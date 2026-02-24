|
GNW-News: Nu-Tek BioSciences rückt auf der DCAT Week 2026 tierfreie Peptone und die Leistungsfähigkeit seiner Lieferkette in den Mittelpunkt
^* Nu-Tek trifft während der DCAT Week 2026 in New York City mit weltweit
führenden Biopharmaunternehmen zusammen, um die strategische Bedeutung von
100 % tierfreien Rohstoffen aufzuzeigen.
MINNETONKA, Minn., Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences,
Marktführer für Peptone und Hefeextrakte, die zu 100 % frei von tierischen
Bestandteilen (AOF) sind, gab heute bekannt, dass das Unternehmen an der
bevorstehenden Drug, Chemical and Associated Technologies (DCAT) Week 2026
teilnehmen wird, die vom 23. bis 26. März in New York City stattfindet.
Die DCAT gilt als wichtigste Plattform zur Vernetzung globaler Pharma- und
Materiallieferanten. Ziel der Veranstaltung ist der Austausch über strategische
Partnerschaften, Lieferzuverlässigkeit und Innovationen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette der Arzneimittelentwicklung. Nu-Tek wird seine Rolle als
bevorzugter strategischer Rohstofflieferant mit seiner eigens dafür errichteten
Produktionsstätte, seinem Programm zur Reduzierung von Schwankungen und seinem
Fokus auf langfristige Versorgungssicherheit unterstreichen. Die Kernkompetenzen
des Unternehmens, die das zu 100 % tierversuchsfreie Produktportfolio von Nu-Tek
unterstützen, ermöglichen es Kunden, Risiken im Zusammenhang mit kritischen
Rohstoffen zu minimieren und die Entwicklung bahnbrechender Therapeutika zu
beschleunigen.
?DCAT ist unser wichtigstes Forum, um unsere Dienstleistungen auf die Visionen
von Biotech-Innovatoren abzustimmen", erklärte Tom Yezzi, CEO von Nu-Tek
BioSciences.?Wir bedienen die weltweit führenden Hersteller von Impfstoffen,
Biologika und Fermentationsprodukten. Wir freuen uns darauf, zu erörtern, wie
das Portfolio, die Lieferkettensicherheit und das Programm zur
Variabilitätsreduzierung von Nu-Tek unseren Partnern dabei helfen können, ihre
Entwicklungs- und Fertigungsprogramme zuversichtlich zu skalieren."
Vertreter von Nu-Tek stehen während des gesamten Events für Einzelgespräche zur
Verfügung, um die tierfreien Produkte, die Sicherheit der Lieferkette und die
Anpassungsmöglichkeiten des Unternehmens näher zu erläutern. Die Teilnehmer
werden gebeten, Termine im Voraus über das Vertriebsteam (https://nu-
tekbioscience.pipedrive.com/scheduler/65ZG6FD/meet-w-nu-tek-at-dcat) von Nu-Tek
zu vereinbaren.
Über Nu-Tek BioSciences
Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von
hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen
Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota,
betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die
Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie
spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für
Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von
Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (http://www.nu-
tekbiosciences.com/).
Medienkontakt:
Courtney Jones
Director of Commercial Development
cjones@nu-tekbioscience.com (mailto:cjones@nu-tekbioscience.com)
+1 (952) 936.3614
www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-tekbiosciences.com/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49fd9c5c-4c3c-40ce-85a7-
d468c337c6d2
