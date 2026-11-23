EURO STOXX 50
|
6 006,33
|
64,38
|
1,08 %
|
23.11.2026 09:04:38
GNW-News: Otala.Markets debütiert am ETFplus mit ETP für Engagements in europäischen Aktien mit Fokus auf monatliche Ertragsausschüttungen
^MAILAND, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Otala.Markets (?Otala"), ein im Jahr
2014 gegründeter unabhängiger Finanzdienstleister mit Spezialisierung auf
strukturierte Anlageprodukte debütiert am ETFplus-Markt der Borsa Italiana mit
seinem ersten ETP, dem Otala European Autocall Monthly Income Dist (ISIN
XS3560961263). Das Produkt bietet Zugang zu einer Strategie, die über bedingte
und variable monatliche Kupon-Ausschüttungen Erträge generieren soll.
Funktionsweise des neuen ETP
Das ETP bildet einen Index nach, der sich aus über zwanzig strukturierte
Phoenix-Autocallables mit einer maximalen Restlaufzeit von jeweils fünf Jahren
und unterschiedlichen, wöchentlich festgesetzte Ausübungspreisen zusammensetzt.
Die Strategie nimmt eine zeitliche Verteilung der Einstiegspunkte vor, anstatt
diese auf einen einzigen Termin zu konzentrieren. Durch den als?Laddering"
bezeichneten Ansatz werden fortlaufend in jeder Woche neue Autocallables in das
Portfolio aufgenommen, um zurückgezahlte Schuldverschreibungen zu ersetzen. Die
ersten Referenzwerte der einzelnen Schuldverschreibungen werden also zu
unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt, wodurch vermieden wird, dass die
Gesamtstrategie von einem einzigen Markteintrittspunkt abhängig wird.
Die Autocallables im Index sind an den MerQube Europe Blue Chips Vol Target
Index (der?Referenzindex") gebunden. Dieser Index wird über drei Komponenten
aus dem EURO STOXX 50 abgeleitet: Aktienengagement, Volatilitätskontrolle und
feste Reduktion.
Alle zugrunde liegenden Schuldverschreibungen leisten monatliche Kuponzahlungen,
sofern der Wert des Referenzindex zum maßgeblichen Kontrollzeitpunkt mindestens
70 % seines Ausgangsniveaus erreicht. Die über die unterschiedlichen Positionen
der Strategie eingenommenen Kuponzahlungen werden in jedem Monat an die Anleger
ausgeschüttet.
Otala ermöglicht es institutionellen Kunden außerdem, über einen individuell
abgestimmten Ansatz eigene ETPs zu erstellen, die zu ihren konkreten
Anforderungen passen.
Der Otala European Autocall Monthly Income (Dist) lautet auf Euro und wird von
Aldburg Public S.A. ausgegeben, wobei Otala.Markets als Arrangeur und
Berechnungsstelle handelt.
Produktübersicht
+----------------------+------------------------------------------------------+
| Produktname | Otala European Autocall Monthly Income (Dist) |
+----------------------+------------------------------------------------------+
| ISIN | XS3560961263 |
+----------------------+------------------------------------------------------+
| Notierung | ETFplus di Borsa Italiana |
+----------------------+------------------------------------------------------+
| Emittent | Aldburg Public S.A. |
+----------------------+------------------------------------------------------+
| Währung | EUR |
+----------------------+------------------------------------------------------+
| Nachgebildeter Index | MerQube Europe Blue Chips Phoenix Autocallable Index |
+----------------------+------------------------------------------------------+
| Strategie | Index aus 24 Phoenix-Autocallables |
+----------------------+------------------------------------------------------+
| Ausschüttung | Monatlich, unter bestimmten Voraussetzungen |
+----------------------+------------------------------------------------------+
| Kupon-Schwellenwert | 70 % des Ausgangskurses der einzelnen Autocallables |
+----------------------+------------------------------------------------------+
| Vorzeitige Rücknahme | Möglich ab dem zweiten Jahr |
+----------------------+------------------------------------------------------+
Monatliche Ausschüttungen werden nicht garantiert und sind von der
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abhängig. Das angelegte Kapital ist
einem Verlustrisiko ausgesetzt, das auch zu einem Gesamtverlust führen kann.
Über Otala.Markets
Otala.Markets ist ein unabhängiges, technologieorientiertes
Kapitalmarktunternehmen, das maßgeschneiderte Anlageprodukte - beispielsweise
strukturierte Produkte, ETPs, AMCs und Verbriefungen - von Grund auf entwickelt,
emittiert und an die Börse bringt. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und wird
durch die Financial Conduct Authority (FCA) beaufsichtigt. Otala ist als
Emittent und Liquiditätsdienstleister an der Borsa Italiana tätig und arbeitet
mit Vermögensverwaltern, Privatbanken und Brokern aus Europa und dem Nahen Osten
zusammen. ShellX, die proprietäre Preisbildungs-Engine des Unternehmens, und
Integrationen mit führenden Vertriebsplattformen ermöglichen die schnelle
Entwicklung skalierbarer und individuell abgestimmter Lösungen. Otala hat
Finanzprodukte im Wert von über 3 Milliarden Euro bei Investoren platziert und
mehr als 1.000 Produkte in Umlauf gebracht (Stand: 30. September 2026).
Kontaktinformationen:
Lorenzo Calcagni
lorenzo.calcagni@otala.markets (mailto:lorenzo.calcagni@otala.markets)
https://otala.markets (https://otala.markets/)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 004,31
|1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.