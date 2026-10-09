09.10.2026 12:54:38

GNW-News: OpenFX gründet OpenFX Ventures zur Zusammenarbeit mit der nächsten Generation von Unternehmen im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen

^LONDON, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OpenFX hat heute die Gründung von

OpenFX Ventures bekannt gegeben. Das auf grenzüberschreitende Zahlungen

spezialisierte Infrastrukturunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, den

weltweiten Umtausch, die Abwicklung und den Transfer von Geldern zu ermöglichen.

OpenFX Ventures ist ein neuer Investmentbereich, der Partnerschaften mit

Gründern in der Frühphase in den USA, Europa, Lateinamerika und im asiatisch-

pazifischen Raum eingehen wird.

Im Fokus stehen Innovatoren, die Finanzanwendungen entwickeln, um konkrete

Herausforderungen in besonders wichtigen Bereichen zu bewältigen:

* KI-gestützte Zahlungslösungen

* Infrastruktur für Kredit- und Kapitalmärkte

* Anwendungen der nächsten Generation

* Infrastruktur für Zahlungsrouting und Clearing

OpenFX Ventures hat bereits in ein vielversprechendes Portfolio schnell

wachsender Unternehmen investiert und sucht aktiv nach weiteren Gründern, die

die Branche voranbringen.

?Der Großteil der weltweiten Geldströme wird nach wie vor über Systeme

abgewickelt, die noch vor dem Internetzeitalter entwickelt wurden. Gleichzeitig

wird es für Unternehmen, die diese Systeme modernisieren wollen, immer

schwieriger, Kapital zu beschaffen", erklärt Prabhakar Reddy, Gründer und CEO

von OpenFX.?In den vergangenen zwei Jahren haben wir unsere Präsenz in

zahlreichen Märkten aufgebaut und dabei gelernt, wo die größten Hindernisse

liegen. Mit OpenFX Ventures können wir gezielt mit den Gründern

zusammenarbeiten, die an Lösungen für diese Herausforderungen arbeiten."

Die Portfoliounternehmen erhalten Kapital, Zugang zu den Märkten von OpenFX

sowie die Möglichkeit, neue Produkte und Funktionen bereits frühzeitig zu

nutzen.

?Eine ganze Gemeinschaft hat dazu beigetragen, OpenFX zu dem zu machen, was es

heute ist - und wir stehen erst am Anfang. Wir möchten, dass noch mehr Gründer

von Anfang an auf diese Art von Unterstützung zählen können. Genau dafür haben

wir OpenFX Ventures ins Leben gerufen", so Karan Shah, Chief of Staff bei OpenFX

und Leiter von OpenFX Ventures.

Gründer, die sich in einer frühen Finanzierungsphase befinden, können das Team

unter ventures@openfx.com kontaktieren.

Über OpenFX

OpenFX entwickelt Infrastruktur für den grenzüberschreitenden Geldtransfer, den

Umtausch von Währungen und die Abwicklung von Zahlungen. In weniger als zwei

Jahren hat das Unternehmen ein annualisiertes Transaktionsvolumen von mehr als

80 Milliarden US-Dollar erreicht und unterstützt über 100 Fintech-Unternehmen in

den USA, Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Zu den

Investoren von OpenFX zählen unter anderem Accel, Lightspeed Faction, NFX,

Northzone, Pantera und Variant. Weitere Informationen finden Sie

unter openfx.com.

Pressemappe: https://brandfetch.com/openfx.com

Medienkontakt hello@openfx.comÂ°

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