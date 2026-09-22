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23.09.2026 01:59:38
GNW-News: Opterion Health gibt positive Ergebnisse der Phase-1-Studie für OPT101 bekannt, die den Übergang zur Phase 2a ermöglichen
^* Die positiven Ergebnisse der Phase-I-Studie stärken das Vertrauen in OPT101,
da SPARC seine Ziele bei allen wichtigen Endpunkten erreicht hat, darunter
Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und funktionelle Wirksamkeit
bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer chronischer Nierenerkrankung.
* Die Flüssigkeits- und Natriumausscheidung sowohl bei kurzen als auch bei
langen Verweildauern unterstreicht das einzigartige Potenzial von OPT101 als
neuartiger, nicht auf Glukose basierender Ansatz für die Peritonealdialyse.
* Klinische Erkenntnisse bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer
chronischer Nierenerkrankung sprechen für den Übergang von OPT101 in die
Phase IIa.
MUTTENZ, Schweiz, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Opterion Health AG, ein
Schweizer Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das eine neuartige,
nicht auf Glukose basierende Lösung für die Peritonealdialyse entwickelt, gab
heute positive Ergebnisse aus SPARC bekannt, seiner ersten klinischen Phase-I-
Studie am Menschen mit OPT101.
Im Rahmen der SPARC-Studie wurden verschiedene Konzentrationen von OPT101 bei
vier- und achtstündiger Verweildauer bei Patienten mit mittelschwerer bis
schwerer chronischer Nierenerkrankung untersucht. Es wurden keine
schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, keine Behandlungsabbrüche aufgrund
unerwünschter Ereignisse, keine Dosisunterbrechungen, keine
konzentrationsbegrenzenden Toxizitäten und keine Unterbrechungen der
Dosiseskalation gemeldet. OPT101 zeigte bei allen untersuchten Konzentrationen
eine überzeugende Wirksamkeit. Die höchste Konzentration führte sowohl bei
kurzen als auch bei langen Verweilzeiten zur größten mittleren
Flüssigkeitsentfernung, einhergehend mit einer Natriumentfernung.
Die Ergebnisse sprechen für den Übergang in die Phase IIa, in der
voraussichtlich die wiederholte Verabreichung, die Dosisfindung, ein breiterer
Einsatz als Ersatztherapie sowie die funktionelle und metabolische
Differenzierung von OPT101 bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung
untersucht werden sollen.
?Dies stellt einen wichtigen Wendepunkt für unser Unternehmen dar", erklärte
Peter Reinemer, Chief Executive Officer der Opterion Health AG.?OPT101 hat sich
von einem vielversprechenden wissenschaftlichen Ansatz zu ermutigenden
klinischen Befunden bei Patienten weiterentwickelt. SPARC stärkt unser Vertrauen
in das Programm und sorgt für bedeutende Impulse in einem sehr großen
therapeutischen Bereich, in dem es seit mehr als drei Jahrzehnten nur wenige
Innovationen gab."
?SPARC war eine sehr positive erste klinische Erfahrung mit OPT101, und die
Patienten sprachen gut auf die Behandlung an", sagte Aivars P?tersons, Principal
Investigator der SPARC-Studie.?Die Peritonealdialyse bietet den Patienten mehr
Unabhängigkeit, doch die derzeitigen Verfahren weisen nach wie vor erhebliche
Einschränkungen auf. Eine flexible, nicht auf Glukose basierende Alternative
sowohl für kurze als auch für lange Verweildauern könnte einen eindeutigen
ungedeckten Bedarf decken und eine willkommene Innovation darstellen."
Die Peritonealdialyse ermöglicht es Menschen mit Nierenversagen, sich zu Hause
einer lebenserhaltenden Behandlung zu unterziehen; dennoch sind die Patienten
nach wie vor in hohem Maße auf glukosehaltige Lösungen angewiesen, die im Laufe
der Zeit zu Stoffwechselkomplikationen, Gewichtszunahme und einer Schädigung der
Peritonealmembran beitragen können. Die derzeit verfügbaren Alternativen zu
Glukose können weder kurze noch lange Verweildauern abdecken, was die Auswahl an
Behandlungsmöglichkeiten einschränkt und den ohnehin schon anspruchsvollen
Alltag zusätzlich erschwert.
OPT101 wird als differenzierte, nicht auf Glukose basierende Lösung sowohl für
kurze als auch für lange Verweildauern entwickelt. Keine der derzeit verfügbaren
Lösungen bietet dieselbe beabsichtigte Kombination aus einer nicht auf Glukose
basierenden Behandlung, Flexibilität bei der Konzentration und der Anwendung in
beiden Verweildauer-Einstellungen.
?SPARC hat die von uns benötigten Ergebnisse geliefert und bildet eine solide
Grundlage für die nächste Entwicklungsphase von OPT101", erklärt Maxim
Voropaiev, Chief Medical Officer der Opterion Health AG.?Die Phase-IIa-Studie
GLOW soll die wiederholte Anwendung untersuchen, die Dosisfindung optimieren und
die Wirkung von OPT101 über einen größeren Teil des täglichen Dialyseplans
hinweg bewerten, wodurch wir dem Nachweis seiner funktionellen und metabolischen
Differenzierung bei dieser Patientengruppe einen Schritt näher kommen."
Über OPT101
OPT101 ist die in der Erprobung befindliche, nicht auf Glukose basierende
osmotische Treiberlösung der Opterion Health AG, die darauf ausgelegt ist, die
Behandlungsmöglichkeiten sowohl bei kurzen als auch bei langen Verweildauern in
der Peritonealdialyse zu erweitern. Die Ergebnisse der Phase-I-Studie SPARC
zeigten ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil sowie
vielversprechende vorläufige Hinweise auf eine Flüssigkeits- und
Natriumausscheidung bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer chronischer
Nierenerkrankung.
Über die Opterion Health AG
Die Opterion Health AG ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen im klinischen
Stadium, das einen neuartigen, nicht auf Glukose basierenden Ansatz für die
Peritonealdialyse (PD) entwickelt, der sowohl für kurze als auch für lange
Verweildauern geeignet ist. Sein Leitprojekt, OPT101, hat die klinische Phase-I-
Studie erfolgreich abgeschlossen und wird derzeit weiterentwickelt, um die seit
langem bestehenden Einschränkungen der herkömmlichen PD-Therapie zu überwinden -
mit dem Ziel, die Behandlungsmöglichkeiten zu erweitern und mehr Patienten die
Möglichkeit zu geben, von der Heimdialyse zu profitieren.
Obwohl die PD wichtige klinische und lebensstilbezogene Vorteile bietet, macht
sie weltweit nur etwa 12 % der Dialysepatienten aus. Da die steigenden
Erkrankungsraten bei chronischen Nierenerkrankungen und Diabetes den Druck auf
die Gesundheitssysteme erhöhen, wird der weltweite PD-Markt im Jahr 2025 auf
einen Wert von schätzungsweise 11,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis
2034 21,5 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen
jährlichen Wachstumsrate von etwa 7,2 % entspricht.
Die Opterion Health AG wird von einem äußerst erfahrenen Team im Bereich der
globalen Dialyse geleitet, das jahrzehntelange Fachkompetenz in den Bereichen
Nierenversorgung, klinische Entwicklung, Vermarktung und Betriebsabläufe im
Gesundheitswesen vereint.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
info@opterion.com (mailto:info@opterion.com)
www.opterion.com (https://www.opterion.com/)
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