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09.06.2026 10:04:38
GNW-News: Numerator Deutschland erreicht 50.000 monatlich aktive Panelist:innen im Umfrage-Panel
^BERLIN, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Numerator, (https://www.numerator.de/)
ein Unternehmen für Verbraucherdaten und Technologie, gibt heute bekannt, dass
sein deutsches Umfrage-Panel (https://www.numerator.de/umfrage-panel/) die Marke
von 50.000 monatlich aktiven Panelist:innen überschritten hat. Dieser
Meilenstein wird ein Jahr nach dem Markteintritt
(https://www.numerator.de/press/numerator-kundigt-expansion-nach-deutschland/)
von Numerator in Deutschland erreicht und erweitert die Möglichkeiten des
Unternehmens, Marken und Händlern hochwertigere Marktforschung auf Basis
verifizierter Kaufdaten bereitzustellen.
Verified Voices (https://www.numerator.de/verified-voices/) ist die On-Demand-
Umfrageplattform von Numerator, die es Marken und Händlern ermöglicht,
Konsument:innen gezielt auf Basis ihres realen, verifizierten Kaufverhaltens zu
befragen. Die Panelist:innen teilen demografische sowie psychografische Daten,
laden Belege hoch und nehmen an kaufbasierten Umfragen teil. Numerator
identifiziert relevante Käufer:innen anhand verifizierter Belege, statt sich auf
Erinnerungswerte, Selbstauskünfte oder umfangreiche Screener zu verlassen.
Hierfür übermitteln die Teilnehmer:innen ihre Kaufbelege per Scan, über
verknüpfte E-Mail-Konten oder die Verknüpfung von Treueprogrammen von führenden
Händlern wie Rewe, Lidl und Amazon. Dies liefert ein besonders umfassendes Bild
des realen Einkaufsverhaltens. In Deutschland erfasst Numerator auf diese Weise
durchschnittlich 1,5 Millionen Einkäufepro Monat über alle Einkaufskanäle
hinweg. Die kaufbasierte Zielgruppenansprache wird mit mehr als 500
demografischen und psychografischen Merkmalen kombiniert. So erhalten Marken und
Händler ein tiefes Verständnis dafür, wer ihre Kund:innen sind, welche Produkte
sie erwerben und welche Faktoren ihre Kaufentscheidungen beeinflussen.
Diese Datengrundlage ermöglicht es Unternehmen, Käufer:innen bis auf die
Produktebene zu identifizieren und gezielt zu befragen. Die direkte Verknüpfung
von Befragungsergebnissen mit verifizierten Käufer:innen reduziert
Erinnerungsverzerrungen, verringert den Aufwand für komplexe Screenings und
schließt sowohl unqualifizierte Teilnehmer:innenals auch Bot-Antworten effektiv
aus. Das Ergebnis sind kürzere, relevantere Umfragen mit einer
durchschnittlichen Antwortquote von 60 % in Deutschland. Unternehmen erhalten
dadurch schneller umsetzbare Erkenntnisse für ihre Geschäftsentscheidungen.
?Da KI-generierte Antworten und professionelle Umfrageteilnehmende immer
häufiger werden, sind Unternehmen mehr denn je auf valide Methoden angewiesen,
um direkten Zugang zu echten, aktiven Käufer:innen zu erhalten", erklärt Fabian
Gruß, Go to Market Germany bei Numerator.?Unser deutsches Panel mit über
50.000 monatlich aktiven Panelist:innenermöglicht es Numerator, Unternehmen
einen unmittelbaren und unkomplizierten Zugang zu verifizierten Käufer:innen zu
bieten. Das schafft ein starkes Fundament, um das Kaufverhalten wirklich zu
verstehen und fundierte, strategische Entscheidungen zu treffen."
Über Numerator
Numerator ist ein Daten- und Technologieunternehmen, das neue Maßstäbe für
das Verständnis von Verbraucher:innen und Märkten setzt. Durch den Einsatz
moderner Technologien und geschützter Zero-Party-Daten - basierend auf den
Käufen und Befragungen von über einer Million US-Haushalten - liefert Numerator
tiefgreifende Einblicke in das Konsumverhalten und die Einstellungen von
Verbraucher:innen in den Bereichen Konsumgüter, Handel, Gastronomie,
Technologie, Medien, Unternehmensberatung, institutionelle Investments und
öffentlicher Sektor. In Deutschland umfasst das Umfragepanel Verified Voices von
Numerator inzwischen mehr als 50.000 aktive Panelist:innen pro Monat. Numerator
hat seinen Hauptsitz in Chicago und unterstützt Kunden in mehr als 50 Ländern -
darunter viele der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Unternehmen -
bei datenbasierten Entscheidungen. Erfahren Sie mehr unter www.numerator.de
(http://www.numerator.de).
PRESSEKONTAKT:
Bob Richter | Numerator
(+1) 212-802-8588
press@numerator.com
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