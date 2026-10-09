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09.10.2026 12:54:38
GNW-News: OpenFX gründet OpenFX Ventures zur Zusammenarbeit mit der nächsten Generation von Unternehmen im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen
^LONDON, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OpenFX hat heute die Gründung von
OpenFX Ventures bekannt gegeben. Das auf grenzüberschreitende Zahlungen
spezialisierte Infrastrukturunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, den
weltweiten Umtausch, die Abwicklung und den Transfer von Geldern zu ermöglichen.
OpenFX Ventures ist ein neuer Investmentbereich, der Partnerschaften mit
Gründern in der Frühphase in den USA, Europa, Lateinamerika und im asiatisch-
pazifischen Raum eingehen wird.
Im Fokus stehen Innovatoren, die Finanzanwendungen entwickeln, um konkrete
Herausforderungen in besonders wichtigen Bereichen zu bewältigen:
* KI-gestützte Zahlungslösungen
* Infrastruktur für Kredit- und Kapitalmärkte
* Anwendungen der nächsten Generation
* Infrastruktur für Zahlungsrouting und Clearing
OpenFX Ventures hat bereits in ein vielversprechendes Portfolio schnell
wachsender Unternehmen investiert und sucht aktiv nach weiteren Gründern, die
die Branche voranbringen.
?Der Großteil der weltweiten Geldströme wird nach wie vor über Systeme
abgewickelt, die noch vor dem Internetzeitalter entwickelt wurden. Gleichzeitig
wird es für Unternehmen, die diese Systeme modernisieren wollen, immer
schwieriger, Kapital zu beschaffen", erklärt Prabhakar Reddy, Gründer und CEO
von OpenFX.?In den vergangenen zwei Jahren haben wir unsere Präsenz in
zahlreichen Märkten aufgebaut und dabei gelernt, wo die größten Hindernisse
liegen. Mit OpenFX Ventures können wir gezielt mit den Gründern
zusammenarbeiten, die an Lösungen für diese Herausforderungen arbeiten."
Die Portfoliounternehmen erhalten Kapital, Zugang zu den Märkten von OpenFX
sowie die Möglichkeit, neue Produkte und Funktionen bereits frühzeitig zu
nutzen.
?Eine ganze Gemeinschaft hat dazu beigetragen, OpenFX zu dem zu machen, was es
heute ist - und wir stehen erst am Anfang. Wir möchten, dass noch mehr Gründer
von Anfang an auf diese Art von Unterstützung zählen können. Genau dafür haben
wir OpenFX Ventures ins Leben gerufen", so Karan Shah, Chief of Staff bei OpenFX
und Leiter von OpenFX Ventures.
Gründer, die sich in einer frühen Finanzierungsphase befinden, können das Team
unter ventures@openfx.com kontaktieren.
Über OpenFX
OpenFX entwickelt Infrastruktur für den grenzüberschreitenden Geldtransfer, den
Umtausch von Währungen und die Abwicklung von Zahlungen. In weniger als zwei
Jahren hat das Unternehmen ein annualisiertes Transaktionsvolumen von mehr als
80 Milliarden US-Dollar erreicht und unterstützt über 100 Fintech-Unternehmen in
den USA, Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Zu den
Investoren von OpenFX zählen unter anderem Accel, Lightspeed Faction, NFX,
Northzone, Pantera und Variant. Weitere Informationen finden Sie
unter openfx.com.
Pressemappe: https://brandfetch.com/openfx.com
Medienkontakt hello@openfx.comÂ°
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