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27.05.2026 06:45:38
GNW-News: Optimieren Sie Ihre Strategie: Globaler Trading-Wettbewerb mit attraktiven Preisgeldern gestartet
^LONDON, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC),
ausgezeichnet von World Finance als?World's Best Broker", hat zwei Multi-
Market-Trading-Wettbewerbe gestartet. Ziel ist es, das Engagement von Tradern zu
stärken und die Beteiligung in aufstrebenden Trading-Communities in Asien und
Afrika weiter auszubauen. Die Aktion wird von der EBC Financial Group (SVG) LLC
unter der Marke EBC Financial Group durchgeführt und umfasst zwei separate
Veranstaltungen: den EBC Trading Masters-Wettbewerb sowie den EBC Elite Demo
Trading-Wettbewerb.
Die beiden parallel stattfindenden Wettbewerbe wurden gezielt darauf
ausgerichtet, Trader mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen anzusprechen. Damit
bekräftigt EBC erneut sein Engagement für ein traderorientiertes Ökosystem, das
auf Transparenz, Zugänglichkeit und kontinuierliches Lernen setzt.
Im Rahmen beider Wettbewerbe erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre
Trading-Strategien in einem strukturierten Umfeld zu vergleichen und
weiterzuentwickeln. Die Platzierungen richten sich dabei nach der erzielten
Rendite und nicht nach dem Kontovolumen. Dadurch wird ein leistungsorientierter
Ansatz gefördert, bei dem Disziplin und Strategie entscheidend für den
Wettbewerbserfolg sind.
EBC Trading Masters-Wettbewerb: Anerkennung von Spitzenleistungen unter realen
Marktbedingungen
Der EBC Trading Masters-Wettbewerb richtet sich an erfahrene Trader und bietet
vom 11. Mai bis zum 5. Juni 2026 eine Live-Tradingumgebung, in der Teilnehmer
aus der Mongolei, Taiwan und Thailand mit echtem Kapital gegeneinander antreten.
Der Wettbewerb steht Inhabern von PRO- und STD-Konten offen. Die Mindesteinlage
beträgt 100 USD in der Mongolei sowie 200 USD in Taiwan und Thailand.
Durchgeführt wird der Wettbewerb über qualifizierte PRO- und STD-Trading-Konten,
wodurch den Teilnehmern direkter Zugang zu realen Marktbedingungen in einem
professionell strukturierten Umfeld ermöglicht wird. Zur Förderung von
Transparenz und gemeinschaftlichem Lernen innerhalb der Trading-Community sind
alle Teilnehmer verpflichtet, ihre Trading-Signale während des
Wettbewerbszeitraums offenzulegen.
In Taiwan und Thailand belaufen sich die Preisgelder pro Wettbewerbsrunde auf
bis zu 7.000 USD. Die erfolgreichsten Teilnehmer können dabei Preisgelder von
bis zu 3.000 USD gewinnen. Die Ranglisten basieren auf der erzielten Rendite und
schaffen damit eine Wettbewerbsstruktur, bei der Trading-Disziplin und
strategisches Handeln wichtiger sind als die Höhe des eingesetzten Kapitals.
Teilnehmer können mehrere qualifizierte Konten registrieren, wobei jeweils das
Konto mit der besten Performance prämiert wird. Ergänzend sorgen strukturierte
Risikokontrollen und kontinuierliche Überwachungsmechanismen während des
gesamten Wettbewerbs für Fairness und Transparenz.
EBC Elite Demo Trading-Wettbewerb: Niedrigschwellige Teilnahme in einer
risikofreien Umgebung
Der EBC Elite Demo Trading-Wettbewerb richtet sich an neue und angehende Trader
und bietet Teilnehmern die Möglichkeit, reale Marktbedingungen mithilfe von
Demokonten kennenzulernen - ganz ohne den Einsatz echten Kapitals.
Der Wettbewerb findet vom 11. bis 22. Mai 2026 in Vietnam, Indonesien, Afrika
und Südkorea statt. Die Teilnehmer handeln dabei über neu eingerichtete
Demokonten mit einem virtuellen Startkapital von jeweils 10.000 USD.
Da alle Teilnehmer mit dem gleichen simulierten Kapital von 10.000 USD starten,
werden faire und einheitliche Wettbewerbsbedingungen geschaffen. Wie auch beim
Live-Trading-Wettbewerb basieren die Ranglisten auf der erzielten Rendite und
nicht auf dem Kontovolumen. In den regionalen Wettbewerbsrunden werden
Preisgelder von bis zu 1.700 USD vergeben, darunter ein Hauptpreis von 1.000 USD
in der südkoreanischen Wettbewerbsrunde. Ergänzt wird das Wettbewerbsformat
durch klar definierte Teilnahmebedingungen, die während des gesamten
Aktionszeitraums Transparenz, Fairness und diszipliniertes Trading fördern
sollen.
Durch die Schaffung einer kontrollierten Umgebung mit Fokus auf
Strategieentwicklung und Performance-Benchmarking verfolgt die Initiative das
Ziel, eine fundierte Marktteilnahme zu unterstützen und Tradern dabei zu helfen,
Selbstvertrauen sowie Trading-Disziplin aufzubauen.
?Wir bei EBC sind überzeugt, dass die Entwicklung erfolgreicher Trader auf
Transparenz, Disziplin und dem Zugang zu strukturierten Möglichkeiten basiert,
die kontinuierliches Wachstum fördern", erklärte Lewis Tang, Brand Director der
EBC Financial Group.?Bei diesen Wettbewerben geht es nicht nur darum,
herausragende Trading-Performance anzuerkennen, sondern auch darum, den
Wissensaustausch, ein stärkeres Engagement und eine verantwortungsvolle
Teilnahme innerhalb vielfältiger Trading-Communities zu fördern."
Beide Wettbewerbe basieren auf standardisierten Bewertungsmethoden und
Kontrollmechanismen, darunter renditebasierte Bewertungen sowie volumenbasierte
Tie-Break-Regeln. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ergebnisse auf
messbarer Trading-Performance beruhen.
Mit dem Start dieser Initiativen setzt EBC seine fortlaufenden Bemühungen fort,
das Engagement von Tradern in wichtigen internationalen Märkten zu stärken und
gleichzeitig eine breitere Beteiligung innerhalb der sich wandelnden globalen
Trading-Landschaft zu fördern.
Weitere Informationen zu Teilnahmevoraussetzungen, Wettbewerbsregeln und
Registrierungsdetails finden Sie auf der Website der EBC Financial Group unter
www.ebc.com (http://www.ebc.com/).
Risikohinweis
Der Handel mit Devisen (FX) und Contracts for Difference (CFDs) auf Margin ist
mit erheblichen Risiken verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle
Anleger. Es besteht die Möglichkeit, dass Verluste die ursprünglich eingezahlten
Mittel übersteigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen
verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse dar. Bitte prüfen Sie vor
Aufnahme des Tradings sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihre finanzielle Situation
sowie Ihre Risikobereitschaft.
Über die EBC Financial Group
Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale
Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und
Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in
wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln,
Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht EBC privaten,
professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und
Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.
Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit
globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC
gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als
Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit
seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz
wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig
aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-
Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.
Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten
zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der
britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman)
Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC
Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von
der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC
Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC)
zugelassen und reguliert.
Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren
Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen
erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im
Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir
pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit
des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem
Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.
EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert
weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -
insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die
Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die
sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung
und Nachhaltigkeit einsetzen.
https://www.ebc.com/
Medienkontakt:
Aldric Tinker Toyad
Global PR Lead
aldric.tinker@ebc.com
Faiz Alavi Sulaiman
Senior PR Executive
faiz.sulaiman@ebc.com Â°
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