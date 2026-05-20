GNW-News: OverDrive gründet europäischen Hauptsitz in Deutschland

^MÜNCHEN, May 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OverDrive, das als?Certified B

Corporation" zertifizierte Unternehmen hinter den Apps Libby, Sora und Kanopy

für Schulen und Bibliotheken, gab heute die Gründung der OverDrive Europe GmbH

mit Hauptsitz in München (Bayern) bekannt. Claudia Weissman, Vice President von

OverDrive Global Libraries and Education, wurde zur Geschäftsführerin von

OverDrive Europe ernannt. Dieser Meilenstein würdigt über zehn Jahre, in denen

Libby vielfach ausgezeichnete Services für Bibliotheken, Leser:innen und

Schüler:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereitgestellt hat.

Claudia Weissman engagiert sich seit jeher mit großer Leidenschaft für Lese- und

Schreib-kompetenz. In fünfter Generation in ihrem Elternhaus in Hamburg

aufgewachsen, setzt sie sich aus tiefster Überzeugung dafür ein, Bücher und

Lesen in ihrer Heimat zu fördern.?Die Bücherhallen Hamburg sind ein Teil von

mir. Ich bin in einem Mehrgenerationenhaushalt mit neun Personen unter einem

Dach aufgewachsen. Die Bücherhalle Winterhude wurde schnell zu meinem Dritten

Ort."

Für Claudia Weissman war es ein besonderer Erfolg, als die Bücherhallen Hamburg

2015 als erste Bibliothek in Deutschland Libby einführten. Heute unterstützt

OverDrive mehr als 530 öffentliche Bibliotheken, Schulen und akademische

Partner:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Jahr 2025

verzeichneten Bibliotheken in der DACH-Region 9,7 Millionen digitale Ausleihen

über Libby, was einem Anstieg von 31% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und

konnten mehr als 125.000 neue Libby-Nutzende begrüßen. Deutsche Leser:innen

haben Zugang zu 625.000 deutschsprachigen Titeln, darunter 88.000 Hörbücher, was

das größte Hörbuchangebot darstellt, das deutschen Bibliotheken zur Verfügung

steht.

?Als die Bücherhallen Hamburg vor mehr als zehn Jahren eine Partnerschaft mit

OverDrive eingingen, suchten wir nach einer Möglichkeit, den digitalen Zugang

für unsere Nutzenden auf sinnvolle und nachhaltige Weise zu erweitern", sagte

Frauke Untiedt, Leiterin der Bücherhallen Hamburg.?Was als neuer digitaler

Dienst begann, ist heute ein wesentlicher Bestandteil unseres Angebots für die

Leser:innen geworden. In den letzten zehn Jahren hat die digitale Ausleihe

stetig zugenommen, sodass wir mehr Menschen erreichen, eine größere Auswahl

bieten und das Leseverhalten im Alltag fördern können."

Die Präsenz von Libby in Deutschland wird durch die Partnerschaften von

OverDrive mit führenden deutschen Verlagen und Vertriebsunternehmen gestärkt.

Dazu gehören die Penguin Random House Verlagsgruppe, Holtzbrinck und Bonnier

Deutschland ebenso wie die auf den digitalen Vertrieb spezialisierten

Unternehmen Bookwire, Libreka und Zebralution.

?Die Mission unseres Unternehmens war es schon immer, Bibliotheken dabei zu

unterstützen, Leser:innen mit Geschichten zusammenzubringen, die informieren,

inspirieren und stärken", erklärte Claudia Weissman.?Da sich Bibliotheken

ständig weiterentwickeln, ist es unser Ziel, Innovationen zu fördern, die die

Lese- und Schreibkompetenz stärken und den Zugang zum Lesen für alle erweitern."

Für Bibliotheken bedeutet die Gründung von OverDrive Europe, dass

Vertragsschluss und Rechnungsstellung für Neukundinnen und -kunden sowie für

Bestandskundinnen und -kunden bei Vertragsverlängerungen künftig über einen

deutschen Rechtsträger erfolgen - in Euro und über das deutsche Bankkonto von

OverDrive Europe. Die Services und die Technologie von Libby bleiben unverändert

und werden weiterhin durch die globale Plattform von OverDrive bereitgestellt,

die bis heute mehr als 4,6 Milliarden Bibliotheksausleihen ermöglicht hat.

Weitere Informationen zu OverDrive Europe erhalten Sie bei OverDrive und Libby

am Stand C09 auf der BiblioCon 2026, die vom 19. bis 22. Mai 2026 im Estrel

Congress Center Berlin stattfindet.

Über OverDrive Europe GmbH

Die OverDrive Europe GmbH ist die europäische Zentrale von OverDrive, der

weltweit führenden Plattform für digitale Inhalte. Das Unternehmen hat seinen

Sitz in München, Bayern, und wird von Claudia Weissman geleitet. Die OverDrive

Europe GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bibliotheken, Schulen und

Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu unterstützen. Mit

den Apps Libby, Sora und Kanopy unterstützt die OverDrive Europe GmbH mehr als

530 Partnerinstitutionen in der DACH-Region und arbeitet mit Verlagen,

Vertriebsunternehmen und Kulturinstitutionen zusammen, um die Leseförderung zu

stärken und den Zugang zum Lesen für alle zu erweitern. Weitere Informationen

finden Sie unter http://de.overdrive.com.

Contact:

Madison Stoneburner

+1 216-573-6886 ext. 1389

mstoneburner@overdrive.com

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