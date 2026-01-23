GNW-News: Open Cosmos macht mit dem Start eines Satelliten einen wichtigen ersten Schritt in Richtung seiner Konstellation in der erdnahen Umlaufbahn

^Open Cosmos-Satelliten erfolgreich in einer kreisförmigen Erdumlaufbahn in 1050

km Höhe platziert

Festigt Open Cosmos als zuverlässigen Partner für Satellitenkommunikation und

ist ein großer Schritt vorwärts für globale Echtzeitüberwachung und

-konnektivität

HARWELL, Großbritannien, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Cosmos, das

Unternehmen, das Satelliten baut, um die Welt zu verstehen und zu verbinden, hat

heute die ersten Satelliten seiner neuen firmeneigenen

Telekommunikationskonstellation in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) gestartet, nur

eine Woche nachdem es sich das hochprioritäre Ka-Band-Spektrum gesichert hatte.

Die beiden Satelliten, die von Rocket Lab von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland

mit ihrer Electron-Rakete für die Mission?The Cosmos Will See You Now"

gestartet wurden, sind der erste Schritt in Richtung des zukunftsfähigen

Satellitennetzwerks von Open Cosmos - einem Programm, das skalierbare, robuste

und koordinierte weltraumgestützte Dienste für Europa und die ganze Welt bieten

soll.

Der Start erfolgte wie geplant am 22. Januar um 10:52 Uhr (GMT) / 11:52 Uhr

(MEZ) / 23:52 Uhr Ortszeit (NZDT) und brachte Open Cosmos von der

Konstellationsplanung und -fertigung in die Validierungsphase im Orbit - in

einer kreisförmigen Erdumlaufbahn in 1050 km Höhe.

Abgesehen von der technischen Leistung ist der Start ein starker Beweis dafür,

dass Open Cosmos bereit für die Konstellation ist. Es zeigt, dass das

Systemdesign, die Fertigungsprozesse und das Betriebsmodell flugbereit sind -

und legt damit den Grundstein für die schrittweise Einführung des größeren

Netzwerks in den kommenden Monaten.

Zum Launch meinte Rafel Jordà Siquier, Gründer und CEO von Open Cosmos:?Dieser

Start ist ein wichtiger Meilenstein für Open Cosmos und ein entscheidender

Schritt in unserer Mission, Europa und der Welt sichere, souveräne Konnektivität

zu bieten. Der Wechsel vom Frequenzspektrum zu Satelliten im Orbit zeigt nicht

nur, dass unser System ausgereift ist, sondern auch, dass wir strategische Ziele

unglaublich schnell in operative Fähigkeiten umsetzen können."

?Diese ersten Satelliten sind der Anfang von einem robusten Netzwerk, das

Regierungen, Institutionen und Geschäftspartner mit einer zuverlässigen

Weltrauminfrastruktur unterstützen soll, wenn es wirklich drauf ankommt."

Die ersten beiden Satelliten sind das Ergebnis einer echten europaweiten

Zusammenarbeit, an der Teams aus Großbritannien, Spanien, Portugal und

Griechenland beteiligt waren. Zusammen zeigen sie den vertikal integrierten

Ansatz von Open Cosmos - vom Missionsdesign über die Satellitenproduktion bis

hin zum Betrieb. Die Satelliten werden nach den spanischen Vorschriften für die

Registrierung und Betriebsgenehmigung von Satelliten laufen.

Sir Peter Beck, Gründer und CEO von Rocket Lab, dazu:?Was für ein toller Start

ins neue Jahr, einen neuen Kunden zu begrüßen und eine Mission zu starten, die

genau auf ihn zugeschnitten ist. Wir sind stolz, ihre Nutzlast in den Orbit zu

bringen, und mit der bewährten Erfolgsbilanz von Rocket Lab in Sachen

gleichbleibender Qualität und 100%iger Missionserfolgsquote in den letzten

Jahren bin ich mir sicher, dass sie die richtige Wahl getroffen haben. Die

Zusammenarbeit mit Open Cosmos ist eine super Chance, und wir freuen uns darauf,

unsere europäischen Partner dabei zu unterstützen, ihre Startziele zu

erreichen."

Vom Frequenzspektrum zum Weltraum

Der Start kommt, nachdem Open Cosmos vor kurzem (am 14. Januar) vom Fürstentum

Liechtenstein die begehrten Hochprioritäts-Ka-Band-Frequenzen zugeteilt bekommen

hat, die wichtig für die Pläne des Unternehmens sind, eine

Satellitenkonstellation aufzubauen. Jetzt, wo die Satelliten im Orbit sind, kann

Open Cosmos anfangen, die Leistung des Systems unter echten Betriebsbedingungen

zu testen und zu überprüfen.

Im Orbit werden die Satelliten für Folgendes genutzt:

* Test des Satellitenbetriebs und erste Testumgebungsdemonstrationen

* Validierung der Systementwicklungen im gesamten zukünftigen Netzwerk

* Demonstrierung des Proof-of-Concept für die Einsatzbereitschaft der Open

Cosmos-Konstellation

Gemeinsam bilden sie die Grundlage für eine skalierbare, aus mehreren Satelliten

bestehende Architektur, die darauf ausgelegt ist, die weltweit steigende

Nachfrage nach zuverlässigen weltraumgestützten Kapazitäten zu bedienen.

Durch die Kombination von eigener Fertigung, europäischem Ingenieurstalent und

Zugang zu strategisch wertvollen Frequenzen positioniert sich Open Cosmos als

eine neue Art von Konstellationsentwickler: agil, kooperativ und fokussiert auf

die Bereitstellung praktischer, einsetzbarer Weltrauminfrastruktur, die sichere

Konnektivität und kritische Daten liefert.

Kontakt:

361 Communications

Emma Banbury +44 7470172288 | emmab@361communications.com

(mailto:emmab@361communications.com)

Tom Clayton +44 7932429296 | tom@361communications.com

(mailto:tom@361communications.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21224288-e62b-4451-bc0b-

7a789fe2ed7b

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2fa83fa8-bc7e-4657-b3a0-

254900434aa7

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e387f14a-d8fd-4d55-ab59-

58858b0dd9f3

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a306b1a-

0582-4fe7-979d-0519406ebbd9

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c29b8ab4-

2ace-4cdd-9fe2-89b5910b9f4f

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e237e893-225c-4c80-ae2d-

b4b26ded1ac6

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3ba5608-5f22-443c-a8f7-

04cfe00db0ae

