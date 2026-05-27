GNW-News: Optimieren Sie Ihre Strategie: Globaler Trading-Wettbewerb mit attraktiven Preisgeldern gestartet

^LONDON, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC),

ausgezeichnet von World Finance als?World's Best Broker", hat zwei Multi-

Market-Trading-Wettbewerbe gestartet. Ziel ist es, das Engagement von Tradern zu

stärken und die Beteiligung in aufstrebenden Trading-Communities in Asien und

Afrika weiter auszubauen. Die Aktion wird von der EBC Financial Group (SVG) LLC

unter der Marke EBC Financial Group durchgeführt und umfasst zwei separate

Veranstaltungen: den EBC Trading Masters-Wettbewerb sowie den EBC Elite Demo

Trading-Wettbewerb.

Die beiden parallel stattfindenden Wettbewerbe wurden gezielt darauf

ausgerichtet, Trader mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen anzusprechen. Damit

bekräftigt EBC erneut sein Engagement für ein traderorientiertes Ökosystem, das

auf Transparenz, Zugänglichkeit und kontinuierliches Lernen setzt.

Im Rahmen beider Wettbewerbe erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre

Trading-Strategien in einem strukturierten Umfeld zu vergleichen und

weiterzuentwickeln. Die Platzierungen richten sich dabei nach der erzielten

Rendite und nicht nach dem Kontovolumen. Dadurch wird ein leistungsorientierter

Ansatz gefördert, bei dem Disziplin und Strategie entscheidend für den

Wettbewerbserfolg sind.

EBC Trading Masters-Wettbewerb: Anerkennung von Spitzenleistungen unter realen

Marktbedingungen

Der EBC Trading Masters-Wettbewerb richtet sich an erfahrene Trader und bietet

vom 11. Mai bis zum 5. Juni 2026 eine Live-Tradingumgebung, in der Teilnehmer

aus der Mongolei, Taiwan und Thailand mit echtem Kapital gegeneinander antreten.

Der Wettbewerb steht Inhabern von PRO- und STD-Konten offen. Die Mindesteinlage

beträgt 100 USD in der Mongolei sowie 200 USD in Taiwan und Thailand.

Durchgeführt wird der Wettbewerb über qualifizierte PRO- und STD-Trading-Konten,

wodurch den Teilnehmern direkter Zugang zu realen Marktbedingungen in einem

professionell strukturierten Umfeld ermöglicht wird. Zur Förderung von

Transparenz und gemeinschaftlichem Lernen innerhalb der Trading-Community sind

alle Teilnehmer verpflichtet, ihre Trading-Signale während des

Wettbewerbszeitraums offenzulegen.

In Taiwan und Thailand belaufen sich die Preisgelder pro Wettbewerbsrunde auf

bis zu 7.000 USD. Die erfolgreichsten Teilnehmer können dabei Preisgelder von

bis zu 3.000 USD gewinnen. Die Ranglisten basieren auf der erzielten Rendite und

schaffen damit eine Wettbewerbsstruktur, bei der Trading-Disziplin und

strategisches Handeln wichtiger sind als die Höhe des eingesetzten Kapitals.

Teilnehmer können mehrere qualifizierte Konten registrieren, wobei jeweils das

Konto mit der besten Performance prämiert wird. Ergänzend sorgen strukturierte

Risikokontrollen und kontinuierliche Überwachungsmechanismen während des

gesamten Wettbewerbs für Fairness und Transparenz.

EBC Elite Demo Trading-Wettbewerb: Niedrigschwellige Teilnahme in einer

risikofreien Umgebung

Der EBC Elite Demo Trading-Wettbewerb richtet sich an neue und angehende Trader

und bietet Teilnehmern die Möglichkeit, reale Marktbedingungen mithilfe von

Demokonten kennenzulernen - ganz ohne den Einsatz echten Kapitals.

Der Wettbewerb findet vom 11. bis 22. Mai 2026 in Vietnam, Indonesien, Afrika

und Südkorea statt. Die Teilnehmer handeln dabei über neu eingerichtete

Demokonten mit einem virtuellen Startkapital von jeweils 10.000 USD.

Da alle Teilnehmer mit dem gleichen simulierten Kapital von 10.000 USD starten,

werden faire und einheitliche Wettbewerbsbedingungen geschaffen. Wie auch beim

Live-Trading-Wettbewerb basieren die Ranglisten auf der erzielten Rendite und

nicht auf dem Kontovolumen. In den regionalen Wettbewerbsrunden werden

Preisgelder von bis zu 1.700 USD vergeben, darunter ein Hauptpreis von 1.000 USD

in der südkoreanischen Wettbewerbsrunde. Ergänzt wird das Wettbewerbsformat

durch klar definierte Teilnahmebedingungen, die während des gesamten

Aktionszeitraums Transparenz, Fairness und diszipliniertes Trading fördern

sollen.

Durch die Schaffung einer kontrollierten Umgebung mit Fokus auf

Strategieentwicklung und Performance-Benchmarking verfolgt die Initiative das

Ziel, eine fundierte Marktteilnahme zu unterstützen und Tradern dabei zu helfen,

Selbstvertrauen sowie Trading-Disziplin aufzubauen.

?Wir bei EBC sind überzeugt, dass die Entwicklung erfolgreicher Trader auf

Transparenz, Disziplin und dem Zugang zu strukturierten Möglichkeiten basiert,

die kontinuierliches Wachstum fördern", erklärte Lewis Tang, Brand Director der

EBC Financial Group.?Bei diesen Wettbewerben geht es nicht nur darum,

herausragende Trading-Performance anzuerkennen, sondern auch darum, den

Wissensaustausch, ein stärkeres Engagement und eine verantwortungsvolle

Teilnahme innerhalb vielfältiger Trading-Communities zu fördern."

Beide Wettbewerbe basieren auf standardisierten Bewertungsmethoden und

Kontrollmechanismen, darunter renditebasierte Bewertungen sowie volumenbasierte

Tie-Break-Regeln. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ergebnisse auf

messbarer Trading-Performance beruhen.

Mit dem Start dieser Initiativen setzt EBC seine fortlaufenden Bemühungen fort,

das Engagement von Tradern in wichtigen internationalen Märkten zu stärken und

gleichzeitig eine breitere Beteiligung innerhalb der sich wandelnden globalen

Trading-Landschaft zu fördern.

Weitere Informationen zu Teilnahmevoraussetzungen, Wettbewerbsregeln und

Registrierungsdetails finden Sie auf der Website der EBC Financial Group unter

www.ebc.com (http://www.ebc.com/).

Risikohinweis

Der Handel mit Devisen (FX) und Contracts for Difference (CFDs) auf Margin ist

mit erheblichen Risiken verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle

Anleger. Es besteht die Möglichkeit, dass Verluste die ursprünglich eingezahlten

Mittel übersteigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen

verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse dar. Bitte prüfen Sie vor

Aufnahme des Tradings sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihre finanzielle Situation

sowie Ihre Risikobereitschaft.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale

Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und

Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in

wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln,

Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht EBC privaten,

professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und

Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit

globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC

gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als

Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit

seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz

wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig

aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-

Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten

zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der

britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman)

Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC

Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von

der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC

Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC)

zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren

Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen

erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im

Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir

pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit

des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem

Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert

weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -

insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die

Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die

sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung

und Nachhaltigkeit einsetzen.

https://www.ebc.com/

Medienkontakt:

Aldric Tinker Toyad

Global PR Lead

aldric.tinker@ebc.com

Faiz Alavi Sulaiman

Senior PR Executive

faiz.sulaiman@ebc.com Â°