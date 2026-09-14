Pan Global Resources Aktie
WKN DE: A2JKW3 / ISIN: CA69806A1084
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14.09.2026 13:32:38
GNW-News: Pan Global erhält Zuschlag für die Rechte am Goldprojekt Salamón in Spanien
^VANCOUVER, British Columbia, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global
Resources Inc. (?Pan Global" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF;
FRA: 2EU) freut sich bekanntzugeben, dass die vom Unternehmen über seine beiden
Tochtergesellschaften in Spanien eingereichten Angebote für das Goldprojekt
Salamón von der regionalen Generaldirektion für Energie und Bergbau angenommen
wurden, vorbehaltlich eines laufenden Einspruchsverfahrens. Das Salamón-Projekt
umfasst zwei Genehmigungen zur Mineralexploration, die sich über 19 Bergbau-
Rastereinheiten mit einer Gesamtfläche von etwa 532 Hektar in der Provinz León
im Norden Spaniens erstrecken. Die Rechte wurden im Rahmen eines öffentlichen
Ausschreibungsverfahrens gesichert, das von den regionalen Behörden von
Kastilien und León durchgeführt wurde.
Das Salamón-Projekt liegt entlang der 100 km langen León-Verwerfung, eines
bedeutenden, tiefreichenden strukturellen Korridors, in dem historisch
zahlreiche hochgradige Mineralvorkommen nachgewiesen wurden. Es liegt 30 km
östlich von Pan Globals jüngster hochgradiger Goldentdeckung im Cármenes-Projekt
in einem Gebiet mit Bergbautradition und Zugang zu Strom, Straßen und
Schienenanbindung.
Das Unternehmen wurde darüber informiert, dass ein anderer Bieter gegen die
Entscheidung der Generaldirektion Einspruch eingelegt hat und die endgültige
Annahme des Angebots des Unternehmens von der Entscheidung über den Einspruch
abhängt. Obwohl keine Gewähr für den Ausgang des Einspruchsverfahrens gegeben
werden kann, ist das Unternehmen zuversichtlich, dass sein Angebot zu gegebener
Zeit bestätigt wird.
Über Pan Global Resources
Pan Global Resources Inc. führt aktiv Explorationsarbeiten nach kupferreichen
Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen durch. Die
Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage bei Kupfer sind überzeugend. Als
kritischer Rohstoff für die weltweite Elektrifizierung und die Energiewende
bietet Kupfer zudem Aussicht auf langfristig starke Preise. Auch Gold erzielt
derzeit Rekordpreise.
Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Escacena, beherbergt die Kupfer-Zinn-Gold-
Mineralressourcen La Romana und Cañada Honda und liegt im ertragreichen
Iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens. Eine günstige Genehmigungspraxis, eine
hervorragende Infrastruktur, umfassende Bergbau- und Fachkompetenz sowie die
Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische
Kommission machen die Region zu einem erstklassigen, risikoarmen Standort für
Bergbauinvestitionen.
Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes im Norden Spaniens, befindet sich
in einem Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden
Infrastruktur. Das Team von Pan Global verfügt über nachgewiesene Kompetenz in
den Bereichen Exploration, Entdeckung, Projektentwicklung und Bergbaubetrieb.
Pan Global Resources verpflichtet sich zu einem sicheren Betrieb und zu
größtmöglichem Respekt gegenüber der Umwelt und den Gemeinden, mit denen wir
zusammenarbeiten. Das Unternehmen ist Mitglied des United Nations Global Compact
und richtet seine Geschäftstätigkeit nach dessen Prinzipien aus.
Qualifizierte Personen
Álvaro Merino, Vice President Exploration bei Pan Global Resources und eine
qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101, hat die
wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung
genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.
FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:
Jason Mercier, VP Investor Relations and Communications
jason@panglobalresources.com
(mailto:jason@panglobalresources.com) / investors@panglobalresources.com
(mailto:investors@panglobalresources.com)
Tel.: +1-236-886-9518
www.panglobalresources.com (http://www.panglobalresources.com/)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Aussagen, die nicht ausschließlich historische Tatsachen wiedergeben, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Hierzu zählen unter anderem Aussagen zu
Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten hinsichtlich der Zukunft.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich
Aussagen zu geplanten Explorationsaktivitäten, zum Potenzial für die
Verifizierung oder Umwandlung historischer Schätzungen von Mineralressourcen
sowie zur potenziellen Größe oder Kontinuität der Mineralisierung im
Projekt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Entwicklungen und die tatsächlichen
Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten
Aussagen dargestellten abweichen. Dazu zählen unter anderem Risiken im
Zusammenhang mit Explorationsergebnissen, der Möglichkeit zur Verifizierung
historischer Daten, Genehmigungen, Finanzierung, Rohstoffpreisen und allgemeinen
wirtschaftlichen Bedingungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in
dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum
Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Gewähr
dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und
auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte kein unangemessenes
Vertrauen gesetzt werden. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem
wirtschaftliche, wettbewerbliche, staatliche, ökologische und technologische
Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, Märkte, Produkte und Preise des
Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikohinweise in der
Management Discussion and Analysis des Unternehmens zu seinen geprüften
Jahresabschlüssen beachten, die bei der British Columbia Securities Commission
eingereicht wurden.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen
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