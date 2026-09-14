GNW-News: Pan Global erhält Zuschlag für die Rechte am Goldprojekt Salamón in Spanien

^VANCOUVER, British Columbia, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global

Resources Inc. (?Pan Global" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF;

FRA: 2EU) freut sich bekanntzugeben, dass die vom Unternehmen über seine beiden

Tochtergesellschaften in Spanien eingereichten Angebote für das Goldprojekt

Salamón von der regionalen Generaldirektion für Energie und Bergbau angenommen

wurden, vorbehaltlich eines laufenden Einspruchsverfahrens. Das Salamón-Projekt

umfasst zwei Genehmigungen zur Mineralexploration, die sich über 19 Bergbau-

Rastereinheiten mit einer Gesamtfläche von etwa 532 Hektar in der Provinz León

im Norden Spaniens erstrecken. Die Rechte wurden im Rahmen eines öffentlichen

Ausschreibungsverfahrens gesichert, das von den regionalen Behörden von

Kastilien und León durchgeführt wurde.

Das Salamón-Projekt liegt entlang der 100 km langen León-Verwerfung, eines

bedeutenden, tiefreichenden strukturellen Korridors, in dem historisch

zahlreiche hochgradige Mineralvorkommen nachgewiesen wurden. Es liegt 30 km

östlich von Pan Globals jüngster hochgradiger Goldentdeckung im Cármenes-Projekt

in einem Gebiet mit Bergbautradition und Zugang zu Strom, Straßen und

Schienenanbindung.

Das Unternehmen wurde darüber informiert, dass ein anderer Bieter gegen die

Entscheidung der Generaldirektion Einspruch eingelegt hat und die endgültige

Annahme des Angebots des Unternehmens von der Entscheidung über den Einspruch

abhängt. Obwohl keine Gewähr für den Ausgang des Einspruchsverfahrens gegeben

werden kann, ist das Unternehmen zuversichtlich, dass sein Angebot zu gegebener

Zeit bestätigt wird.

Über Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. führt aktiv Explorationsarbeiten nach kupferreichen

Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen durch. Die

Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage bei Kupfer sind überzeugend. Als

kritischer Rohstoff für die weltweite Elektrifizierung und die Energiewende

bietet Kupfer zudem Aussicht auf langfristig starke Preise. Auch Gold erzielt

derzeit Rekordpreise.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Escacena, beherbergt die Kupfer-Zinn-Gold-

Mineralressourcen La Romana und Cañada Honda und liegt im ertragreichen

Iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens. Eine günstige Genehmigungspraxis, eine

hervorragende Infrastruktur, umfassende Bergbau- und Fachkompetenz sowie die

Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische

Kommission machen die Region zu einem erstklassigen, risikoarmen Standort für

Bergbauinvestitionen.

Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes im Norden Spaniens, befindet sich

in einem Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden

Infrastruktur. Das Team von Pan Global verfügt über nachgewiesene Kompetenz in

den Bereichen Exploration, Entdeckung, Projektentwicklung und Bergbaubetrieb.

Pan Global Resources verpflichtet sich zu einem sicheren Betrieb und zu

größtmöglichem Respekt gegenüber der Umwelt und den Gemeinden, mit denen wir

zusammenarbeiten. Das Unternehmen ist Mitglied des United Nations Global Compact

und richtet seine Geschäftstätigkeit nach dessen Prinzipien aus.

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vice President Exploration bei Pan Global Resources und eine

qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101, hat die

wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung

genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jason Mercier, VP Investor Relations and Communications

jason@panglobalresources.com

(mailto:jason@panglobalresources.com) / investors@panglobalresources.com

(mailto:investors@panglobalresources.com)

Tel.: +1-236-886-9518

www.panglobalresources.com (http://www.panglobalresources.com/)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historische Tatsachen wiedergeben, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Hierzu zählen unter anderem Aussagen zu

Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten hinsichtlich der Zukunft.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich

Aussagen zu geplanten Explorationsaktivitäten, zum Potenzial für die

Verifizierung oder Umwandlung historischer Schätzungen von Mineralressourcen

sowie zur potenziellen Größe oder Kontinuität der Mineralisierung im

Projekt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Entwicklungen und die tatsächlichen

Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten

Aussagen dargestellten abweichen. Dazu zählen unter anderem Risiken im

Zusammenhang mit Explorationsergebnissen, der Möglichkeit zur Verifizierung

historischer Daten, Genehmigungen, Finanzierung, Rohstoffpreisen und allgemeinen

wirtschaftlichen Bedingungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in

dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum

Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Gewähr

dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und

auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte kein unangemessenes

Vertrauen gesetzt werden. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem

wirtschaftliche, wettbewerbliche, staatliche, ökologische und technologische

Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, Märkte, Produkte und Preise des

Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikohinweise in der

Management Discussion and Analysis des Unternehmens zu seinen geprüften

Jahresabschlüssen beachten, die bei der British Columbia Securities Commission

eingereicht wurden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen

basieren auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Datum dieser

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