31.08.2026 09:04:38

GNW-News: OCJOY feiert Premiere auf der IFA 2026: Mundpflege in Praxisqualität für zu Hause

^BERLIN, Aug. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OCJOY (Shenzhen Yuechi Innovation

Technology Co., Ltd) definiert auf der IFA 2026 die tägliche Mundhygiene neu:

Das Unternehmen überträgt professionelle Zähnepflegetechnologie aus der

Zahnarztpraxis in eine mühelose Routine für zu Hause.

Von der Zahnarztpraxis zum Badezimmer

?Unser Maßstab ist ganz klar: die professionelle Zahnmedizin. Unser Ziel ist es,

die Lücke zwischen professioneller Zahnreinigung und der täglichen Pflege zu

Hause zu schließen - Reinigung für Reinigung, Generation für Generation", sagt

Esther Huang, CEO von OCJOY.

Die in der Schweiz für den Einsatz in der professionellen Zahnmedizin

entwickelte Guided Biofilm Therapy (GBT) wird heute bereits von führenden

Kliniken weltweit eingesetzt. Dabei entfernt ein feiner Strom aus Luft, Wasser

und sicherem, lebensmittelechtem Erythritpulver den Biofilm besonders gründlich

und flächendeckend. OCJOY hat diese Technologie gezielt für die sanfte und

zugleich effektive Anwendung zu Hause weiterentwickelt. So lässt sich

professionelle Reinigungstechnologie nahtlos in die tägliche Mundpflege im

eigenen Badezimmer integrieren.

(https://www.ocjoytech.com/pages/ocjoy-air-stream-home-oral-care-cleaner)

OCJOY Mundpflegegerät mit Luftstrom-Technologie

Die wichtigsten Leistungsmerkmale auf einen Blick

Zahnbürsten entfernen weichen Zahnbelag nur an den Stellen, die ihre Borsten

tatsächlich erreichen. Mundduschen gelangen zwar in schwer zugängliche

Zwischenräume, verzichten jedoch auf ein Reinigungspulver. OCJOY transportiert

feines Pulver gezielt in die Zahnzwischenräume, in Vertiefungen und entlang der

sichtbaren Zahnflächen oberhalb des Zahnfleischrandes. Auch Erwachsene mit

Zahnspangen profitieren: OCJOY unterstützt die Reinigung rund um Brackets und

Drähte - gerade dort, wo Zahnbürstenborsten keinen direkten Kontakt herstellen

können.

OCJOY vereinfacht damit die tägliche Mundpflegeroutine und bündelt die

Funktionen von Munddusche, Zahnbürste, Polierer und Mundspülung in einem

einzigen Ablauf. Das Ergebnis ist eine umfassende und besonders gründliche

Reinigung in nur 3 Minuten.

* 99 % weniger Biofilm und dabei besonders sanft: In Labortests erzielt OCJOY

bessere Reinigungsergebnisse als herkömmliche Ultraschallzahnbürsten und

Mundduschen.

* 2-3 Farbstufen hellere Zähne in 3 Tagen: Kaffee-, Tee- und Weinflecken

werden schonend und sicher entfernt - ganz ohne Bleichmittel.

* Wartungsfrei: Die integrierte Tiefenreinigung ermöglicht eine automatische

Selbstreinigung des Geräts.

4 Jahre Forschung und Entwicklung

Nach vier Jahren Forschung und mehr als 30 Produktgenerationen vereint OCJOY

Know-how aus unterschiedlichen Disziplinen. Das Team wurde von erfahrenen

Spitzeningenieuren von DJI, Roborock und Narwal aufgebaut, unter klinischer

Leitung der West China School of Stomatology der Sichuan-Universität und

strategischer Beratung durch Branchenexperten mit über 20 Jahren Erfahrung in

Wirtschaft und Industrie.

IFA 2026 und Start des Vorverkaufs

* Standort: Messe Berlin | Halle H25, Stand H25_187

* Aussteller: Shenzhen Yuechi Innovation Technology Co., Ltd.

Der Online-Vorverkauf startet im September. Wer sich frühzeitig mit einer

Anzahlung seinen Platz sichert, erhält den VIP-Preis sowie ein Jahr lang

kostenloses Dentalpulver (im Wert von 100 US-Dollar) - erhältlich über die

OCJOY-Website (https://www.ocjoytech.com/pages/ocjoy-air-stream-home-oral-care-

cleaner).

Pressekontakt:

Scarlett Li, Marketing Director

E-Mail: Support@ocjoytech.com (mailto:Support@ocjoytech.com)

Website: https://www.ocjoytech.com (https://www.ocjoytech.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b9817089-7eb4-4ff3-9a5e-

a5903a4197e8

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