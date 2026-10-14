GNW-News: Pan Global erweitert oberflächennahe, hochgradige Goldentdeckung im Cármenes-Projekt in Spanien: Bohrungen liefern 7,29 g/t Au auf 9 Metern und 1,5...

^* Bohrungen am Zielgebiet Providencia bestätigen eine sich rasch ausweitende

neue Goldentdeckung mit breiten und hochgradigen Abschnitten aus lediglich

19 bisher abgeschlossenen Bohrlöchern

* Die Goldmineralisierung ist in mehreren Richtungen und in die Tiefe

weiterhin offen

* Mehr als zwei Dutzend hoch aussichtsreiche Zielgebiete unterstreichen das

umfangreiche Potenzial für weitere Entdeckungen im gesamten Cármenes-

Projektgebiet

* Die Exploration wird intensiviert; als Nächstes soll ein erstes Bohrprogramm

am nahe gelegenen Zielgebiet Profunda beginnen

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global

Resources Inc. (?Pan Global" oder das?Unternehmen") (TSXV: PGZ; OTCQB: PGZFF;

FRA: 2EU) freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus dem Bohrprogramm der

Phase 3 am Zielgebiet Providencia (?Providencia") im zu 100 %

unternehmenseigenen Projekt Cármenes (?Cármenes") in Nordspanien bekannt zu

geben.

Highlights:

* Hochgradiges Gold in oberflächennahen Schichten:

* PVD18: 7,29 g/t Au auf 9,0 Metern ab 1,0 Meter Bohrlochtiefe,

einschließlich 28,10 g/t Au auf 2,0 Metern

* Der 9,0-Meter-Abschnitt lieferte zudem bedeutende Gehalte an anderen

Metallen: 0,72 g/t Pt, 0,24 g/t Pd, 0,20 % Cu, 0,17 % Ni und 0,06 % Co

* Ausgedehnte oberflächennahe Mineralisierung:

* PVD17: 1,53 g/t Au auf 38,0 Metern ab einer Bohrlochtiefe von 17,0

Metern, einschließlich 2,25 g/t Au auf 25,0 Metern (darunter hochgradige

Zonen mit 3,18 g/t Au auf 10,0 Metern sowie 3,70 g/t Au auf 2,0 Metern)

* PVD19: lieferte mehrere Goldabschnitte, darunter 2,57 g/t Au auf 2,0

Metern, 2,46 g/t Au auf 6,0 Metern sowie 1,60 g/t Au auf 2,0 Metern

* Ein separater, ungeschnittener Abschnitt von 0,81 g/t Au auf 30 Metern

ab der Oberfläche in PVD19 belegt eine breite, durchgehende Hülle

oberflächennaher Goldmineralisierung, die sich weit über die auf dem

Cutoff-Gehalt basierenden hochgradigen Zonen hinaus erstreckt

* Tiefen- und Ausdehnungs-Potenzial:

* PVD17 wurde unterhalb des früheren Bohrlochs PVD03 gebohrt und lieferte

deutlich höhere Gehalte als der darüber liegende Abschnitt, was auf das

Potenzial für eine stärkere Goldmineralisierung in der Tiefe hindeutet

* Die Mineralisierung ist in mehrere Richtungen noch weit offen, was

unmittelbare Möglichkeiten zur Ausweitung des Umfangs dieser neuen

Entdeckung bietet

* Die Exploration schreitet in nahegelegenen Zielgebieten rasch voran,

wobei die letzten Vorbereitungen für eine erste Bohrkampagne am

Zielgebiet Profunda laufen, das sich nur 1 Kilometer südlich von

Providencia befindet

?Die außergewöhnliche Kombination aus hochgradigem Gold nahe der Oberfläche,

mächtigen mineralisierten Abschnitten und überzeugenden Hinweisen auf steigende

Gehalte in der Tiefe stimmt uns sehr zuversichtlich. Da die Mineralisierung in

mehreren Richtungen vollständig offen ist, entwickelt sich Providencia rasch zu

einer bedeutenden Entdeckung", sagt Tim Moody, President und CEO von Pan Global.

"

?Unsere Bohrungen definieren erfolgreich die Geometrie und die strukturellen

Kontrollen des Systems und bestätigen eine durchgehende Goldmineralisierung von

der Oberfläche bis in eine Tiefe von mehr als 70 Metern, wo sie weiterhin offen

ist. Historische Bergwerksgänge deuten zudem darauf hin, dass sich dieses System

mindestens bis 100 Meter unter der Oberfläche fortsetzt. Die nächste Phase der

Folgebohrungen wird sich darauf konzentrieren, diese seitlichen und

Tiefenerweiterungen systematisch zu untersuchen, um das tatsächliche Ausmaß der

Entdeckung zu bestimmen. Diese neuesten Ergebnisse bestätigen eindrucksvoll

unser geologisches Modell bei Providencia, das neben mehr als zwei Dutzend

hochprospektiven Zielen im gesamten Cármenes-Projektgebiet liegt."

Nächste Schritte:

Die Exploration im Cármenes-Projekt schreitet zügig voran und umfasst folgende

Maßnahmen:

* Zusammenführung von Daten: Die Bohrergebnisse werden mit weiteren aktuellen

Explorationsergebnissen zusammengeführt, um das geologische Modell zu

verfeinern und die Prioritäten für weitere Erweiterungsbohrungen

festzulegen.

* Bohrungen bei Providencia: Das Bohrprogramm der Phase 3 mit 12 Bohrungen

wird bei Providencia fortgesetzt, um die Ausdehnung der Goldmineralisierung

zu untersuchen.

* Ausstehende Analyseergebnisse: Die Analyseergebnisse für drei Bohrungen bei

Providencia stehen noch aus; dazu gehört auch die derzeit laufende Bohrung

PVD22.

* Zielgebiet Profunda: Das erste Explorationsbohrprogramm bei Profunda soll in

Kürze beginnen.

* Regionale Exploration: Oberflächenprobenahmen und geologische Kartierungen

laufen derzeit auf Hochtouren, um weitere Zielgebiete im erweiterten

Cármenes-Projektgebiet zu identifizieren und abzugrenzen.

Die neuesten Bohrergebnisse sind in den nachstehenden Tabellen 1 und 2

zusammengefasst.

Abbildung 1 - Karte des Zielgebiets Providencia mit Bohransatzpunkten und Lage

der Profilschnitte A-A' (Abb. 1) und B-B' (Abb. 2)

Abbildung 2 - Profilschnitt durch Providencia mit Bohrung PVD17 (projizierter

historischer Grubenbau im Profilschnitt)

Abbildung 3 - Profilschnitt durch Providencia mit Bohrung PVD18 (projizierter

historischer Grubenbau im Profilschnitt)

Tabelle 1 -

Ausgewählte

Bohrergebnisse von

Providencia

+---------------------+----+----+------------+-----+------+------+------+------+

| |Von |Bis |Intervall(1)|Gold |Silber|Kupfer|Nickel|Kobalt|

| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+

| Bohrloch | m | m | m | g/t | g/t | % | % | % |

+---------------------+----+----+------------+-----+------+------+------+------+

| PVD17 |0,0 |1,0 | 1,0 |1,20 | 4,5 | 1,02 | 0,75 | 0,36 |

| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+

| |17,0|55,0| 38,0 |1,53 | Â°