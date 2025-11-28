|
GNW-News: ORA Developers Group gibt Debüt auf der LPS Shanghai bekannt und stärkt damit ihre globale Präsenz im Umfang von 45 Mrd. US-Dollar
^SHANGHAI, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ORA Developers, ein weltweit
führender Anbieter von visionären Immobilien- und Lifestyle-Destinationen, gibt
sein Debüt auf der Luxury Property Showcase (LPS) in Shanghai bekannt. Diese
Teilnahme markiert einen wichtigen Meilenstein in der kontinuierlichen
internationalen Expansion der Marke und unterstreicht die wachsende
Attraktivität von ORA für globale Investoren, die nach erstklassigen
Anlagemöglichkeiten suchen.
Das Unternehmen wird eine kuratierte Auswahl seiner wegweisenden
Küstenentwicklungsprojekte an den begehrtesten Standorten der Welt präsentieren,
darunter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Zypern und in der Karibik,
und damit die Vielfalt und Widerstandsfähigkeit seines Portfolios demonstrieren.
?Dies ist eine natürliche strategische Erweiterung unseres globalen Wachstums",
so Tamer Fikry, Chief Sales Officer bei ORA UAE.?Angesichts der starken
Nachfrage von Investoren nach hochwertigen globalen Immobilien signalisiert
unsere Teilnahme ein vertieftes Engagement in diesem wichtigen Markt. Dies steht
im Einklang mit der Philosophie der Gruppe, außergewöhnliches Design, luxuriösen
Lifestyle und sichere Investitionswerte in verschiedenen Regionen zu bieten."
Visionäres Portfolio treibt globale Strategie voran
Das ORA-Portfolio weist einen geschätzten Gesamtverkaufswert von über 45 Mrd.
US-Dollar auf, was den Erfolg seiner gesamten Projektpalette in sieben Ländern
widerspiegelt. Die Präsenz des Unternehmens in Shanghai unterstreicht den
strategischen Wert seiner Küstenimmobilien:
* Bayn by ORA (VAE): Diese 4,8 Mio. Quadratmeter große, nach einem Masterplan
gestaltete Gemeinde befindet sich in Ghantoot, dem strategischen
Wachstumskorridor zwischen Abu Dhabi und Dubai. Bayn bietet ein neues Modell
für den?Dual-City"-Lebensstil und bietet Investoren eine stabile Anlage im
widerstandsfähigen Markt der Vereinigten Arabischen Emirate, zusammen mit
einem 1,2?km langen, unberührten Strand am Persischen Golf.
* Ayia Napa Marina von ORA (Zypern): Dieses Projekt im Mittelmeer umfasst
einen Hafen für Superjachten sowie luxuriöse Wohnhochhäuser und Villen. Es
richtet sich an Investoren, die eine Aufenthaltsgenehmigung für Europa,
renditestarke Tourismusimmobilien und einen Standort innerhalb der stabilen
Europäischen Union suchen.
* ORA Caribbean (Grenada): Mit ultra-luxuriösen Immobilien wie den Silversands
Grand Anse Villen und Condos bietet dieses Portfolio eine einzigartige
Lösung für globale Mobilität durch staatlich anerkannte Programme zur
Erlangung der Staatsbürgerschaft durch Investitionen. Eine Investition in
diese Immobilien ist für internationale Familien, die ein diversifiziertes
Portfolio anstreben, äußerst attraktiv.
Investitionswert und geopolitische Optionen
Die Strategie von ORA konzentriert sich auf die Schaffung von Gemeinschaften,
die sich durch herausragendes Design und kompromisslose Qualität auszeichnen und
finanziell widerstandsfähig sind. Durch die Kombination von Wohn-,
Einzelhandels- und Gastronomiekomponenten stellt ORA sicher, dass seine
Vermögenswerte langfristige Stabilität und nachhaltige Kapitalwertsteigerung
bieten.
?Jedes unserer Küstenprojekte bietet ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal",
ergänzt Tamer Fikry.?Die Stabilität der Vereinigten Arabischen Emirate, das
exklusive Luxusleben auf Zypern und die begehrten Optionen für eine zweite
Staatsbürgerschaft in der Karibik entsprechen genau der finanziellen Sicherheit,
die unsere Kunden in einer sich wandelnden Welt schätzen."
ORA Developers wird vom 5. bis 7. Dezember 2025 auf der Luxury Property Show
(LPS) in Shanghai vertreten sein.
Über ORA Developers:
ORA Developers ist ein weltweit führendes Immobilienunternehmen, das für die
Schaffung transformativer Räume bekannt ist, die das tägliche Leben verbessern
und gleichzeitig zum Wachstum der Städte beitragen, in denen sie sich befinden.
Die 2016 gegründete Gruppe verfügt über ein Vermögen von über 2,57 Milliarden
US-Dollar und verwaltet ein Immobilienportfolio mit einem Verkaufswert von mehr
als 45 Milliarden US-Dollar in Ägypten, Grenada, Griechenland, Zypern, Pakistan,
den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Irak.
ORA konzentriert sich darauf, Standorte mit hohem Potenzial zu identifizieren
und diese in integrierte Gemeinschaften zu verwandeln, die langfristigen Wert
schaffen. Projekte wie Ayia Napa Marina in Zypern, Eighteen in Pakistan, Bayn in
Abu Dhabi, Madinat Al Ward im Irak und sechs wichtige Projekte in Ägypten
demonstrieren die Fähigkeit der Gruppe, in oft übersehenen Märkten zu agieren
und deren Attraktivität durch durchdachte, groß angelegte Planung neu zu
definieren.
Das Portfolio umfasst Wohn-, Gewerbe-, Gastgewerbe- und Unterhaltungsprojekte,
wobei jedes Projekt darauf ausgelegt ist, einen hohen Lebensstandard zu bieten,
der Qualität, Design und Alltagskomfort vereint. Zu den Hospitality-Assets der
Gruppe gehören das Silversands Grand Anse und das Silversands Beach House in
Grenada, ein Fünf-Sterne-Hotel, das derzeit auf Mykonos entsteht, sowie weitere
in Planung befindliche Immobilien, die den Fokus von ORA auf Premium-Erlebnisse
widerspiegeln, die sich durch Einfachheit und Liebe zum Detail auszeichnen.
Bei allen seinen Projekten legt ORA größten Wert auf Wohlbefinden,
Nachhaltigkeit und ein ausgeprägtes Ortsgefühl. Die Gemeinschaften werden mit
Blick auf langfristige Relevanz aufgebaut, wobei sie sich an den lokalen
Bedürfnissen orientieren und gleichzeitig globale Qualität bieten.
ORA orientiert sich an den Werten Exzellenz, Ausgewogenheit und Zufriedenheit
und setzt weiterhin neue Maßstäbe in den Bereichen Immobilien und Gastgewerbe,
indem es Projekte entwickelt, die wirtschaftlich solide, sozial verantwortlich
und auf Langlebigkeit ausgelegt sind.
Bates Pan Gulf
Tarek Hakim
Tarek.hakim@bpggroup.com
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4117ede5-7ead-4f58-be47-
2ac34cacaaac
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92ce8aed-6256-4467-aa16-
a5b492ca1f56
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7c80de5-a436-
47b9-967a-4808b1e988bd
