GNW-News: Pan Global durchschneidet 15 Meter mit einem Goldgehalt von 3,9 g/t ab der Oberfläche im Projekt Cármenes, Spanien

^* Die Bohrung PVD15 im Projektgebiet Providencia durchschneidet 15 Meter mit

einem Gehalt von 3,90 g/t Gold , 0,04 % Kupfer, 0,11 % Nickel und 0,12 %

Kobalt, beginnend an der Oberfläche

* Umfasst 8 Meter mit einem Goldgehalt von 6,79 g/t sowie Gehalte von bis zu

18,55 g/t Gold auf einer Länge von 1 Meter, wobei der Gehalt an Platin und

Palladium zusammen 2,13 g/t beträgt

* Die Gold- und Polymetallmineralisierung erstreckt sich über die historischen

Abbaustätten hinaus und ist entlang des Streichs sowie in der Tiefe

weiterhin offen

* 400 bis 800 Meter südwestlich von Providencia wurde ein neues Zielgebiet mit

ähnlicher Alteration und erhöhten Kupfergehalten im Boden entdeckt; die

Goldanalysen sind derzeit im Gange

VANCOUVER, British Columbia, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global

Resources Inc. (?Pan Global" oder das?Unternehmen") (TSXV: PGZ; OTCQB: PGZFF;

FRA: 2EU) freut sich, neue Untersuchungsergebnisse aus fünf Bohrlöchern der

laufenden Phase-3-Bohrkampagne am Zielgebiet Providencia (?Providencia")

innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Cármenes-Projekts (?Cármenes") in

Nordspanien bekannt zu geben.

Die Ergebnisse belegen erneut, dass sich die Gold- sowie die Kupfer-Nickel-

Kobalt-Mineralisierung von der Oberfläche aus über die historischen Abbaustätten

der Providencia-Mine hinaus erstreckt, und zwar innerhalb eines ausgedehnten,

mehrphasigen hydrothermalen Brekzien-Systems, das für potenziell hohe Gehalte

günstig ist.

Die Bohrung PVD15 lieferte den ergiebigsten Goldabschnitt der aktuellen

Bohrphase: 15 Meter mit einem Gehalt von 3,90 g/t Gold, 0,04 % Kupfer, 0,11 %

Nickel und 0,12 % Kobalt ab der Oberfläche, darunter:

* 8 Meter mit einem Gehalt von 6,79 g/t Gold, 0,03 % Kupfer, 0,12 % Nickel und

0,11 % Kobalt, einschließlich 0,50 g/t Platin und 0,28 g/t Palladium; und

* 1 Meter mit einem Gehalt von 18,55 g/t Gold, 1,39 g/t Platin und 0,74 g/t

Palladium

PVD15 begann die Mineralisierungsuntersuchung ab der Oberfläche und bestätigt

hohe Goldgehalte, die sich unterhalb der zuvor gemeldeten Oberflächen-

Rinnenproben erstrecken, bei denen 20,18 g/t Gold auf 5 Metern ermittelt wurden.

?Die jüngsten Bohrungen belegen erneut das erhebliche Explorationspotenzial in

Providencia, wo sich die Gold- und polymetallische Mineralisierung weit über die

historischen Abbaustätten der Kupfer-Kobalt-Nickel-Mine hinaus erstreckt",

erklärt Tim Moody, Präsident und CEO von Pan Global.

?PVD15 ist besonders vielversprechend, da dort bereits an der Oberfläche eine

starke Gold- und Polymetallmineralisierung festgestellt wurde und ein

Zusammenhang besteht, der unsere Interpretation eines potenziell näher

gelegenen, hochtemperaturreichen Teils des Systems stützt. Die Mineralisierung

ist sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe noch offen, was Spielraum

für eine weitere Ausweitung bietet."

Bohrungen, Probenahmen in oberirdischen und unterirdischen Kanälen sowie

geophysikalische Daten stützen weiterhin die Interpretation, dass sich das

mineralisierte System in der Tiefe ausdehnt und sowohl in seitlicher als auch in

vertikaler Richtung offen bleibt.

Neue Kupferanomalien, die im Rahmen erweiterter bodengeochemischer

Untersuchungen südwestlich von Providencia identifiziert wurden, liefern

ebenfalls zusätzliche Zielgebiete, wodurch sich die Gesamtzahl der im Rahmen des

Cármenes-Projekts identifizierten und nach Priorität geordneten Zielgebiete auf

mehr als zwei Dutzend erhöht.

Im Rahmen des Escacena-Projekts des Unternehmens in Südspanien führt eine zweite

Bohranlage Step-out-Bohrungen am großen Kupfer-Gold-Zielgebiet und der

Lagerstätte Cañada Honda durch. Die Untersuchungsergebnisse der laufenden

Bohrungen werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Bohrergebnisse:

Die Untersuchungsergebnisse für die abgeschlossenen Bohrlöcher PVD11 bis PVD15

liegen nun vor.

PVD15

PVD15 lieferte das aussagekräftigste Goldergebnis dieser Bohrphase, mit hohen

Goldgehalten bereits ab der Oberfläche. Zu den Ergebnissen gehören:

* 3,9 g/t Au, 0,04 % Cu, 0,11 % Ni, 0,12 % Co auf 15,0 m, darunter:

* 6,79 g/t Au, 0,03 % Cu, 0,12 % Ni, 0,11 % Co, 0,50 g/t Pt und 0,28 g/t

Pd auf 8,0 m; und

* 18,55 g/t Au, 1,39 g/t Pt und 0,74 g/t Pd auf 1,0 m

Die Schnittstelle befindet sich unterhalb der und angrenzend an die zuvor

gemeldete Probenahme aus dem Oberflächenkanal mit einem Gehalt von 20,18 g/t Au

auf 5 m.

Die starke Au-Cu-Co-Ni-±-PGE-Assoziation und das als Wirtsgestein dienende

Hämatit-Karbonat-Brekziengestein stehen im Einklang mit einem fokussierten

hydrothermalen System. Die hochgradige Zone bleibt eine Priorität für

Folgebohrungen entlang des Streichs und in die Tiefe, um den Umfang der

Entdeckung zu erweitern.

PVD14

PVD14 durchschnitt eine ausgedehnte Zone aus goldhaltiger Hämatit-Brekzie, bevor

es die östlichste Ausdehnung der historischen Untertage-Abbauarbeiten auf der

1.438-Meter-Sohle erreichte. Zu den Ergebnissen gehören:

* 0,35 g/t Au auf 39,0 m ab 7,0 m, einschließlich 0,45 g/t Au auf 10,0 m;

* 1,05 g/t Au auf 3,0 m ab 53,0 m, unmittelbar vor einem 2,2 Meter breiten

Grubenhohlraum, der möglicherweise eine Mineralisierung enthielt; und

* Im Anschluss an den Grubenhohlraum 0,30 g/t Au, 0,27 % Cu, 0,10 % Ni und

0,07 % Co auf 7,1 m ab 59,9 m, einschließlich 1,13 % Cu, 0,35 % Ni und 0,25

% Co auf 1,0 m

Das Ergebnis belegt die Kontinuität der Gold-Kupfer-Nickel-Kobalt-

Mineralisierung in der Umgebung der historischen Abbaustätten sowie darüber

hinaus.

PVD13

PVD13 durchschnitt den interpretierten westlichen Rand des kupfer-, nickel- und

kobalthaltigen Brekzien-Systems, darunter:

* 0,14 g/t Au auf 19,0 m ab 2,0 m; und

* 0,42 % Cu, 0,02 % Ni, 0,02 % Co und 0,13 g/t Au auf 13,0 m ab 49,0 m,

darunter:

* 1,02 % Cu, 0,13 % Ni, 0,12 % Co und 0,46 g/t Au auf 1,0 m;

* 1,01 % Cu, 0,04 % Ni, 0,02 % Co, 0,28 g/t Au auf 2,0 m; und

* 2,07 % Cu, 0,02 % Ni, 0,01 % Co, 0,21 g/t Au und 6,5 g/t Ag auf 1,0 m

PVD12

PVD12 durchschnitt den interpretierten nördlichen Rand der in Brekzien

enthaltenen Gold- sowie Kupfer-Nickel-Kobalt-Sulfid-Mineralisierung. Zu den

Ergebnissen gehören:

* 0,59 g/t Au auf 2,0 m ab 11,0 m;

* 0,26 g/t Au auf 13,0 m ab 97,0 m, einschließlich 0,35 g/t Au auf 7,0 m; und

* 0,15 % Cu, 0,04 % Ni, 0,03 % Co und 0,12 g/t Au auf 8,0 m ab 125,0 m

PVD11

Die Bohrung PVD11 wurde außerhalb und oberhalb der vermuteten nördlichen

Ausdehnung des mineralisierten Systems durchgeführt und lieferte keine

nennenswerten Ergebnisse.

Erweiterte Bodenuntersuchungen

Die detaillierte Bodenprobenahme wurde auf ein größeres Gebiet rund um

Providencia sowie am Zielgebiet Profunda ausgeweitet.

Bei den tragbaren RFA-Analysen der Bodenproben wurden weitere Kupferanomalien

festgestellt, darunter ein neues Gebiet etwa 400 bis 800 Meter südwestlich von

Providencia (siehe Abbildung 4), das mit einer starken Dolomitverwitterung und

einer porösen Dolomit-/Kalzit-Brekzie in Verbindung steht. Diese geologischen

und geochemischen Merkmale werden als vielversprechend für weitere

Mineralisierungen vom Typ Providencia angesehen. Die Laboruntersuchungen auf

Gold stehen noch aus.

Das Unternehmen treibt zudem die Exploration an den Zielen?Profunda" und

?Valverdin" voran, wobei im Rahmen des Cármenes-Projekts mehr als zwei Dutzend

Ziele für weitere Explorationsarbeiten priorisiert wurden. Erhöhte Kupferwerte

in den Bodenproben bei?Profunda" weisen auf eine ausgedehnte Anomalie hin und

unterstreichen das hohe Potenzial dieses Zielgebiets sowie dessen Priorität für

künftige Bohrungen.

Nächste Schritte

In Providencia wurden hydrothermale Brekzien und Alterationen auf einer Fläche

von etwa 500 mal 200 Metern kartiert. Die Ausdehnung der Umwandlungszone in

Verbindung mit stark anomalen Kupfer- und Goldwerten in den Bodenproben deutet

darauf hin, dass sich ein mineralisiertes System möglicherweise weit über die

historischen Abbaugebiete hinaus erstreckt.

Das geologische und strukturelle Modell bei Providencia wird weiter verfeinert,

um Prioritäten für Folgebohrungen festzulegen.

Die aktuelle Phase-3-Kampagne wurde von ursprünglich acht auf zwölf Bohrlöcher

erweitert, um die Tiefe und die seitliche Kontinuität des mineralisierten

Brekzien-Systems zu untersuchen. In der aktuellen Bohrkampagne stehen noch drei

Bohrlöcher aus, und die Untersuchungsergebnisse für die abgeschlossenen

Bohrlöcher PVD16 bis PVD19 stehen noch aus.

Zu den geplanten und laufenden Arbeiten gehören:

* Folgebohrungen in den Zonen mit höheren Gold- sowie Kupfer-Nickel-Kobalt-

Gehalten;

* die Untersuchung der potenziellen Zuführungsstruktur sowie der Erweiterungen

entlang des Streichs und in der Tiefe;

* die Fortsetzung der Untertage-Rinnenprobenahme in tieferen Ebenen des

historischen Providencia-Bergwerks;

* erweiterte geochemische Bodenuntersuchungen an den Zielgebieten Providencia,

Profunda und Valverdin; und

* die Bewertung weiterer Explorationsziele im gesamten Cármenes-Projekt.

Abbildung 1 - Querschnitt der Bohrung PVD15 und ausgewählte Ergebnisse

Abbildung 2 - Übersichtskarte mit den Standorten der Bohrlöcher und ausgewählten

Kanalproben sowie der Lage des Querschnitts A-A' (Abb. 1)

Abbildung 3 - Bohrkern aus der Bohrung PVD15 mit den entsprechenden Goldgehalten

Abbildung 4 - Erweiterte, detaillierte Ergebnisse der geochemischen

Bodenuntersuchungen im Umkreis von Providencia und Profunda, die auf ein neues

Zielgebiet südwestlich von Providencia hindeuten

Tabelle 1 - Zusammenfassung der Bohrergebnisse aus Providencia

+--------------+-----+-----+------------+-----+------+------+------+--------+

| | Von | Bis |Intervall(1)|Gold |Silber|Kupfer|Nickel| Kobalt |

| +-----+-----+------------+-----+------+------+------+--------+

| Bohrloch | m | m | m | g/t | g/t | % | % | % |

+--------------+-----+-----+------------+-----+------+------+------+--------+

| PVD12 |11,0 |13,0 | 2,0 |0,59 | Â°