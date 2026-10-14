Pan Global Resources Aktie
WKN DE: A2JKW3 / ISIN: CA69806A1084
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14.10.2026 13:42:38
GNW-News: Pan Global erweitert oberflächennahe, hochgradige Goldentdeckung im Cármenes-Projekt in Spanien: Bohrungen liefern 7,29 g/t Au auf 9 Metern und 1,5...
^* Bohrungen am Zielgebiet Providencia bestätigen eine sich rasch ausweitende
neue Goldentdeckung mit breiten und hochgradigen Abschnitten aus lediglich
19 bisher abgeschlossenen Bohrlöchern
* Die Goldmineralisierung ist in mehreren Richtungen und in die Tiefe
weiterhin offen
* Mehr als zwei Dutzend hoch aussichtsreiche Zielgebiete unterstreichen das
umfangreiche Potenzial für weitere Entdeckungen im gesamten Cármenes-
Projektgebiet
* Die Exploration wird intensiviert; als Nächstes soll ein erstes Bohrprogramm
am nahe gelegenen Zielgebiet Profunda beginnen
VANCOUVER, British Columbia, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global
Resources Inc. (?Pan Global" oder das?Unternehmen") (TSXV: PGZ; OTCQB: PGZFF;
FRA: 2EU) freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus dem Bohrprogramm der
Phase 3 am Zielgebiet Providencia (?Providencia") im zu 100 %
unternehmenseigenen Projekt Cármenes (?Cármenes") in Nordspanien bekannt zu
geben.
Highlights:
* Hochgradiges Gold in oberflächennahen Schichten:
* PVD18: 7,29 g/t Au auf 9,0 Metern ab 1,0 Meter Bohrlochtiefe,
einschließlich 28,10 g/t Au auf 2,0 Metern
* Der 9,0-Meter-Abschnitt lieferte zudem bedeutende Gehalte an anderen
Metallen: 0,72 g/t Pt, 0,24 g/t Pd, 0,20 % Cu, 0,17 % Ni und 0,06 % Co
* Ausgedehnte oberflächennahe Mineralisierung:
* PVD17: 1,53 g/t Au auf 38,0 Metern ab einer Bohrlochtiefe von 17,0
Metern, einschließlich 2,25 g/t Au auf 25,0 Metern (darunter hochgradige
Zonen mit 3,18 g/t Au auf 10,0 Metern sowie 3,70 g/t Au auf 2,0 Metern)
* PVD19: lieferte mehrere Goldabschnitte, darunter 2,57 g/t Au auf 2,0
Metern, 2,46 g/t Au auf 6,0 Metern sowie 1,60 g/t Au auf 2,0 Metern
* Ein separater, ungeschnittener Abschnitt von 0,81 g/t Au auf 30 Metern
ab der Oberfläche in PVD19 belegt eine breite, durchgehende Hülle
oberflächennaher Goldmineralisierung, die sich weit über die auf dem
Cutoff-Gehalt basierenden hochgradigen Zonen hinaus erstreckt
* Tiefen- und Ausdehnungs-Potenzial:
* PVD17 wurde unterhalb des früheren Bohrlochs PVD03 gebohrt und lieferte
deutlich höhere Gehalte als der darüber liegende Abschnitt, was auf das
Potenzial für eine stärkere Goldmineralisierung in der Tiefe hindeutet
* Die Mineralisierung ist in mehrere Richtungen noch weit offen, was
unmittelbare Möglichkeiten zur Ausweitung des Umfangs dieser neuen
Entdeckung bietet
* Die Exploration schreitet in nahegelegenen Zielgebieten rasch voran,
wobei die letzten Vorbereitungen für eine erste Bohrkampagne am
Zielgebiet Profunda laufen, das sich nur 1 Kilometer südlich von
Providencia befindet
?Die außergewöhnliche Kombination aus hochgradigem Gold nahe der Oberfläche,
mächtigen mineralisierten Abschnitten und überzeugenden Hinweisen auf steigende
Gehalte in der Tiefe stimmt uns sehr zuversichtlich. Da die Mineralisierung in
mehreren Richtungen vollständig offen ist, entwickelt sich Providencia rasch zu
einer bedeutenden Entdeckung", sagt Tim Moody, President und CEO von Pan Global.
"
?Unsere Bohrungen definieren erfolgreich die Geometrie und die strukturellen
Kontrollen des Systems und bestätigen eine durchgehende Goldmineralisierung von
der Oberfläche bis in eine Tiefe von mehr als 70 Metern, wo sie weiterhin offen
ist. Historische Bergwerksgänge deuten zudem darauf hin, dass sich dieses System
mindestens bis 100 Meter unter der Oberfläche fortsetzt. Die nächste Phase der
Folgebohrungen wird sich darauf konzentrieren, diese seitlichen und
Tiefenerweiterungen systematisch zu untersuchen, um das tatsächliche Ausmaß der
Entdeckung zu bestimmen. Diese neuesten Ergebnisse bestätigen eindrucksvoll
unser geologisches Modell bei Providencia, das neben mehr als zwei Dutzend
hochprospektiven Zielen im gesamten Cármenes-Projektgebiet liegt."
Nächste Schritte:
Die Exploration im Cármenes-Projekt schreitet zügig voran und umfasst folgende
Maßnahmen:
* Zusammenführung von Daten: Die Bohrergebnisse werden mit weiteren aktuellen
Explorationsergebnissen zusammengeführt, um das geologische Modell zu
verfeinern und die Prioritäten für weitere Erweiterungsbohrungen
festzulegen.
* Bohrungen bei Providencia: Das Bohrprogramm der Phase 3 mit 12 Bohrungen
wird bei Providencia fortgesetzt, um die Ausdehnung der Goldmineralisierung
zu untersuchen.
* Ausstehende Analyseergebnisse: Die Analyseergebnisse für drei Bohrungen bei
Providencia stehen noch aus; dazu gehört auch die derzeit laufende Bohrung
PVD22.
* Zielgebiet Profunda: Das erste Explorationsbohrprogramm bei Profunda soll in
Kürze beginnen.
* Regionale Exploration: Oberflächenprobenahmen und geologische Kartierungen
laufen derzeit auf Hochtouren, um weitere Zielgebiete im erweiterten
Cármenes-Projektgebiet zu identifizieren und abzugrenzen.
Die neuesten Bohrergebnisse sind in den nachstehenden Tabellen 1 und 2
zusammengefasst.
Abbildung 1 - Karte des Zielgebiets Providencia mit Bohransatzpunkten und Lage
der Profilschnitte A-A' (Abb. 1) und B-B' (Abb. 2)
Abbildung 2 - Profilschnitt durch Providencia mit Bohrung PVD17 (projizierter
historischer Grubenbau im Profilschnitt)
Abbildung 3 - Profilschnitt durch Providencia mit Bohrung PVD18 (projizierter
historischer Grubenbau im Profilschnitt)
Tabelle 1 -
Ausgewählte
Bohrergebnisse von
Providencia
+---------------------+----+----+------------+-----+------+------+------+------+
| |Von |Bis |Intervall(1)|Gold |Silber|Kupfer|Nickel|Kobalt|
| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+
| Bohrloch | m | m | m | g/t | g/t | % | % | % |
+---------------------+----+----+------------+-----+------+------+------+------+
| PVD17 |0,0 |1,0 | 1,0 |1,20 | 4,5 | 1,02 | 0,75 | 0,36 |
| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+
| |17,0|55,0| 38,0 |1,53 | Â°
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