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17.10.2026 11:47:38
GNW-News: ONERugged bringt mit V82T und M10A-VDS zwei robuste Geräte für das Flottenmanagement und die Fahrzeugdiagnose auf den Markt
^SHENZHEN, China, Oct. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit zunehmender Größe von
Fahrzeugflotten und der fortschreitenden Vernetzung, Elektrifizierung und
softwarebasierten Steuerung von Fahrzeugen stehen Flottenbetreiber vor zwei
zentralen Herausforderungen: Sie müssen den Überblick über räumlich verteilte
Fahrzeuge in Echtzeit behalten und zugleich immer komplexere Fahrzeugelektronik
zuverlässig diagnostizieren können. Um beiden Anforderungen gerecht zu werden,
hat ONERugged, eine Marke von Emdoor Information (SZ:001314), ein neues
Ökosystem vernetzter, speziell für den jeweiligen Einsatzzweck entwickelter
robuster Geräte vorgestellt: den fahrzeugmontierten Computer V82T
(https://www.onerugged.com/v82t-fleet-management-tablet.html) für das
Flottenmanagement und das Fahrzeugdiagnose-Tablet M10A-VDS
(https://www.onerugged.com/onerugged-m10a-VDS-10-inch-rugged-tablet.html) für
die intelligente Fahrzeugdiagnose.
Von manuellen Abläufen zu datengestützten Prozessen
In der Logistik, im Transportwesen, in der Fertigung und im öffentlichen
Personennahverkehr müssen Betreiber immer größere und komplexere Fahrzeugflotten
verwalten. Dabei geht es nicht nur darum, ein hohes Auftragsvolumen zu
bewältigen. Um effiziente und zuverlässige Abläufe sicherzustellen, müssen sie
auch jederzeit den Überblick über Fahrzeuge, Fahrer und Fracht behalten. Das
herkömmliche Flottenmanagement ist jedoch häufig von manuellen Prozessen und
einer begrenzten technischen Ausstattung abhängig. Die Folgen sind verzögerte
Kommunikation, ineffiziente Abläufe, höhere Kosten und ein größeres
Fehlerrisiko. Gleichzeitig entwickeln sich Fahrzeuge immer mehr zu Plattformen
mit alternativen Antrieben und softwaredefinierten Funktionen.
Werkstatttechniker benötigen deshalb zuverlässige Diagnosegeräte, mit denen sie
Fahrzeugdaten auslesen und Diagnosen durchführen können und die sie bei
Wartungsarbeiten auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen unterstützen.
Herkömmliche Standardgeräte werden den spezifischen Anforderungen beider
Einsatzbereiche häufig nicht gerecht.
Mit der Einführung des V82T und des M10A-VDS begegnet ONERugged diesen
Herausforderungen mit robusten Geräten, die gezielt für die jeweiligen
Einsatzbereiche entwickelt wurden.
Zu den zentralen Herausforderungen zählen verzögerte Informationsflüsse zwischen
Fahrern und Dispositionszentralen, eine unzureichende Robustheit und
Anpassungsfähigkeit der Geräte unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen,
umständliche manuelle Abläufe, die Effizienz und Sicherheit beeinträchtigen,
sowie hohe Wartungskosten aufgrund häufiger Geräteausfälle und aufwendiger
Upgrades. Damit werden speziell für den jeweiligen Einsatzzweck entwickelte,
robuste Geräte zu einer wichtigen Voraussetzung für die digitale Transformation
von Transport, Logistik und Fahrzeugservice. Die neu vorgestellten Lösungen V82T
und M10A-VDS von ONERugged wurden gezielt entwickelt, um diesen Anforderungen
gerecht zu werden.
Der V82T: Die zentrale Plattform für das Flottenmanagement
Der neu vorgestellte V82T (https://www.onerugged.com/v82t-fleet-management-
tablet.html) ist ONERuggeds Fahrzeugcomputer der vierten Generation und wurde
speziell für die Anforderungen des Flottenmanagements entwickelt. Damit löst das
Gerät herkömmliche Allzweckgeräte durch eine auf den jeweiligen Einsatzzweck
zugeschnittene Lösung ab. Das 8-Zoll-Display des V82T bleibt dank hoher
Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung und automatischer
Helligkeitsanpassung unter wechselnden Lichtverhältnissen gut ablesbar. Die 13-
MP-Kamera auf der Rückseite ermöglicht zudem die schnelle und präzise Erfassung
von Frachtbriefen und Lieferdokumenten.
Die speziell entwickelte Fahrzeughalterung VH82 bietet mehrere Schnittstellen,
darunter RS232, AHD und USB, sowie einen breiten Eingangsspannungsbereich von 6
bis 36 V. Flexible Stromversorgungsoptionen ermöglichen den Einsatz in
unterschiedlichen Fahrzeugtypen. Ein verbessertes GNSS-Modul, optional durch
eine externe Antenne ergänzt, sorgt für eine zuverlässige Positionsbestimmung.
Für eine klare Sprachübertragung auch in lauten Umgebungen ist optional ein
leistungsstarker 3-W-Lautsprecher erhältlich. Der V82T basiert auf dem Prozessor
MediaTek MT6789 und läuft mit Android 14 inklusive Google Mobile Services (GMS).
Damit lassen sich Flottenmanagement-Anwendungen zuverlässig ausführen.
Integrierte Funktionen für das Mobile Device Management (MDM) und Over-the-Air-
Updates (OTA) ermöglichen die zentrale Verwaltung, Fernaktualisierung und
Überwachung der dezentral eingesetzten Fahrzeugflotte in Echtzeit.
Für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ist der V82T nach IP65 und
MIL-STD-810H zertifiziert. Darüber hinaus wurde das Gerät nach den
Automobilstandards ISO 7637-2 und ISO 16750 getestet. Intelligente
Akkuschutzfunktionen sowie Sicherheitsmerkmale wie Nahfeldkommunikation und
Fingerabdruckerkennung ergänzen die Ausstattung.
Der V82T eignet sich für vielfältige Einsatzbereiche. In der Logistik und im
Transportwesen ermöglicht das Gerät die Echtzeitüberwachung von
Fahrzeugstandorten, Geschwindigkeiten und Routen. Dadurch lassen sich
Dispositionsprozesse effizienter gestalten und Routen optimieren. Im
öffentlichen Personennahverkehr unterstützt der V82T die Überwachung des
Fahrzeugstatus und der Fahrgastströme, sodass Fahrpläne flexibler angepasst
werden können. In der Fertigung und in E-Commerce-Lieferketten erleichtert das
Gerät die Koordination von Fahrzeugflotten, die Routenplanung und die
Sendungsverfolgung mit aktuellen Informationen zum Sendungsstatus.
Das M10A-VDS: Professionelle Fahrzeugdiagnose für den gewerblichen Einsatz
Während der V82T für einen reibungslosen Flottenbetrieb sorgt, unterstützt das
neue M10A-VDS (https://www.onerugged.com/onerugged-m10a-VDS-10-inch-rugged-
tablet.html) die zuverlässige Diagnose und Wartung der Fahrzeuge. Das speziell
für die Fahrzeugdiagnose entwickelte Tablet lässt sich direkt mit OBD-II-
Schnittstellen und Vehicle Communication Interfaces (VCI) verbinden. Im
Gegensatz zu herkömmlichen Endgeräten ist es für Werkstattumgebungen ausgelegt,
in denen Öl und starke Vibrationen zum Alltag gehören. Bei stationären
Diagnosearbeiten lässt sich das Tablet mithilfe seines integrierten Griffs am
Lenkrad befestigen, sodass Techniker beide Hände frei haben. Bei mobilen
Inspektionen ermöglicht die drahtlose VCI-Verbindung uneingeschränkte
Bewegungsfreiheit rund um das Fahrzeug, während sie gleichzeitig den Zugriff auf
Echtzeitdaten gewährleistet.
Das M10A-VDS ist mit Intel® Core(TM) i5- oder i7-Prozessoren der 12. Generation mit
bis zu 10 Kernen und 12 Threads, 16 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher und einer 128-GB-
PCIe-SSD ausgestattet. Unter Windows 11 führt das Tablet gängige
Fahrzeugdiagnoseprogramme zuverlässig aus. Die Kombination aus zwei Akkus mit
9.800 mAh und 860 mAh ermöglicht eine Betriebsdauer von mehr als zwölf Stunden.
Dank Hot-Swap-Funktion lässt sich der Akku im laufenden Betrieb wechseln. Dabei
wiegt das Gerät weniger als 1,5 kg. Erweiterbare Schnittstellenmodule für RJ45,
USB und RS232 sowie die Unterstützung der Protokolle CAN und DoIP ermöglichen
das Auslesen von Fehlercodes, die Programmierung von Steuergeräten und die
Durchführung von Wartungsarbeiten. Ein optionaler Barcodescanner reduziert zudem
die manuelle Dateneingabe.
Robust bis ins Detail: Das hochauflösende Display mit einer Helligkeit von 700
cd/m² gewährleistet eine gute Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
Das Tablet ist für Betriebstemperaturen von?25 °C bis 60 °C ausgelegt und
übersteht Stürze aus einer Höhe von bis zu 1,22 Metern. Damit eignet es sich
sowohl für Inspektionen im Freien bei niedrigen Temperaturen als auch für den
Einsatz in heißen Werkstattumgebungen.
Vernetzt von der Werkstatt bis in die Cloud
Beide neu vorgestellten Geräte sind für den Einsatz unter anspruchsvollen
Bedingungen ausgelegt. Sie verfügen über die Schutzart IP65, Fallschutz und
einen breiten Betriebstemperaturbereich. Dank Dualband-WLAN nach Wi-Fi 6 und 4G-
Mobilfunk können Techniker Diagnoseberichte hochladen und Wartungsprotokolle
synchronisieren. Bluetooth 5.1, GPS-/GLONASS-Ortung und Fingerabdruckerkennung
unterstützen zudem sichere, vernetzte Arbeitsabläufe im Außendienst.
Mit dem V82T und dem M10A-VDS schafft ONERugged mehr Transparenz in
betrieblichen Abläufen. Die beiden Geräte unterstützen Unternehmen, ihre
Logistik- und Fahrzeugwartungsprozesse intelligenter und datenbasierter zu
gestalten und gleichzeitig Kosten zu senken.
Über ONERugged
ONERugged, eine Marke von Emdoor Information (SZ:001314), ist auf hochwertige,
robuste mobile Computergeräte und maßgeschneiderte Lösungen für Industriekunden
weltweit spezialisiert. Das Produktportfolio umfasst robuste Handheld-Geräte
(https://www.onerugged.com/product/1.html), robuste Tablets
(https://www.onerugged.com/product/2.html) und robuste Notebooks
(https://www.onerugged.com/product/5.html) sowie Fahrzeugcomputer
(https://www.onerugged.com/product/3.html) und Industrie-PCs mit integriertem
Display (https://www.onerugged.com/product/4.html).
Weitere Informationen finden Sie unter www.onerugged.com
(http://www.onerugged.com/). Folgen Sie ONERugged auf LinkedIn
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ONERugged
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inquiry@onerugged.com (mailto:inquiry@onerugged.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/161c8686-64aa-44c9-87df-
b5ef12a2e254
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ea612bc-
0570-4be2-94ff-842d2461c2d0
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b773ee8-ac0f-
4bce-83c3-0eb853fd0ec1
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