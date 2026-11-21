^SHENZHEN, China, Nov. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industrie 4.0

(https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industrial_Revolution) hat die Fertigung

neu definiert und setzt nun auf vernetzte, datengesteuerte und flexibel

automatisierte Produktionsprozesse. Im Zentrum dieses Wandels steht der

industrielle Panel-PC - die robuste Hardware-Grundlage, die eine Brücke zwischen

der Betriebstechnik (OT) und der Informationstechnik (IT) schlägt. Branchen wie

die Energieversorgung, intelligente Verkehrssysteme und die gewerbliche

Automatisierung treiben die Nachfrage nach Edge-Computing-Hardware voran, die

extremen Temperaturen, Staub, Vibrationen und elektromagnetischen Störungen

standhält.

ONERugged (https://www.onerugged.com/) hat heute unter Nutzung seiner

langjährigen Erfahrung im Bereich der Entwicklung robuster Hardware sowie seiner

globalen Lieferkettenkapazitäten seinen Einstieg in den Markt für

Industriecomputer bekannt gegeben. Das Unternehmen präsentiert ein umfassendes

Portfolio, das Panel-PCs, Embedded-Box-PCs und Digital-Signage-Lösungen

(https://www.onerugged.com/product/4.html) umfasst. Die neue Produktreihe wurde

speziell für den Einsatz unter härtesten Umgebungsbedingungen entwickelt und

bietet Systemintegratoren, Händlern und Endnutzern plattformübergreifende

Rechenleistung, umfassende E/A-Erweiterungsmöglichkeiten sowie

Betriebssicherheit rund um die Uhr.

Ein Drei-Säulen-Portfolio

Die ONERugged-Industrieserie basiert auf drei unterschiedlichen Formfaktoren.

Industrielle Panel-PCs vereinen Touchscreen-Funktionalität mit x86- und ARM-

Rechnerhardware und sind in Größen von 10,1 bis 21,5 Zoll erhältlich. Diese All-

in-One-Systeme dienen als HMI- und Prozesssteuerungsterminals und ermöglichen

Bedienern, Arbeitsabläufe zu visualisieren, Maschinenparameter in Echtzeit

anzupassen und direkt mit den Automatisierungsebenen zu interagieren. Für

Installationen mit begrenztem Platzangebot oder ohne Bildschirm bieten Embedded-

Box-PCs kompakte, lüfterlose Rechenleistung für den Einbau in Maschinen,

Schaltschränke oder Außengehäuse. Das Portfolio wird durch Digital-Signage-

Terminals abgerundet, die die Panel-PC-Architektur für arbeitsplatzorientierte

Aufgaben nutzen. Das Modell D10R (https://www.onerugged.com/productinfo50.html)

verfügt über einen NFC-Bereich, dreifarbige LED-Anzeigen sowie optionale Module

zum Scannen von Barcodes und eine Frontkamera - speziell für den Einsatz im MES-

Betrieb konzipiert. Alle Modelle unterstützen eine flexible Montage an

Schalttafeln, Wänden und auf Schreibtischen und ermöglichen so eine schnelle

Integration.

Technik für Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen ist das herausragende

Merkmal der ONERugged-Industrieserie. Jeder Panel-PC verfügt über ein

vollständig abgedichtetes, lüfterloses Gehäuse mit einer Frontblende der

Schutzart IP65, die Schutz vor Staub und Wasserstrahlen mit niedrigem Druck

bietet. Embedded-Box-PCs verfügen über dasselbe versiegelte, lüfterlose

Gehäusedesign. Durch den Verzicht auf rotierende Ventilatoren und

Lüftungsöffnungen werden die Hauptausfallquellen beseitigt, die mit

Partikelverschmutzungen in Fabrikhallen, Kraftwerken und Straßenverteilerkästen

verbunden sind.

In thermischer Hinsicht arbeitet die Hardware zuverlässig über einen breiten

Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F), während die

elektrische Ausfallsicherheit durch die Unterstützung eines breiten Gleichstrom-

Eingangsspannungsbereichs von 12 V bis 24 V gewährleistet wird, ergänzt durch

OVP (Überspannungsschutz) (https://en.wikipedia.org/wiki/Overvoltage), ESD

(https://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_discharge) sowie EOS

(https://de.wikipedia.org/wiki/Electrical_Overstress)-Schutzmaßnahmen. Diese

Kombination aus Abdichtung, thermischer und elektrischer Verstärkung ermöglicht

einen echten 24/7-Betrieb in unbemannten Kiosksystemen, staubigen

Produktionshallen und im Außenbereich - dort, wo handelsübliche Computer

schneller ausfallen und kostspielige Ausfallzeiten verursachen würden.

Vier bewährte Branchenlösungen

Um die Komplexität der Integration für Vertriebspartner zu verringern, hat

ONERugged vier vorab validierte Lösungen entwickelt, die Hardware-

Spezifikationen in konkrete betriebliche Ergebnisse umsetzen.

Intelligente Fertigung und Automatisierung

(https://www.onerugged.com/solutioninfo2.html): Industrielle Panel-PCs dienen

als Steuerzentrale der intelligenten Fertigungsanlage und sind über RS-232/485

und Gigabit-Ethernet direkt mit SPSen und Sensoren verbunden, um einen

Datenaustausch im Millisekundenbereich sowie eine Prozesssteuerung im

geschlossenen Regelkreis zu ermöglichen. Kapazitive Touchscreens ersetzen

herkömmliche Tastenfelder und ermöglichen eine intuitive HMI-Interaktion,

während Produktionsdaten über WLAN- und 4G-Verbindungen an MES- und ERP-Systeme

übertragen werden, wodurch Informationssilos beseitigt und eine vorausschauende

Instandhaltung ermöglicht werden.

Intelligente Sicherheit und Überwachung: Die robusten Panel-PCs von ONERugged

bündeln die Daten von IP-Kameras und IoT-Sensoren, um Edge-basierte

Videoanalysen durchzuführen. Die lokale Verarbeitung ermöglicht die Echtzeit-

Erkennung von Verstößen gegen die PSA-Vorschriften, unbefugten Überschreitungen

des Sicherheitsbereichs und gefährlichen Abweichungen im Betriebszustand von

Geräten. Integrierte Alarmausgänge lösen sofortige Warnmeldungen aus und wandeln

das Sicherheitsmanagement von einem passiven Modell in ein aktives,

präventionsorientiertes Paradigma um.

Transport und Fuhrparkmanagement (https://www.onerugged.com/solutioninfo3.html):

Der finngekühlte, lüfterlose Embedded-Box-PC widersteht Stößen, Vibrationen und

Schwebstaub in Fahrzeuginnenräumen sowie an Mautstellen am Straßenrand. Die

leistungsstarke Edge-Multitasking-Fähigkeit unterstützt die Ortung von

Fuhrparks, die Fahrzeugdiagnose sowie die Überprüfung von Mauttransaktionen.

Intel-basierte Geräte verfügen über TPM 2.0-Hardware-Verschlüsselungsmodule zum

Schutz von Betriebsdaten, während ARM-basierte Android -Varianten eine schnelle

Kompatibilität mit Mobilitätsanwendungen von Drittanbietern bieten.

Selbstbedienungsterminals für den gewerblichen Einsatz

(https://www.onerugged.com/solutioninfo5.html): Kompakte Embedded-Box-PCs und

Panel-PCs mit schmalem Rahmen lassen sich in Kiosksystemen und Verkaufsautomaten

mit begrenztem Platzangebot installieren. Prozessoren mit geringem

Stromverbrauch und eine vollständig passive Kühlung machen eine aktive Belüftung

überflüssig, während die auf der Platine integrierten USB-, HDMI- und seriellen

Anschlüsse eine direkte Anbindung an Barcode-Scanner, Belegdrucker und

Zahlungsgeräte ermöglichen.

Flexible Konfigurationsmatrix

Systemintegratoren und Distributoren stehen vor einer ständigen Herausforderung:

Sie müssen Rechenleistung, Betriebssystemkompatibilität und Budgetvorgaben mit

den spezifischen Anforderungen der Endkunden in Einklang bringen. ONERugged löst

dieses Problem mithilfe einer klar gegliederten Modellmatrix.

Die?A"-Serie (P10A (https://www.onerugged.com/productinfo38.html), P15A

(https://www.onerugged.com/productinfo37.html), P21A

(https://www.onerugged.com/productinfo36.html)) ist mit Intel Core i5-1235U- und

i7-1255U-Prozessoren der 12. Generation ausgestattet und bietet damit

ausreichend Rechenleistung für Machine-Vision-Inferenz, komplexe SCADA-

Visualisierung und industrielle Datenanalyse. Diese Anlagen sind für

Hochleistungs-Fertigungszellen konzipiert, bei denen Reaktionsfähigkeit ein

unverzichtbares Kriterium ist.

Die?J"-Serie (P10J (https://www.onerugged.com/productinfo4.html), P15J

(https://www.onerugged.com/productinfo72.html), P17J

(https://www.onerugged.com/productinfo60.html), P18J

(https://www.onerugged.com/productinfo63.html), P21J

(https://www.onerugged.com/productinfo30.html)) nutzt Intel Celeron N5100-

Prozessoren und bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung und

Energieeffizienz für Dashboards zur Geräteüberwachung und Konsolen zur

Umgebungsüberwachung.

Die?R"-Serie (P10R (https://www.onerugged.com/productinfo6.html), P15R

(https://www.onerugged.com/productinfo7.html), P17R

(https://www.onerugged.com/productinfo64.html), P18R

(https://www.onerugged.com/productinfo61.html), P21R

(https://www.onerugged.com/productinfo35.html)) basiert auf dem Rockchip RK3568

SoC mit vorinstalliertem Android-Betriebssystem und bietet eine optimierte

Lösung für webbasierte Endgeräte, ressourcenschonende MES-Arbeitsstationen sowie

Anwendungen, bei denen native Android-Software-Ökosysteme die kundenspezifische

Entwicklung beschleunigen.

Als Ergänzung zu den mit einem Display ausgestatteten Geräten bieten die Modelle

B10A (https://www.onerugged.com/productinfo44.html), B10J

(https://www.onerugged.com/productinfo45.html) und B10R

(https://www.onerugged.com/productinfo43.html) - Embedded-Box-PCs

(https://www.onerugged.com/productinfo43.html) - Headless-Computing in

identischen Leistungsstufen. Damit können OEMs Rechenknoten direkt in ihre

eigenen Maschinen integrieren, ohne dass dabei die Kosten oder der Platzbedarf

eines integrierten Displays anfallen. Das D10R Digital-Signage-Terminal

(https://www.onerugged.com/productinfo50.html) erweitert die Matrix um

arbeitsplatzspezifische Funktionen für den Zugriff auf das MES in der Fertigung

und die Datenerfassung vor Ort.

Dieser mehrstufige, plattformunabhängige Ansatz ermöglicht es Vertriebspartnern,

sich auf einen einzigen Anbieter zu standardisieren und Endkunden gleichzeitig

die richtige Balance aus Leistung, Betriebssystem und Preis zu bieten - wodurch

die Beschaffung optimiert und der Aufwand für die Qualifizierung reduziert

werden.

Die nächste Phase der digitalen Transformation vorantreiben

Da Industrie 4.0 die Konvergenz von physischer und digitaler Welt vorantreibt,

wird die Nachfrage nach robusten, flexiblen Industrie-PCs steigen. Durch die

Erweiterung des Angebots von ONERugged um Festplatten- und Box-PCs wird das

Kernkompetenzspektrum des Unternehmens auf moderne

Automatisierungsinfrastrukturen ausgeweitet. Globale Partner werden damit in die

Lage versetzt, die digitale Transformation voranzutreiben.

Über ONERugged

ONERugged, eine Marke von Emdoor Information (SZ:001314), ist auf hochwertige,

robuste mobile Computergeräte und maßgeschneiderte Lösungen für Industriekunden

weltweit spezialisiert. Das Produktportfolio umfasst robuste Handhelds

(https://www.onerugged.com/product/1.html), robuste Tablets

(https://www.onerugged.com/product/2.html), robuste Notebooks

(https://www.onerugged.com/product/5.html), Fahrzeug-PCs

(https://www.onerugged.com/product/3.html) und industrielle Panel-PCs

(https://www.onerugged.com/product/4.html). Weitere Informationen finden Sie

unter www.onerugged.com (https://www.onerugged.com/). Folgen Sie ONERugged auf

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