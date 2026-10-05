GNW-News: Pan Global erhält Fördermittel der spanischen Regierung zur Beschleunigung der Exploration im Kupferprojekt Escacena in Spanien

^* 250.000 EUR (ca. 400.000 C$) als nicht rückzahlbarer Zuschuss

* Deutliche Bestätigung des wirtschaftlichen Potenzials und der strategischen

Bedeutung des Escacena-Projekts

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global

Resources Inc. (?Pan Global" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF;

FRA: 2EU) freut sich bekanntzugeben, dass seine hundertprozentige spanische

Tochtergesellschaft, Minera Sabina SLU, von der Generaldirektion für

Energiepolitik und Bergbau des spanischen Ministeriums für ökologischen Wandel

und demografische Herausforderungen einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe

von 250.000 EUR (ca. 400.000 C$) erhalten hat. Die Finanzmittel werden dazu

verwendet, die Exploration im Rahmen des zu 100 % im Besitz des Unternehmens

befindlichen Escacena-Projekts (?Escacena") im iberischen Pyritgürtel in

Südspanien voranzutreiben.

Highlights:

* Kapitalzuführung ohne Verwässerungseffekt: Die 250.000 EUR stellen sofort

verfügbares Kapital ohne Verwässerungseffekt dar, das direkt für die

Exploration vor Ort im Rahmen des Escacena-Projekts vorgesehen ist.

* Begründung: Die Bewilligung der Fördermittel unterstreicht das

wirtschaftliche Potenzial und die strategische Bedeutung des Escacena-

Projekts für die regionale Wirtschaft

* Geplante Arbeiten: Die Fördermittel dienen insbesondere der Unterstützung

der anstehenden Arbeiten, darunter Kartierung, Bodenprobenentnahme,

geophysikalische Untersuchungen und Diamantbohrungen, deren Beginn

unverzüglich vorgesehen ist

?Wir danken der Generaldirektion für Energiepolitik und Bergbau für ihre

nachdrückliche Unterstützung und finanzielle Förderung. Diese Förderinitiative

unterstreicht zusammen mit anderen Programmen das starke Engagement für den

Bergbausektor in Spanien, um die Versorgung mit kritischen Metallen für das

künftige Wirtschaftswachstum sicherzustellen", erklärte Tim Moody, President und

CEO von Pan Global Resources.?Diese Investition ermöglicht es uns, unseren

Explorationszeitplan in Escacena zu beschleunigen und unsere Kernziele

voranzutreiben, ohne dass es zu einer Verwässerung für unsere Aktionäre kommt."

Die Auszeichnung für Pan Global unterstreicht das langjährige Engagement

Spaniens für die Explorationsbranche, die für den Ausbau seiner Vorkommen an

kritischen Mineralien durch neue Entdeckungen von entscheidender Bedeutung ist.

Das 14.753 Hektar große Escacena-Projekt ist das Vorzeigeprojekt von Pan Global.

Bislang wurden zwei Lagerstätten bei Escacena Nord entdeckt, und das äußerst

vielversprechende Grundstück Escacena Süd weist mehr als ein Dutzend

geophysikalische Ziele auf, die untersucht werden sollen. Die Erkundung der

vorrangigsten Ziele in Escacena Süd wird beginnen, sobald die erforderlichen

Genehmigungen vorliegen.

Aktuelle Explorationsaktivitäten

Derzeit finden Bohrarbeiten statt, um die Mineralressource Cañada Honda bei

Escacena Nord zu erweitern. Auch in Escacena Nord werden die geophysikalischen

Untersuchungen, die geochemischen Probenahmen und die geologischen

Erkundungsprogramme fortgesetzt, um weitere Bohrziele zu identifizieren. Die

Ergebnisse für die erste Bohrung aus dem diesjährigen Bohrprogramm in Cañada

Honda werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen.

Auf dem vielversprechenden Grundstück?Escacena South" wurde kürzlich eine

elektromagnetische und magnetische Vermessung aus dem Hubschrauber

abgeschlossen. Eine eingehende Auswertung der Umfrageergebnisse trägt zur

Festlegung der Bohrziele bei. Die Ergebnisse der Umfrage werden veröffentlicht,

sobald die Auswertung abgeschlossen ist.

Derzeit ist zudem eine Bohranlage im Cármenes-Projekt des Unternehmens in

Nordspanien im Einsatz, um das Zielgebiet?Providencia" zu untersuchen.

Über Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv kupferreiche Mineralvorkommen sowie

Gold und weitere Metalle. Kupfer verfügt über überzeugende Angebots- und

Nachfragefundamentaldaten und bietet als Schlüsselrohstoff für die weltweite

Elektrifizierung und Energiewende attraktive langfristige Preisaussichten. Auch

Gold erreichte im Jahr 2026 Rekordpreise.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, das die Kupfer-Zinn-

Gold-Mineralressourcen von La Romana und Cañada Honda umfasst, befindet sich in

dem ertragreichen Bergbaugebiet, das als iberischer Pyritgürtel im Süden

Spaniens bekannt ist. Dort sorgen eine positive Bilanz bei der

Genehmigungsvergabe, eine hervorragende Infrastruktur, Fachkompetenz im Bergbau

sowie die Unterstützung der Europäischen Kommission für Kupfer als strategischen

Rohstoff gemeinsam dafür, dass diese Region als erstklassiger Standort mit

geringem Risiko für Bergbauinvestitionen gilt.

Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, befindet sich

ebenfalls in einer Region mit langer Bergbautradition und sehr guter

Infrastruktur. Das Unternehmen hat kürzlich eine neue Goldentdeckung am ersten

von vielen Zielen gemacht, die in diesem Projektgebiet untersucht werden sollen.

Das Team von Pan Global vereint erfahrene Fachkräfte aus den Bereichen

Exploration, Entdeckung, Projektentwicklung und Bergbaubetrieb. Pan Global

Resources verpflichtet sich zu einem sicheren und verantwortungsvollen Handeln

mit größtmöglichem Respekt für die Umwelt und die Gemeinden, mit denen das

Unternehmen zusammenarbeitet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact

der Vereinten Nationen und richtet sein Handeln an dessen Grundsätzen aus.

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vice President Exploration bei Pan Global Resources und eine

qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101, hat die

wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung

geprüft und genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte den?Curation

Connect Pan Global"-Präsentationsbereich

(https://ai.curationcorp.com/company/Pan-Global-Resources-

44037?utm_source=pg_mediareleases) des Unternehmens und entdecken Sie die durch

KI generierten Antworten auf Ihre Anfragen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jason Mercier, VP Investor Relations und Kommunikation

jason@panglobalresources.com (mailto:jason@panglobalresources.com) /

investors@panglobalresources.com (mailto:investors@panglobalresources.com)

Tel.: +1-236-886-9518

www.panglobalresources.com (http://www.panglobalresources.com/)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historische Tatsachen betreffen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen insbesondere Aussagen über zukünftige

Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten. Diese Pressemitteilung enthält

zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu geplanten

Explorationsmaßnahmen, zur Möglichkeit, historische Mineralressourcenschätzungen

zu verifizieren oder umzuwandeln, sowie zum potenziellen Umfang oder zur

Kontinuität der Mineralisierung im Rahmen des Projekts. Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Geschäftsentwicklung des

Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

dargestellten abweichen; dazu zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit

Explorationsergebnissen, der Überprüfbarkeit historischer Daten,

Genehmigungsverfahren, der Finanzierung, Rohstoffpreisen und der allgemeinen

Wirtschaftslage. Das Unternehmen hält die in den zukunftsgerichteten

Informationen dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für

angemessen. Es kann jedoch nicht gewährleisten, dass sich diese Erwartungen als

zutreffend erweisen. Leser sollten sich daher nicht unangemessen auf solche

zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten

zählen unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche,

umweltbezogene und technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit,

die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens auswirken können. Leser

werden auf die Risikohinweise im Lagebericht des Unternehmens zu seinen

geprüften Jahresabschlüssen verwiesen, die bei der British Columbia Securities

Commission eingereicht wurden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen

auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung

vorlagen. Sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben ist,

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aktualisieren, und übernimmt hierzu auch keine Verpflichtung.

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