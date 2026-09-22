GNW-News: Opterion Health gibt positive Ergebnisse der Phase-1-Studie für OPT101 bekannt, die den Übergang zur Phase 2a ermöglichen

^* Die positiven Ergebnisse der Phase-I-Studie stärken das Vertrauen in OPT101,

da SPARC seine Ziele bei allen wichtigen Endpunkten erreicht hat, darunter

Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und funktionelle Wirksamkeit

bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer chronischer Nierenerkrankung.

* Die Flüssigkeits- und Natriumausscheidung sowohl bei kurzen als auch bei

langen Verweildauern unterstreicht das einzigartige Potenzial von OPT101 als

neuartiger, nicht auf Glukose basierender Ansatz für die Peritonealdialyse.

* Klinische Erkenntnisse bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer

chronischer Nierenerkrankung sprechen für den Übergang von OPT101 in die

Phase IIa.

MUTTENZ, Schweiz, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Opterion Health AG, ein

Schweizer Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das eine neuartige,

nicht auf Glukose basierende Lösung für die Peritonealdialyse entwickelt, gab

heute positive Ergebnisse aus SPARC bekannt, seiner ersten klinischen Phase-I-

Studie am Menschen mit OPT101.

Im Rahmen der SPARC-Studie wurden verschiedene Konzentrationen von OPT101 bei

vier- und achtstündiger Verweildauer bei Patienten mit mittelschwerer bis

schwerer chronischer Nierenerkrankung untersucht. Es wurden keine

schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, keine Behandlungsabbrüche aufgrund

unerwünschter Ereignisse, keine Dosisunterbrechungen, keine

konzentrationsbegrenzenden Toxizitäten und keine Unterbrechungen der

Dosiseskalation gemeldet. OPT101 zeigte bei allen untersuchten Konzentrationen

eine überzeugende Wirksamkeit. Die höchste Konzentration führte sowohl bei

kurzen als auch bei langen Verweilzeiten zur größten mittleren

Flüssigkeitsentfernung, einhergehend mit einer Natriumentfernung.

Die Ergebnisse sprechen für den Übergang in die Phase IIa, in der

voraussichtlich die wiederholte Verabreichung, die Dosisfindung, ein breiterer

Einsatz als Ersatztherapie sowie die funktionelle und metabolische

Differenzierung von OPT101 bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung

untersucht werden sollen.

?Dies stellt einen wichtigen Wendepunkt für unser Unternehmen dar", erklärte

Peter Reinemer, Chief Executive Officer der Opterion Health AG.?OPT101 hat sich

von einem vielversprechenden wissenschaftlichen Ansatz zu ermutigenden

klinischen Befunden bei Patienten weiterentwickelt. SPARC stärkt unser Vertrauen

in das Programm und sorgt für bedeutende Impulse in einem sehr großen

therapeutischen Bereich, in dem es seit mehr als drei Jahrzehnten nur wenige

Innovationen gab."

?SPARC war eine sehr positive erste klinische Erfahrung mit OPT101, und die

Patienten sprachen gut auf die Behandlung an", sagte Aivars P?tersons, Principal

Investigator der SPARC-Studie.?Die Peritonealdialyse bietet den Patienten mehr

Unabhängigkeit, doch die derzeitigen Verfahren weisen nach wie vor erhebliche

Einschränkungen auf. Eine flexible, nicht auf Glukose basierende Alternative

sowohl für kurze als auch für lange Verweildauern könnte einen eindeutigen

ungedeckten Bedarf decken und eine willkommene Innovation darstellen."

Die Peritonealdialyse ermöglicht es Menschen mit Nierenversagen, sich zu Hause

einer lebenserhaltenden Behandlung zu unterziehen; dennoch sind die Patienten

nach wie vor in hohem Maße auf glukosehaltige Lösungen angewiesen, die im Laufe

der Zeit zu Stoffwechselkomplikationen, Gewichtszunahme und einer Schädigung der

Peritonealmembran beitragen können. Die derzeit verfügbaren Alternativen zu

Glukose können weder kurze noch lange Verweildauern abdecken, was die Auswahl an

Behandlungsmöglichkeiten einschränkt und den ohnehin schon anspruchsvollen

Alltag zusätzlich erschwert.

OPT101 wird als differenzierte, nicht auf Glukose basierende Lösung sowohl für

kurze als auch für lange Verweildauern entwickelt. Keine der derzeit verfügbaren

Lösungen bietet dieselbe beabsichtigte Kombination aus einer nicht auf Glukose

basierenden Behandlung, Flexibilität bei der Konzentration und der Anwendung in

beiden Verweildauer-Einstellungen.

?SPARC hat die von uns benötigten Ergebnisse geliefert und bildet eine solide

Grundlage für die nächste Entwicklungsphase von OPT101", erklärt Maxim

Voropaiev, Chief Medical Officer der Opterion Health AG.?Die Phase-IIa-Studie

GLOW soll die wiederholte Anwendung untersuchen, die Dosisfindung optimieren und

die Wirkung von OPT101 über einen größeren Teil des täglichen Dialyseplans

hinweg bewerten, wodurch wir dem Nachweis seiner funktionellen und metabolischen

Differenzierung bei dieser Patientengruppe einen Schritt näher kommen."

Über OPT101

OPT101 ist die in der Erprobung befindliche, nicht auf Glukose basierende

osmotische Treiberlösung der Opterion Health AG, die darauf ausgelegt ist, die

Behandlungsmöglichkeiten sowohl bei kurzen als auch bei langen Verweildauern in

der Peritonealdialyse zu erweitern. Die Ergebnisse der Phase-I-Studie SPARC

zeigten ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil sowie

vielversprechende vorläufige Hinweise auf eine Flüssigkeits- und

Natriumausscheidung bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer chronischer

Nierenerkrankung.

Über die Opterion Health AG

Die Opterion Health AG ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen im klinischen

Stadium, das einen neuartigen, nicht auf Glukose basierenden Ansatz für die

Peritonealdialyse (PD) entwickelt, der sowohl für kurze als auch für lange

Verweildauern geeignet ist. Sein Leitprojekt, OPT101, hat die klinische Phase-I-

Studie erfolgreich abgeschlossen und wird derzeit weiterentwickelt, um die seit

langem bestehenden Einschränkungen der herkömmlichen PD-Therapie zu überwinden -

mit dem Ziel, die Behandlungsmöglichkeiten zu erweitern und mehr Patienten die

Möglichkeit zu geben, von der Heimdialyse zu profitieren.

Obwohl die PD wichtige klinische und lebensstilbezogene Vorteile bietet, macht

sie weltweit nur etwa 12 % der Dialysepatienten aus. Da die steigenden

Erkrankungsraten bei chronischen Nierenerkrankungen und Diabetes den Druck auf

die Gesundheitssysteme erhöhen, wird der weltweite PD-Markt im Jahr 2025 auf

einen Wert von schätzungsweise 11,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis

2034 21,5 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen

jährlichen Wachstumsrate von etwa 7,2 % entspricht.

Die Opterion Health AG wird von einem äußerst erfahrenen Team im Bereich der

globalen Dialyse geleitet, das jahrzehntelange Fachkompetenz in den Bereichen

Nierenversorgung, klinische Entwicklung, Vermarktung und Betriebsabläufe im

Gesundheitswesen vereint.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

info@opterion.com (mailto:info@opterion.com)

www.opterion.com (https://www.opterion.com/)

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