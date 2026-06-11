GNW-News: O2 und Mavenir haben erfolgreich eine Technologie zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit für Menschen mit Hörverlust getestet

^* O2 hat eine neue Technologie getestet, die Telefonate für Kunden mit

Hörverlust klarer und verständlicher macht.

* Der gemeinsam mit Mavenir durchgeführte Test erstellte für jede Person ein

individuelles Hörprofil. Dadurch konnte das Netz Telefongespräche in

Echtzeit automatisch optimieren.

* Die Technologie lief dabei unauffällig im Hintergrund und half, typische

Probleme beim Verstehen von Telefonaten im Alltag zu verringern.

READING, Vereinigtes Königreich, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O2 hat einen

Proof-of-Concept-Test mit moderner Technologie durchgeführt, die Telefonate für

Kunden mit Hörverlust verbessern soll.

Der Netzbetreiber arbeitete mit dem Anbieter für cloud-native Netzwerksoftware

Mavenir zusammen, um die Funktion zu testen. Diese läuft unauffällig im

Hintergrund. Die Teilnehmenden nutzten ihr gewohntes Telefon und ihre bestehende

Nummer. Die Technologie verbesserte dabei die Sprachverständlichkeit, indem sie

den Gesprächston in Echtzeit an die individuellen Hörbedürfnisse anpasste.

Zunächst absolvierten die Teilnehmenden einen kurzen, automatisierten Hörtest,

der ihre Wahrnehmung verschiedener Tonfrequenzen testete. Auf Basis der

Ergebnisse wurde ein persönliches Hörprofil erstellt und mit der Handynummer

verknüpft. Mithilfe dieser Technologie kann die Sprachwiedergabe während eines

Anrufs angepasst werden, sodass Gespräche klarer und leichter verständlich

werden.

Im Gegensatz zu barrierefreien Funktionen auf dem Gerät oder Apps von

Drittanbietern erfolgt die Optimierung direkt im O2-Netz. So konnten die

Teilnehmenden ihre Anrufe wie gewohnt tätigen und entgegennehmen und

gleichzeitig von klarerem und besser verständlichem Ton profitieren.

Nach dem Test berichteten fast 90 % der Teilnehmenden von einer verbesserten

Sprachverständlichkeit. Gespräche ließen sich dadurch leichter verfolgen, und es

kam zu weniger Missverständnissen. Außerdem gaben die Teilnehmenden an, dass das

Zuhören weniger anstrengend war und sich das Telefonieren insgesamt natürlicher

anfühlte.

Obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet, zeigt der Proof-

of-Concept-Test, wie netzwerkbasierte Technologien die Barrierefreiheit und die

alltägliche Kommunikation für Menschen mit Hörverlust verbessern könnten.

Mary Higgins, eine hochgradig schwerhörige Teilnehmerin der Studie,

sagte:?Normalerweise empfinde ich Telefonate als anstrengend und stressig,

selbst mit Hörgeräten. Ohne sie zu telefonieren ist fast unmöglich. Die Nutzung

dieser Technologie war eine völlig andere Erfahrung, da ich auch ohne meine

Hörgeräte klar hören konnte und meine Gesprächspartner nicht ständig bitten

musste, sich zu wiederholen."

Jorge Ribeiro, Director of Core Networks bei Virgin Media O2, sagte:?Für viele

Menschen mit Hörverlust kann ein Telefonat eine schwierige und frustrierende

Erfahrung sein. In dieser Studie geht es darum, die Intelligenz unseres

Netzwerks zu nutzen, um dieses Erlebnis zu verbessern, ohne dass Kunden ihr

Verhalten ändern müssen. Die ersten Ergebnisse dieses Proof-of-Concepts

ermutigen uns und wir freuen uns darauf, zu prüfen, ob sich mit dieser

Technologie künftig barrierefreiere Dienste für unsere Kunden realisieren

lassen."

Brandon Larson, SVP & General Manager, Cloud, AI & IMS Business Strategy bei

Mavenir, sagte:?Kernnetze sind eine leistungsstarke Plattform für die

Entwicklung neuer Dienste und die Schaffung zusätzlicher Werte für Kunden.

Unsere Partnerschaft mit Virgin Media O2 zur Verbesserung des Telefonerlebnisses

für Kunden mit Hörverlust ist ein hervorragendes Beispiel dafür."

Über Mavenir

Mavenir entwickelt telekommunikationsorientierte, cloud-native und KI-basierte

Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Damit ermöglicht das Unternehmen

intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke. Die umfassende

Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in

Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die

zusammengenommen mehr als 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen.

Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit

tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich

Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale

Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten

Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft

sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com)

PR-Kontakt bei Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

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