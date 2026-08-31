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31.08.2026 09:04:38
GNW-News: OCJOY feiert Premiere auf der IFA 2026: Mundpflege in Praxisqualität für zu Hause
^BERLIN, Aug. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OCJOY (Shenzhen Yuechi Innovation
Technology Co., Ltd) definiert auf der IFA 2026 die tägliche Mundhygiene neu:
Das Unternehmen überträgt professionelle Zähnepflegetechnologie aus der
Zahnarztpraxis in eine mühelose Routine für zu Hause.
Von der Zahnarztpraxis zum Badezimmer
?Unser Maßstab ist ganz klar: die professionelle Zahnmedizin. Unser Ziel ist es,
die Lücke zwischen professioneller Zahnreinigung und der täglichen Pflege zu
Hause zu schließen - Reinigung für Reinigung, Generation für Generation", sagt
Esther Huang, CEO von OCJOY.
Die in der Schweiz für den Einsatz in der professionellen Zahnmedizin
entwickelte Guided Biofilm Therapy (GBT) wird heute bereits von führenden
Kliniken weltweit eingesetzt. Dabei entfernt ein feiner Strom aus Luft, Wasser
und sicherem, lebensmittelechtem Erythritpulver den Biofilm besonders gründlich
und flächendeckend. OCJOY hat diese Technologie gezielt für die sanfte und
zugleich effektive Anwendung zu Hause weiterentwickelt. So lässt sich
professionelle Reinigungstechnologie nahtlos in die tägliche Mundpflege im
eigenen Badezimmer integrieren.
(https://www.ocjoytech.com/pages/ocjoy-air-stream-home-oral-care-cleaner)
OCJOY Mundpflegegerät mit Luftstrom-Technologie
Die wichtigsten Leistungsmerkmale auf einen Blick
Zahnbürsten entfernen weichen Zahnbelag nur an den Stellen, die ihre Borsten
tatsächlich erreichen. Mundduschen gelangen zwar in schwer zugängliche
Zwischenräume, verzichten jedoch auf ein Reinigungspulver. OCJOY transportiert
feines Pulver gezielt in die Zahnzwischenräume, in Vertiefungen und entlang der
sichtbaren Zahnflächen oberhalb des Zahnfleischrandes. Auch Erwachsene mit
Zahnspangen profitieren: OCJOY unterstützt die Reinigung rund um Brackets und
Drähte - gerade dort, wo Zahnbürstenborsten keinen direkten Kontakt herstellen
können.
OCJOY vereinfacht damit die tägliche Mundpflegeroutine und bündelt die
Funktionen von Munddusche, Zahnbürste, Polierer und Mundspülung in einem
einzigen Ablauf. Das Ergebnis ist eine umfassende und besonders gründliche
Reinigung in nur 3 Minuten.
* 99 % weniger Biofilm und dabei besonders sanft: In Labortests erzielt OCJOY
bessere Reinigungsergebnisse als herkömmliche Ultraschallzahnbürsten und
Mundduschen.
* 2-3 Farbstufen hellere Zähne in 3 Tagen: Kaffee-, Tee- und Weinflecken
werden schonend und sicher entfernt - ganz ohne Bleichmittel.
* Wartungsfrei: Die integrierte Tiefenreinigung ermöglicht eine automatische
Selbstreinigung des Geräts.
4 Jahre Forschung und Entwicklung
Nach vier Jahren Forschung und mehr als 30 Produktgenerationen vereint OCJOY
Know-how aus unterschiedlichen Disziplinen. Das Team wurde von erfahrenen
Spitzeningenieuren von DJI, Roborock und Narwal aufgebaut, unter klinischer
Leitung der West China School of Stomatology der Sichuan-Universität und
strategischer Beratung durch Branchenexperten mit über 20 Jahren Erfahrung in
Wirtschaft und Industrie.
IFA 2026 und Start des Vorverkaufs
* Standort: Messe Berlin | Halle H25, Stand H25_187
* Aussteller: Shenzhen Yuechi Innovation Technology Co., Ltd.
Der Online-Vorverkauf startet im September. Wer sich frühzeitig mit einer
Anzahlung seinen Platz sichert, erhält den VIP-Preis sowie ein Jahr lang
kostenloses Dentalpulver (im Wert von 100 US-Dollar) - erhältlich über die
OCJOY-Website (https://www.ocjoytech.com/pages/ocjoy-air-stream-home-oral-care-
cleaner).
Pressekontakt:
Scarlett Li, Marketing Director
E-Mail: Support@ocjoytech.com (mailto:Support@ocjoytech.com)
Website: https://www.ocjoytech.com (https://www.ocjoytech.com/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b9817089-7eb4-4ff3-9a5e-
a5903a4197e8
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