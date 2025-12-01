GNW-News: Opterion Health AG gibt Ernennung von Andreas Schuh zum Chief Financial Officer bekannt

^MUTTENZ, Schweiz, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Opterion Health AG, ein

biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase und

Pionierin im Bereich der Peritonealdialyse (PD), gibt die Ernennung von Andreas

Schuh zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt. Er tritt seine Position am 1.

Dezember 2025 an.

Andreas Schuh bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung aus der Biotechnologie,

der Pharmaindustrie und dem Bereich Medizintechnik mit. In früheren Funktionen

bei Nuclidium, Jeito, Roivant, Novartis und Alcon leitete er große

Finanzierungsrunden, verantwortete milliardenschwere F&E-Budgets und erzielte

durch gezielte Kostensteuerung und klare Governance-Strukturen deutliche

Margenverbesserungen. Zuletzt schloss Andreas als CFO bei Nuclidium eine Serie-

B-Finanzierungsrunde in Höhe von 78 Millionen CHF ab. Seine berufliche Laufbahn

zeigt eine klare Erfolgsbilanz: den Aufbau leistungsstarker Teams, die

Entwicklung einer global aufgestellten Finanzorganisation und die Unterstützung

nachhaltigen Wachstums in innovativen Gesundheitsunternehmen.

?Wir freuen uns sehr, Andreas in dieser entscheidenden Phase bei Opterion

willkommen zu heißen", sagte Peter Reinemer, CEO der Opterion Health AG.?Seine

tiefgehende Finanzexpertise, sein praxisnaher Führungsstil, seine

beeindruckenden Erfolge bei der Kapitalbeschaffung und seine Fähigkeit,

Unternehmen strategisch zu skalieren, werden für Opterion von unschätzbarem Wert

sein. Mit seiner Ernennung stärken wir unser Führungsteam weiter - genau zum

richtigen Zeitpunkt, nachdem wir wichtige Meilensteine erreicht haben, darunter

die Einreichung unseres Antrags auf klinische Studien (Clinical Trial

Application, CTA) für OPT101 sowie die Erweiterung unseres Vorstands."

Andreas Schuh kommentierte seine Ernennung so:?Ich freue mich sehr, in einer so

dynamischen Phase zu Opterion Health zu kommen. Die Vision des Unternehmens, die

Dialyseversorgung zu revolutionieren, und das klare Bekenntnis zu Innovationen,

die Patientinnen und Patienten echten Mehrwert bringen, haben mich sofort

überzeugt. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um diese

Vision voranzutreiben und einen spürbaren Beitrag für Patienten, Partner und

Aktionäre zu leisten."

Opterion möchte sich auch herzlich bei Michelle Mauri bedanken, die während

dieser Übergangsphase als Interim-CFO fungiert hat. Michelle hat uns mit großer

Kompetenz und Tatkraft unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass sie dem

Unternehmen in einer neuen strategischen Rolle erhalten bleibt, in der sie sich

auf den operativen Betrieb und die Weiterentwicklung des Unternehmens

konzentrieren wird.

Die Veränderungen im Führungsteam und der kürzlich eingereichte CTA-Antrag für

OPT101 - die erste Innovation dieser Art im Bereich der Peritonealdialyse seit

mehr als 30 Jahren - markieren wichtige Schritte auf dem Weg von Opterion, die

Dialyseversorgung grundlegend zu verändern und einen neuen Goldstandard in der

PD zu setzen.

Über Opterion Health AG

Die Opterion Health AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in der

Schweiz, das sich der Weiterentwicklung der Nierenbehandlung verschrieben hat.

Das Unternehmen entwickelt innovative Therapien für Patientinnen und Patienten

in der Peritonealdialyse. Das führende Produkt OPT101 wurde entwickelt, um die

Lebensqualität von Menschen zu verbessern, die auf Peritonealdialyse angewiesen

sind - und um die Erfolgsaussichten dieser lebensrettenden Behandlung

grundlegend neu zu definieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

info@opterion.com

www.opterion.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d779996d-

1a69-443d-8594-3d28e9f9a6f0

Â°