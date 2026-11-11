GNW-News: Nur bei jedem sechsten Unternehmen steht das Thema indirekte Steuern als fester Punkt auf der Tagesordnung von Vorstand oder Geschäftsleitung

^KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc.

(https://www.vertexinc.com/company/about-us) (NASDAQ: VERX), ein weltweit

tätiges Unternehmen für indirekte Steuern und Compliance, präsentiert den Vertex

CompOps(TM) Index 2026. Die globale Studie untersucht, wie Unternehmen den Bereich

der indirekten Steuern und die Einhaltung steuerlicher Vorschriften regeln und

wie eng die Abteilungen Steuern, IT und Finanzen bei der Umsetzung

zusammenarbeiten.

Mit seinem Decision-to-Defense(TM)-Ansatz unterstützt Vertex Unternehmen dabei,

indirekte Steuern und Compliance über den gesamten Transaktionszyklus hinweg zu

steuern. Das reicht von der Steuerermittlung und elektronischen

Rechnungsstellung über das Berichtswesen und die Abgabe von Steuererklärungen

bis hin zur Unterstützung bei Betriebsprüfungen. So lassen sich steuerliche

Entscheidungen und Ergebnisse leichter nachvollziehen und belegen. In den

meisten Unternehmen haben indirekte Steuern keinen festen Platz auf der

strategischen Agenda. Nur jedes sechste Unternehmen (16 %) gibt an, dass das

Thema als fester Punkt auf der Tagesordnung des Vorstands oder der

Geschäftsleitung steht. Bei 43 % kommt das Thema nur bei Problemen zur Sprache

oder wird selten bis gar nicht behandelt. Bei Unternehmen, die es auf oberster

Ebene zumindest gelegentlich besprechen, zeigt sich ein deutlich anderes Bild.

Sie geben nur ein Viertel so häufig an, dass Fehler überwiegend von externen

Stellen festgestellt werden (4 % gegenüber 16 %). Sie reagieren fast doppelt so

häufig innerhalb von fünf Werktagen auf ein Schreiben der Steuerbehörde (48 %

gegenüber 26 %). Und sie nehmen Änderungen an der steuerlichen Einstufung nur

halb so häufig komplett von Hand vor, was auch für das händische Prüfen gilt

(13 % gegenüber 26 %).

?Indirekte Steuern gehören zu den wenigen Bereichen, in denen laufend

Entscheidungen getroffen werden und Risiken dauerhaft bestehen. Trotzdem spricht

man nur sporadisch und im Nachhinein darüber", sagt Allison Cerra, Chief

Marketing Officer bei Vertex.?Die Unternehmen, die am besten damit umgehen,

behandeln den Bereich der indirekten Steuern wie jedes andere strategische

Risiko. Sie befassen sich im laufenden Geschäft regelmäßig damit, nicht erst

dann, wenn ein Problem auftritt. Der Unterschied liegt darin, wie viel

Aufmerksamkeit die Unternehmen dem Thema widmen. Die Unternehmensgröße gibt

dabei nicht den Ausschlag."

Auch beim Einsatz von künstlicher Intelligenz zeigen sich Unterschiede. Von den

Unternehmen, die indirekte Steuern zumindest gelegentlich auf Vorstands- oder

Geschäftsleitungsebene besprechen, geben 54 % an, dass KI in ihren

Steuerprozessen inzwischen weitgehend automatisiert arbeitet oder

Routineaufgaben übernimmt. Bei Unternehmen, die indirekte Steuern nicht auf

dieser Ebene besprechen, liegt der Anteil bei 21 %. Außerdem verfügen

Unternehmen, die indirekte Steuern zumindest gelegentlich auf dieser Ebene

behandeln, mit höherer Wahrscheinlichkeit über ein eigenes Budget und einen

namentlich benannten Verantwortlichen für den Einsatz von KI im Bereich der

indirekten Steuern.

Der Index teilt die Unternehmen zudem in vier Stufen ein, je nachdem, wie weit

sie beim Einsatz von KI für indirekte Steuern und Compliance sind. Bewertet

werden Daten- und Systembereitschaft, organisatorische Voraussetzungen,

Governance und der praktische Einsatz von KI. Für die höchste Stufe, zu der

13 % der untersuchten Unternehmen zählen, sind indirekte Steuern eine

Investitionspriorität und keine reine Aufgabe des laufenden Betriebs. 85 % der

IT-Verantwortlichen in dieser Gruppe geben an, dass das Thema in ihrer

Technologieplanung strategische Priorität hat und dafür Mittel vorgesehen sind.

In der niedrigsten Stufe sind es 5 %. Auch regulatorische Änderungen behalten

die Unternehmen der höchsten Stufe frühzeitig im Blick. 55 % verfolgen solche

Änderungen proaktiv mithilfe automatisierter Aktualisierungen. In der

niedrigsten Stufe sind es 9 %.

Alle Gruppen stehen vor derselben Herausforderung. Sie müssen ihre steuerliche

Behandlung belegen können. Rund die Hälfte der Unternehmen (52 %) entscheidet

sich im Zweifel für die konservativere steuerliche Behandlung, wenn sie ihre

steuerliche Position nicht ausreichend belegen kann. Von den Unternehmen, die

Rückstellungen für indirekte Steuern bilden, geben 73 % an, dass mindestens ein

Viertel der Rückstellungen auf Positionen entfällt, die sie nicht ohne Weiteres

belegen können. Grund dafür sind fehlende Nachweise. Eine unklare Rechtslage ist

dabei nicht ausschlaggebend.

?Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es für den operativen Reifegrad bei

indirekten Steuern stärker darauf ankommt, wie das Thema gesteuert wird, als

darauf, wie groß das Unternehmen ist", sagt Kevin Permenter, Research Director,

Enterprise Applications bei IDC.?Compliance wird zunehmend zu einer

kontinuierlichen Aufgabe. Unternehmen, die steuerliche Fragen in ihre Geschäfts-

und Technologieentscheidungen einbeziehen, scheinen deutlich besser aufgestellt

zu sein. Sie können sich leichter an Veränderungen anpassen, Risiken frühzeitig

angehen und ihre Compliance-Prozesse durchgängig im Blick behalten."

Der Vertex CompOps Index 2026 zeigt, wo Risiken bei indirekten Steuern liegen

und wie sich führende Unternehmen frühzeitig auf kommende Entwicklungen

einstellen.

Den Vertex CompOps(TM) Index 2026 finden Sie hier.

(https://vertexcompops.kinsta.cloud/?utm_campaign=202611_CB_Brand_Microsite_Cont

act_Us&utm_content=press_release&utm_medium=referral&utm_source=chatgpt.com)

Über Vertex

Vertex ist ein weltweit tätiges Unternehmen für indirekte Steuern und Compliance

mit dem Decision-to-Defense(TM)-Ansatz. Vertex hilft Unternehmen, indirekte Steuern

und Compliance über den gesamten Transaktionszyklus hinweg zu steuern. Das

reicht von der Steuerermittlung und elektronischen Rechnungsstellung über das

Berichtswesen und die Abgabe von Steuererklärungen bis hin zur Unterstützung bei

Betriebsprüfungen. So lassen sich Ergebnisse leichter belegen und mit der Zeit

verbessern. Mehr als 60 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Vertex. Das

Unternehmen verbindet jahrzehntelange Steuerexpertise, fundierte Kenntnisse

internationaler Steuer- und Compliance-Anforderungen und integrierte

Schnittstellen. So unterstützt es Unternehmen dabei, weltweit sicher zu

arbeiten. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in

Südamerika und Europa. Ziel von Vertex ist es, mit vertrauenswürdigen

Transaktionen zum Erfolg von Unternehmen und Gemeinschaften beizutragen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.vertexinc.com

(https://www.vertexinc.com/home-page). Folgen Sie uns auf X

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Über die Studie

Der Vertex CompOps Index 2026 basiert auf einer Doppelblindbefragung von 750

Entscheidern in Unternehmen mit mindestens 250 Millionen US-Dollar Jahresumsatz

und mindestens 1.000 Mitarbeitern. Die Emerald Research Group führte die

Befragung im Auftrag von Vertex im August und September 2026 durch. Die

Befragten kamen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und

Frankreich und arbeiteten in der IT, der Steuerabteilung oder der

Finanzabteilung. Sie entschieden über den Einsatz von Technologien für indirekte

Steuern und Compliance im Unternehmen oder nahmen Einfluss auf diese

Entscheidungen. Die Befragten erfuhren nicht, wer die Studie in Auftrag gegeben

hatte. Die Ergebnisse wurden gewichtet.

Der Index bewertet die Fähigkeiten von Unternehmen beim Einsatz von KI auf einer

Skala von 0 bis 100 und teilt sie in vier Stufen ein. Die niedrigste und die

höchste Stufe umfassen 20 % beziehungsweise 13 % der untersuchten Unternehmen.

Die Stufen entsprechen keinen Quartilen. Die Vergleiche danach, wie häufig

indirekte Steuern auf Vorstands- oder Geschäftsleitungsebene zur Sprache kommen,

beruhen auf den Antworten aus den Finanz- und Steuerabteilungen (n = 369). Sie

zeigen Unterschiede zwischen Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ein

ursächlicher Zusammenhang zwischen der Aufmerksamkeit auf Vorstands- oder

Geschäftsleitungsebene und den Ergebnissen lässt sich daraus nicht ableiten.

Einige Fragen wurden nur bestimmten Fachbereichen gestellt. Die jeweiligen

Ergebnisse beziehen sich auf diese Gruppen. Die Studie erfasste, von wem Fehler

festgestellt werden. Wie häufig Fehler auftreten, wurde nicht erhoben. Ein

Vergleich der Fehlerquoten zwischen Unternehmen lässt sich daraus nicht

ableiten. Die vollständige Methodik ist im Bericht beschrieben.

Copyright © 2026 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen

Angaben dienen ausschließlich der Information und können sich jederzeit ändern.

Sie stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Angaben zur künftigen

Produktausrichtung und zu möglichen Entwicklungsplänen stellen keine Garantie

dar und dürfen nicht in Verträge aufgenommen werden. Sie begründen keine

Verpflichtung zur Bereitstellung von Materialien, Code oder Funktionen. Diese

Informationen sollten nicht als Grundlage für Kaufentscheidungen, rechtliche

oder steuerliche Entscheidungen herangezogen werden. Die Entwicklung und

Veröffentlichung der für Vertex-Produkte beschriebenen Funktionen sowie deren

zeitliche Planung liegen im alleinigen Ermessen von Vertex, Inc. Alle Aussagen

in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities

Litigation Reform Act von 1995. Sie unterliegen verschiedenen Risiken und

Unsicherheiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and

Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Vertex beschrieben sind.

Diese Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Vertex rät davon ab, sich

übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Sie gelten nur

zum jeweiligen Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vertex ist nicht verpflichtet, sie zu

aktualisieren.

Unternehmenskontakt bei Vertex: mediainquiries@vertexinc.com

(mailto:mediainquiries@vertexinc.com)

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