Teilnehmer

werden gebeten, Termine im Voraus über das Vertriebsteam (https://nu-

tekbioscience.pipedrive.com/scheduler/65ZG6FD/meet-w-nu-tek-at-dcat) von Nu-Tek

zu vereinbaren.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von

hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen

Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota,

betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die

Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie

spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für

Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von

Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (http://www.nu-

tekbiosciences.com/).

Medienkontakt:

Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com (mailto:cjones@nu-tekbioscience.com)

+1 (952) 936.3614

www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-tekbiosciences.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49fd9c5c-4c3c-40ce-85a7-

d468c337c6d2

