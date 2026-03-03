|
03.03.2026 13:15:38
GNW-News: Open Cosmos kündigt ConnectedCosmos an: Eine europäische Alternative für sichere weltraumgestützte Konnektivität und operative Resilienz
^Neue LEO-Konstellation stellt bedeutenden Schritt für die britische und
europäische Raumfahrtindustrie dar
Ermöglicht Ländern und Partnern resiliente Echtzeit-Erkenntnisse und sichere
weltraumgestützte Konnektivität
BARCELONA, Spanien, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Cosmos, das
Unternehmen, das Satelliten baut, um das Verständnis und die Vernetzung der Welt
zu unterstützen, hat ConnectedCosmos angekündigt - eine neue LEO-Konstellation,
die Unternehmen und staatlichen Einrichtungen auf der ganzen Welt souveräne und
sichere Kommunikationsmöglichkeiten sowie robuste Funktionen bieten wird.
Um der übermäßigen Abhängigkeit von transkontinentalen Megakonstellationen
entgegenzuwirken, wird ConnectedCosmos zudem die Earth Observation (EO)-
Fähigkeiten von Open Cosmos, die bereits in der Open Constellation eingesetzt
werden, mit einem neuen Sovereign-Connectivity-LEO-Backbone verbinden, der
Echtzeitdaten überall dort ermöglicht, wo sie benötigt werden.
Die neue Konstellation kombiniert Punkt-zu-Punkt-Breitband mit Direct-to-Device-
IoT und ermöglicht es Nutzern, Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und
verwertbare Erkenntnisse zur Bewältigung dieser Bedrohungen zu nutzen. Auf diese
Weise liefert ConnectedCosmos einen?aktiven" Resilienz-Service, der es seinen
Nutzern ermöglicht, auf Grundlage von Echtzeitdaten schnell und souverän
fundierte Entscheidungen zu treffen.
In einer zunehmend polarisierten geopolitischen Landschaft bietet
ConnectedCosmos Staaten, Institutionen und Unternehmen eine neue Möglichkeit,
eigene souveräne und sichere Kommunikationsfähigkeiten aufzubauen. Durch Optical
Inter-Satellite-Links (ISL) hat Open Cosmos ein souveränes Weltraum-Netzwerk
geschaffen, in dem Daten direkt zwischen Satelliten weitergeleitet werden und
kompromittierte Unterseekabel und feindliche terrestrische Infrastruktur
physisch umgangen werden. Angesichts eines stetig wachsenden Risikos durch
Störsignale (Jamming) und Cyberangriffe ist die Gewährleistung eines wirklich
sicheren Netzwerks eine Notwendigkeit für moderne kritische Operationen.
Die Konstellation wird hochprioritäre Ka-Band-Frequenzanmeldungen aus
Liechtenstein nutzen, die Open Cosmos Anfang 2026 mit dem Start der ersten
Satelliten der Konstellation wieder aktiviert hat. Dadurch können Nutzer sich in
einem zunehmend umkämpften orbitalen Umfeld behaupten.
Rafel Jordà Siquier, Gründer und CEO von Open Cosmos, kommentierte die neue
Konstellation wie folgt:?ConnectedCosmos stellt für Europa einen bedeutenden
Fortschritt beim Aufbau einer resilienten, sicheren und autonomen
Konnektivitätsfähigkeit dar und bietet Staaten und Partnern eine verlässliche
Alternative für echte Souveränität im Orbit."
?Durch die Kombination sicherer weltraumgestützter Kommunikation mit Earth-
Observation-Echtzeitdaten gehen wir über reine Konnektivität hinaus und liefern
umsetzbare Resilienz. Dieses Zusammenspiel hebt uns vom Massenmarkt ab: Durch
zusätzliche Kontextinformationen und Erkenntnisse können wir einen wirklich
einzigartigen Service anbieten."
?In einer Welt, in der Infrastruktur gestört, blockiert oder kompromittiert
werden kann, sorgt unsere Konstellation dafür, dass kritische Daten sicher,
vertrauenswürdig und sofort nutzbar bleiben. Mit ConnectedCosmos bieten wir der
Welt eine Alternative, die technologische Exzellenz mit strategischer Autonomie
vereint."
Open Cosmos ist ein paneuropäisches Unternehmen mit Produktionsstandorten im
Vereinigten Königreich, in Spanien, Portugal und Griechenland und plant, in
naher Zukunft auf weitere Standorte zu expandieren. Darüber hinaus setzt das
Unternehmen umfangreiche Ressourcen für die Auswahl und enge Zusammenarbeit mit
starken, souveränen Partnern in den betreuten Regionen ein.
Im Jahr 2026 wird Open Cosmos seinen Wachstumskurs mit weiteren Satellitenstarts
und neuen Partnerschaften fortsetzen - und damit das Wachstum der Konstellation
sowie der Unternehmensbelegschaft in ganz Europa vorantreiben.
Weitere Informationen finden Sie hier: ConnectedCosmos (https://www.open-
cosmos.com/leo-satellite-network-connectivity)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60f8cabc-fdb2-4325-
ac44-2629ea5c25de
361 Communications:
Emma Banburyemma.banbury@361communications.com
Tom Claytontom.clayton@361communications.comÂ°
