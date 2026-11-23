^VALENCIA, Spanien, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oasis Networks und iPronics

gaben den Einsatz programmierbarer optischer Verbindungen im portugiesischen

Dark-Fiber-Netz von Oasis bekannt. Der Einsatz erfolgt in einer der

aufstrebenden KI-Infrastrukturregionen Europas und verbindet den hardwareseitig

geschützten Netzring in Lissabon mit dem Start Campus in Sines, einem KI-

Rechenzentrumscampus mit einer Kapazität von 1,2?GW.

Mithilfe der Optical Networking Engine (ONE) von iPronics, einer Optical-

Circuit-Switching-Plattform (OCS) mit hoher Portdichte auf Basis von

Siliziumphotonik, kann Oasis Bandbreite von einer statisch bereitgestellten

Leistung in eine flexible, bei Bedarf kurzfristig erweiterbare Ressource

verwandeln, die sich dynamisch an die Kundenanforderungen anpasst.

Verbindungen über unbeschaltete Glasfasern waren bislang wenig flexibel. Sie

mussten manuell eingerichtet werden, was zu langen Wartezeiten führte, die mit

der steigenden Kundennachfrage nicht vereinbar waren. iPronics und Oasis setzen

dafür auf softwaregesteuerte Konnektivität, mit der Netzwerkbandbreite auf Abruf

bereitgestellt und flexibel an die wechselnden Anforderungen der Kunden

angepasst werden kann. Damit entsteht die Grundlage für Bandbreite auf Abruf,

indem sich Verbindungen mit hoher Bandbreite dynamisch bereitstellen und neu

zuweisen lassen, anstatt dauerhaft fest zugeordnet zu bleiben. Diese

Flexibilität kann eine Vielzahl von Anwendungen unterstützen, von der Vernetzung

von Rechenzentren und Cloud-Diensten über die Notfallwiederherstellung bis hin

zu neuen Scale-across-Workloads im KI-Bereich.

?Durch die Zusammenarbeit mit iPronics kann Oasis Dark-Fiber-Infrastruktur und

Rechenzentren in eine flexible, softwaredefinierte Dienstplattform verwandeln",

so André Folgado, Mitgründer von Oasis Networks.?Die Möglichkeit, Verbindungen

dynamisch zuzuweisen, eröffnet uns neue Wege, unsere Kunden zu bedienen und

zugleich die Effizienz unserer bestehenden Netzinfrastruktur zu maximieren."

Dieser Meilenstein markiert den ersten Einsatz an einem Internetknoten (IXP) und

ebnet den Weg für einen weiteren Einsatz bei einem Internetanbieter (ISP) im

zweiten Quartal 2027. Der Einsatz baut auf einem erfolgreichen

Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept, PoC) im portugiesischen Netz von Oasis

im laufenden Betrieb auf. Bei Tests im laufenden Betrieb zeigte die Technologie,

dass sie den Datenverkehr unmittelbar umleiten und die Verbindungswege anpassen

kann, ohne die Signalqualität oder die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Im Mittelpunkt des Einsatzes steht iPronics ONE, ein kompaktes System mit einer

Höheneinheit (1?HE), das eine blockierungsfreie optische Schaltmatrix mit

rauscharmen optischen Verstärkern sowie Überwachungs- und softwaredefinierten

Steuerungsfunktionen vereint. ONE integriert Telemetrie und Überwachung in die

optische Schaltschicht und schafft damit die Grundlage für die Transparenz und

Steuerungsmöglichkeiten, die eine neue Generation flexibler Scale-across-Netze

erfordert.

Durch den Einsatz von iPronics ONE am Rand seines Netzes kann Oasis

Kundenanschlüsse bei Bedarf direkt mit verfügbaren Bandbreitenressourcen hoher

Kapazität verbinden. Damit entsteht ein modernes Betriebsmodell, bei dem Oasis

optische Netzwerkdienste per Software unmittelbar aktivieren, anpassen oder

skalieren kann, wodurch Verzögerungen und aufwendige manuelle Umsteckarbeiten am

Patchpanel entfallen.

?Dieser Einsatz zeigt, warum Siliziumphotonik nicht nur aus technologischer

Sicht wichtig ist", so Ana Gonzalez, VP Business Development bei iPronics.?Mit

ONE kann Oasis Scale-across-Verbindungen auch im laufenden Netzbetrieb dynamisch

programmieren."

In Telekommunikationsnetzen sind inzwischen nahezu alle Ebenen automatisiert -

mit Ausnahme der physischen Zuweisung optischer Verbindungen. Dieser Einsatz

schließt die letzte verbliebene Lücke und zeigt, wie Netzbetreiber auch bei

hoher Anschlussdichte optische Verbindungen nun vollständig softwaregesteuert

zuweisen und skalieren können.

Über iPronics

iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Verbindungslösungen für KI-

Rechenzentren. Das Unternehmen bietet eine rackfähige Optical-Circuit-Switching-

Plattform (OCS-Plattform), die auf Siliziumphotonik basiert. Das

Flaggschiffprodukt iPronics ONE ermöglicht programmierbare optische

Konnektivität innerhalb und zwischen Racks für dynamische KI-Infrastrukturen.

Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und APIs ermöglicht iPronics ONE die

Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um die GPU-Auslastung zu verbessern,

den Energieverbrauch zu senken und die Infrastruktur ohne kostspielige

grundlegende Änderungen zu skalieren.

iPronics wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València

gegründet und wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt,

darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital,

Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The

Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture

Tech, Amadeus Capital Partners und weitere Investoren. Weitere Informationen

finden Sie unter www.ipronics.com (https://ipronics.com/).

Über Oasis Networks

Oasis Networks ist ein Telekommunikationsanbieter der nächsten Generation, der

das autonome optische und IP-Netzwerk für das Zeitalter der KI aufbaut. Oasis

betreibt eine softwaredefinierte photonische Netzstruktur, die für Workloads mit

hohem Bandbreitenbedarf weltweit ausgelegt ist und optischen Layer-1-Transport

auf Abruf, IP-Transit in Carrier-Qualität sowie hochpräzise Zeitsynchronisierung

auf messtechnischem Niveau bereitstellt. Mit nativer Post-Quanten-Kryptografie

und automatisierter, API-gesteuerter Bereitstellung verbindet Oasis führende,

netzbetreiberneutrale Rechenzentren, KI-Rechenzentrumscampus im Gigawattmaßstab

und Anlandepunkte internationaler Seekabel - mit der physischen Reichweite eines

Telekommunikations-Backbones und der Elastizität einer Cloud-Infrastruktur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.oasis-networks.pt

(https://oasis.cowowo.website/).

Pressekontakt

ipronics@voxuspr.com (mailto:ipronics@voxuspr.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0bd414a-383b-4c97-82fb-

fba43b75bf85

Â°