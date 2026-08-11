GNW-News: OverDrive übernimmt divibib und gestaltet gemeinsam mit der ekz-Gruppe die Zukunft der digitalen Bibliothek

^MÜNCHEN und REUTLINGEN, Deutschland, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

OverDrive, einer der weltweit führenden Anbieter digitaler Medienlösungen für

Bibliotheken und Schulen und Entwickler der Plattformen Libby, Sora und Kanopy,

übernimmt die divibib GmbH von der ekz.bibliotheksservice GmbH. Die Transaktion

erfolgt im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen OverDrive und der

ekz-Gruppe und markiert den Beginn einer neuen Entwicklungsphase für die

digitale Bibliothekslandschaft im deutschsprachigen Raum. Alle weiteren Bereiche

der ekz-Gruppe inklusive der Tochterorganisationen bleiben von der Transaktion

unberührt.

Mit der Übernahme wird die Onleihe schrittweise auf die Libby-Plattform

migriert. Bibliotheken profitieren künftig von einer modernen, international

bewährten Technologieplattform, während gleichzeitig die langjährige lokale

Betreuung, die bestehenden Kundenbeziehungen sowie die deutschsprachige

Expertise erhalten bleiben.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2007 hat sich die Onleihe als führende Plattform

für die digitale Ausleihe in öffentlichen Bibliotheken in Deutschland,

Österreich und der Schweiz etabliert. Libby wird bereits heute von mehr als 600

Bibliotheken und Bibliotheksverbünden in der DACH-Region genutzt. Im Jahr 2025

wurden dort fast zehn Millionen digitale Ausleihen über Libby verzeichnet.

Durch den Zusammenschluss entsteht die leistungsstärkste digitale

Bibliotheksplattform im deutschsprachigen Raum. Bibliotheken erhalten Zugang zu

einem deutlich erweiterten Angebot an deutschsprachigen und internationalen E-

Books, Hörbüchern, Magazinen und Zeitungen. Gleichzeitig entfällt langfristig

der parallele Betrieb unterschiedlicher Systeme, wodurch Prozesse vereinfacht

und das Nutzungserlebnis für Bibliotheken und ihre Leserinnen und Leser

verbessert werden.

?Mit der Onleihe wurde in den vergangenen fast zwanzig Jahren großes Vertrauen

bei Bibliotheken aufgebaut", sagt Claudia Weissman, Geschäftsführerin der

OverDrive Europe GmbH.?Unser Ziel ist es, dieses Vertrauen zu bewahren und

gleichzeitig die Möglichkeiten zu erweitern. Bibliotheken sollen künftig von

modernster Technologie, einem deutlich größeren Medienangebot und

kontinuierlicher Innovation profitieren - ohne auf die persönliche Betreuung und

die lokale Expertise verzichten zu müssen."

Pierre Bourdon, der neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der

ekz.bibliotheksservice GmbH in Zukunft das Team von OverDrive in DACH als Senior

Berater unterstützen wird, ergänzt:?Diese Partnerschaft verbindet das Beste aus

zwei Welten. Die gewachsene Marktkenntnis und die engen Beziehungen der divibib

zu Bibliotheken und Verlagen werden mit der internationalen Technologiekompetenz

und Innovationskraft von OverDrive zusammengeführt. Davon profitieren

Bibliotheken, Verlage und letztlich Millionen von Nutzerinnen und Nutzern.

Mitarbeiter*innen der Bibliotheken sowie Nutzende profitieren von einer

einheitlichen starken Plattform und einem umfangreichen Angebot an

deutschsprachigen und internationalen Inhalten. Gleichzeitig konzentrieren wir

uns bei der ekz nun gezielt auf unsere Kerndienstleistungen für Bibliotheken:

die Lektoratsdienste, die physische Medienlieferung sowie die

Ausstattungsdienstleistungen."

Auch für Verlage eröffnet die Zusammenführung neue Perspektiven. Über eine

gemeinsame Plattform können Inhalte künftig einer größeren Zahl öffentlicher

Bibliotheken und damit einem erweiterten Lesepublikum zugänglich gemacht werden.

Gleichzeitig schafft die Bündelung der Systeme eine effizientere Grundlage für

Vertrieb, Metadatenmanagement und die Einführung neuer Geschäftsmodelle.

OverDrive ist seit mehr als zehn Jahren im deutschsprachigen Markt aktiv und hat

Anfang 2026 mit der Gründung der OverDrive Europe GmbH seine europäische

Zentrale in Deutschland etabliert. Der Standort Reutlingen bleibt erhalten und

bildet weiterhin das Zentrum der deutschsprachigen Aktivitäten. Auch die

bestehenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen Bibliotheken und

Verlagspartnern weiterhin unverändert zur Verfügung.

Für Bibliotheken und ihre Nutzerinnen und Nutzer ändert sich zunächst nichts.

Die Onleihe bleibt während der Migration weiterhin verfügbar. Die Umstellung auf

Libby erfolgt schrittweise und in enger Abstimmung mit den Bibliothekspartnern.

OverDrive und divibib werden alle Bibliotheken frühzeitig über Zeitplan,

Unterstützungsangebote und die nächsten Schritte informieren.

Mit der Übernahme unterstreicht OverDrive sein langfristiges Engagement für den

deutschsprachigen Bibliotheksmarkt. Ziel ist es, gemeinsam mit Bibliotheken und

Verlagen die digitale Ausleihe nachhaltig weiterzuentwickeln und den Zugang zu

Wissen, Bildung und Kultur für Millionen von Menschen auszubauen.

Über OverDrive

Die OverDrive Europe GmbH ist die europäische Zentrale von OverDrive, der

weltweit führenden Plattform für digitale Inhalte. Das Unternehmen hat seinen

Sitz in München, Bayern, und wird von Claudia Weissman geleitet. Die OverDrive

Europe GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bibliotheken, Schulen und

Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu unterstützen. Mit

den Apps Libby, Sora und Kanopy unterstützt die OverDrive Europe GmbH mehr als

600 Partnerinstitutionen in der DACH-Region und arbeitet mit Verlagen,

Vertriebsunternehmen und Kulturinstitutionen zusammen, um die Leseförderung zu

stärken und den Zugang zum Lesen für alle zu erweitern. Weitere Informationen

finden Sie unter http://de.overdrive.com (http://de.overdrive.com/).

Über ekz-Gruppe

Die ekz-Gruppe ist seit 1947 ein führender Komplettanbieter für öffentliche

Bibliotheken und Bildungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum sowie den

Benelux-Ländern. Vom Hauptsitz in Reutlingen (Baden-Württemberg) aus

unterstützen rund 300 Mitarbeitende Bibliotheken und Schulen mit einem

ganzheitlichen Portfolio: Das Angebot reicht von Medien und Medienbearbeitung

über Ausstattung und Zubehör bis hin zu modernen Open-Library-Konzepten und

Bibliotheksmanagementsystemen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ekz.de

(https://www.ekz.de).

Pressekontakte

Kathrin Klass, OverDrive

kklass@overdrive.com (mailto:kklass@overdrive.com)

+49 176 64848 565

Madison Stoneburner, OverDrive

mstoneburner@overdrive.com (mailto:Mstoneburner@overdrive.com)

+1 216-573-6886 ext. 1389

Pierre Bourdon, ekz-Gruppe

pierre.bourdon@ekz.de (mailto:pierre.bourdon@ekz.de)

+49 7121 144-111

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