GNW-News: Opterion Health AG gibt erste Patientenaufnahme in Phase-1-SPARC-Studie nach CTA-Zulassung für OPT101 bekannt

^MUTTENZ, Schweiz, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Opterion Health AG

gabletzte Woche bekannt, dass der erste Patient erfolgreich in ihre Phase-1-

SPARC-Studie aufgenommen wurde. Dies bedeutet den offiziellen Start des ersten

klinischen Entwicklungsprogramms des Unternehmens am Menschen für OPT101 - sein

nicht auf Glukose basierendes osmotisches Mittel, das die Peritonealdialyse (PD)

revolutionieren soll. Dieser Meilenstein folgt auf die kürzlich von den

europäischen Gesundheitsbehörden erteilte Genehmigung des Antrags auf

Durchführung einer klinischen Studie (CTA), wodurch der Weg für den Beginn der

Studie frei wurde.

Die Phase-1-SPARC-Studie bewertet die Sicherheit, Verträglichkeit und

Pharmakokinetik verschiedener OPT101-Konzentrationen während kontrollierter Tag-

und Nachtzyklen sowie die von den Patienten berichteten Ergebnisse. Die Daten

werden die nächsten Entwicklungsstufen lenken, welche darauf abzielen, die

heutigen glukosebasierten Lösungen zu ersetzen.

?Die Aufnahme des ersten Patienten ist ein bedeutender und motivierender Moment

für das gesamte Unternehmen", sagte Peter Reinemer, Chief Executive Officer der

Opterion Health AG.?Seit mehr als drei Jahrzehnten sind Patienten, die sich

einer Peritonealdialyse unterziehen, auf Lösungen auf Glukosebasis angewiesen,

die mit erheblichen Kompromissen verbunden sind. Mit OPT101 haben wir uns zum

Ziel gesetzt, Patientinnen und Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD)

bessere Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Der heutige Meilenstein beweist,

dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Maxim Voropaiev, Chief Medical Officer, fügte hinzu:?Der erste Patient, der

teilnimmt, gibt uns den klinischen Ausgangspunkt, den wir brauchen. SPARC wird

uns Aufschluss darüber geben, wie OPT101 wirkt, wie Patientinnen und Patienten

es erleben und wie wir die nächsten Phasen gestalten sollten. Alles, was wir aus

dieser Studie lernen, bringt uns der Entwicklung einer Therapie näher, die die

metabolische Belastung reduziert und eine länger anhaltende,

patientenfreundlichere PD-Behandlung ermöglicht."

Seit mehr als 30 Jahren verlassen sich PD-Patienten auf glukosebasierte

Lösungen, die Stoffwechselstörungen, Insulinspitzen und Gewichtszunahme

verursachen und zu Glukosetoxizität führen - einem Hauptfaktor für die

fortschreitende Verschlechterung der Peritonealmembran. OPT101 soll diese

Dynamik ändern und langjährige ungedeckte Bedürfnisse einer schnell wachsenden

globalen CKD-Population adressieren.

Über Opterion Health AG

Opterion Health AG ist ein in der Schweiz ansässiges biopharmazeutisches

Unternehmen, das sich auf die Transformation der Nierenbehandlung durch die

Entwicklung neuartiger Therapien für Peritonealdialysepatienten konzentriert.

Das führende Produkt OPT101 wurde entwickelt, um die Lebensqualität von

Patienten zu verbessern, die sich einer Peritonealdialyse unterziehen, und die

Erfolgsaussichten der PD für diejenigen zu verändern, die auf lebensrettende

Behandlungen angewiesen sind.

