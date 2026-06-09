GNW-News: Numerator Deutschland erreicht 50.000 monatlich aktive Panelist:innen im Umfrage-Panel

^BERLIN, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Numerator, (https://www.numerator.de/)

ein Unternehmen für Verbraucherdaten und Technologie, gibt heute bekannt, dass

sein deutsches Umfrage-Panel (https://www.numerator.de/umfrage-panel/) die Marke

von 50.000 monatlich aktiven Panelist:innen überschritten hat. Dieser

Meilenstein wird ein Jahr nach dem Markteintritt

(https://www.numerator.de/press/numerator-kundigt-expansion-nach-deutschland/)

von Numerator in Deutschland erreicht und erweitert die Möglichkeiten des

Unternehmens, Marken und Händlern hochwertigere Marktforschung auf Basis

verifizierter Kaufdaten bereitzustellen.

Verified Voices (https://www.numerator.de/verified-voices/) ist die On-Demand-

Umfrageplattform von Numerator, die es Marken und Händlern ermöglicht,

Konsument:innen gezielt auf Basis ihres realen, verifizierten Kaufverhaltens zu

befragen. Die Panelist:innen teilen demografische sowie psychografische Daten,

laden Belege hoch und nehmen an kaufbasierten Umfragen teil. Numerator

identifiziert relevante Käufer:innen anhand verifizierter Belege, statt sich auf

Erinnerungswerte, Selbstauskünfte oder umfangreiche Screener zu verlassen.

Hierfür übermitteln die Teilnehmer:innen ihre Kaufbelege per Scan, über

verknüpfte E-Mail-Konten oder die Verknüpfung von Treueprogrammen von führenden

Händlern wie Rewe , Lidl und Amazon. Dies liefert ein besonders umfassendes Bild

des realen Einkaufsverhaltens. In Deutschland erfasst Numerator auf diese Weise

durchschnittlich 1,5 Millionen Einkäufepro Monat über alle Einkaufskanäle

hinweg. Die kaufbasierte Zielgruppenansprache wird mit mehr als 500

demografischen und psychografischen Merkmalen kombiniert. So erhalten Marken und

Händler ein tiefes Verständnis dafür, wer ihre Kund:innen sind, welche Produkte

sie erwerben und welche Faktoren ihre Kaufentscheidungen beeinflussen.

Diese Datengrundlage ermöglicht es Unternehmen, Käufer:innen bis auf die

Produktebene zu identifizieren und gezielt zu befragen. Die direkte Verknüpfung

von Befragungsergebnissen mit verifizierten Käufer:innen reduziert

Erinnerungsverzerrungen, verringert den Aufwand für komplexe Screenings und

schließt sowohl unqualifizierte Teilnehmer:innenals auch Bot-Antworten effektiv

aus. Das Ergebnis sind kürzere, relevantere Umfragen mit einer

durchschnittlichen Antwortquote von 60 % in Deutschland. Unternehmen erhalten

dadurch schneller umsetzbare Erkenntnisse für ihre Geschäftsentscheidungen.

?Da KI-generierte Antworten und professionelle Umfrageteilnehmende immer

häufiger werden, sind Unternehmen mehr denn je auf valide Methoden angewiesen,

um direkten Zugang zu echten, aktiven Käufer:innen zu erhalten", erklärt Fabian

Gruß, Go to Market Germany bei Numerator.?Unser deutsches Panel mit über

50.000 monatlich aktiven Panelist:innenermöglicht es Numerator, Unternehmen

einen unmittelbaren und unkomplizierten Zugang zu verifizierten Käufer:innen zu

bieten. Das schafft ein starkes Fundament, um das Kaufverhalten wirklich zu

verstehen und fundierte, strategische Entscheidungen zu treffen."

Über Numerator

Numerator ist ein Daten- und Technologieunternehmen, das neue Maßstäbe für

das Verständnis von Verbraucher:innen und Märkten setzt. Durch den Einsatz

moderner Technologien und geschützter Zero-Party-Daten - basierend auf den

Käufen und Befragungen von über einer Million US-Haushalten - liefert Numerator

tiefgreifende Einblicke in das Konsumverhalten und die Einstellungen von

Verbraucher:innen in den Bereichen Konsumgüter, Handel, Gastronomie,

Technologie, Medien, Unternehmensberatung, institutionelle Investments und

öffentlicher Sektor. In Deutschland umfasst das Umfragepanel Verified Voices von

Numerator inzwischen mehr als 50.000 aktive Panelist:innen pro Monat. Numerator

hat seinen Hauptsitz in Chicago und unterstützt Kunden in mehr als 50 Ländern -

darunter viele der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Unternehmen -

bei datenbasierten Entscheidungen. Erfahren Sie mehr unter www.numerator.de

(http://www.numerator.de).

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Bob Richter | Numerator

(+1) 212-802-8588

press@numerator.com

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