GNW-News: OSW expandiert mit strategischer Beteiligung an Soleme nach Spanien

^MADRID, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSW (https://www.osw.energy/) (One

Stop Warehouse), der globale Vertriebszweig für erneuerbare Energien der OSW

Group, ist durch eine strategische Investition in Soleme offiziell in den

spanischen Markt eingetreten. Solemne ist ein etabliertes spanisches

Solarvertriebsunternehmen mit über 20 Jahren lokaler Geschäftstätigkeit.

Diese strategische Partnerschaft verknüpft die globale Supply-Chain- und

Ökosystemkompetenz von OSW mit der umfassenden lokalen Expertise, den

vertrauensvollen Kundenbeziehungen und der langjährigen Marktpräsenz von Soleme.

Durch diese Kooperation zielt OSW darauf ab, den steigenden Bedarf an Solar- und

Speichersystemen in Spanien sowie in den angrenzenden Märkten gezielt zu decken.

Spanien zählt zu den dynamischsten Solarmärkten Europas, gestützt durch starke

natürliche Ressourcen, ambitionierte Ziele der Energiewende und eine zunehmende

Verbreitung dezentraler Energielösungen. Durch die Investition in einen

angesehenen lokalen Vertriebspartner stärkt OSW sein langfristiges Engagement im

regionalen Markt und unterstützt Installateure mit zuverlässigen Produkten,

einer stabilen Versorgung und professionellen Dienstleistungen.

?OSW verfolgt das Ziel, lokale Installateure und Partner im Zuge der

beschleunigten Energiewende zu unterstützen", so Andy Cheng, CEO von OSW

Distribution.?Der gute Ruf von Soleme auf dem spanischen Markt, sein lokales

Know-how und das Vertrauen der Kunden bilden in Verbindung mit dem globalen

Netzwerk und den operativen Fähigkeiten von OSW eine solide Grundlage für

langfristiges Wachstum in Spanien. Wir freuen uns darauf, weitere gleichgesinnte

lokale Partner bei OSW willkommen zu heißen und gemeinsam die weltweite

Verbreitung sauberer Energielösungen weiter voranzutreiben."

Stärkung der europäischen Präsenz von OSW

Der Eintritt in den spanischen Markt stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein

in der internationalen Expansion von OSW Distribution dar. OSW nahm Ende 2022

seinen Vertrieb in den Niederlanden und Polen auf, trat 2023 in den US-Markt ein

und expandierte 2025 nach Mexiko. Das Engagement in Spanien diversifiziert die

europäische Präsenz von OSW weiter und vertieft die regionale Marktabdeckung.

?Die Zusammenarbeit mit OSW ist für Soleme ein wichtiger strategischer

Meilenstein. Indem wir unser technisches Know-how und unsere fundierten

Kenntnisse des lokalen Marktes mit der globalen Reichweite und operativen Stärke

von OSW kombinieren, schaffen wir eine starke Plattform für nachhaltiges

Wachstum. Gemeinsam wollen wir nicht nur den spanischen Markt anführen, sondern

dies auch unter Wahrung der Werte tun, die Soleme auszeichnen: Integrität, hohe

Servicequalität und enge Kundenbeziehungen", so die Eigentümer von Soleme,

Emilio Oliver und Marc Reales.

OSW ist überzeugt, dass herausragende Energielösungen gemeinsam mit Partnern

entstehen, die ihre lokalen Märkte wirklich verstehen. Seit Jahren engagiert

sich das Unternehmen deshalb dafür, starke Solar-Vertriebspartner weltweit zu

fördern. Ob durch Kapitalbeteiligungen , strategische Unterstützung, Integration

der Lieferkette oder fortschrittliche digitale und IT-Kompetenzen - OSW arbeitet

gemeinsam mit seinen Partnern daran, ein starkes und nachhaltiges Ökosystem

aufzubauen.

Für 2026 strebt OSW den Eintritt in den deutschen und britischen Markt an. Diese

geplanten Expansionen sollen eine umfassende Vertriebsabdeckung in Ost-, West-

und Südeuropa ermöglichen und die Präsenz von OSW in allen wichtigen

europäischen Märkten stärken.

Ein langfristiger Ökosystem-Ansatz

OSW positioniert sich weiterhin als langfristiger Gestalter eines

Branchenökosystems im Bereich erneuerbarer Energien, indem das Unternehmen

Vertrieb, digitale Tools und Mehrwertdienste miteinander verbindet, um Partner

der Branche besser zu unterstützen. Dazu gehört auch die weltweit erste

kostenlose Solar-Designplattform GreenSketch. Diese strategische Investition in

Spanien steht im Einklang mit der Strategie von OSW, ein nachhaltiges Wachstum

voranzutreiben, das von den wichtigsten Märkten für erneuerbare Energien

getragen wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: media@osw.energy

